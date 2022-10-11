Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 10- 16 Ekim 2022 | Koçlar evlilik yolu gözüktü! Aslanlar ayrılık vakti!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 10- 16 Ekim 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Koç; Ev ve aile ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Maddi sorumluluklarınızın farkında olun. Bu hafta bekarlar evlilik kararı alabilir. Özellikle dolunayın etkisini hissederken Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle karşıt burcunuza geçişiyle bunaldığınız sıkıldığınız alanlarda alışverişe çıkmadan önce dolabınıza bakın. Bu hafta çarçur ederek pişman olmamaya özen gösterin. Aynı zamanda maddi sorumluluklarınızın da farkında olun. Konuşmalarınıza ve sözlerinize çok dikkat etmelisiniz. "Kırılmak istemiyorum, kimseyi de kırmak istemiyorum" dediğinizi duyar gibiyim. Sosyal çevrenizde ve birlikte çalışma ortamında bulunduğunuz iş arkadaşlarınıza karşı tahammülsüz olmamaya oldukça anlayışlı olmaya bu hafta özen gösterin. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, birlikte çalıştığınız kişilere karşı anlayışlı olarak empati kurarak diyalogları güçlü tutmanız gerekiyor.

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Haftanın spotu; Kendinize olan güveninizin arttığının bilincinde olun!

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Boğa; Kendinizde eksik hissettiğiniz yönlerinizi geliştirin. Sürpriz seyahatlerle mutlu olacaksınız. Bu hafta yenilenme zamanı. Hiç bilmediğiniz olayların yoğun bir şekilde yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Hangi alanda veya hangi konuda eksik hissediyorsanız, bu hafta o konularda kendinizi geliştirmeniz sizler için daha iyi olacaktır. Bu hafta vereceğiniz kararlar, hayatlarınızı tamamıyla değiştirebilir. Her konuda şansınıza şans katacaksınız. Israrla evlilik teklifi alacaksınız. Doya doya ilişkinizi yaşayın, evliliğe hazır değilseniz evliliğe evet demeyin. Haftanın üçüncü ve dördüncü gününde, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Siz seçtiğiniz bir partnerle yürümeye devam edin. Siz kararlarınızı verin, ilişkinizi nasıl yaşamak isterseniz öyle yaşayın.

Haftanın spotu; Ben her an değerliyim!

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili İkizler; Ruhsal dengenizi koruyun. Finansal girişimlerde başarılı olacaksınız. Bağışıklık sisteminize özen gösterin. Özellikle bu hafta harekete geçmekte zorlanabilir, düşüncelerinizi hayata geçirmekte zorlanabilirsiniz. Acele etmeyin, acele ettiğiniz her şeyde geç kalırsınız. Akışa bırakın, sakin olun. İş hayatında bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu hafta en büyük travmanız, kime iyilik yaptıysanız onlardan kötülük bulmanız. Ezbere kimseye iyilik yapmayın. İyilik yapacağınız insanları iyi tanıyın. Sağlığınıza önem verin, kimseyle tartışmaya girmeyin. Siz kendinize güvenin ve işinize odaklanın. Gelecek endişesine girmeyin. Siz dilediğiniz her şeyi istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir enerjiye sahipsiniz.

Haftanın spotu: Her an değerli olduğunuzu kendinize hatırlatın!

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Yengeç; İkili ilişkilerde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Önemli anlaşmalar yaparken dikkat edin. Öfkeli olmamaya özen gösterin. Kariyer ve iş odaklı olursanız gerginlik oluşturabilecek konulardan ve olaylardan tam anlamıyla arınabileceksiniz. Aile ve iş hayatınızda dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. İşinizi ayrı dengeleyeceksiniz, aile hayatınızı ayrı dengeleyeceksiniz. Çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz, stresli olabilirsiniz, lütfen evinize geldiğinizde bütün o stresi kapının dışında bırakın. O eve girerken bütün olumsuzlukları dışarıda bırakmaya özen gösterin. Bu hafta çözüme kavuşturacağınız anlaşmazlıklar size daha iyi hissettirecek. Net kararlar alabilirsiniz, para üstüne para koyabilirsiniz. İşsiz yengeçler iş bulacak. Hayal kuran ama bir türlü gerçekleştiremeyen yengeçler kurdukları hayalleri gerçekleştirecek.

