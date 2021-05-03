Yepyeni bir ayın ilk günlerinde sizi ve burcunuzu neler bekliyor. Gökyüzü ve evrenin kombinasyonu size ne mesaj veriyor. Peki hangi burç hangi konularda daha hassas ve dikkatli olmalı? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 3 Mayıs 2021 Pazartesi...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Bugün alacağınız bir karar ile geçmişte canınızı yakan biriyle barışabilirsiniz. Bu kararınız yakın çevreniz tarafından fazlasıyla eleştirse de hisleriniz doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Başkalarını dinlemeden aldığınız bazı karalar bu ay sizi yanıltmaktan çok doğruya götürecek. Kimsenin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin ve kararlarınız arkasında durmaya gayret gösterin. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Son zamanlarda, sabrın adeta sonuna kadar test edildi ve işte seni batıracak ya da çıkaracak olan olay ise vereceğin tepkilerde. Biraz daha sabırlı ve sakin davranışlar sergilediğin sürece mükafatını alacaksın. Her şey üst üste gelmiş ve karmaşık gibi görünse de güzel şeylerin olması için yeterli alt yapı oluşturuluyor şeklinde düşünmelisin. Ayrıca bugün, aşk hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Haftanın ilk gününde, bir kaç gündür kopukluk yaşadığınız iletişim konusunda sorunlarınız çözüme kavuşuyor. Ancak iletişim ile ilgili tek sinirlerinizi bozan kısım ise bir başkasının sekreterliğini yapmak, telefonlara bakmak. Özellikle arkadaşlarınız tarafından gelen bu talep canınızı sıkabilir. Bu konuda susup oturmak yerine tek yapmanız gereken karşınızdakini kırmadan konuya açıklık getirmek olacaktır. Aksi halde zor durumda kalan ve canı sıkılan taraf siz olamaya devam edersiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün kendinizi yaşamsal konularda çok daha şanslı hissedeceksiniz. Ancak bu şansı kullanmak ve çevrenize yansıtmak için bir sosyal ortamın olmaması canınızı sıkabilir. Şu sıralar attığınız ve atacak olduğunuz adımların da her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. ayrıca sıkışıklık yaşadığınız konularda birilerinden yardım istemekten sizi düşük göstermez bu aklınızdan çıkarmayın. Birlikten güç doğar diyerek destek almaya açık olmalısınız. Öte yandan ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir fakat sorunları çözerken duygusal davranmamaya gayret göstermelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Haftanın ilk gününde, kariyer hayatınızda yaşanacak bazı gelişmeler sizi mutlu etse de sonucunda alacağınız sorumluluklar sizi epey yorabilir. Ancak bu sorumluluklar sizi yıldırmasın gülü seven dikenine katlanır misali çaba göstermeye devam etmelisiniz. Ayrıca normalden daha ciddi kararlar alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Hedeflerinize uygunluk göstermeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak: Bugün, yaşamsal konularda daha sabırlı ve hassas tavırlar ortaya koyabilirsiniz. Uzun süredir odaklanma açısından yaşadığınız sorunlar son buluyor. Öte yandan enerjinizde ki yoğunluk sayesinde var olan bütün sorunların da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Ayrıca ilişki hayatınızda yoğun duygular içerisine giriyorsunuz. Bu ay siz başaklar için fazlaca romantik ve ilgi beklentisi ile geçebilir. Ancak partnerinize karşı hassas ve empatili davranmayı unutmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Herkesin sizinle aynı duygu ve düşünceleri taşımadığını sık sık unutuyorsunuz. Bu huyunuz ise etrafınızdakileri bilinçsizce üzmenize neden oluyor. Bir terazi olarak önce kendi dengenizi kurmalısınız aksi halde sergilediğiniz mantıksız yaklaşımlara katlanacak kimseyi bulamayabilirsiniz. Birileri le ortak noktada buluşmak isteyebilirsiniz, ancak buluşmayan kişileri suçlayamazsınız. Öte yandan İyimser enerjiler altında olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreçte hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bitirmeye çalıştığınız bir işle ilgili beklenmedik bir aksaklık yaşayabilirsiniz ve bu durum kariyer hayatınızı biraz sekteye uğratsa da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Öte yandan ilişki hayatınızda aldığınız ve alacak olduğunuz kararları mutlaka uygulamaya çalışmalısınız. Aksi halde ilişkide ayrılık konusu gündeme gelebilir hatta gerçekleşebilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Haftanın ilk gününde, yaşamsal konularınıza ilişkin bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Yeniliklere ve beklenmedik fırsatlara açık olmanız gereken bir gündesiniz. Ruhani olarak yaşadığınız sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Ayrıca bu sıralar finansal konularda gereksiz harcamalar yapmaktan uzak durmaya gayret göstermelisiniz.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol etme yetiniz bir hayli yüksek. Ancak bu kontrollü düşünme ve duygulanma olayı bir süre sonra sizde derin karamsarlığa neden olabilir. Bu nedenle bırakın içinizden geldiği gibi yaşamaya devam edin.Kişisel beklentileriniz karşılık bulacak ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da aklınızdan çıkarmamalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Haftanın ilk gününde, ikili ilişkilerle alakalı bazı sorunlar yaşanabilir. Kararlarınız konusunda etkin adımlar atmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Kendiniz için doğru olduğuna inandıklarınıza yönelmenizin size yararı olacaktır. Ayrıca bugün maddi anlamda kafanızda ne varsa gerçekleştirmek için harika bir gündesiniz. Yatırım yapmak yada bir iş için adım atmak bunlar için harekete geçebilirsiniz. Öte yandan beklediğiniz bir paranın elinize ulaşması anlamına da gelebilir bu para konusundaki şansınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Son zamanlarda gördüğünüz rüyalar sizi pey derinden etkileyebilir. Hatta gördüğünüz rüyalar o kadar gerçekçi gelebilir ki günlük hayatta bir işarete bekleyebilir yada bazı sorgulamalar yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Bu konuda tek yapmanız gereken bir süre rüyalarınızı kimseye anlatmamalısınız. Unutmamak için defter tutabilirsiniz. Daha sonra hayatınızla ilgili bazı değerlendirmeler de bulunabilirsiniz. Öte yandan Ciddi yaklaşımlar için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Enerjinizden doğru anlamda yararlanabildiğiniz takdirde sorun da yaşamayacaksınız.