Yeni bir haftanın ikinci gününde evren size ne mesaj veriyor? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 30 Mart Salı 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Koç; Haftanın ikinci gününde davranışlarınız konusunda daha tutarlı ve net olmaya özen göstermelisiniz. Yaşamsal konularda dengelerinizi alt üst edecek her ne var ise ondan durmanız sizin yararınıza olacaktır. Bazı olaylar üzerinde etkinlik gösterebilmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Boğa; Bugün çevresel etkenlere uyum sağlamak isterken bir takım sorunlar ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki düşünceleriniz alacağınız karaları olumsuz yönde etkiliyor bu düşüncelerden kısa süre içerisinde sıyrılmak sizin hayrınıza olacaktır. Dengeleri ne olursa olsun lehinize çevirmek için hareket etmelisiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili İkizler; Yaşamsal konularda hiç beklemediğiniz ancak sizi bir o kadarda mutlu edecek kimi gelişmeler gündeme gelebilir. Ortak kararlar ve adımlar konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de aklınızdan çıkarmamalısınız. Geçmişten kalan bazı sorun ve sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu nedenle sergileyeceğiniz davranışlar konusunda biraz daha net ve yapıcı olmaya çalışın. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için beklemede kalmanız gerekiyor.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Yengeç; Haftanın ikinci gününde, her yönden dikkatleri üzerinize toplamayı başarıyorsunuz. Üzerinizde bulunan pozitif enerjinizle ön plana çıkıyorsunuz ve bundan dileğiniz şekilde yarar sağlamak sizin elinizde unutmayınız. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sıkıntılarla karşılaşacak olmanız da sizin işinize gelecektir. Mantıklı kararlar almaya devam etmeli ve kendinizi zorlamaktan da kaçınmalısınız. Hata yapmadığınız sürece huzursuzluk yaşanmayacaktır.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Aslan; Bugün hayatınıza dair bazı konularda daha dengeli ve sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma zarar verebilecek adımlar atmaktan kaçınmalısınız. Aksi halde düzenizin alt üst olması olası bir durum. Risk almaktan kaçındığınız sürece asla hedeflerinize ulaşamayacağınızı unutmayınız. Öte yandan ev ve aile hayatınızdan yana da yeni gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Başak: Bugün kendinizi ifade ediş tarzınızda bazı değişimler meydana gelebilir. Değer verdiğiniz kişilerle yaşadığınız bir takım sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak isteseniz de, içinizde bulunan sorgulama iç güdünüz buna bir süre daha izin vermeyecek. Şu sıralar tek istediğiniz kafanızda oluşan bazı sorunlar hakkında ikna olmak. Aksi takdirde kimse ikna olmadığınız durumlar ve sorgulamalar karşısında gemilerinizi yakmaya hazır bir ruh haline bürünebilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Terazi; Bugün yetenekleriniz ile övünmemek konusunda tedbirli olmalısınız. İnsanlara hızlıca güvenmemeli ve başarıyı elde etmeden tüm her şeyinizi insanlar ile paylaşmaktan uzak durmalısınız. Öte yandan sosyal anlamda aktif zamanlar geçirme arzusundasınız. Arkadaş buluşmaları sizin için olumlu etki sağlayacaktır. Hata yapmaktan kaçınmalı ve odaklanmaya gayret etmelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Akrep; Haftanın ikinci gününde, aile yaşatınız ilişkin kimi konularda biraz daha hassas olmanızda fayda var. Uzun zamandan beri devam eden sorunların yeniden gündeme gelmesi epey canınızı sıkabilir. Etrafınızda bulunan kişilere karşı yaklaşımlarınız konusunda daha temkinli olmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece istediklerinize ulaşma şansınız çok daha fazla olacaktır.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Yay; Kişisel değerlerinizle alakalı yaşadığınız bazı sorunlar sizi sorgulama yoluna götürebilir. Kendinizi sık sık gereğinden fazla gergin hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İstediklerinize ulaşmak için daha sabırlı olmaya çalışın. Kontrolü elinizden bırakmadığınız takdirde her şey sizin için daha iyiye gidecektir. Öte yandan ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etmekten kaçınmayacaksınız ve bu sayede heyecanlandıracak bazı gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Oğlak; Bugün fikirlerinizi hayata geçirme konusunda ufak tefek sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerde koyduğunuz mesafe yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Kendi kendinize hedefler koymadığınız sürece istediklerinize ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Karşınıza çıkan şansları en iyi şekilde değerlendirmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Kova; Bu sıralar iç dünyanıza çekilme arzusundasınız ve bu da partneriniz ile bir takım sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Bilinçaltınızdaki olumsuzlukları ikili ilişkilerinize yansıtmaktan kaçınmanız gerekiyor. Aksi halde geri dönüşü olmayan bazı gergin anlar gündeme gelebilir. Bugün daha anlaşılabilir ve net bir iletişim kurmaya çalışmanız sizin yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 30 MART 2021 SALI

Sevgili Balık; Haftanın ikinci gününde, içinizde bulunan yoğun enerjiden dilediğiniz ölçüde yarar sağlayabileceksiniz. Bulunduğunuz ortamda hakimiyet ve yönetimin elinizde olmasını arzu ediyorsunuz ancak bu konu üzerinde etkinlik göstermek için biraz daha beklemede kalmalısınız. Ayrıca, ikili ilişkilerde de tutarsız davranmaktan kaçınmalısınız. Öte yandan ilişki hayatınızda daha duygusal hissedeceğiniz ve fazlasıyla alıngan olduğunuz bir sürece geçiş yapıyorsunuz.