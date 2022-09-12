Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 12 Eylül - 18 Eylül 2022 | Balık turnayı gözünden vuruyor, Terazi hırslarıyla mücadele ediyor...

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 12 Eylül - 18 Eylül 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Parasal anlamda kazançlar artacak mı, aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanacak mı, iş hayatında gelişmeler yaşanacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları için Nuray Sayarı'nın haftalık burç yorumları...

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Koç; Bu hafta, iş konusunda ön planda olacaksınız. Fakat işle ilgili kararlar almak, yeni girişimler ve atılımlar yapmak için 17 Ekim'e kadar sabırlı olmalısınız. Beklemekten hoşlanmasanız da her konuda sabırlı olmayı gereken bir süreçtesiniz. Aşk ve sevgiye kalbinizi açmanız gereken, önemli bir haftadasınız. Sağlık anlamında da bazı sıkıntılar yaşamamak için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekebilir. Mars ikizler burcunda olduğu için, çatışmalara açık olduğunuz bir hafta. Bu nedenle öfkenizi kontrol etmeniz sizin için iyi olacaktır. Agresif ve tartışmacı tutumlardan uzak durmalısınız. Haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Sinir sisteminizi kontrol altında tutmayı başarırsanız, iş konusunda da ilişki konusunda da güzel gelişmeler yaşayacağınız bir hafta olabilir. Parasal konularda biraz gecikmeler yaşayabilirsiniz, maaş ödemesi, kira ödemesi vb. konularda. Bu hafta biraz sabır...

"Ben sakinim, dikkatliyim"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Boğa; Çok şanslı bir haftadasınız. Çevrenizdeki insanların dertleri sizi bu hafta biraz meşgul edebilir fakat başkalarının dertlerini kendi derdiniz gibi önemsemeyin. Aşk hayatınızda çok romantik bir haftadasınız. Evli iseniz eşinizle, sevgiliniz varsa sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. İş hayatınızda çok başarılı olacaksınız. Yalnızca yöneticileriniz bu hafta size fazla iş yükü yükleyebilir, sorumluluklardan kaçmayın. Bu hafta iş hayatınız anlamında dönüm noktası yaşayabileceğiniz bir hafta olabilir. Yakın çevrenizin, akrabalarınızın hakkınızda yaptığı dedikodular kulağınıza gelerek canınızı sıkabilir. Hakkınızda konuşulanlar nedeniyle yaşam enerjinizi düşürmemeye özen gösterin. Sizin hissettikleriniz çok daha önemli. Bu haftaki şansınız nedeniyle çok fazla kıskanılabilirsiniz. Bakış açınızın tamamen değiştiği bir hafta olabilir. Enerjinizi ve modunuzu düşüren durum ve konuşmalardan uzak durmalısınız. Bu hafta sizin için harika bir hafta!

"Ben kendimden eminim"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili İkizler; Anlayışlı olmanız gereken bir hafta olacak. Aile büyükleriniz size karşı biraz sitemkar olup moralinizi bozabilir, çevreniz tarafından desteklenebilirsiniz. Sizi destekleyen insanları kendinizden uzaklaştırmayın. Aşk hayatınızda net olmanız gereken bir haftadasınız. Partneriniz sizi rahatsız eden ve üzen davranışlar sergilediğinde onunla konuşmanız gerekebilir. İçinize attığınız takdirde partnerinizin hatasını anlamamasına, ilişkinizin ileriki dönemlerde sıkıntıya girmesine neden olabilirsiniz. Tartışmacı olmak yerine anlayışlı ve açık sözlü bir şekilde iletişim kurmanız gerekebilir. İş hayatınızda sağlam adımlar atmaya ve kendinizi emniyette hissetmeye ihtiyacınız olduğunuz bir hafta olabilir. Paranızı artırmak, daha iyi ne yapabilirim diye düşünerek adımlar atmak isteyeceğiniz bir hafta olabilir. Size destek olmayanlar olabilir, kendi kendinize kaldığınız bir hafta olabilir. Kimseye alınmamaya, anlayışlı olmaya özen gösterin. Şükür ile enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bu hafta göz sağlığınızla ilgili de sıkıntı yaşayabilirsiniz.

