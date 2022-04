Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 11- 17 Nisan 2022 | İkizler, geri dönüşü olmayan hatalardan kaçın! Boğa, çok dikkatli ol!

Haftalık burç yorumlarına göre 11- 17 Nisan tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 11- 17 Nisan 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Koçlar; Öncelikle ikili ilişkilerde temkinli olun. Bu dönem ani gelişen olaylar canınızı sıkabilir. Özellikle finans konusunda dikkatli davranmalısınız. Merkür Boğa burcuna geçiyor, bu sizi de etkileyecek. Merkür 2. evinize geçecek, bu sebeple daha çok kazanmak isteyecek, bunun için araştırma içine gireceksiniz. Bunları yaparken hırslı davranışlar sergilememeye özen gösterin. Maddi konularda hakkınızı elde etmek için sömürülüyorsanız, tüm emeklerinizin karşılığını alacağınızdan şüpheniz olmasın. Bu sıralar uykusuz kalmamaya özen gösterin. Hırslı davranışlar sergilemeyin. Bu hafta sizi en çok depresyona çekecek şey hırsınız. Sakin olmaya özen gösterin. İş hayatınızda düzgün ve sağlam adımlar atarsanız, başarı elde edeceksiniz ancak, aceleci ve sabırsız olmayın. Bu haftayı lütfen sakin geçirmeye gayret gösterin. İkili ilişkiler ve aşkta ayrılmalara, dağılmalara yol açabilirsiniz. Özellikle evliyseniz veya uzun ilişkiniz varsa, gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle dağılmalar yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkatli olmaya çalışın.

Haftanın spotu: Hiçbir şey sizin psikolojinizden kıymetli değil.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Boğa; Kendinize zaman ayırıp ruhunuzu dinlendireceksiniz. Aşırı duygusal davranmaktan kaçının. Daha mantıklı düşünceler içerisinde olmanız çok daha iyi olacaktır. Boğa, düşünür ve planlar ama bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizlere duygusallıktan uzak durmanız gerektiğini söylüyor. Derdinizi anlatmak için bu hafta lütfen kendinizi hırpalamayın. Çalıştığınız işte, bulunduğunuz çevrede yapmanız gerekenleri yapın, gereksiz işlere öncelik vererek kafanızı yormayın. Bu hafta kendinize mesai harcayacaksınız. Hazır kendinize zaman ayıracağınız bir haftadasınız, başkalarının dertlerini kendi derdiniz haline getirmeyin. Herkesi dinleyin, kimseye kafa takmayın. Kimsenin acısını çekmeyin. 14 Nisan itibariyle bazı arkadaşlarınızın davranışları canınızı sıkabilir. Lütfen çok oralı olmayın. İkinizde gerilmeyin. Bunu yaptığınız takdirde yaşam enerjiniz artacak, başarınız da sizinle olacak. Sıhhat ve sağlık konusunda özellikle artan kilolarınızı kafaya takabilirsiniz, biraz yediklerinize dikkat edin.

Haftanın Spotu: Ben değerliyim demeyi unutma

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta davranışlarınıza dikkat ettiğiniz takdirde hiçbir sorununuz kalmayacak. Bu hafta arkadaşlarınızın dedikodu yaptığını öğrenebilirsiniz. Sinirlerinize hakim olun. Öncelikle ehrkes herkesin hakkında konuşabilir, kızıp öfkelenip kendinizi germek yerine, hayatınızdan çıkarın. Kariyer ve iş alanında öyle bir etki olacak ki, size göre manasız ve anlamsız bir rekabet enerjisi doğabilir. Hırslı olmamaya, endişeli ve kuşkucu tavırlar sergilememeye özen gösterin. Ayın 16sı ile birlikte, aile fertlerinizle ilişkilerinizle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Kızgınlığınıza yenik düşüp, geri dönülmeyecek hatalar yapmayın. Aşk hayatınızda meraklı tavırlar sergilediğiniz takdirde, aranızın açılmasına neden olursunuz. Geçmiş geçmişte kalmıştır, neden mahvediyorsunuz? Bırakın sizden önce ne olduysa oldu. Siz kendi ilişkinize odaklanın. Ayrıca bu hafta, maddi ve finans alanında güzel destekler sağlayabileceğiniz işlerle uğraşabilirsiniz. Haftanın 4 ve 5.gününde yeni iş imkanları yakalayabilirsiniz.

