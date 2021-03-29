Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Mart Pazartesi 2021

Yeni bir haftanın ilk gününde evren size ne mesaj veriyor? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Mart Cumartesi 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Haftanın ilk gününde şansın sizden yana olduğunu hissedebilirsiniz. Bundan dolayı hayatınız alacağınız karar ve atacağınız adımlar konusunda aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Öte yandan aile içinde sert davranışlar segilemekten uzak durmalı ve içinde bulunduğun neşeli havanın keyfini çıkarmanız sizin hayrınıza olacaktır.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Bugün iş hayatınızda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle zaman zaman motivasyonunuz düşük olabilir. Ancak sizin bu gibi durumlar karşısında tek yapmanız gereken daha iyisine odaklanmak. Aksi halde daha fazla hata yapabilir ve dönülmez sonuçlar ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Öte yandan ailen ile yaşadığın sorunları paylaşmanız destek almanız açısından oldukça önemli olacaktır.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Finansal açıdan bazı beklenmedik sıkıntılar ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle yapacağınız yatırım ve harcamalara karşı biraz daha beklemede kalmanız sizin yararınıza olacaktır. Öte yandan iş ya da eğitim hayatınızda olumsuz düşünce ve kaygılarından bir an önce sıyrılmalısınız. Gelen eleştiriler sizi yıldırmamalı ve hemen kendinizi gösterecek yetenekleriniz için harekete geçmelisiniz. Aksi takdirde adımlarını yanlış atabilir ve çeşitli başarısızlıklar ile karşılaşabilirsin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Haftanın ilk gününde harcamalarınızda oluşacak beklenmedik artış biraz huzurunu kaçırabilir. Bu durumda sakinliğinizi koruyarak, finansal konular üzerine odaklanarak doğru kararları alabileceğinizi unutmayınız. İş hayatında üstleriniz ile yaşayacağınız bir tartışma durumu gündeminize gelebilir. Ancak değişen şartların sizi olumsuz yönde etkilemesine izin vermeyiniz ve her koşula karşın sakinliği elden bırakmayınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Öte yandan karşına birçok fırsatın çıkabileceği bir döneme giriyorsunuz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Son zamanlarda ekonomik anlamda şansın sizin yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. Giderleriniz ve gelirleriniz arasında oluşan bu dengeli durum iç huzurunu olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan iş ya da eğitim hayatında liderlik ve idari yeteneklerin ile ön plana çıkabilirsiniz. Bu nedenle çevrenizin desteğini kazanabilir ve çalışma arkadaşlarınızın gözündeki itibarınızı daha da arttırabilirsiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Yeni bir haftaya girdiğimiz bugünde özellikle kariyeriniz veya eğitim hayatınıza ilişkin konularda fazla hırslı ve aceleci davranıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz gelişmelere kısa sürede erişme şansınız var ancak bu aceleci tutumunuz hata yapmanıza neden olabilir. Ara sıra kendinizi ve emeklerinizi boşuna ve yetersiz bulabilirsiniz. Ancak bu hislerinizi sevdikleriniz ile paylaşmak için bir süre daha beklemede kalmalısınız. Aksi durumda etrafınızdakilerin sizin endişe duymasına neden olabilirsiniz ve söyledikleriniz için pişmanlık yaşayabilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Bugün yetenekleriniz ile övünmemek konusunda tedbirli olmalısınız. İnsanlara hızlıca güvenmemeli ve başarıyı elde etmeden tüm her şeyinizi insanlar ile paylaşmaktan uzak durmalısınız. Öte yandan sosyal anlamda aktif zamanlar geçirme arzusundasınız. Arkadaş buluşmaları sizin için olumlu etki sağlayacaktır. Hata yapmaktan kaçınmalı ve odaklanmaya gayret etmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün kendinizi daha başarılı ve öz güvenli hissedeceksiniz. Özellikle iş yerinizde üstlerinden üstlerinizden alacağınız takdir ve destek sizi fazlasıyla olumlu etkileyecektir. Ayrıca yakın zamanda iş ile ilgili kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Bu gezi fırsatını kaçırmamalı ve bundan hem iş hem de tatil olarak yararlanmalısınız. Öte yandan bazı istenmeyen harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Bu aralar geçmişte yaşadığın bazı olumsuz tecrübelerin lehine döndüğünü fark edebilirsiniz. Bu durumdan yararlanmak ve işleri sizin açından daha da yararlı hale getirmek adına net adımla atmalısınız. Bu durum aynı zamanda finansal avantajlar sağlayabilir. Ancak ekonomik alamda elde ettiğiniz birikim ile yatırı yapmak için aceleci davranmamalısınız. Aksi takdirde bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün yaşamsal konulara ilişkin atacağınız adımlar onusunda dikkatli olmanızda fayda var. Bu sebeple mantıklı ve akıllıca alınmış kararlar senin için fazlasıyla önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Öte yandan sosyal hayatınızda kimi arkadaşlarınıza çeşitli konularda destek vermeniz gerekebilir. Fakat karşınızdakilerin bu destekten faydalanmamasına karşı dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde üzülerek ve kimi sorunlar ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bu arala sağlığınız konusunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Uzun zamandır ekonomik anlamda yaşadığınız sıkıntılar yavaş yavaş son buluyor. Öte yandan iş hayatında becerilerinizin test edildiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu işte en iyisi olduğunuzu göstermeniz için biraz daha odaklanmanız sizin yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Haftanın ilk gününde sorumluluklarınızın artması sizi fazlasıyla telaşlı hissetmenize yol açabilir. Bu nedenle sabırlı olmanız sizin için fazlasıyla önemli olacaktır. Önemli bir karar alırken sonraki adımlarınızı da göz önünde bulundurmalı ve geleceğiniz ile ilgili ön görülü davranmaya çalışmalısınız. Ayrıca bu aralar ailenize çok fazla zaman ayırmıyor olabilirsiniz bu açığı kapatmak ve gönüllerini almak için harekete geçmelisiniz.