Haftanın spotu; Öfkeli olmayın!

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Aslan; Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmayın. Mide sağlığınıza ve sindirim sisteminize dikkat edin. Bu hafta Aslanlar, dolandırılmaya çok açık. Bilmediğiniz kişilerle iş yapmayın. İnternet üzerinden işlem yapmayın, evinize hırsızın girmesi büyük bir olası. Kontrollü olmak ve dikkatli olmak zorundasınız. Yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili ilişkilerde dikkatli olun. Kimseye sırrınızı vermeyin. Başkalarının beş çayına çerez olmayın. Paylaştığınız sırlar, başkalarının hayatlarına konu olabilir. O kişilerle tartışmamaya kavga etmemeye dikkat edin. Kimseden de özür beklemeyin. Sen sen ol, kimseye bundan sonra sırrını verme. Öfke patlamalarına dikkat et, daha kontrollü olmaya özen göster. Yalnız bir Aslan iseniz hayatınızdaki kişinin anlattıklarının yalan olduğunu öğrenecek, ayrılıklar yaşayacaksınız.

Haftanın spotu; Geçmişle bağını kes, önüne bak!

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Başak: Bu hafta hedeflerinize odaklanacaksınız. İnandığınız konularda baskıcı olmayın. Belge- evrak işlerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir anlaşma yapmayı planlıyorsanız evraklarınızı sözleşmelerinizi bir kaç kez okumaya dikkat edin. Dikkatli olmamanız durumunda başınıza işler açabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza, sosyal ilişkilerinize ve ailenizdeki bireylere baskıcı olmayın. Kendinizi ciddi anlamda yaşanmışlıklardan dolayı duygusal hissedebilirsiniz. Geçmişin dertlerini, gününüze taşımayın. Yaşanmışlıklarınızın üstünüzde baskı oluşturmasına izin vermeyin. Siz dikkat kontrolünüzü başa tutturup hayallerinizi gerçekleştirmeye odaklanın.

Haftanın spotu; Dikkatli olun her konuda!

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Terazi; Kariyerinizde olumlu gelişmeler olabilir. Ödemelerinizle ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak, ödeyememe gibi durumlar söz konusu olmayacak. Baş ve boyun sağlığınızı ihmal etmeyin. Eğer baş ve boyunla ilgili ciddi rahatsızlıklarınız varsa bu hafta mutlaka bir doktora başvurun ve sağlığınızı ertelemeyin. Yaşadığınız zorlukları geçmişte bıraktığınızın bilincinde olacaksınız. Bitirdiğiniz ilişkiyi başkalarına kötülemeyin. Hayatınızdan çıkardığınız insanlar hakkında arkalarından ileri geri konuşarak kendinizi ruhsal açıdan kötü hissetmeyin ve kendinizi yormamaya özen gösterin. Yaşanmışlıklara saygı duy, lütfen hayatındaki kişileri eleştirme. Çevrenizdekilerle tartışmalara girerek, ağzınızın tadını bozmayın.

Haftanın spotu; Kendinden başka kimseye konsantre olma!

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Akrep; Partnerinizle kavga etmemeye çalışın. Konuşmaya, anlaşmaya ve uzlaşmaya özen gösterin. İlişki yaşadığınız kişiyi anlamaya çalışın, onun olumsuzluklarını görmemeye çalışın. Bazı hedeflerinizde başarılı sonuçlar alacaksınız. Eğitim hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle daha duygu dolu hale getirmeye özen gösterin. Hayatınızda beklenmedik yeni gelişmeler olabilir. Bu hafta özellikle belirsizlikleri yaşamak istemeyeceksiniz. Değişmek istemeyen bir insanı değiştirmeye çalışırsanız büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Kendinizi geliştirme konusunda özellikle iş hayatınızda olumlu sonuçlar elde edeceksiniz.

