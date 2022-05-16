Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 16- 22 Mayıs 2022 | Ay tutulması o burçların canını okuyacak!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 16- 22 Mayıs 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

AYLIK KOÇ BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Koç; Çok ama çok hareketli bir döneme giriyorsunuz. Gezegen değişimleri bu hafta ani kararlar almanızda etkili olacak. Şu ana kadar düşüncesine girmediğiniz hiçbir işe adım atmayın. Aşk konusunda iç huzurunuzu korumanız gereken bir haftadasınız. Ay tutulması sizin 8. ev konularınızla ilgili. Riskli ve tehlikeli bir yaşamı anlatır 8. ev. Bu tutulmayla özellikle netleşemediğiniz olası tartışmalardan ruhunuzu uzak tutmalısınız. Yaptığınız işte lütfen içinde bulunduğunuz işe güvenin. 7 gün boyunca korkularınızdan arınmaya özen gösterin. Bugünün işini asla yarına bırakmayın. Her şeyi topla ve temizle bu hafta. Hayatındaki kalabalıklardan kurtul. Kariyer ve iş alanınızda sıkılmış hissettiğiniz alanları fark edeceksiniz. Yersiz ve haksız konuşmalar yapmamaya özen gösterin. Düşünmeden bu hafta sakın ama sakın konuşmayın.

Haftanın spotu; Eskiye dair her şeyi at hayatından.

AYLIK BOĞA BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, çocuklarınız varsa onlara karşı çok anlayışlı olmanız gereken bir haftadasınız. Yılın ilk ay tutulmasında sağlam bir ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilir, evlilik teklifi de alabilirsiniz. Şanssız biri olduğunuzu düşündüğünüz an da güzel sürprizler kapınızı çalacak. Bu hafta artık hayatın size sağ gösterip sol vurmasını istemeyeceksiniz. Duruşunuzu net belirlediğiniz sürece asla yorulmayacaksınız. Özellikle yolunda giden ilişkinizde gelecek tekliflere karşı daha sakin yanıtlar verin. Kalbi boş olanlar, şuan ay tutulmasının verdiği enerjiyle yeni bir ilişki size iyi gelmez. İyi düşünün. Merkür geriliyor alışveriş yapmayın.

Haftanın spotu; Maddi konularda tutumlu olun.

AYLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta güvendiğiniz arkadaşlarınızdan arzu ettiğiniz desteği alacaksınız. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Bu sıralar geçmişe dair değerlendirmelerle meşgul olabilirsiniz. Ayın 20'sinden sonra güneşin burcunuza geçiş yapmasıyla birlikte, tükenmişlik yaşadığınız durumlarda canlılık yaşayacaksınız. Meslek yaşantınızda bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Özellikle askıda kalan, tamamlanamayan ne varsa hepsi ayın 20'si itibariyle dilediğiniz gibi sonuçlanacak. Kariyer, iş alanında kendinizi işe vermekte biraz zorlanabilirsiniz. 21 Mayıs itibariyle dua enerjiniz yükselecek. Olması için ettiğiniz tüm dualar kabul olacak. Bu aralar sevgiliniz veya eşinizle vakit geçirmek için çaba göstereceksiniz. Süre gelen bir ilişkiniz varsa evlilik teklifi alabilirsiniz.

Haftanın spotu: Mutluluğu ve güven duygunuzu arttırmaya özen gösterin.

AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Yengeç; Maddi kaynaklarınızın artacağı bir haftadasınız. Beklediğiniz paralar bir bir geliyor. Hayatı kendi istekleriniz üzerine yaşayacağınız bir haftadasınız. Sezgilerinizin arttığı bu sebeple kuşku yapacağınız bir döneme girdiniz. Özellikle rüyalarınıza dikkat edin, onların hepsi size haber getirebilir. İş ortamında rekabete giren insanlar canınızı sıkabilir. Bu durum sizi üzmesin, taklit edildiğiniz için sevinmelisiniz. Problem çıkaracak bir şey olmadığının bilincinde olun. Geçici sağlık probleminiz olabilir, ya da hayat arkadaşınız bir problem yaşayabilir. Bu konuda endişelenmemeye özen gösterin.

Haftanın spotu; Artan farkındalığınız için huzurlu olun.

