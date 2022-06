Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13- 19 Haziran 2022 | İkizler, ne sırrın varsa ortaya dökülecek! Boğa, haftanın yıldızı sensin!

Haftalık burç yorumlarına göre 13- 19 Haziran Ocak 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Astroloji haftalık burç yorumları: Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 13- 19 Haziran 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Koç; Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu size hiç gelmediği kadar iyi gelecek. Bu haftanın enlerinden biri sizsiniz. Çevrenizde çoğu kişiyi eleyecek, elediğiniz kişilerin kısa süre içerisinde sizin kaybınız olmadığının farkında olacaksınız. Koçlar bu hafta sinsi düşmanlarını hayatlarından uzaklaştırmak için uğraşmayacaklar. Şükürler olsun diyeceksiniz ve huzur bulacaksınız, kararlarınızdan da memnun olacaksınız. Ev ile yuva alanlarınızda ise bazı değişikliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. 31 Haziran'a kadar temkinli tedbirli ve dikkatli olun paranı ziyan olsun istemiyorsanız eğer, kesinlikle buna yeniliklerden uzak durun. Aşk hayatınızda, cuma gününden önce büyük anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden, kuşkularınızdan de huzursuzluklarınızdan Bu hafta arınmaya özen gösterin ve tepkisel davranışlar göstermeyin. Kendinize güzel zaman ayırın.

Haftanın spotu: Kendine zaman ayır.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Boğa; Bu haftaya inanılmaz güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Kesinlikle kararlarınızın arkasında durun. Zihninizi çok iyi çalıştırmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu hafta çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ummadığınız hayal kırıklıkları yaşayabilir, bununla birlikte bazı şeyleri çok net kafanızda belirleyebilirsiniz. Özellikle iş ortamında çok büyük mutluluklar ve değişimler dönüşümler yaşayabilirsiniz . Bugüne kadar patronunuzdan veya işçilerinizden duruş davranış olarak ne görmek istiyorsanız göreceksiniz.

Aşk hayatınıza gelecek olursak, daha önce yaşadığınız ilişkilerde yaralanmış olabilirsiniz, zorluklar geçirmiş olabilirsiniz ama lütfen yaşadığınız tüm sorunları geride bırakın. Aşk yaşamış olabilirsiniz, aldatılmış olabilirsiniz, daha önce geçmişte kandırılmış bile olsanız, bu hayatta güvenilmemesi gereken insanlar olduğunu anlayacaksınız.

Haftanın spotu: Geçmişi sil at geleceğe bak

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili İkizler; Canınızın yanacağı, sırlarınızın ortaya çıkacağı bir haftaya girdiniz. Aşk hayatınızda başkalarının aşklarıyla veya seviş biçimleriyle hayatınızı kıyaslamaktan vazgeçin. Çevrenizdeki kişilerle tartışmaya girmek gibi bir derdiniz olmasın artık. Şimdi bu hafta özellikle, gezegenlerin kombinasyonu bakımından, agresif ve kibir dolu tutumlar sergileyebilir, haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Haftaya pazar gecesine kadar olabildiğince tepkili davranışlar sergilemeyin. İş ve kariyer alanında ise her şey yolunda. Aynı zamanda sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde güzel haberler alabilirsiniz. Maddiyat alanında beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Paranızın kıymetini bilin.

Haftanın spotu: Kimseye sırrını söyleme.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta aşkta da kaybediyorsunuz, maddi konuda da kaybediyorsunuz. Yani hem şanslı hem üzgün hem de fakirsiniz. Peki neye dikkat etmen gerekiyor? Bu hafta üzerinde çalıştığınız işlerde başarılı sonuçlar elde edecekken ani plan değişiklerine gitme, sevdiğine saçma imalar yapıp kendinden soğutma. Geleceğinizle ilgili kararlar alırken iyi düşünün. Tez canlı olmamak, siz yengeçlere çok güzel başarılar kazandırır bunu hep söylüyorum. Özellikle haftaya başlarken hayatınızın her alanında yerinde saymamaya özen göster. Düşüşe geçen yaşam enerjiniz ile birlikte hayatınızda bazı kararlar aldıysanız bunları bu kafayla uygulamayın. Biraz arkadaşlarınızdan akıl alın, veya çok güvendiğiniz birine danışın. Bu haftanın sizin için en güzel yanı şu zamana kadar hangi konularda haksızlığa uğradıysanız kimler sizi yorduysa kimler sizi düşündürüp üzdüyse arkanıza yaslanın ve seyirci olun. Hepsi bir bir karşınıza çıkıp sizden özür dileyecek.