Haftanın Spotu; Kendi içinizde tam ve bütün olmaya özen gösterin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Yengeç; Maddi konularda isteklerinize ulaşacaksınız. Bu hafta sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, hem yaz için hem yakın gelecek için güzel planlar yapacaksınız. Bu planları yaparken, keyifli vakitler geçireceksiniz. İşiniz gereği bir sınav hazırlığı içerisindeyseniz korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Çalıştığınız işte eğer hak ettiğiniz konuma sahip değilseniz, tüm emeklerinizin teker teker karşılığını alacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Geçmişte aile büyüklerinizle yaşadığınız tartışmalar yeniden gün yüzüne çıkabilir, canınızı sıkmayın. Oldu bitti deyip affedici olmaya özen gösterin. İşsizseniz, haftanın iki ve üçüncü gününde hayırlı haberler alabilir, çok mutlu olabilirsiniz. Komşuluk ilişkilerinde mümkün olduğunca size hata yapan kişilerden uzak durun. Affedin ve uzak durun. Özellikle aşk hayatınızda aldatıldığınız için bitmiş bir ilişkiniz varsa ve size geri dönmek istiyorsa, asla ama asla geri dönmeyin. Hatayı yapan bir kez daha yapar. Şans vermeyin, aksi takdirde üzülürsünüz. Kariyer alanında gerçekleşmesini beklediğiniz konular hızlı bir şekilde gelişecek. Bu hafta gözünüze gönlünüze hitap edecek kişilerle tanışabilir, güzel bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda mutlaka eklem ağrılarınızı göz ardı etmeyin.

Haftanın spotu: Sona ermiş ilişkilerin, tekrar başlamasına izin vermeyin.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta her şey güzel gözüküyor ancak, işinizde planlı olun. Patronlarınızın dikkatini çekeceğiniz bir haftadasınız. Bazı sorunları çözmeye başlayacaksınız. İş ve çalışma yaşamınızda birikmiş sorunlarınızı çözmekle birlikte, dert yüklerinizi üzerinizden atacaksınız. Böylelikle çok daha özgür hissedeceksiniz. İstediğiniz yükselişleri haftanın beşinci gününe kadar elde edeceksiniz. Ayrıca sorun olan her şeyi ortadan kalkması kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak. Özellikle elde ettiğiniz haklarınızı çok iyi değerlendireceksiniz, hukuksal işleriniz varsa hepsi çözüme kavuşacak. Sürekli her konuda negatif düşünen yakınlarınız varsa onları değiştirmek ve onlara tepki göstermek yerine onları olduğu gibi kabul edin. Kimseye baskı kurmamaya özen gösterin. Özetle bu hafta, kimse için boşa çaba sarf etmeyin. Oldukça sağlıklı bir haftadasınız. Sadece dişlerinize biraz daha önem gösterin. Öncesinde kontrol yaptırmak, diş hastalığından sizi kurtaracaktır.

