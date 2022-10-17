Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 17 Ekim - 23 Ekim 2022 | Boğa'yı üzenler üzülecek, İkizler aşk hayatıyla kıskandıracak...

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 17 Ekim - 23 Ekim 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Parasal anlamda kazançlar artacak mı, aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanacak mı, iş hayatında gelişmeler yaşanacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları için Nuray Sayarı'nın haftalık burç yorumları...

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Koç; Bu hafta, bugüne kadar karar vermekte zorlandığınız her konuda kesin kararlar vererek büyük rahatlık yaşayacağınız bir haftadasınız. Kendinize olan güveniniz artacak. İkili ilişkilerinizde tutamayacağınız sözler vermemeye, karşınızdaki insanları üzmemeye gayret edin. Ayrıca bu hafta maddi olarak da oldukça rahat olacağınız bir haftadasınız. Geleceğe dair kararlar alamadığınız, seyrine dair bir şeyler kestiremediğiniz bir ilişkiniz varsa tüm belirsizliklerin sona ereceği bir haftadasınız. İşinizle ilgili yükselişler de yaşayabilirsiniz. Bu hafta yatırım yapacağınız konuları iyice araştırmaya, finansal adımlarınızı kontrollü atmaya özen gösterin. Ailenizle olan ilişkilerinize de dikkat etmeniz gerekebilir. Gereksiz kuruntular yaparak psikolojinizi yıpratmamaya çalışın.

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"Akıl sağlığınızın çok iyi olduğunu kendinize hafta boyunca hatırlatın"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Boğa; Uzlaşmacı olacağınız bir haftadasınız. Aralarında problemler olan insanlar için adımlar atmaya çalışabilirsiniz. Onların negatif enerjisinden etkilenebilirsiniz. Konuya müdahil olduğunuzda suçlu çıkabilirsiniz. Başkaları için adımlar atmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. İş hayatınızda daha gerçekçi olmanız gereken bir süreçtesiniz. Tanımadığınız kişilerle iletişim kurmayın. Cuma günü itibarıyla sizi hayal kırıklığına uğratan, sizi aldatan, kıran kişilerin yaptıklarının bedelini ödemeye başladığını görebilirsiniz. Size yaşattıkları üzüntüleri yaşayabilirler. Başarılarınıza başarı katacağınız bir dönemdesiniz. İş ve kariyer konusunda kendinize güvenirseniz çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Huzurunuzu düşünmeniz gereken bir haftadasınız.

"Geleceğe güven, daima önüne bak"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili İkizler; Abartılı davranışlardan uzak kalmayı başardığınızda, bu hafta aşk hayatınızda muhteşem gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızın aşktan yana şanslı olduğu bir dönemdesiniz. Kariyerinizde bilmediğiniz alanlara geçmeyin. Yaptığınız, çalıştığınız sektör neyse o alanda kendinizi geliştirmeye ve ilerletmeye özen gösterin. Farklı alanlarda iş teklifleri alabilirsiniz. Bilmediğiniz, alanınızla ilgili olmayan sektörlere adım atmamanız gereken bir haftadasınız. Yolunda giden işinizle ilgili problemler yaşamanıza neden olabilir. Bazı konularda ciddi adımlar atabilirsiniz. Bekarsanız evlilik, işsizseniz yeni bir işe başlama kararı alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirdiğinizde kimseyi eleştirmemeye, kırmamaya incitmemeye özen gösterdiğinizde arkadaşlık ilişkilerinizde de çok şanslı olacağınız bir haftadasınız. Belirsizliklere tahammülünüzün kalmadığı bir haftadasınız. Her konuda sağlam adımlar atacaksınız. Perşembe ve Cuma gününden itibaren geçmişte çok sıkı fıkı olduğunuz fakat daha sonra aranızın açıldığı insanlardan geri dönüşler alabilirsiniz. Affedici olmayı ihmal etmeyin. Hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir haftadasınız.

