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Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 14 - 20 Kasım 2022 | Balıklar agresifliğiniz başınıza iş açacak! Yaylar kimsenin sözüyle hareket etmeyin...
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 14 - 20 Kasım 2022 haftası tüm burçları yorumladı. 14 Kasım 2022 haftası tüm burçları neler bekliyor hangi burçlara müjdeli haber var? Yeni haftaya Nuray Sayarı ile başlayın, burcunuz ne diyor öğrenin! İşte, Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 14 - 20 Kasım 2022...
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