Haftanın spotu: Kimse için boşuna çabalama.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Başak; İş hayatınızda gelişmelere açık olun. Doğru insanı bulamadıysanız aşk size doğru geliyor. Gezegenlerin kombinasyonuyla birlikte, iş ve kariyerde yeniliklere muazzam derecede açık olacak ve yenileneceksiniz. Hayatın sizi yeniden şekillendirmesiyle birlikte, karmaşık duygularınızın etkisinden kurtulacaksınız. Bu hafta sizin için yenilik demek. Yeniliklerden korkmayın. Kendinizde değişikliğe gitmekten çekinmeyin. Sosyal ilişkilerinizde hiç olmadığınız kadar seçici olacaksınız, yakınızdakilerin gizlik kıskançlıklarıyla karşılaşabilir, üzülebilirsiniz. Bu güzel haftanızı küçük mevzularla etkilemeyin. Kendinizi ve enerjinizi düşürmeyin. Takılmayın, önünüze bakın. Bu hafta sadece işinizi ve çalışmanızı kimsenin düşürmemesine izin vermeyin. Onun dışında her şey yolunda. Partnerinizle hiç olmadığınız kadar iyi olacaksınız. Psikolojinizin çok güçlü olacağı bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Yeniliğe açık olun.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta unutkanlıklarınıza karşı temkinli olun. Gezegenlerin kombinasyonu size yenilik getirecek. Kişisel ve ruhsal gelişiminiz açısından öğrenmeye açık olacak, yeni eğitimler almak isteyeceksiniz. Ayın 12, 13 ve 14'ünde gelişiminiz için eğitimler alabilirsiniz. Tepeden tırnağa yenilenmek ve gelişmek isteyeceksiniz. Ayrıca, emeklerinizin karşılığını almayı bekliyorsanız, hepsinin karşılığını alıyorsunuz. İkili ilişkilerinizde, partnerinizle bazı sorunlar durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle, karşınızdaki insan için kafanıza yatmayan şeyler varsa, kafanızda kurmak ve tartışmak yerine onunla konuşmaya özen gösterin. Bu dönem öyle bir dönem ki, kariyer ve iş alanıyla ilgili taşıyamayacağınızı zannettiğiniz sorumluluklarınıza karşı cesur adımlar attığınızda, namınızı yürüteceksiniz. Çevrenize son derece saygın bir tutum sergileyeceksiniz. Herkesin size saygı duyduğunu görecek, bu durum sebebiyle motiveniz yerine gelecek. Özellikle, motivasyon kazandıran iş sonuçları ile birlikte başarınıza başarı katacaksınız. Bu hafta kimin derdini dinlerseniz, üstünüze çok alınmayın.

Haftanın spotu: Başkalarının derdini dert bilmeyin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Akrep: Sizi yoran tüm sorunları bu hafta kolaylıkla aşacaksınız. Aşk hayatınızda daha somut kararlar vereceksiniz. İş ve kariyer alanında oldukça azimli, daha çalışkan olacağınız bir hafta yaşayacaksınız. İş yerinde uzun süredir görmediğiniz ilgiyi alakayı göreceksiniz, bu da motivasyonunuzun artmasına vesile olacak. Bu hafta boş işlerle uğraşıp, gereksiz mücadele vermeyeceksiniz. Bununla birlikte sizi çekemeyen kişiler de ortaya çıkacak, sakın canınızı sıkmayın. Bu başarınızı kutlamak yerine, üzüntüye çevirmeyin. Kim ne konuşursa konuşsun, siz başarınıza ulaşmanız gereken haftada olduğunuzun farkına varın. Aşk hayatınızda yaşadığınız gerginliklerden uzaklaşmanın huzurunu doyasıya yaşayacaksınız. Venüs gerilerken, çok seviyorum ve seviliyorum deseniz bile lütfen evlenmeyin. Düğün için doğru zaman değil. 30 Ocak tarihine kadar evliliğe ve ilişkiye adım atmayın. Gezegenlerin kombinasyonu etkisiyle, kariyer alanında kendinizi geliştireceksiniz. Biriyle tanışırsanız eğer, ilişkiye başlamayın, flört edin. Bu hafta sağlığınız gayet yerinde, diş doktorunu ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Başkalarının ne dediğini umursamayın.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Yay; Gezegenlerin kombinasyonu haftanın ilk iki günü çok yoğun geçireceğinizin haberini vermekte. Kendinize vakit ayırmanız gereken önemli bir dönemdesiniz. Çevrenizde sizi olumsuz etkileyen insanlar olabilir, lütfen onları yaşam alanınızdan uzaklaştırmaya özen gösterin. Bu hafta haftaya başlarken, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde kim sizin iyiliğinize, kim sizin zararınıza ise, hepsini göreceksiniz. Bu bilinçte olmanın size en büyük hediyesi de, zarar görmeden bilinciniz sayesinde olumsuz insanları etrafınızdan daha kolay uzaklaştırabileceksiniz. Bu hafta yaşam kalitenizi arttırmanız çok önemli olacak. Kendinizi her konuda motive etmek, maneviyatını yükseltmek, inanılmaz bir hayat huzurunun yükselişine yardımcı olacak. Yani motivasyonunuzun artacağı bir haftadasınız. 14 Nisan itibariyle; ev, aile ve yuva alanlarında birtakım iletişimde yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek içsel ve düşüncesel gerginlikler yaşanabilir, ama bu gerilimleri motivasyonunuz arttığı için ve maneviyatınız da bütünleştiği için aşmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz O yüzden çok şanslısınız. Hayata bakışınız, olayları değerlendirmeniz, geçtiğimiz haftalardaki gibi hiç de zor olmayacak. Oldukça kolay oldukça net olacak.