"Ciddi adımlar atarken güvendiğiniz her şeye adım atın"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Yengeç; İş hayatınızda başarınıza başarı katacağınız, ortak yaptığınız işlerde kazancınızı net bir şekilde yükselteceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta kuruntulu olabilirsiniz. Şüphelerinizi canlandıracak, sizi boş kuruntulara sokacak ortam ve insanlardan uzak durmaya gayret edin. Gelecekle ilgili endişeleriniz talihsiz ve sağlıksız adımlar atmanıza neden olabilir. Bu hafta tüm bu kuşku ve kuruntularınızdan uzak kalmak için bol bol dua edebilirsiniz. Olumsuz duygulardan kurtulduğunuz takdirde işinize, sevdiklerinize daha sıkı sarılabilirsiniz. Mutluluğunuza mutluluk katabilirsiniz. Kıskanç ve kuruntulu olmamaya özen gösterin. Maddi açıdan sürpriz kazançlar kazanabilirsiniz. Özel hayatınızdaki şüphelerinizi de kontrol altına aldığınızda mutlu olabilirsiniz. Bu hafta mutluluk sizin elinizde. Ruh sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

"Duanın gücüne sarıl"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Aslan; Yakın çevrenizle uzlaşmacı ilişkiler kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak işlerinizde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gereğinden fazla konuşmamalısınız. Haftanın ilk beş günü boş boş konuşmalar yapmadığınız takdirde, gereğinden fazla konuşmadığınızda, kendinizle ilgili sırları paylaşmadığınızda iyi bir hafta geçirebilirsiniz. Aksi takdirde başınızın ağrıyabileceği bir haftadasınız. Hayatınızda özellikle ilişkiler konusunda sağlam ve radikal kararlar alırken net olmaya gayret etmelisiniz. Gitmesi gerekenin gitmesi, gelmesi gerekenin gelmesi gerektiği konusunda bilinçli olmalısınız. Kapınızı mutluluğa açmaya gayret etmelisiniz. Kendiniz için bir şeyler yapmalı, kendinize kıymet vermelisiniz. Şansınıza şans katabilirsiniz. Ayrıca olumsuzları çok sık yaşadığınız bu dönemde tecrübeler edinecek, geliştiğinizi hissedeceksiniz. Yarınlarınızı güzel yapabilmenin kendi elinizde olduğunun farkında olmalısınız.

"Umutsuz olma"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Başak: İş ve kariyer odaklı olacağınız bir haftadasınız. Maddi konularda dengeli olmaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda da, evli iseniz ya da bir ilişki içerisindeyseniz bu hafta partnerinizi ihmal etmemeye, ona vakit ayırmaya çalışmalısınız. Bu hafta özellikle maddi kazançlarınızı artırmak konusunda attığınız adımlarda çok olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Sizi kaygı ve huzursuzluğa sürükleyen her ne varsa onlardan kurtulabilirsiniz. Kalbiniz boşsa, ilişkiniz yoksa kendinizle alakalı yaşadığınız güvensizlikleri de bir kenara bırakmalısınız. Her şeyin bir zamanı olduğunun farkına varmalısınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Evli iseniz de eşinize vakit ayırmayı, ona iltifat etmeyi ihmal etmemelisiniz.

"Herkesi affet"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Terazi; İş hayatınızda istediğiniz sonuçları elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Programlı olarak spora başlayabilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek için adım atabilirsiniz. Bu hafta size müjdelerle geliyor. Her konuda muradınıza ereceğiniz bir haftadasınız. Sağlıklı ve huzurlu bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sağlığınızın yerinde olduğu, iş hayatında neye niyet ettiyseniz karşılığında olumlu sonuçlar alacağınız bir hafta sizin için. Çok iyi para kazanabilirsiniz. Haftanın üçüncü günüyle birlikte keyfiniz ve neşeniz katlanabilir, kırgınlıklarınız ve küskünlükleriniz sonlanabilir. Aşkta sevme ve sevilmeyle ilgili çok şanslı olduğunuzu hissedebilir, hiç yaşamadığınız güzellikle bir ilişkiniz içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Evli iseniz uzun süredir yaşamadığınız bir romantizm yaşayabilirsiniz.

"Şansınıza şans katıyorsunuz"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Akrep; İş hayatınızda rutinin dışına çıkmamaya çalışın. Ailenizden aldığınız destekle rahatlayabileceğiniz bir haftadasınız. Tutarsız davranışlarınız aşk hayatınızı bitirebilir. Evli iseniz ya da ilişkiniz varsa kuşkucu, şüpheci ve kıskanç tavırlarınızdan arınmalı, partnerinizi yormamalısınız. Aksi takdirde ilişkilerinizde kopmalar meydana gelebilir. Tartışmalarınızda nahif ve tutarlı olmaya özen göstermelisiniz. Her şeyinizi Allah'a emanet etmeye, kadersel olaylarda temkinli olmaya gayret etmelisiniz. Ortaklarınız var ise bazı çatışmalar yaşayabilir, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. Hazır olmadığınız hiçbir şey için ani başlangıçlar yapmamaya, memnuniyetsiz olduğunuz konularda da ani bitişler yapmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.

"Kimsenin sizi germesine izin vermeyin"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Yay; Aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde hedeflediğiniz noktalara ulaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya ve biraz da olsa dinlenmeye özen göstermelisiniz. Yaşam enerjinizin artacağı, hayalini kurduğunuz pek çok şeyi gerçekleştireceğiniz bir dönemdesiniz. Arkadaşlık ortamlardan davetler alabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni ve sağlıklı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda yöneticilerinizle ya da ortak bir iş yapıyorsanız ortaklarınızla gerilmemeye, onlara karşı anlayışlı ve sabırlı olmaya özen göstermelisiniz. Bu hafta keyfinizi yerine getirecek güzel haberler alabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edebilir. Bu hafta beslenmenize dikkat etmediğiniz takdirde istemediğiniz kilolar alabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmelisiniz. Kimsenin ilişkisine karışmamaya, kimsenin arasını düzeltmemeye çalışın. Elinizi çamura bulamayın. Kendinize zaman ayırmalısınız.

"Ruhunu dinlendir, bedenini dinlendir"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Oğlak; Abartılı sözler vermekten kaçınmanız gereken bir haftadasınız. İş hayatınızda yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Beklemediğiniz kazançlar elde edebilirsiniz. Muazzam bir yükselme alanındasın. Çok iyi paralar ve işler planladın, ancak olman gereken noktada değilsin. Haftanın 3 ve 4. gününde emeklerinin karşılığını alıyorsunuz. Bununla birlikte daha çok imkan elde edeceksin. Maddi açıdan sıkıntıya düşmüş olan yakınlarınızın sizden yardım istemesiyle birlikte, ezbere yardımlar yaparsanız, başınız çok ağrır. Muhakkak düşünün, düşünmeden kimseye yardım etmeyin. Evli olanlar, eşinize muhakkak iyi davranın. İkili ilişkilerinizde başkalarının sizi etkilemesine izin vermeyin. Aksi takdirde ilişkiniz zarar görebilir.

"Kimseye emir verme"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Kova; Bu hafta risk içeren yatırımlar yapmamaya çalışın. Aldığınız sorumluluklar başarılı olmanızı sağlayabilir. Hayatınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Geleceğe dair kendinize güveniniz tam olacak. Yaptığınız ve yapacağınız işler sonucunda muazzam imkanlara sahip olacaksınız. İşinizle ilgili yeni bir sorumluluk alabilir, bu sayede yeni bir kursa, yeni bir alana geçiş yapacak olabilirsiniz. Eğitime bu hafta çok önem vereceksiniz. Kariyer ve kişisel olarak kendinizi geliştireceksiniz. Eğitim ve kariyer hakkında güzel planlar yapıp, netlik kazandıracaksınız. İlişkiniz varsa veya evliyseniz, partnerinizle aranızdaki muazzam uyum, romantizmin daha yoğun olmasını sağlayacak.

"Sadece kendine yaslan"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 17 EKİM - 23 EKİM 2022

Sevgili Balık; Gereksiz harcamalar yapmamanız gereken bir haftadasınız. Uzlaşmacı ve aktif olacağınız bir dönemdesiniz. Değişimlerden uzak durmaya, pişman olmamaya gayret etmelisiniz. Yaşadığınız iyi ya da kötü hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Bu hafta iş hayatınızda sorumluluklarınızın farkında olun. Özellikle maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin! Aile hayatınızda bu hafta kardeşlerinizle ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu hafta kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklara adım atmak için doğru zamanda değilsiniz. Yeni sosyallikler yerine mevcut sosyal ilişkilerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Çok uzun bir süredir işsizseniz, sizi mutlu edecek haberler gelebilir. İş hayatınızda başarınıza başarı katacak bir haftadasınız. Gerçekleştiremediğiniz hayalleriniz varsa, bu hafta o hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

"Geleceğine iyi bir yön vermek istiyorsan önce kendini iyi yönet"