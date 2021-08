Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 30 Ağustos 2021 Pazartesi| Akrep burcu: Hatalarınızla yüzleşeceksiniz!

Günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç; Kendinizi pek iyi hissetmediğiniz bir gündesiniz. Toparlanmak için elinizden gelenin daha fazlasını yapmanıza ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Normallerinizin dışına çıkmayan karakteriniz var, bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Ailenize daha fazla zaman ayırabilir, arkadaşlarınızla daha güçlü iletişim kurabilirsiniz. Fikir alma konusunda içe kapalısınız, ancak bugün bir yakınınızla fikir alışverişi yapabilir, içinden çıkamadığınız durumdan kurtulabilirsiniz. İş ve kariyer hayatında değişiklikler yaşamayacağınız ancak kendinizi daha motive hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bugün bazı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Kararlı olmaya özen gösterin.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa; Mükemmel bir güne giriş yapıyorsunuz. Bugün kendinizi daha motive hissedeceğiniz ve ışıl ışıl parlayacağınız bir gün olacak. Son günlerde yaşadığınız problemleri konuşma fırsatı bulmuş, güçlü iletişim yönünüzle tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmışsınız. Bugün bunun meyvelerini yiyeceksiniz. Kafanızı uzun zamandır bu kadar rahat hissetmiyordunuz, bunu kutlamak için bugün sevdiklerinizle güzel bir yere gidebilirsiniz. Ailenize daha açık olmanız gereken bir dönemdesiniz Anne veya babanızdan bir konu hakkında yardım isteyeceksiniz ancak çekiniyorsunuz. İçinizdeki problemleri açık ve net anlattığınız takdirde, size bir yardımları dokunacak. İş ve kariyer anlamında biraz yorgun hissedebilirsiniz, biraz daha motive olmaya ihtiyacınız var. Bu dönemde daha anlayışlı olmaya dikkat edin.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler; Bugün küllerinizden doğma vakti. Dün ele aldığımız karamsarlık dönemini bir günde atlatmışa benziyorsunuz. İkizlerin en büyük özelliği anı yaşamaktır, kötü anları geride bırakıp haftanın ilk gününe iyi bir giriş yapıyorsunuz. Öncelikle çevrenizde yaşanan veya size yaşatılan olayları kafanızda fazla kurup, büyütüyorsunuz. Bu durum size çok fazla zarar veriyor. Dışa dönük olduğunuz kadar içe dönük bir yapınız var ancak, sizi mutlu etmeyen bir özellik bu. Bu konu hakkında bugün birinden destek almak isteyeceksiniz. Güzel bir döneme giriş yapıyorsunuz, maddi sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde biraz daha tutumlu olmaya özen gösterin.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç; Bugün haftanın tüm stresini üstünüzden atacak gibi duruyorsunuz. Son haftalarda yaşadığınız gerginliklerin son bölümündesiniz. Halletmek istediğiniz tüm işlerin üstesinden gelebileceğiniz bir gün. Kararsızlıklar yaşayabileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz, nedenini tam bilemediğiniz sıkıntılarla kafanızı doldurabilirsiniz. Bu durumları engellemek için bu hafta daha çok arkadaşınıza vakit arayıp kafanızı dağıtmanızda fayda var. Kendi halinizde, kendi kendinize yetebilecek güce sahipsiniz ancak, fazla takıntılısınız. Bu yüzden yalnız kalmak size iyi gelmeyebilir. Aşk ve ilişki durumunuzdaki karışıklıkları yavaş yavaş kafanızdan atmaya başlıyorsunuz. Eskisi kadar üzülmediğinizi fark edeceksiniz. Bu dönemde kalabalık grupların içinde yer almaya ve yalnız kalmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan; Haftanın ilk gününde kendinizi biraz miskin hissedebilirsiniz. Bugünü dinlenme günü ilan edebilir, kafanızı daha iyi dinleyebilirsiniz. Yapınız gereği gezmeyi, alışveriş yapmayı seviyorsunuz, bu durum sizi diğer halletmeniz gereken işlerle birlikte yoruyor. Kendinize dinlenmek için zaman tanımalı, evinizde daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu size ve ruhunuza iyi gelecektir. Bugün güzel bir haber alabilir, bunu kutlamak için arkadaşlarınızı evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz. Maddi konuda bir sıkıntınız olmadığı gibi iş ve kariyer hayatınızda da ciddi bir problem görünmüyor, ufak tefek pürüzleri parlatmamaya özen gösterin. Aşk ve ilişki durumunuz hiç olmadığı kadar iyi sonuçlarla karşına geliyor, Durumların daha iyi olabilmesi için gururu bırakmalısınız. Fazla gurur size zarar veriyor.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak; Güne zinde başlıyorsunuz. Tüm miskinliği üzerinizden atmış, yeterli enerjiyi toplamış bir şekilde uyanacaksınız. Bugün halletmeniz gereken işler olabilir ancak bayram nedeniyle işleriniz aksayabilir. İşlerinizi son güne bırakmayı alışkanlık haline getirdiniz ancak, yaşanan aksaklıklar sizi olumsuz etkileyebilir. Bugün hiç görüşmediğiniz bir dostunuzla görüşebilir veya bir arkadaşınızı evinize davet edebilirsiniz. Kısaca size yeni bir haber getirecek biriyle görüşeceksiniz. Ancak bu haber sizi ne mutlu edecek ne de üzecek. Aşk hayatına gelecek olursak, aşkınızı ve sevginizi dolu dolu göstermeniz karşınızdaki kişiye rahatlık veriyor, bu sıralar biraz kendinizi geri çekmenizde fayda var. Maddi gücünüz bugün itibarıyla artıyor, para sıkıntısı çekmeyeceğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Bu dönemde savurgan olmamaya özen gösterin.