Haftanın spotu: Bu hafta sadece sakin kal.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta arkadaşlarınızın bencillikleri sizi yıpratabilir. Aşk hayatınızla ilgili her şeyi her yerde anlatmayın. Maddi kaynaklarınızı iyice gözden geçirin. Özellikle sevgili aslanlar ve yükselen Aslanlar bu hafta programlı olmaya özen gösterdiğinizde, çalıştığınız yerde güzel adımlar atmış olacaksınız. Özellikle planınızı etkileyecek olan iş ve çalışma arkadaşlarınız varsa, onların kötü enerjilerinden bu hafta uzak durun. Bu hafta arkasından konuşulan kişileri asla ve asla dinlemeyin. Kimseyle de hemfikir olmayın. Yoksa ofis içi birliğiniz ve beraberliğinizle ilgili korkunç senaryolara hazır olun. Ticari anlamda yapmak isteyip bir türlü cesaret edemediğiniz adımları Cuma günü itibariyle atacaksınız. Sağlığınız gayet yerinde ancak, sadece soğuk algınlığına karşı bedeninizi korumaya özen gösterin

Haftanın spotu: Enerjinizi emen insanlardan uzak durun.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Başak; Bu hafta, kişisel beklentileriniz ve çevresel konularda yeni gelişmeler gündeminizde sizi meşgul edecek. İsteklerinizi net bir şekilde dile getirmeniz sizin için daha iyi, aksi takdirde anlaşılmayacaksınız, bununla birlikte kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu hafta en büyük hedefiniz açık ve net olmak olsun. Sınırların tamamen çözüme ulaşması için gereken ne ise onu yapmalısınız. Haftanın ilerleyen günlerinde, biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye yol alacağını unutmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda sizi çıkmaza sürükleyecek insanlarla karşılaşabilir, partnerinizden bir süre isteyebilirsiniz. Yalnız kaldığınız süreçte iyice düşünmeye özen gösterip, öz eleştiri yapmayı da ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Araştırmacı olun.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Terazi; bu hafta hanenize ve ailenize yönelik planlar kurarken; seyahat, ticaret, dış bağlantılı işler, yabancılarla atılacak adımlar, akademik konular gibi meseleler gündeme gelebilir. Gezme, görme isteğiniz çok fazla artmışken, tatilde değilseniz dostlarınızla Ayrıca toplum önü işleriniz, kariyerinizle ilgili mücadeleleriniz artmaya başlıyor, çok çalışacak ve kendinizi hırsınızla ortaya koymak isteyeceksiniz. Yalnız iş yaptığınız alanlarda aşırı titiz ve eleştirel tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Ağustos ayı da gergin etkilerle başlıyor. Bu dönem işlerinizdeki yoğunluk üzerinizde baskı oluşturabilir. Arkadaşlarınızla aranızda ciddi sürtüşmeler yaşayabilirsiniz, iletişime açık olmanızda fayda var.

Haftanın spotu: Önce ben diyebilin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta seyahat edebilir, kendinize ve sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla veya ailenizle tatile yapacağınız ve uzun zamandır üzerinizde olan yorgunluğunuzu atacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bir arada fazla kalmaya bağlı sürtüşmeler yaşayabilirsiniz ancak bu durum çok basit bir şekilde çözüme kavuşacak. Haftanın ilerleyen günlerinde, evlilik ve ortaklıklarına dair birtakım mücadeleler vereceksin ancak sonrasında olumlu gelişmelerle karşılaşacaksınız. Maddi ve finansal konular gündeminize oturabilir, tutumlu olmakta fayda var.

