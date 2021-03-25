Bugün evren size ne mesaj veriyor? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 25 Mart Perşembe 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Bugün hiç beklemediğiniz fırsatlar elde edebilirsiniz ve bu fırsatlar sayesinde uzun zamandır üzerinde çalıştığın projeleri tamamlayabilirsiniz. Bu durum sorumluluklarınızın büyük ölçüde azalmasına yardımcı olacağa benziyor. Elde ettiğin boş vakti sevdiğin insanlarla değerlendirmeniz sizin için olumlu sonuçlar gösterecektir. Uzun süredir ihmal ettiğin arkadaşlıklarını onarmak için iyi bir gündesiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Haftanın sonlarına yanaştığımız bu günde sizin için büyük bir kafa karışıklığı ön planda olacak Özellikle geçmişinizden açılan konulara ilişkin düşüncelerini toparlamakta güçlük yaşayabilirsiniz. Ancak, kendini fazla yormamanız olacaktır. Sorunlarınızın çözüm yollarını bulamıyorsanız kendine biraz izin vermeli ve sonrasında daha sakin bir kafayla düşünmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Fazla hassas hissedebileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Bundan dolayı gün içerisinde kritik konuları gündeminize getirmemeniz de fayda var. Aksi halde yanlış kararlar alırken, kendini fazlasıyla yıpranmış ve üzgün bir durumun içerisinde bulabilirsiniz. Bunun yerine gün içerisinde sevdiğin ve güvendiğin arkadaşlarınla vakit geçirmeniz, kafa toparlamanız bulunduğunuz hassas durumdan çıkmanıza yardımcı olacaktır.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Bugün enerjiniz oldukça yüksek ve bu sayede sevdiğin insanlarla kaliteli etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Fakat bu güzel gün geçirirken sorumluluklarınızı bir kenara bırakmanız sizin yararınıza olacaktır. Son zamanlarda yakın çevrenizi fazlaca ihmal ettiğinin farkına varabilirsiniz. Öte yandan hayatına dair koyduğun hedeflere adım adım yaklaştığını hissetmen mümkün.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Haftanın dördüncü gününde etrafınızdaki insanların yaydığı negatif enerji nedeniyle kendini kötü hissedebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Ancak hayatınızın akışını tam bir düzene oturtmuşken bu insanların ve enerjilerinin sizi aşağı çekmesine izin vermemelisiniz. Aksi takdirde hedeflerinden uzaklaştığını hissedebilirsiniz. Bunun yerine sorunlarını çözmelerinde onlara yardımcı olman aranızdaki ilişkilerin güçlenmesine oldukça katkıda bulunabilir.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Bugün yaşamsal konular ve ilişkiler üzerinde sorgulama yapacağınız bir gün olabilir. Bu nedenle, kendinize kulak verebileceğiniz anlar yaratıp gerçek isteklerini keşfetmeniz sizin için oldukça yararlı olacaktır. İlişkilerinizi zedelemeden hayatınızda istediğin değişimleri gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan bu süreçte partnerinin veya aile bireylerinin desteğini almaktan kaçınmayın. Vermek üzere olduğunuz kararlarda objektif olmanda sana yardımcı olacak kişiler ile ortak paydada buluşmalısınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bugün fırsatlarla dolu bir süreç sizi bekliyor. Özellikle iş yaşamınıza dair elde edeceğin bu fırsatlar hakkında karar verirken aceleci davranmamanız gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. Aksi durumda sonuçlarından pişman olacağınız adımlar atabilirsiniz.Bu nedenle seçim yapmadan önce iş arkadaşlarından ve üstlerinden fikir almanız hayrınıza olacaktır. Bu da konu üzerinde etkili ve bilgili kişilerin fikirleri ile doğru karar vermenizde oldukça etkili olabilir.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Etrafınızdaki güvendiğin insanların desteğine ihtiyaç duyabileceğin bir gündesiniz. Fakat bu desteği tam anlamıyla bulamayabilir ve buda sizi hassas bir içtenliğe sürükleyebilir. Bu gibi durumlarda ise umutsuzluğa kapılmamanız sizi daha da güçlendirecektir. Çevrendeki insanların başka sorumlulukları olduğunu da unutmamalısınız. Öte yandan psikolojik olarak zorlu geçecek bugünde ailenden destek almaktan asla çekinmemelisiniz. Bu davranışınız size yalnız olmadığınızı hatırlatacak ve motivasyonunuzu toparlamanız da büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; İş hayatınızda üst pozisyonlarda olan kişiler ile bir takım sorunlar sizi bekliyor. Bu durum karşısında sakinliğiniz korumalı ve iletişime geçmeden önce tekrar düşünmeniz sizin için faydalı olacaktır. Sinirle söyleyeceğiniz bir kelime, bugüne kadar harcadığınız emekleri yok edebilir. Bu gibi durumda size verilen tavsiyelere ve fikirlere kulak vermelisiniz. Bu sayede hem çalıştığın alana dair donanımını arttırabilir, hem de üstlerinizle olan ilişkilerini yıpratmamış olursunuz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bugün kendinizi son derece inatçı hissedeceğiniz tavırlar sergileyebilirsiniz. Özellikle iş arkadaşlarınla hazırladığınız bazı projelerde çıkabilecek düşünce ayrılıkları, tartışmalara neden olabilir. Bu gibi durumlarda daha uyumlu davranmanız sizin için faydalı olacaktır. Her zaman istediklerinizi hayata geçirme konusunda şanlı olmayabilirsiniz bunu unutmayın. Öte yandan fikri ayrılık yaşadığınız arkadaşlarınız ile kuracağınız sağlıklı ve pozitif bir iletişim sayesinde ortak bir kararda buluşmanız mümkün.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Bugün aile içerisinde beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen akrabalar nedeniyle ortaya çıkabilecek tartışmalar sizi dahil tüm aile fertlerinin keyfini kaçırabilir. Fakat bu gibi durumlarda, yaşanan olaylardan uzaklaşmak yerine çözüm odaklı bir şekilde olayların içine girmeniz daha mantıklı bir hareket olacaktır.. Bu sayede sorunları ertelemeden çözüm için adımlar atmaya başlamış olacaksınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Haftanın sonuna yanaştığımız bu günde hayatınıza dair koyduğunuz hedefler için harekete geçmeniz gereken bir süreç sizi bekliyor. Ancak bu durum istemediğiniz insanlarla bir araya gelmenizi gerektirebilir. Hedeflerin için bu duruma katlanmanız ise sizin hayrınıza olacaktır. Aksi halde hedeflerine ulaşmanız oldukça güç olabilir. Öte yandan sevdiğiniz ve güvendiğiniz dostlarınızın bu süreçte yanında olması arzusu içerisindesiniz.