Bugün evren size ne mesaj veriyor? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Mart Cumartesi 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Koç; Dün yaşadığınız yoğun enerjinizin aksine bugün biraz daha yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Ayrıca ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda biraz olsun gergin davranışlar sergileyebilirsiniz. Aile bireylerine olan düşkünlüğünüz, dış etkenlerden gelebilecek her türlü olumsuzlukla mücadele etmenizi sağlayabilir. Bu nedenle daha çok savunmacı ve korumacı kimliğiniz ön planda olacak. Ancak ani ve anlaşılmaz tepkiler ortaya koymaktan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Boğa; Sözel iletişim ve haberleşme konularında daha olumlu etkiler alacağınız bir gün sizi bekliyor. Etkin ve net adımlar atma şansınız bir hayli fazla. Bugün hoşunuza gitmeyecek bazı sorunlar gündeminize gelebilir, ancak üstesinden gelmek sizin elinizde unutmamalısınız. Anlaşılabilir adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullara uygunluk göstermeniz için biraz daha çabalamalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün, çevrenize ve yaşadığınız olaylara karşı normalden daha farklı bir tutum ortaya koyabilirsiniz. Sınırlarınızı yeniden şekillendirme ve belirleme arzusundasınız. Yaşamsal konularda bazı olumsuzlukların son bulmasını istiyorsanız, ona göre adımlar atmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişiklik gösterecek olsa da mutlaka ayak uydurmanız gerekiyor. Bugün yapacağınız işlere karşı daha fazla odaklanmanız sizin hayrınıza olacaktır.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç; Bulunduğunuz her ortamda insanların duygularına önem vereceksiniz. Karşınızdakini dikkatle dinleyecek ve anlam aramaya çalışacaksınız. Sahiplenici tutum ortaya koyacak olmanız da önemli. Ancak başkalarının dertlerine kendinizi fazla kaptırmamalı ve kontrollü olmalısınız. Aksi halde kendinizi geri plana atılmış ve zamanı gelince beklediğiniz ilginin karşılanmaması da sizin için can sıkıcı olabilir. Net ve keskin adımlar atmanız gereken bir gün.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Aslan; İçinizden geldiği gibi hareket etmek ve özgürleşmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Dışarıdan alacak olduğunuz etkilerden olumlu anlamda yarar sağlamanız mümkün ve bu sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyabilir. Tutarlı olmayı başardığınız sürece hiçbir şeyin sizi zorlamayacağını aklınızdan çıkartmamalısınız. Hal ve hareketlerinizi biraz olsun sınırlamaya çalışın. Davranışlarınız değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gün.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, hedefleriniz doğrultusunda adım atarken ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız şeyler üzerinde etkinlik göstermeniz gerekiyor. İkili ilişkilerde paylaşımda bulunmaktan zevk alıyorsunuz ancak bu konuda biraz daha kendinizi törpülemelisiniz. Aksi taktirde üzüleceğiniz bazı olaylar ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Ayrıca yakın bir süreçte sizi memnun edecek bazı şeyler gündeme gelecek ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Öte yandan ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı açık etme konusunda daha cömert davranacaksınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün, sosyal çevrenizde bulunan insanlara ve konuşmalara karşı gereğinden hassas tepkiler verebilirsiniz. Lüzumsuz adımlar atmaktan kaçınmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmaya çalışmalısınız. Özel hayatınızdaki dağınıklığı biraz olsun toparlamanız gerekmekte. Artık partnerinizin sizi eleştirmesine müsaade etmeyeceksiniz. Tüm olumsuzlukların geride kalması için adım atmaya çalışın.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Akrep; Yaşamsal konularda her şeyin daha iyiye gidebileceğine olan inancınız üst seviyelerde. Ayrıca,sosyal ilişkileriniz de daha anlaşılabilir ve net olmanız gerekiyor. Sizi memnun edebilecek sonuçlar için biraz daha sabırlı olmalısınız. Odaklanmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Yay; Bugün, çevrenizden gelecek vaatler sizi her ne kadar mutlu etse de bunlara fazlaca inanmaktan kaçınmalısınız. Hislerinizi dinlemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha kontrollü ve dengeli olmanız gereken bir gündesiniz. Düşündüklerinizi uygulama konusunda acele etmekten de kaçının. Ayrıca geçmişte yapmış olduğunuz hataları da hatırlamaya çalışmalısınız. Öte yandan partnerinizle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeniz gerekiyor. Kıskançlıklar söz konusu olsa da çözmeye odaklanın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün, zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi zorlamaktan bitkin hissedebilirsiniz. Yaşamsal konularda gereğinden fazla disiplinli ve ciddi davranıyorsunuz bu da sizi mental olarak yoruyor. İster istemez kendinizi sıkıntı içerisine sokma ihtimaliniz var. Bu aralar biraz daha kendinize yönelmeli ve iç sesinizle hareket etmelisiniz. Aksi halde, bir şeylere karşı hızlı ulaşma isteğiniz sizi hata yapmaya sürükleyebilir. Dengeli olabildiğiniz takdirde özellikle ikili ilişkilerde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, hedeflerinizi yeniden gözden geçirme hareketinde bulunacaksınız ve yeni bir harita oluşturma isteğindesiniz. Yapmak istedikleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha dikkatli ve odaklı olmanız gerekiyor. Kişisel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Mükemmel olanı elde etmek istiyorsunuz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 27 MART 2021 CUMARTESİ

Sevgili Balık; Haftanın sonuna yanaştığımız bu günde aile hayatınızda gereğinden fazla sahiplenici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duygusallık nedeniyle korumaya ve korunmaya ihtiyacınız olduğunu düşüneceksiniz. Çekincelerinizi bir kenara bırakmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Öte yandan birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları masaya yatıracak ve çözüme kavuşturmanın yollarını arayacaksınız. İlişkinize zarar verebilecek her şeyden uzak durmanız gerekiyor.