Haftanın spotu: Tutumlu olmalısın.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, kişisel beklentileriniz ve ailevi konularda yeni gelişmeler gündeminizde yer alabilir. İsteklerinizi net bir şekilde dile getirmediğiniz her an yok sayılmaya mahkum olacaksınız. Bununla birlikte anlaşılmayacaksınız, ve kalp kırıklıkları yaşayacaksınız. Açık ve net olmak bu haftaki ödeviniz olsun. Sınırların tamamen çözüme kavuşması için gereken ne ise onu yapmalısınız. Sevdiğiniz insana karşı biraz daha mesafeli olun, karşınızdakini ilginizle ve sevginizle bunaltmayın. Haftanın ilerleyen günlerinde, biraz daha kontrollü olmanızda fayda var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda sizi çıkmaza sürükleyecek durumlarla karşılaşabilir, partneriniz sizden bir süre isteyebilir. Yalnız kaldığınız süreçte iyice düşünmeye özen gösterip, öz eleştiri yapmayı da ihmal etmeyin.

Haftanın spotu: Her şeyini çok fazla verme.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta elinizde olmayan nedenlerden dolayı zorlanacağınız konular olacak ve yakınlarınızdan yardım almanızda fayda var. Gündeminizde maddi konuların olduğu haftaya giriş yapıyor, çok fazla para harcıyorsunuz. Önceliklerinizi belirlediğiniz ve soğuk kanlı olmaya özen gösterdiğiniz takdirde maddi konularda canınızı sıkacak problemler ortadan kalkacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sorunların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız, bu da sizin doğru adımlar atmanız sonucu gerçekleşecektir. Hedeflediğiniz birkaç plan var, bu planlar doğrultusunda çevrenizdekilerinde desteğiyle haftayı sıkıntısız bitireceksiniz. Aşk hayatınız stabil ve huzurlu ilerliyor, bunun verdiği rahatlık size iyi geleceğinden, partnerinize bol bol zaman ayırıp deşarj olmanızda fayda var.

Haftanın spotu: Soğuk kanlı olmaya özen göster.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Kova; Bu hafta yaşam enerjinizin belki de ilk defa bu kadar düştüğünü anlayacağınız bir hafta olacak. Fakat panik yapacak bir durum yok, bilin ki bu süreç çok kısa sürecek. Sosyal hayatınızda çıkmaza girdiğiniz ve belirsizliklerle mücadele ettiğiniz bir haftaya başlıyorsunuz. Arkadaşlık ilişkilerinde anlaşılmadığınızı ve kendinizi değersiz hissettiğiniz bir dönemdesiniz, bunlar kısa sürede iletişiminizin doğru kullanımıyla çözüme kavuşacak. Haftanın ilerleyen günlerinde iş ve kariyer hayatınızda stabil ilerlerken küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi toplamanız ve kafanızın içindeki sesleri bastırmanızda fayda var. Yaşadığınız olaylara bağlı bazı gerginlikler yaşayabilir, çevrenizdekilere bu problemleri yansıtabilirsiniz, kalp kırmamaya özen gösterin.

Haftanın spotu: İletişimini iyi kullan.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 13- 19 HAZİRAN 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, gezegenlerin kombinasyonu özellikle ilk burç olan Balık. Güneş burçlar ve yükselen balıklar, bu hafta öncelikle duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda süregelen bir beraberliğe sahipseniz eğer, evliyseniz veya uzun ilişkiniz varsa, partnerinize tepki vermekten çekinin. Biraz daha uyumlu olmanız gerekmekte, ilişki ve iletişimlerinizde bu hafta haklı değil, huzurlu olmayı seçin. Özellikle Balık burcu olarak, çevrenizdekilerin, iş arkadaşlarınızın hal ve hareketleri hoşunuza gitmeyebilir. Bu hafta Perşembe gününün sizin hayatınızda önemli bir yeri var. Cuma günü evinizle daha çok ilgileneceksiniz. Evinizde bir değişiklik yapabilir, yaşam alanınızda değişim duygusuyla uyanacaksınız. Bu hafta sağlıklı bir haftadasınız, çocuk sahibi iseniz eğer çocuklarınızla iletişiminizi daha güçlü tutmanız gerekiyor.

Haftanın spotu: İletişimi dinamik tut