Haftanın spotu: Ben ne istediğimle ilgileniyorum!

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Yay; Finansal olarak beklentileriniz gerçekleşebilir. Yorgunluk nedeniyle gerilim yaşayabilirsiniz. Çünkü çok yoğun çalışacaksınız. Gereksiz stresten uzak durun ve kaçının. Tüm hafta boyunca ailenizle ve ilişkilerinizle ilgili bazı hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Eşiniz size verdiği bir sözü tutmayabilir. Kesin olacak dediğiniz bir iş olmayabilir. Bunun haftanın şanssızlığı olarak görüp düşünmeyin. Mümkün olduğunca her konuda sakin kalmaya özen gösterin. İş hayatınızda çalıştığınız iş arkadaşlarınızla yoğun bir tempoya girebilirsiniz. İşle ilgili aldığınız sorumlulukları gözünüzde büyüterek kendinizi tüketmemeye, kendinizi yıpratmamaya özen gösterin. İnsanları eleştirirken temkinli ve dikkatli olmaya çok özen gösterin. Çünkü yanlış anlaşılmaya çok açıksınız.

Haftanın spotu: Stresten uzak kalın!

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Partnerinize daha çok vakit ayırın. Çocuklarınızın sağlığına özen gösterin. Kilo problemi yaşıyorsanız bu hafta mutlaka diyete başlayın. Eğer bu hafta diyete başlarsanız hem sağlıklı hem hızlı kilo verirken istediğiniz forma sahip olabileceksiniz. Tek zayıflığınız yoğun iş temponuzdan dolayı ailenizi ve çocuklarınızı ihmal etmek olabilir. Siz siz olun, sevdiklerinizi ailenizi eşinizi asla ihmal etmeyin. Kalbi boş olanlar ise aynı anda işi olup aynı anda aşk yaşayabilir. Aşk yaşamaya da ihtiyacınız var. İşiniz yüzünden hayatınızın aşkıyla karşılaşma zamanını erteleyebilirsiniz. Maddi açıdan olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Haftanın Spotu; Duygularını yoğunlaştır!

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Kova; Aile büyüklerinize karşı anlayışlı olun. Ev güvenliği ve ev kazalarına karşı dikkat! Sağlığınızla ilgili rutin kontrolleri ihmal etmeyin. Bu hafta ağrılarınız çok olabilir. Gelecekteki rahatsızlıklara karşı kendinizi koruma altına alın. Eğer bedeninizle ilgili ağrılarda sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka bir doktora başvurun ve asla ertelemeyin, her zaman sağlığınız önceliğiniz olsun. Bu hafta iş başvurularınızı çarşamba veya perşembe günlerinde yapın. İşsizler düzen kurarak para kazanmaya başlayacaklar. Büyüklerinize saygılı olmaya özen gösterin. Kendinize yöneltilen eleştirilere çok kulak vermeyin ve daha sakin olmaya çalışın. Karşınızdakilere kırıcı davranmamaya dikkat edin.

Haftanın spotu; Her şeyin başı can sağlığı!

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 10- 16 EKİM 2022

Sevgili Balık; Aşk hayatınızda sürpriz başlangıçlar yapabilirsiniz. Komşularınızla yaşadığınız sıkıntılar keyfinizi kaçırmasın. Trafikte dikkatli olun. İş ve çalışma hayatınızda, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Gelir gider tablonuzu dengeleyeceğiniz önemli bir haftadasınız. Kalbi boş olan, yalnız Balıklar yeni başlangıçlar yapabilir. Yeni tanışacağınız kişiler başınızı döndürebilir, ayağınızı yerden kesebilir ve sizi çok etkileyebilir. Yeni ilişkilerinizle gelecekte çok mutlu olabilirsiniz. Balıklar, yeni ilişkilere, yeni aşklara adım atacak. Çok para kazanıp, kariyerinizde ilerleyeceksiniz.

Haftanın spotu: Allah'a inanıyorsan, başkasının enerjisinden korkma!

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyim de açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir Akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihtiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarj edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.