AYLIK ASLAN BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Aslan; Haftanın ilk dört günü yaşam çok yoğun geçecek. Bazı konularda yeni kararlar almanın zamanı geldi ancak, daha önce düşünmediyseniz bu kararları, anlıksa sizin için, Merkür gerilerken yeni karar almayın. Özellikle tutulmayla birlikte, ev, aile konusunda netliğe kavuşacak yeni gündem konularınız olacak. Ev satın almak istiyorsanız, kredi başvurusu yaptıysanız bu hafta tek tek istediğiniz ne varsa hepsi gelişecek. Bu hafta bazı konularda net olmanıza rağmen partnerinizden istediğiniz desteği göreceksiniz. İlişkinizin geçimsizliğe neden olan fikir ayrılıklarını da çözümleyeceksiniz. Kariyer ve iş alanında bu hafta iş potansiyelinizin artacağını bilmelisiniz. Maddi ve finansal konularda ise masraflarınız artabilir. Kendinizi kıtlık bilincine sokmayın.

Haftanın spotu; Geçmişte yaptığın hatalar için kendini cezalandırma.

AYLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Başak: Hafta başı maddi konular gündeminizde olacak. Aşk hayatınızda geçmişin etkisi altında kalmayın. Kendinizi şanssız görmekten vazgeçin. Bireysel anlamda sizi tüketen birliktelikler yaşamış olabilirsiniz. Bitirdiğiniz ilişkilerinizi halen daha gündeminizde tutmanız sizin en büyük hatanız. Her yaşadığınız şanssız ilişki sizin tecrübenizdir bunu sakın unutmayın. Hep aynı olayları neden yaşıyorum diye sorgulayabilirsiniz. Bitirmediğiniz hiç bir şey sizden gitmez. Bu ay tutulmasını fırsat bilin, herkesi affedip hayatınızdan gönderin, kin tutmayın. Yalnız bir Başak burcuysanız, yeni aşklara başlamak için doğru bir zamanda değilsiniz.

Haftanın spotu; Geçmişi yaşamayı bırakın.

AYLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Terazi; Sizi aşağı çeken insanlardan uzaklaşın, iş arkadaşlarınıza karşı daha esnek olun. Herkesin söylediği her şeyi bu hafta yanlış anlayabilirsiniz. Ay tutulmasıyla maddi konularda netleşmeyen konuların daha da büyümesine sebep olabilir. Derhal çözümlemeye bakın, kaçmayın borçlarınızdan ve korkmayın. Aşk ve ikili ilişkide bir ayrılık yaşadıysanız bu hafta geçmişe özlem duyabilirsiniz. Geçmiş geçmişte kalmıştır, sona eren beraberlikler sizin hayrınıza unutmayın. Süregelen bir aşka sahipseniz, partnerinizde ve kendinizde oluşan kuşkulardan arınmaya özen gösterin. Şüpheci tavırlardan sakının.

Haftanın spotu; Asla kuşkucu olmayın.

AYLIK AKREP BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Akrep; Yaptığınız işlerde başarılı olacak, cesur davranışlarınızla herkesi şaşırtabilirsiniz. Geçmiş duygulardan artık arınmanız gerekiyor. Yılın ilk ay tutulması burcunuzda gerçekleşti. Kendi hayatınızda amaçlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. Size zarar veren insanları net bir şekilde göreceksiniz. Bu hafta gizli saklı her ne varsa çok net göreceksiniz. Bu büyük bir şans sizin için. Kimi akrepler "Çok şükür" çekerken kimi akrepler çok ağlayacak. Lütfen gerçekleri görmek sizi üzse de şükrünüze şükür katın. Bu hafta adeta önündeki perde kalkıyor ve uyanıyorsun. Hiçbir çabaya da ihtiyaç duymayacaksın.

Haftanın spotu: Her gün şükredin.

AYLIK YAY BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Yay; Ay tutulmasıyla birlikte kendinize olan güveninizin artacağı bir süreçtesiniz. İhmal ettiğiniz ne varsa onlara zaman ayıracaksınız. Haftanın ilk 4 günü yoğun geçecek. Uzun süredir sizi yoran insanları elemek adına son derecede radikal kararlar alacağınız bir döneme gireceksiniz. Bir nevi daha rahat hissedeceksiniz. Tam anlamıyla iş ve çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız tüm sorunlar ortadan kalkacak. Bu hafta itibarıyla hayat sizin üzerinize değil, siz onun üzerine gideceksiniz. Bu hafta kariyer hayatınızda hızlı bir yükseliş kaydedeceksiniz. Bunun için de artı bir mücadeleye ihtiyacınız kalmayacak. Yeni yapacağınız bir iş olacaksa eğer, kısa süre içerisinde fark edileceksiniz. Bu hafta sizin haftanız. Kendinize verdiğiniz değerin arttığı gibi, maddi açıdan da gücünüz artıyor. Daha önce ayrıldığınız sevgiliniz aklınıza düşebilir. Hiç düşünmeyin, önünüze bakın.

