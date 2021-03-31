Yeni bir haftanın üçüncü gününde evren size ne mesaj veriyor? Kimler yeni işlere atılırken, kimler risk almaktan uzak durmalı? Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 31 Mart Çarşamba 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç; Haftanın üçüncü günü senin için huzurlu ve sakin bir gün olacak. Uzun zamandır sizi yoran olumsuz düşüncelerin hafiflediğini ve işlerin yoluna girdiğini göreceksiniz. Öte yandan uzun süredir görüşmediğiniz bir dostunuz ile bir araya gelebilirsiniz ve buda sizi olumlu yönde etkileyecektir. İletişim kurman ve dertlerini paylaşmanız size yeni bir bakış açısı getirecektir. İçinde bulunduğunuz bu süreçte tek yapmanız gereken olumsuz düşüncelerden ve kaygılanmaktan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa; Bugün epeydir ertelediğiniz işler için harekete geçebilirsiniz. Kaygılarını bir kenara bırakarak hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Ayrıca şüpheciliğine bu sıralar güvenmeniz etrafınızdan göreceğiniz zararların önüne geçebilir. Öte yandan aşk hayatınıza ilişkin sizi yoran ve acı veren insanlar ile ilişkinizi kesme konusunda çekimser olmaktan uzak durun. Aksi halde hep üzülen ve belki terk edilen taraf siz olabilirsiniz.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler; Ayın son gününde, her şeyin en güzeline sahip olma arzusundasınız ve bu yolda harekete geçmeniz için harika bir gün. Ancak istedikleriniz bir günde olmayacağını ve biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayınız. Yaşayacağınız odaklanma problemi bir takım ayrıntıları kaçırmanıza neden olabilir ve bu konuya biraz daha ağırlık vermeniz sizin hayrınıza olacaktır. Her şeyden önce kendinizi düşünmeniz gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç; Bugün toplum içerisindeki konumunuzu ve sosyal hayatınızın sınırlarını yeniden çizmek isteyeceksiniz. İkili ilişkilerde beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz bu konuda biraz hassas olmanız sizin için yararlı olacaktır. Öte yandan ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, sizi memnun edecek ve içten içe sizi heyecanlandıracak gelişmeler gündeme gelebilir.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan; Ayın son gününde, mümkün olabilecek ve sizi hızlıca hedefe götürecek yollar üzerinde düşünebilirsiniz.Bile bile attığınız adımlar kendinizi zorluk içerisine sokmanıza neden olabilir ve her şeyin daha da karmaşık olmasını sağlayabilir. İçinde bulunduğunuz duruma anlam kalmakta zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Odak noktanızı biraz olsun değiştirmeniz gerekiyor. Her şey için zamana ihtiyacınız olan bir sürece giriyorsunuz. Ayrıca aşk hayatınızda yaşadığınız bir takım sorunların yavaş yavaş son bulacağı ve daha huzurlu hissedeceğiniz bir sürece giriyorsunuz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak: Bugün alacağınız olumlu geri dönüşler fazlasıyla neşeli ve huzurlu hissetmenizi sağlayabilir. Gireceğiniz bu süreçte şansın yanınızda olduğunu unutmamalısınız. Yeniliklere karşı açık olmalı ve adımlarını kararlı bir şekilde atmalısınız. Öte yandan bugünlerde özgürlük alanınız hakkındaki hassasiyetiniz sınırlarınızı yeniden şekillendirmenize neden olabilir.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi; Ayın son gününde, ev ve aile hayatınızda bir takım yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması için atacak olduğunuz adımları net ve kararlı şekilde atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Memnun edici gelişmeler için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Aceleci davranma huyunuzdan da vazgeçmelisiniz, bu davranışınız en size zarar veriyor.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep; Yaşamsal konularınıza derinlemesine odaklanmak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha önemli olabileceğini de aklınızdan çıkarmayınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İstediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Öte yanda ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız ve olur olmadık şeyleri dert edinmekten kaçınmalısız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay; Duygusal anlamda ne kadar sert ve umursamaz gözükseniz de, içten içe kırılgan bir yapıya sahipsiniz. Özellikle etrafınızda güvendiğiniz kişilere bu kırılgan yapını göstermekten çekinmemelisiniz. Bu durum ilişkilerindeki bağı güçlendirirken, çevrenden samimi tepkiler almanıza neden olacaktır. Öte yandan ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeye odaklanın.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak; Ayın son gününde, hayatınızdaki karmaşa sizi yorsa da değişimlere uygun adımlar atma konusunda başarılı olacağınız bir gündesiniz. Zaman zaman kafanız karışabilir. Özellikle ev ve aile hayatınızdan yana da yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları zorlamaktan kaçınmalı ve doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalısınız. Öte yandan ilişki hayatınızı ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz ve sizi memnun etmeyen her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova; Çevrenizdeki insanların söylediklerine kolayca güvenebilir ve ona göre adımlar atabilirsiniz. Ancak aldığınız fikirlerden çok kendi doğrularınızı seçmeniz sizi daha ileriye götürecektir. Kontrolün genel olarak sizde olmasını sağladığınız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalmaya başlayacağı bir gündesiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık; Bugün rutininiz içerisinde kendinizi ihmal edebilirsiniz. Zorlukları gözünüzde büyüttüğünüz takdirde her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Ayrıca aşk hayatınızda daha duygusal hissedeceksiniz ancak bu durumun doğurabileceği olumsuzlukları da ortadan kaldırmanız gerekiyor. Güzel gelişmeler için beklemede kalmalısınız.