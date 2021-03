Bugün evren size ne mesaj veriyor? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 26 Mart Cuma 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 MART 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç; Haftanın sonuna yaklaştığımız bu günde gayet dinamik ve enerji dolu bir gün sizi bekliyor. Bu süreçte kafanızda planladığın bazı hedefleri hayata geçirmek için harekete geçebilirsiniz. Ancak fazla hırslı davranmamak konusunda temkinli olmalısın. Aksi durumda karşılaşacağınız sorunlar sizi fazlasıyla yorgun hissettirebilir. Öte yandan ilişkilerinde daha kabullenici bir tavır sergilemeniz mümkün ve bu sayede ilişkilerinizdeki bağın güçlenmesine faydası olacaktır.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Son günlerde kendinizi kaygılı ve endişeli hissediyor olabilirsiniz. Özellikle bu kaygı nedeniyle atacağınız adımlar konusunda belirsizlik yaşamanıza neden oluyor. Bu da hayatınızın enerjisini negatif yönde etkiliyor. Herkes her alanda başarılı olamaz bunun yerine odağınızı tek bir yöne çevirmeniz ve bu konuda en iyisini yapmanız sizin için faydalı olacaktır.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Bugün enerjinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Üzerinizdeki bu enerji gün içerisinde alacağınız kararlar üzerinde oldukça etkili olacak. Bu nedenle adımlarınız ve kendine güveniniz tam olmalı. Öte yandan ikili ilişkilerde uzun zamandır gündeme getirmekten çekindiğiniz konular ile ilgili harekete geçirmek için fazlasıyla uygun bir gün. Ancak sakinliğinizi korumanız sizin yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; İlişki hayatınızda bir takım hareketlenmelerin yaşanabileceği bir gündesiniz. Bu durum uzun süredir hayalini kurduğunuz aşkı karşınıza çıkarabilir. Bundan dolayı hayatınıza yeni alacağınız insanlara karşı ön yargılı davranmaktan kaçınmalısınız. Öte yandan yakın arkadaşlarından başlamak üzere olduğunuz ilişkiler hakkında fikir alman doğru kararları vermenizde faydalı olacaktır.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Bugün partnerinle bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu daha çok geçmişten gelen konularda olacak ve kafanız bir hayli karışabilir. Bu durum karşısında partnerinizle net bir iletişim kurarak aranızdaki sorunları şeffaf bir biçimde çözüme kavuşturmanız ilişkiniz adına faydalı olacaktır. Aksi takdirde sonuçlarından memnun olmayacağınız seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Öte yandan gündeme gelen bu sorunların iş ve eğitim hayatınızı etkilememesi konusunda çaba göstermelisiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Başak: Bugün fazlasıyla gergin olabilirsiniz. Özellikle iş yerinde meydana gelebilecek tartışmalar canınızı oldukça sıkabilir. Ancak bu durumda kendinizi ne kadar haklı hissetseniz yaşananları alttan almanız sizin hayrınıza olacaktır. Bu sakinliğiniz sayesinde sonrasında işinize yarayabilecek ilişkilerinizi yıpratmadan iş hayatınıza devam edebilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişten gelen arkadaşlarınla bir takım etkinliklerde bulunabilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Haftanın sonuna yaklaştığımız bugünde üzerinizde büyük bir hırs duygusu olacak. Ancak bu hırs duygunuz etrafınızda bulunan kişiler ile olan ilişkinize zarar verebilir. Bu nedenle yakın çevrenden insanlarla girdiğiniz sohbetlerde hırslı yönünü biraz olsun törpülemeniz sizin yararınıza olacaktır. Öte yandan içinde bulunduğun psikolojik sıkıntılarınızın azalarak kaybolduğunu fark edebilirsiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Bugün fazlasıyla kararsızlık yaşayabilirsiniz. Yaşamsal konularda gidişatınızı sorguladığınız ve büyük çapta değişimler isteyip buna cesaret edememe nedeniniz de normal. Hayatınızı yapılandırmak ve yeniden sınırları belirlemek için hazır hissedeceğiniz ana kadar beklemede kalmalısınız. Aksi halde içerisinde bulunduğunuz durumlardan pişman olabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte biraz olsun kafanı toparlayabilmeniz adına yalnız kalmanız sizde olumlu etkilere neden olacaktır.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Yay; Yoğun enerjiler altında hissedeceğiniz bir gün sizi bekliyor. Özellikle kafanızdaki planlarınızı hayata geçirmek için harekete geçebilirsiniz. Bu yoğun enerji kendinizi yorgun hissetmenize neden olsa da, gelecek süreçte güzel getirilere sebep olabilir. Öte yandan sosyal hayatınız ile ilgili yaşanan olaylarda aceleci davranmamanız sizin için yararlı olacaktır. Olaylara çok yönlü bakmanız kimi hatalarınızı görmenize yardımcı olacaktır.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Yaşamsal açıdan önemli gördüğünüz bazı konularda kararlar almanız gerekebilir. Duygusallığınızı bir kenara bırakarak mantık çerçevesinde karar vermeniz gerektiğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Aksi durumda ileride verdiğiniz kararlardan pişmanlık duymanız mümkün. Ayrıca etrafınızda bulunan yakın dostlarınıza daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Kova; Bu aralar finansal anlamda beklenmedik gelişmeler gündeminize gelebilir. Bu durum canınızın sıkılmasına neden olsa da, mantıklı hareket ettiğiniz sürece altından kalkamayacağınız bir sorun olmadığını göreceksiniz. Öte yandan aldığınız sorumluluklar sizi zaman zaman zorlayabilir ancak daha sakin bir gün geçirmeye odaklanmanız sizin yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 26 MART 2021 CUMA

Sevgili Balık; Haftanın sonuna yanaştığımız bu günde sizin için pozitif gelişmeler gündeme gelebilir. Emek gösterdiğiniz her alanda ve adım attığınız her konuda alacağınız geri dönüşler sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Ayrıca beklenmedik sürprizler ile karşı karşıya gelebilirsiniz.İlişki hayatınızda işlerin sizin açınızdan iyi gideceği bir dönem. Bu gelişmeler ekseninde her şeyi akışına bırakmanız ve hisleriniz doğrultusunda hareket etmeniz doğruyu bulmanız konusunda etkili olacaktır.