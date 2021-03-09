Bugün sıkıntılardan sıyrılmak ve çözüm odaklı düşünebilmek için harika bir hafta olduğu kanısında olanlar için bakın burcunuz ne bugün size söylüyor. İşte Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 9 Mart Salı 2021...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Koç; Haftanın ikinci gününde, arzu ettiklerinize kısa yoldan ulaşmak isteyeceksiniz. Bu aralar yoğun bir hayata sahipsiniz ve bu yoğunluktan olumlu yönde faydalanabileceksiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Sorumluluklarınızın farkında olmalı ve kararlarınızı mutlaka ona göre vermelisiniz.

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Boğa; Bugün, karmaşık ruh hali içerisinde hareket edebilirsiniz. Sergilediğiniz davranışlarınız konusunda daha kontrollü olmanız gereken bir gün. Aktivitelerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmaktan kaçındığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir gün ve amaçlarınızdan sapmamaya çalışın.

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili İkizler; Haftanın ikinci gününde, yaşamsal konularda daha karmaşık tepkiler görebilirsiniz. Çözüm odaklı ilerleseniz de beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman karmaşıklık gösterse de üstesinden gelmek sizin elinizde. Bugün sakinliğinizi korumaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Yaşananları mutlaka lehinize çevirmelisiniz.

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Yengeç; Sezgileriniz oldukça kuvvetli ve coşkulu olacağınız bir gün. Olumlu hisler altındasınız ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Genel olarak istek ve arzularınıza ulaşabileceğiniz bir süreç içerisindesiniz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde ikili ilişkilerden yana da sorun yaşamayacaksınız. Yaşamsal olarak bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın yollarını aramalısınız.

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Aslan; Daha net ve anlaşılabilir adımlar atmak isteyeceksiniz. Sergilediğiniz davranışlarınız doğrultusunda daha tutarlı olmanız gereken bir gün. Bazı anlaşmazlıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelmek sizin elinizde. Doğru olduğuna inandığınız şeylere yöneleceğiniz ve bu doğrultuda kişisel sınırlarınızı yeniden oluşturacağınız bir gündesiniz. Etrafınızda olan biten her ne varsa onlara karşı daha dikkatli ve odaklı olmalısınız.

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Başak: Bugün, hedefleriniz açısından daha kontrollü olmalısınız. Her şeyin çabuk olmasını için aceleci hareket etme arzusundasınız ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Kişisel sınırlarınızın yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İç dünyanızdaki heveslerin karşılık bulma ihtimali ise çok yüksek. Yaşamsal alandaki yoğunluğunuzdan olumlu anlamda yarar sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ile karşılaşmayacaksınız.

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Terazi; Haftanın ikinci gününde, ikili ilişkilerde ilgili problemlerin yeniden gündeme gelmesi mümkün. Bu dönemde canınızı sıkabilecek kimi sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Kimsenin üzerinizde baskı kurmasını istemiyorsanız, vereceğiniz kararları da ona göre vermeniz gerektiğini unutmamalısınız. Kontrolünüz dışına gerçekleşebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız sizin yararınıza olacaktır.

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Akrep; Bugün, yaşamsal konularda kendinizi daha canlı ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Tahmin edilmedik etkilerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Yaşadığınız tüm olumsuzlukları tamamen geride bırakmayı başardığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmayı başarabileceğiniz bir günde olduğunuzu unutmayın.

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Yay; Haftanın ikinci gününde, beklenmedik sıkıntılar gündeme gelebilir. İstenmeyen tüm sorunları geride bırakma isteği içerisindesiniz fakat bir süre daha beklemede kalmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Yaşamsal olarak bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Tersliklerle karşılaşabilir fakat bunlara göğüs germelisiniz...

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Oğlak; Bugün, yenilenme konusunda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Israrcı davranışlarınızdan vazgeçmeli ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Tercihleriniz konusunda sabırlı olmanız gerekiyor. Mantıklı adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini siz de biliyorsunuz. Genel olarak her şeyden keyif alabileceğiniz ve sorunların geride kalabileceği bir süreçtesiniz.

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Kova; Kendinizi bazı ortamlarda ifade ederken daha sabırlı olmalısınız da yarar var. Olaylara karşı ağır basabilecek yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de aklınızdan çıkarmamalısınız. Öte yandan, söz konusu ikili ilişkiler olduğunda daha kontrollü ve bilinçli hareket etmelisiniz. Enerjinizde ki yoğunluktan olumlu yönden yarar sağlamalısınız.

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 9 MART 2021 SALI

Sevgili Balık; Haftanın ikinci gününde, kendinizi fiziksel ve ruhsal açıdan baskı altında hissedebilirsiniz. Hızlı düşünme isteğinizin gün içerisinde pek karşılık bulmayacağını fark edebilirsiniz. Enerjinize fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çevresel koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da uyum sağlamak sizin elinizde. Koşullara uygun adımlar atmanın size olumlu yönden fayda sağlayacağını aklınızdan çıkarmamalısınız.