"Kimsenin sizi takdir etmesine ihtiyacınız yok, siz kendinizi takdir edin"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Yengeç; Aşk hayatınızda kuşkularınızdan dolayı kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İnsanlara hayır demeyi öğrenmelisiniz. İstemediğiniz şeyleri zorla yapmamanın konforunu, "Hayır"ın hayrını öğrenin. Çalışanlar, bu haftanın ilk üç günü işle alakalı tüm yüklerinizi üzerinizden atarak daha huzurlu çalışacaksınız. Bu hafta hayatınızdan aldığınız keyfin ortadan kalmasına neden olan tüm zorakilikleri hayatınızdan uzaklaştırmaya çalışın. Hayır dediğiniz taktirde çok rahat ve huzurlu bir hafta geçireceksiniz. İlişkiniz yoksa karşınıza yeni insanlar çıkabilir fakat 17 Ekim'e kadar gerilecek olan Merkür nedeniyle, bu hafta yeni bir ilişkiye başlamamanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Sağlıklı bir haftada olacaksınız. Ruhunuzu yormazsanız harika bir hafta geçireceksiniz!

"Net olun ve kendinizden emin olun"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Aslan; Bir türlü tamamlanamayan ve sonuçlanamayan işleriniz bu hafta sonuçlanabilir. Arkadaş çevrenizde seçici olabilirsiniz. Enerjinizi yükselten insanlara daha çok vakit ayırabilirsiniz. Çok dertli, negatif ve moral bozan insanlarla bu hafta çok vakit geçirmemeye özen gösterin. Bu hafta çok şanslı bir haftanız olduğu için enerjinizi düşürmeyin. İş hayatınızda yüzünüz gülecek, hak ettiğiniz kazanları elde edeceksiniz. Yakın çevrenizde sıkıntılı olduğunuz insanlarla ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Uzun süredir bir haber bekliyorsanız bu hafta bir haber ya da başvurduğunuz herhangi bir yerden dönüş alabilirsiniz. Yarım kalan her şeyin tamamlandığı ama yeniliklerden uzak kalmanız gerektiği bir hafta olacak.

"Hiç kimsenin sorumluluğunu almayın"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Başak: Uzun bir süredir kontrolünüz dışında gelişen pek çok olaydan dolayı yıpranmış bir durumdasınız. Fakat bu hafta sizin haftanız olacak, puslu perde kalkacak ve huzurunuz artacak. İşinize, ilişkinize odaklanmanız kolaylaşacak. Uzun bir süredir aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde duyduğunuz şüphelerle ilgili kafanızın rahatlayacağı bir hafta olacak. İçsel mutluluğa ulaşacaksınız ve önem verdiğiniz her şeye odaklanmakta güçlük çekmeyeceksiniz. Kariyerinizle ilgili tüm müdahaleleriniz olumlu manada karşılığını alacaksınız. Merkür dolayısıyla eğer ki aşk yaşamıyorsanız karşınıza herhangi biri çıktığında romantik bir ilişki yaşamaktan kaçınmanız gerekecek. Bu hafta yeni bir ilişkiye başlamak için doğru bir zaman değil. Kendinize yönelin. Bakış açınızın genişlediği, iç huzura kavuştuğunuz, kafa anlamında çok rahatladığınız bir hafta yaşayacak ve arınacaksınız.

"İşinize ve kendi hayatınıza konsantre olun"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Terazi; Hayatınızın istediğiniz gibi ilerlemesi için çok yoğun mücadele içerisinde olacağınız bir haftadasınız. Kariyerinizde hırslı hareket etmediğiniz taktirde çok güzel fırsatlar elde edebilirsiniz bu hafta. Kendinizi geliştirmeniz gereken konularda eksiklerinizi görüp, bunları tamamlamaya ve kendinizi keşfetmeye özen gösterin. Hak ettiğinizi almadığınızı düşündüğünüz konularda sabırlı olur, gerekirse düzgün bir iletişim ile haklarını talep edin. Hırstan uzak durun, hırs başarı getirmez. Terk edildiyseniz eski partnerinizden bir dönüş alabilirsiniz. Ayrılığınızı gözden geçirerek sizin için doğru olan kararı verdiğiniz taktirde çok mutlu olabilirsiniz. Hırslı ve öfkeli olursanız, bu hafta hırsınızı kontrol altına almayı başaramazsanız psikolojik anlamda etkileneceğiz ve ruh sağlığınızı olumsuz etkileyeceğiniz bir hafta olabilir.

"Azimli olun, hırstan kaçının"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Akrep; Aşka olan inancınız yükselse de bu hafta gezegenler dolayısıyla ilişkinizin enerjisi bozulabilir. Geçmişle ilgili konuları gündeme getirmekten uzak durun. İlişkinizdeki tavırlarınız ayrılmalara ve kopmalara neden olabilir. Bu hafta kendinize olan güveniniz artacak, maddi ve manevi olarak başarı kazanacaksınız. Ruhsal dünyanızı biraz sorgulamanız gerekebilir. Şüpheci, kuşkucu ve tartışmacı tavrınızın nedenini bulup ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Hedef ve ideallerinizde başarılı olacak, net sonuçlar alacaksınız. Yakın çevrenizde sorun yaşadığınız insanlardan özür ve helallik alabilirsiniz. Şüpheci ve kuşkucu olmayın, geçmişe takılmayın. Aşk hayatınızda eski sevgililerinizden dönüş alabilir, tartıp düşünüp yeni bir şans verebilirsiniz. Bu hafta biraz sindirim problemleri yaşayabilirsiniz.

"Lütfen kuşkucu tavırlardan uzak kalın"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Yay; İkilemde kaldığın, yük ve baskı hissettiğin ilişkilerinizle alakalı ciddi ayrılık kararları alabilirsiniz. Fikir ayrılıklarından dolayı iş arkadaşlarınızla gerilim yaşayabilirsiniz. İnsanların fikirlerine ve çalışma şartlarına saygı duymalısınız. Kendinizi kimseye ispat etmeye çalışmayın. İş ve çalışma hayatınızda problemlerinizi çözümlemeye çalışmanız sizin için iyi olacaktır. Yanlış anlamaktan ve anlaşılmaktan kaçının. İkili ilişkilerde yaşadığınız problemlerinizi de çözümleyeceksiniz. Kariyerinizle ilgili beklentilerinizi daha fazla ertelemek istemediğiniz için sonuçlama odaklı olacaksınız. Yolunda giden bir ilişkiniz varsa bu hafta, ilişkiniz daha iyi bir boyuta geçecek ve yüksek bir enerjiye ulaşacak. Bu hafta ruhsal olarak yorgun hissedebilirsiniz.

"Huzurlu olmaya özen göster"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta görmezden geldiğiniz gerçekleri daha fazla görmezden gelemeyeceğiniz, yüzleşeceğiniz bir haftadasınız. Maddi konularda dikkatli adımlar atmanız gerekebilir. Aşk hayatınızda da yersiz kıskançlıklar yapmamaya özen gösterin. Bu hafta ayrıca çevrenizdeki insanların kıskançlıklarını, iki yüzlülüklerini görüp hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Planladığınız işlerde maddi anlamda problemler yaşayabilirsiniz. Sık sık zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi suçlamadığınız, yetersiz hissetmediğiniz ve enerjinizi yüksek tuttuğunuz taktirde bu haftanın en şanslı burçlarından biri olacaksınız. Bu hafta kazalara açıksınız, dikkatli olmakta fayda var.

"Hiçbir konuda isyankar olmayın"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Kova; Beslenmenize çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Kilo alımına, alerjilere açık olabilirsiniz. Sağlam adımlar attığınız taktirde başarıya ulaşabilirsiniz. Evli iseniz ya da ilişkiniz varsa, bu hafta kafanızı yersiz ve çok da gerçekliği olmayan düşünceler rahatsız edeceği için partnerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Uyumlu olun ve ilişkinizde yeniliklere bu hafta yer vermeyin. Aynı zamanda bu hafta sizi öfkelendirecek durumlara ve gerilim yaşadığınız anlara dikkat edin. Dürtüsel hareket etmemeye, kontrollü olmaya özen gösterin. Bu hafta duygularınızı kontrol etmeyi başarırsanız çok mutlu, iç huzurlu bir hafta geçirebilirsiniz.

"Kendinize değerli olduğunuzu hatırlatın"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 12-18 EYLÜL 2022

Sevgili Balık; Sorumluluklarınıza yenileri eklenebilir. Umutsuzluğa kapılmayın, kariyerinize odaklanın. Aşk hayatınızda yaşadığınız tüm iletişim problemlerini çözüme kavuşturacaksınız. Net olmadığınız hiçbir konuda net konuşmalar yapmamaya özen gösterin. Evli iseniz ya da ilişkiniz varsa, partnerinizle geçimsizlik yaşamanıza neden olan her soruna çözümler bulacaksınız. Sosyal çevrenizde ve yakın arkadaşlarınızdan bazılarıyla ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Gözünüzün açıldığı, bakış açınızın genişlediği bir hafta olabilir. İlişkiniz yoksa, bir adım beklediğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Kapanan kapıların yerine yeni kapılar açılacak.

"Umudunuz var oldukça hayatınız güzelleşecek"