Haftanın spotu: Maneviyatınızı yüksek tutmalısınız.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, iş yerinde önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Atıldığınız her işte temkinli olmanız sizi başarıya taşıyacaktır. Arkanızdan konuşulanları kafanıza takmadan ve temkini elden bırakmadan devam etmeniz gerekiyor. Önemli insanların arkasından sürekli konuşulduğunu unutmamalısınız. Uzun süredir işsizlik sorunu yaşıyorsanız bu hafta son bulacağını ve güzel iş fırsatları çıkacağını bilmelisiniz. Bu hafta özel hayatınızda yaptığınız bazı şüpheli yaklaşımlarınız ilişkinize zarar verebilir. Şikayetçi tavırlarınız karşınızdakini yıpratırsa sevgilinizi kaybedebileceğinizi bilmelisiniz. Adımlarınızı ona göre atmanızda yarar var. Eğer ilişkiniz yoksa kendinize yatırım yapmanız gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz.

Gündeminizde maddi konuların olduğu haftaya giriş yaparken beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlediğiniz ve soğuk kanlı olmaya özen gösterdiğiniz takdirde canınızı sıkacak problemler ortadan kalkacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sorunların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız, bu da sizin doğru adımlar atmanız sonucu gerçekleşecektir.

Haftanın spotu: İyi bir haftadasınız, kendinize nazar değdirmeyin.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Kova; Bu hafta iş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabilir, çok istediğiniz planlarınıza ulaşabilirsiniz, ulaşamayacak gibi gözükseniz bile en geç bir veya iki hafta içinde hedeflediğiniz ve çok beklediğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Kariyer hayatınızda oldukça başarılısınız ama, konu iletişime gelince bunu kendi isteğinizle aleyhinize çeviriyorsunuz. Yapı gereği oldukça kırılgan ve kibirli birisiniz. Bu iki özellik yan yana gelince hem her şeye küsebilme hem de zor barışabilme veya adım atabilme durumlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Kırılganlığınızın fazla olduğu kadar kibrinizi azaltırsanız eğer sizin de başınız çok rahatlayacak. Her şeyi çok düşündüğünüz için ufak problemleri bile devasa hale getiriyorsunuz ve bu en çok size zarar veriyor. Aile ve yakınlarınıza en çok yaptığınız bu davranışlar, insanları sizden ister istemez uzaklaştırabiliyor. Bu dönemde daha ılımlı olmaya özen göstermelisiniz.

Haftanın spotu: Ilımlı ol ki, nefes alasın.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 11- 17 NİSAN 2022

Sevgili Balık; İş hayatınızda başarılı olabilmek için kararlı olmalısınız. Hedeflediğiniz planlar doğrultusunda adımlarınızı atmaya özen göstermelisiniz.

Aşk hayatınızda partnerinizi sürekli olarak kontrol altına almaktan vazgeçmelisiniz. Bu durum sıkılarak sizden bazı şeyleri saklamasına neden olabilir. Ufak tefek sorunları büyütmeniz içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Karşınızdaki kişinin gözünden düşmemek için perşembe gününe kadar baskı kurmaktan uzak durmalısınız.

Fazla takdir duymaya ihtiyacınızın olacağı bir haftadasınız. Ancak buna çok fazla takılı kalmamalısınız. Kendinizden emin olduğunuz sürece başkalarının sizin hakkınızda düşüncelerinde takılı kalmamalısınız.

Fazla takıntılı ve saplantılı olmamalısınız. Şimdiki anda kalmalısınız. Geçmişi kurcalamayı bırakın.

Haftanın spotu: Niyet ettiğin her şeyin gerçekleşeceğine inan