Haftanın spotu: Huzurla adım atın her işe.

AYLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta olayları yanlış anlamaya açık olacaksınız. Alınganlığınız da haliyle üzerinizde olacak. Başkalarının hakkınızda ne konuştuğu, her zamankinden daha önemli olacak. Sürekli sizin hakkınızda kimin ne düşündüğünü merak edeceksiniz. Psikolojinizi bozmanıza izin vermeyin. Bu hafta, insanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini asla üzerinize almayın. Herkes herkes için bir şeyler konuşabilir, önemli olan sizin kendi hakkınızda ne düşündüğünüzdür. Kariyer ve iş alanında artık takıntılı davranmadığınızda yüzünüz gülecek. Saplantılı olursanız çok üzülürsünüz. Sürekli kendinize "Niye benim başıma geldi" şeklinde soru yöneltmeyin. Hatayı yaptınız ve o an geçti. Telafi yok, tecrübe var deyip geçmelisiniz. Bu aralar çaresiz hissediyorsanız, umutsuzluğa kapılmayın. Yeniden deneyin. Pes etmeye bu hafta yer vermeyin. Aşk ve aile hayatınızda yıkıcı tavırlar sergilemek yerine yapıcı tavırlar sergilemeye özen gösterin. Hasta olmak istemiyorsanız, çok düşünmeyin.

Haftanın Spotu; Asla pes etme.

AYLIK KOVA BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Kova; Bu hafta özellikle iş ve çalışma arkadaşlarınızın, yani üstlerin, sizin atlarınızın, müşterilerinizin, iş nedeniyle iş komşularımızın iletişimleri ve diyalogları ile yakından alakadar olacaksınız. Alışverişle uğraşıyorsanız, ticaretiniz artacak. Bununla birlikte, çevrenizdeki insanların sizi çekemediğini görecek ve fark edeceksiniz. Buna engel olamazsınız, herkes herkesi kıskanabilir herkes herkese özenebilir. Siz kendinizden emin olun. Özellikle şansınızın artması sizi güvende hissettirecek. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde yalnız değilseniz, kalbiniz doluysa partneriniz ya da eşinizle bazı konularda ikileme düşeceksiniz. İlişkinizde hangi alan eksik dokunsallık mı, duygusallık mı, şefkat mi, düşünülmek mi? Hangi alanlar eksikse, bunları oylayacak ve sonuca varacaksınız. Aşkta birliktelikte ve beraberlikte şanslıymışım dedirtecek beraberliğiniz içerisinde, aranızdaki kontak ve diyalog size iyi gelecek. Bu hafta huzur bulacaksınız. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise samimiyetine inandığınız arkadaşlarınız sizi şaşırtabilir, sizi üzmüş olan insanlar kol kola girip özür dilemeye gelebilir. "Ben senin değerini bilmedim kıymetini bilmedim" diyebilirlerse o zaman affedin.

Haftanın spotu; Güzel bir haftaya gülümse.

AYLIK BALIK BURCU YORUMLARI 16- 22 MAYIS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, ilişkinizde partnerinize karşı net olacaksınız. Hayat enerjinizin yüksek olduğunu bu hafta fark edeceksiniz. Bununla birlikte tüm dikkatleri üzerinize toplayacak, bazı arkadaşlarınızın sizi kıskanmasına şahit olacaksınız. Bunu fark ettiğinizde lütfen bunu onların yüzüne vurmayın. Bunun bir süreç olduğunun farkında olun. Kimsenin kalbini kırmayın. Özellikle duygularınızın net olması gereken bir haftadasınız. 14 Ocakta başlayan Merkür retrosu, çevrenizdekilerin sizi demoralize etmesine neden olacak. Hiç oralı olmazsanız, kötü etkilenmeyeceksin. İş hayatınızda, haftanın iki ve üçüncü gününde net sonuçlar alacaksınız. Alamadığınız, beklediğiniz paralarınız varsa hepsi kazanca dönüşecek. Ayrıca, maddi ve finans alanında güçlenmeniz, bütçe planlamanızı daha rahat kontrol etmenizi sağlayacak. Bu hafta kimsenin düşüncelerini değiştirmeye kalkmayın, akıl vermeyin. Yalnızca dinleyin. Yoksa suçsuzken iftiralarla suçlu duruma düşersiniz. Sıhhatiniz gayet yerinde.

Haftanın spotu: Kimsenin işine karışmayın.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.