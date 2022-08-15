Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 15 - 21 Ağustos 2022 | Yay kimsenin aklına uyma, Kova kimseyi değiştirmeye çalışma!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 15 - 21 Ağustos 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Koç; Bu hafta para alanlarıyla ilgili olumlu etkilenmek istiyorsunuz. Uzun zamandır elde etmek istediğiniz finansal güçlenmeye sahip olacaksınız. Aynı zamanda iş hayatınızdaki kişisel beklentileriniz hakkında olumlu sonuçlar alacaksınız. Parasal konularınız genişledikçe kendinize güveneceksiniz. Aşk hayatınızda, evli olanlar müjdeli haber alabilirler. Çocuk sahibi olmak isteyenler, isteklerine kavuşacaklar. Çocuk istemeyenler dikkat etsin. Aşk acısı çeken bir Koç burcuysanız, geçmişle ilgili hesapları bitirmeniz gerekiyor. Öfke ve nefret olayını bitirmeden güzel bir ilişkiye başlayamayacaksınız.

"Geçmişi anarak bugünün enerjisini mahvetme"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, alerjik etkilere dikkat etmeniz gerekiyor! Besin zehirlenmeleri, güneş alerjileri hatta alerjik olan her şeye dikkat etmeleri gereken bir haftadasınız. Özellikle bu hafta iş ve sosyal yaşamınız gereği hukuksal mücadelelerinizde şanslısınız. Basın yayın ve medyayla ilgili işler yapıyorsanız yeni teklifler alabilirsiniz. Kariyerinizde yükselişin yaşanacağı bir haftadasınız. Herkesin sizi konuşacak olmasından rahatsızlık duymamalısınız. "İnsanların işi yok mu da hakkımda konuşuyor" fikrine kapılmamalısınız. Siz iyi oldukça konuşulmaya devam edeceksiniz. Takılmamaya özen göstermelisiniz. İnanılmaz bir yükseliş yaşayacaksınız. Kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda gelişim göstereceksiniz. Çocuğunuz varsa mutluluk verici haberler alabilirsiniz. Eşinizin şefkatine her zamankinden daha çok ihtiyacınız olacak. Aile büyüklerinizle arzu ettiğiniz uyumu sağlayacaksınız. Tahmin edemediğiniz kişilerden ilişki teklifi gelebilir. İçinize sineni tercih etmelisiniz.

"Uyumlu, huzurlu olmaya özen gösterin"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, yüzleşmeler yaşayacaksınız. Ektiğinizi biçeceğiniz bir haftadasınız. Hayırlı ve doğru kişiler hayatınızda kalıcı olacak ancak yanlış olan kişiler hayatınızın dışında kalacak. Lüzumsuz kıskanç kişileri hayatınızın dışına atacaksınız. Sinir sisteminize dikkat etmelisiniz. Çevrenizdeki insanlar sizi çileden çıkarmak için uğraşacak. Bunların varlığını kabul etmeli ve ilgilenmemelisiniz. Hayatınızdan attığınız insanların ne yaptığıyla ilgilenmemelisiniz. Hayal kırıklığı yaşamamanız adına planlarınızı kontrol edin. Maneviyatınızı yükseltin ve sizi gerebilecek konulardan uzaklaşın. Mutsuz olduğunuz bir işteyseniz, ani kararlar alarak işinizden ve düzeninizden vazgeçmeyin. Sağlık konusunda sinir sisteminize çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Ruhunuzu yoracak olaylardan uzak durmalısınız. Akıl sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz.

"Ruh sağlığını önemse, kendine iyi gelecek alanlar belirle"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, evlilik, ikili ilişkilerle ilgili bekledikleri teklifleri alacaklar. Aşk hayatınızda yüzünüzün güldüğü bir haftadasınız. Kalbiniz boşsa, size benzeyen, gücünüze güç katacak yeni aşklara başlayabilirsiniz. Bu hafta başlayacağınız ilişkiyle birlikte güven eksikliğiniz son bulacak. Huzurunuza huzur katacağınız bir haftadasınız. İş hayatınızda da inanılmaz başarı yakalayacaksınız. İşsiz bir Yengeç burcuysanız, yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gizli saklı neyiniz varsa rezil olabilirsiniz. Gizlilikten uzaklaşın. Kaçak göçek ilişki yaşayanlar ifşa olacak.

"Boğazınızı tutun, iştahınızı kontrol altına alın"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, sağlığınızla ilgili bir tedavi görüyorsanız, istediğiniz sıhhate kavuşacağınızı bilmelisiniz. İş hayatınızda sağlam adımlar atacak ve inanılmaz başarılar elde edeceksiniz. Şansınıza şans katacağınız bir haftadasınız. Çalışarak ve sabrederek başarılara kavuşacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanlarla tartışmalara açık olabileceğiniz bir haftada olduğunuzu da unutmamalısınız. Kendinizi yıpratıp onlara had bildirmeye çalışmamalısınız. En büyük ceza sessiz kalmaktır. Önemsememelisiniz! Egolarını yükseltmemeye özen göstermelisiniz. Onlar sizi çileden çıkaracağına siz çıkarmalısınız. Aşkta kırılmışsanız, vaktiyle sizi üzenlerin üzüleceğini göreceksiniz. Bir kez daha o kişilerin değmez olduğunu anlayacaklar. Uzun süredir birlikteliği olanlar pat diye evlenebilir! Evliler romantizm yaşayabilir. Anormal tepkiler vererek partnerinizi bozmayın.

"Şaşkınlıklar yaşayacaksınız! Şok olmamaya özen gösterin"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Başak: Bu hafta, aşkta kazanacaksınız. Kalbi boş olanlar bu hafta, daha önce gözünüze kestirdiğiniz kişilerin hayatınıza girmesi olası. Çok güzel beraberliklere adım atacaksınız. Kariyerinizle ilgili hiç ummadığınız anda yükseliş yaşayabilirsiniz. Muazzam bir başarı yakalayacaksınız. İnanılmaz şanslı bir haftadasınız. Şans benden yana dedirtecek gelişmeler yaşayacaksınız. Kendinizi göstermek için çabaladığınız alanlarda yükselişe geçeceksiniz. Finansal olarak, sağlam adımlarla ilerleyecek ve kara geçeceksiniz. Göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

"Mutluluğunuzu çevreye yaymayın"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, kalbiniz boşsa veya terk edildiyseniz yanlış olan her şeyden arınacaksınız. Bu hafta hafifleyeceksiniz. Bütün bilinmezliklerden kurtulacaksınız. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda başarıya sahip olacaksınız. İkili ilişkilerde çok şanslı olacaksınız. Uzun zamandır yaşayamadığınız romantizmi yaşayacaksınız. İş konusunda sorun olan problemleri ortadan kaldıracaksınız. Maddi açıdan yaşadığınız gelecek korkunuzdan arınacak ve sağlam adımlar atacaksınız. Aile yakınlarınızı ihmal etmemeli ve sevdiğinizi belli etmelisiniz. Özellikle bu hafta çok iyi parasal fırsatlara sahip olacaksınız. Sağlık konusunda sindirim sisteminizle ilgili temkinli olmalısınız. Rahatsızlığınız olmadan kontrollerinizi yaptırın.

"Yakınlarınızı ihmal etmeyin"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta, işiniz ve kariyerinizle ilgili güçlü anlaşmalar yapabilirsiniz. Çözülmeyen parasal problem ve işleriniz varsa sorunların son bulacağını bilmelisiniz. Fırsatlar elde edeceğiniz bir haftadasınız. Kaygı ve huzursuzluk yapmamanız gerekiyor. Kendinize güveniniz artacak. Hayattan ne istiyorum? sorusuna cevap bulacaksınız. Aşk hayatınızda kuşkucu tavırlar sergilememelisiniz. Açık sözlü olmalısınız.

"Herkese ve her şeye karşı açık sözlü olun"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, evliyseniz eşinizle birlikte yaptığınız girişimleri sonuçlandıracaksınız. Şansınıza şans katacağınız bir haftadasınız. Kendi işinizi yapmak istiyorsanız, gecikmiş her şey tamamlanacak. Profesyonel çalışanlar terfii alabilir. İnanılmaz güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Aksiyonla beslenen insanlardan bu hafta uzak durmalısınız. Aşk hayatınızda, yanıltıcı etkiler altında olmamalısınız. Kimsenin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

"Başkasının aklı değil, kendi aklınız hedefiniz olsun"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, enerjinize enerji katacaksınız. Geçen haftanın yıpranmaları hala devam ediyor olsa da bu hafta etrafınızda sadece yanlış insanlar olmadığının farkına varacaksınız. Sizi üzen kişileri değiştiremezsiniz. Canınızı yakan kişilere olumsuz enerji beslememelisiniz. İlişkiniz varsa ona konsantre olmalısınız. Verdiğiniz mücadelelerin karşılığını alacağınızı bilmelisiniz. Ancak hala entrikaların etrafınızda olmasını kafanıza takmamalısınız. Hayatta her şeyin geçtiğini unutmamalısınız. Özellikle pazartesi ve salı günleri yaşanmışlıklara kafanızı takarak kendinizi üzmelisiniz.

"Hafta boyunca takıntılı olmayın"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Kova; Bu hafta para sizde! Adeta evren bana hizmet ediyor enerjisini hissedeceksiniz. Muazzam güç, güven ve para kazanacaksınız. Gereksiz tartışmalardan uzak durmalısınız. Spor yapmak bu dönem size oldukça iyi gelecek. Çocuklarınız varsa, onların hayatıyla ilgili güzel gelişmelerle daha da mutlu olacaksınız. Bu hafta, kalbi boş olan bir Kova burcuysanız güzel aşklara başlayabilirsiniz. İş hayatınızda da oldukça şanslısınız. Sadece haftanın ilk üç günü iddiacı tavırlar sergilememelisiniz. Herkes sizin gibi her şeyi görmek zorunda değil.

"Kimseyi değiştirmeyi çalışma, kendinle ilgilen"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 15 - 21 AĞUSTOS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, ev ve ailenizle ilgili yakınlarınızdan görmek istediğiniz yardımı göreceksiniz. Ailesel sorunlarınız son bulacak. Mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Verdiğiniz mücadelelerin sonucunu göreceksiniz. Bu hafta, finansla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşanacak. Tatiller ve seyahat planları yapabilirsiniz. İkileme girmeyin. Parada ve sevgide cimri olmamalısınız. Eliniz ve gönlünüz açık olmalı. İştahınızın açılacağı bir haftadasınız. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

"Her konuda iradeli ve omurgalı olmaya özen gösterin"