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi; Haftanın son günlerini dilediğiniz gibi geçirdiniz. Çok eğlendiniz ancak, çok da yoruldunuz. Bu yüzden bugün biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. İçinize attığınız ve hayatınızda size yük olan bazı durumları tek başınıza göğüslemek zorunda değilsiniz. Anlattıkça kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yapı gereği içe dönüksünüz, kimse sizi güçsüz bilmesin diye anlatmadığınız sıkıntılar beyninizin içini dolduruyor. Bugün sevdiğiniz bir kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz. Bu size biraz daha hafiflemiş hissi verebilir. Aşk ve ilişki konusunda tam her şey yoluna girdi diyorsunuz ancak dikiş tutturamıyorsunuz. Terazi burcu aşk doludur, aşkını gizlemek istemez ve anlayışlıdır. Karşınızda buna değecek biri olmadığını görmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir, mutsuz sonlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde tek başınıza karar vermemeye, fikir almaya özen gösterin.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep; Bugün yaşadıklarınızdan ve yaptıklarınızdan pişmanlık duyacağınız bir gündesiniz. Ancak yine egonuzu kendinizden ayıramıyorsunuz. Kırdığınız insanları güçlü iletişim yönünüzle, manipüle etmeye çalışacaksınız ancak, bu defa her zamanki gibi başarılı olamayabilirsiniz. Bugün ailenizden biriyle konuşmak isteyebilir, içinizde yaşadığınız sıkıntıları anlatmak isteyebilirsiniz. Her zaman güçlü gözükmek zorunda değilsiniz, güçsüz yanlarınızla da yüzleşmeye ihtiyacınız var. Maddi konuda bugün elinize yüklü miktarda para ulaşabilir, işinizde beklenmedik güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Elinize geçen parayı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor, size dönüşü güzel olacak gibi duruyor. İlişki durumunuz çalkantılı geçiyor, bu sıralar mutlu musunuz mutsuz musunuz karar vermekte zorluk çekiyorsunuz. Biraz daha iletişime açık olmanız size ve çevrenizdekilere fayda sağlayabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay; Bugün güne yorgun ve kırgın başlayabilirsiniz. Günlerdir yaşadığınız güzel günleri geride bıraktığınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu haftanın ilk gününde kafanızı dinleyeceğiniz ve ruhunuzu dinlendireceğiniz bir gün geçireceksiniz. Bu dönemde aklınızdan geçen planları gerçekleştirmek isteyebilirsiniz ancak, pek başarılı olamayabilirsiniz. Sevmediğiniz insanlara bu aralar dikkat etmelisiniz her an sizi yere serecek bir atak gösterebilirler. Temkinli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün içiniz sıkılacak ve bir dostunuzdan yardım isteyeceksiniz. İlişki konusuna gelecek olursak, karmaşık ilişkiler yaşamak sizin normaliniz olmuş. İlişkilerinizde dikiş tutturamıyorsunuz. Tam iyiyiz diyorken kötü olmanız sizi yormuş. Bugün bu yorgunluğun üzerine yoğunlaşacaksınız. Bu dönemde soğuk kanlı olmaya özen gösterin.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak; Bugün beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Sürpriz bir haber alacağınız veya sizi çok sevindirecek bir gelişmeden haberdar olabilirsiniz. Sakin yapınız gereği değişime pek açık değilsiniz, bu yüzden bu sıralar hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılıp, kendinizde veya gittiğiniz yerlerde değişiklik gösterebilirsiniz. Bu size kendinizi daha iyi hissettirecek. İnsanları çok iyi dinliyorsunuz ancak tepkilerinizdeki sert tavırlar karşınızdaki kişinin size duvar örmesine sebep oluyor. Tepkilerinizi daha yumuşak belli etmelisiniz, herkes sizin kadar net olmayabilir. İş ve kariyer hayatına gelecek olursak yakın zamanda beklediğiniz işten veya çalıştığınız iş yerinden güzel haber alabilirsiniz. Maddi konuda çektiğiniz sıkıntılar size sinir olarak yansıyor ancak, bu durumdan sıyrılacak gibi gözüküyorsunuz. Bu dönemde yumuşak tavırlar sergilemeye özen gösterin.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova; Bugün, ilginizi çekebilecek yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan konularda planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Etkin adımlar atmak için gerekli olan enerjiye de sahipsiniz. Yaşamsal konularda var olan sorunları gözünüzde büyütmediğiniz sürece her şeyin yolunda ilerleyeceğini bilmelisiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atmalısınız. İş hayatınızda size engel olan bazı durumlar söz konusu. Bu durumların önüne geçmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık; Kafanızdaki karmaşık düşüncelerden kurtulmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İçsel sorunlarınız çevrenize karşı tutarsız yaklaşımlar ortaya koymanıza sebep oluyor. Daha dengeli olduğunuz sürece her şeyin iyiye gideceğini bilmelisiniz. Ayrıntıların her açıdan belirleyici olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızdaki sorunların çözüme kavuşması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Doğru yönlendirmeler sayesinde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın.