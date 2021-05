Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 7 Mayıs 2021 Cuma

Günlük burç yorumlarına göre 7 Mayıs 2021 Cuma gününde bizi nelerin beklediğini, aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Koç;Bugün her şeyi olmasınız istediğiniz gibi değil gerçekten olduğu gibi görmeniz için iyi bir fırsat. Üzerinizdeki bu enerji olaylara biraz daha gerçekçi yaklaşmaya ve bu konuda adımlar atmaya yönlendiriyor. Yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek zorluklar sizi biraz zorlasa da üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Öte yandan ilişki hayatınızda duygularınızı ön planda tutmak isteyecek ve gelişmeleri daha yakından takip edebilirsiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Boğa; Bugün, daha planlı ve aktif olacaksınız. Günlerdir ertelediğiniz işleri yoluna koyabilirsiniz. Üzerinizden kalkacak yük sizi biraz olsun rahata erdirebilir. Öte yandan ifade konusundaki başarınızdan bugün dilediğiniz kadar yara sağlayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak yeni kişilere ve fırsatlar açık olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmaktan kaçınmalısınız.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili İkizler; Bugün, her şeyin dengeli olması için çaba göstereceksiniz. Hayatınızda kurmak istediğiniz dengeyi bozabilecek her ne var ise ondan uzak durmaya özen göstermeye çalışmalısınız. Öte yandan içsel olarak yaşadığınız sorunları kendi kendinize çözmeye kararlısınız. Belirsizlikler sizi çok fazla zorlamakta. Çözüm arayışlarına yönelmenizin her açıdan daha da iyiye gidebileceğini biliyor olmanız gerekmekte. Ayrıca maddi konularda gündeme gelecek gelişmeler biraz canınızı sıkabilir.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Yengeç; Son günlerde yaşadığınız bir olayın etkisinde kalmış olabilirsiniz. Yaşamsal konularda karşınız çıkacak tüm olumsuzlukları bu olaya yoruyorsunuz. Ancak bu düşüncenizden kısa sürede sıyrılmanız lazım. Aksi halde geleceğinize yön verme konusunda hep kararsızlık içerisinde olabilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şey için biraz zamana ihtiyacınız var. Gereğinden fazla sorgulamaktan uzak durmanız gereken bir gündesiniz.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Aslan; Bugün,çevrenize karşı sergileyeceğiniz tepkilerinizi çok iyi kontrol etmelisiniz. İçsel olarak yaşadığınız gerginlik kalp kırmanıza neden olabilir. Öte yandan geçmişi sorgulayarak görüşlerinizde farklılık meydana gelebilir. Bu doğrultuda arkadaş çevrenizde küçülmeye gidebilirsiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Başak: Bu sıralar hayatınıza yön verme konusunda biraz üşengeç olabilirsiniz. Yaşadığınız yoğunluk sizi her şeyden soğutsa da kurulu düzeninizi özlüyorsunuz. Ancak karşınıza çıkacak kariyer fırsatı sizi bir nebze mutlu edebilir. Vereceğiniz karaların ilerleyen dönemde önemli olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. İçsel sıkıntılarınızdan kurtulabileceğiniz ve mental olarak dinlenebileceğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Ayrıca yakın zamanda bir iki günlük kaçamak yapabilirsiniz.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Terazi; Son dönemlerde her açıdan yoğunluk içerisinde olabilirsiniz. Ancak bu yoğun çalışmanın kısa zamanda karşılığını alacaksınız. Bu bir konum veya maaş yükselmesi olabilir. Bazı konularda harekete geçme isteğinde olabilirsiniz fakat bunun için biraz daha beklemede olmalısınız. Öte yandan sosyal hayatınızda sarf edecek olduğunuz sözleri özenle seçmeli ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca harcamalarınızı bira kısmalı ve kazancınıza göre plan yapmalısınız.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Akrep; Bugün, değer verdiğiniz bazı kişilerin size söylediği laflar canınızı acıtabilir. Duyduklarınız karşısında kırılabilirsiniz ancak dost acı söyler niteliğinde düşünmelisiniz. Bugün canınızı acıtan sözler yarın yapacağınız hatayı önleyebilir. Öte yandan geçmişten hiç beklemediğiniz bir kişiyle karşılaşmak sizi bir takım sorgulamalara sürükleyebilir. Fakat bir hatayı iki defa yapmamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde üzülen taraf yine siz olacaksınız. Bu sıralar duygularınızdan çok mantığınızı ön plana çıkarmalısınız.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Yay; Temponuzda yaşadığınız yoğunluk her şeyi daha karmaşık halde getirebilir. Yönetme ve yönlendirme duygunuzun aslında sizi en çok yoran şey olduğunun farkına varabilirsiniz. Bu nedenle ara sıra kaçıp gitme isteğinde olsanız da işkolikliğinizden kendinizi alamıyorsunuz. Ancak biraz olsun iş hayatınızdan uzaklaşmalı ve sevdiklerinize vakit ayırmalısınız. Doğru planlama ile her şey daha da iyiye gidecek.

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Oğlak; Bu sıralar sergilediğiniz davranışlar ile ön plana çıkıyorsunuz. Etrafınıza saçtığınız enerji ise olumlu geri dönüşler almanıza neden olabilir. Öte yandan öğrenmeye olan merakınızın arttığı bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Her şeyi araştırmak isteyecek ve bakış açınızdaki değişime yoğunlaşacaksınız. Beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmanızda fayda var. Genel olarak daha dengeli ve tedbirli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Kova; Bugün, yaşam alanınızda değişiklik yapma kararı alabilirsiniz. Yeni günün olumlu enerjisiyle her şeye daha sevecen ve umutlu yaklaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz enerjiden dilediğini gibi fayda sağlamak sizin elinizde. Ayrıca hatalarınızdan ders çıkartmaya özen gösterin ki aynı hatalara düşmeyin. Öte yandan kalbi boş bir kova iseniz bugünlerde tanışacağınız kişilere karşı fırsat vermelisiniz.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 7 MAYIS 2021 CUMA

Sevgili Balık; Bugün, uzun zamandır bir araya gelmediğiniz kişileri arayacak ve hal hatır soracaksınız. İletişime önem verebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kariyeriniz konusunda yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Ayrıca ilişkiniz üzerinde daha baskın davranmak isteyebilirsiniz. Öte yandan parasal durumunuzla ilgili dikkatli olmanızda yarar var.