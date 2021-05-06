Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 6 Mayıs 2021 Perşembe

Günlük burç yorumlarına göre 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Koç;Bugün, eviniz veya kendi yaşam alanınızda değişimler yapabilirsiniz. Öte yandan çevrenize karşı sergilediğiniz davranışlarda da değişimler meydana gelebilir. Yaşamsal konularda dengeyi ele almak ve yön vermek isteğindesiniz. Bu nedenle hayatınıza dair konularda kimsenin söz hakkı olsun istemiyorsunuz. Yaşadığınız değişimler istediklerinize ulaşma konusunda size rehberlik edecek. Yalnızca bu süreçte hata yapmaktan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Boğa; Bugün evinize duygularınızı harekete geçirebilecek bir mektup ya da kargo gelebilir. Gelen şeyden çok gönderen kişinin büyüsüne kapılabilirsiniz. Ancak beslediğiniz hislerin sizi yanıltmasına ve mantığınızı devre dışı bırakmasına izin vermeyin. Aksi halde bir anlık ümit ile kalbiniz kırılabilir. Ayrıca yaşadığınız her şeyin altında bir neden aramaktan vazgeçmelisiniz. Nedenler içinde boğulurken, hayatınızın fırsatlarını kaçırıyor olabilirsiniz. Hiçbir şeyin sizi zorlamasına ya da engellemesine de müsaade etmemeye çalışın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili İkizler; Bu sıralar daha ileriye dönük planlamalar yapabilirsiniz. Yaptığınız planlar sizi biraz sorgulamaya yönlendirse de sosyal çevrenizde bazı küçülme karaları alabilirsiniz. Artık fazlalıklara hem yaşam alanınızda hem çevrenizde katlanamıyorsunuz. Karmaşıklıktan mutlaka uzak durmanız ve kendinizi kısa zaman içerisinde toparlamanız gerekiyor.Öte yandan alacağınız karalar konusunda kimsenin etkisi altında kalmadığınız sürece her şey daha iyiye gidecektir unutmayınız.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç; Bugün, fazlasıyla evcil ve ilgi yanlısı yönleriniz ortaya çıkabilir. Bu da duygu ve düşüncelerinizde değişimlerin yaşanmasına neden olabilir. Beklediğiniz ilgiyi karşınızdaki kişiden görememeniz sizi bazı konularda sorgulamaya sürükleyebilir. Ancak empati yapmayı unutmamalısınız. Bazı sıkıntılar ile karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilecek güce sahipsiniz. Bu sıralar duygularınızdan çok mantığınız çerçevesinde hareket etmeye özen göstermelisiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Aslan; Özellikle bu günlerde tepkilerinizi kararında olduğundan emin olmalısınız. Aile hayatınızdan yana bazı sıkıntılar gündeme gelse de aranızdaki bağ her şeyi çözmenize yardımcı olacaktır yeter ki sakinliği elden bırakmayın. Sizi zorlayabilecek her şeyden uzak durmalısınız. Öte yandan ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme noktasında daha tutarlı olmanız gerekmekte. ksi halde yanlış anlaşılmalara neden olabilirsiniz.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Başak: Güne enerjik başlayarak ve her şeyden zevk almaya yöneliksiniz. Üzerinizdeki bu enerjiden dilediğiniz gibi yarar sağlamak sizin elinizde unutmayın. Ayrıca çekindiğiniz ve yapmaya cesaret edemediğiniz her ne var ise onun için harekete geçecek ve pişman olmayacaksınız. Genel olarak daha mutlu ve enerjik bir gündesiniz. Ancak biraz maddi konular konusunda kafa yorabilirsiniz. Planlı hareket ettiğiniz takdirde çözülmeyecek sorun yoktur bunu unutmayın.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Terazi; Bugün, bir terazi olarak dengeleri yerinden oynatabilirsiniz. Bile bile söyleyeceğiniz bir laf sizi dönülmez bir yola sokabilir. Bu bir başlangıç veya bitişte olabilir. Yalnızca hayatınızı derinden etkileyeceğini unutmamalısınız. Öte yandan aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durduğunuzu etrafınızdaki insanlara net olarak belli etmeniz gerekmekte. Bu sıralar karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeye almalı ve şans vermelisiniz.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Akrep; Bugün üstesinden gelmekte zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler meydana gelecek olsa da her şey daha iyiye gidebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başarabileceksiniz. Düşüncelerinizin tam olarak gerçekleşme ihtimali de bulunuyor. Öte yandan ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekmekte. Aksi halde bu haliniz ilişkinizin gidişatında bazı değişimlere yol açabilir.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Yay; Bugün, etrafınızdaki insanların yaklaşımlarından biraz olsun rahatsızlık duyabilirsiniz. Yaşadığınız rahatsızlık sizi kalabalıklardan sizi bir kez daha uzaklaştırabilir.Hayatınıza birilerinin müdahale etmesi sizi tedirgin edebilir ve özgürlüğünüze karışılması bazı kararlar almanızı sağlayabilir. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğinizi aklınızdan çıkartmamalısınız.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak; Bugün, aile hayatınızı ilgilendiren önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Konuşarak halledeceğiniz sorunları fazlasıyla irdeleyerek içinden çıkılmaz hale getirmekten kaçınmalısınız. Aksi halde aile fertlerinizin kalbini kırabilirsiniz. Öte yandan sahip olduğunuz enerjiden doğru anlamda yarar sağlayabilecek olmanız da önemli. Hisleriniz doğrultusunda hareket ettiğiniz takdirde doğruyu bulabileceksiniz. Bu süreçte etrafınızdakilere kulak asmamalısınız.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Kova; Bugün,kendinizi ifade etme konusunda bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Doğru planlama ile tüm sorunları da geride bırakmayı başaracaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz takdirde her şey sizin için daha iyiye gidecektir. Ayrıca bu sıralar gereksiz harcamalar yapmaktan uzak durmalı ve finansal konularda biraz daha planlı ilerlemelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Sevgili Balık; Yaşamsal konularda yaşanabilecek tüm terslikleri çözüme kavuşturmak için harekete geçebilirsiniz. İçsel sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız, bu yönde hareket etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Ayrıca ilişki hayatınızda güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalmalısınız. Eğer bir ilişkiniz yok ise yeni bir ilişkiye açık olmalısınız. Bu günlerde aşk sizden yana unutmayın...