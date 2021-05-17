Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 17 Mayıs Pazartesi 2021

Günlük burç yorumlarına göre 6 Temmuz 2020 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Koçlar psikolojik olarak bu hafta zorlanabilirler. Psikolojilerini güçlü tutmaları gerekmektedir. İletişim konusunda kısıtlayıcı olmamanız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Gök kubbe sizlere kısıtlayıcı olmamanız konusunda uyarı yapıyor. İş ve kariyer hayatınızda uzun süredir karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz konularda ilerleme kaydedecek ve emeğinizin karşılığını almaya başlayacaksınız. Maddi anlamda kendinizi güçlendireceğiniz bir haftadasınız. Yalnız bir koç iseniz haftanın 3. ve 4. gününde birisiyle tanışabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızı ertelememeli, doktora görünmelisiniz.

"Hayatı akışa bırak..."

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Bu hafta hayattan beklentilerinizi ve hayatınızdaki insanları sorgulayacaksınız. Gökyüzü size hiç kimsenin yorumlarına dikkat etmemeniz gerektiğini söylüyor. Aile ve ilişki hayatınızda otoriter davranmamaya ve sevdiklerinizi kırmamaya özen göstermelisiniz. Değiştiremediğiniz insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Bu hafta kendinize odaklanmalısınız. İş arayan boğa burçlarının fırsat ayağına gelecek bu hafta.

"Kendinle bütünleş, kendinden başka kimseyi kafaya takma"

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

Olayların sizin üzerinizde baskı yaratmasına izin vermeyin. Ani kararlar almaya eğilimli olacaksınız. Ancak bu konuda dikkatli olmalısınız. Evli olanlar ailesine sevgisini göstermeye dikkat etmeli, anı yaşamalı ve kaliteli vakit geçirmeye özen göstermeli. İkili ilişkiler konusunda gerçekleri göreceğiniz durumlar gelişecek.

"Akıl sağlığınız çok önemli"

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Geçmişte hayatınızda olan insanların size attığı iftiraların asıl amacı sizin canınızı sıkmaktır. Bunları bir kenara bırakmalı ve cevap vermemelisiniz. Öfke bile duymamayı, hayatınızdan insanları silmeyi öğrenmelisiniz. İş hayatında sizi zorlayan endişeleri ortadan kaldıracak durumlar gün yüzüne çıkacaktır. Aşkı ve anı yaşamaya dikkat etmelisiniz. Sinir sisteminize dikkat etmelisiniz.

"Kimse için kendini tüketme"

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Adalet konularında net sonuçlar alacaksınız bu hafta. Aşk ve ilişki hayatınızda partnerinize karşı adaletli olmalısınız. Kaybetme konusundan arınacaksınız böylece daha cesur ve daha net olacaksınız. Ay'ın bu sabah burç değiştirmesi nedeniyle bir süre kendi kendinize kalmanızda fayda var. Kendinizi dinleyin ve iç sesinizi duymaya odaklanın. Gezegenlerin kombinasyonu ilişkisi olanlara sakin olmaları ve sinirli hareket etmemelerine dair uyarı yapıyor. Kilo almamak için beslenmenize dikkate edin.

"Gerilme ne olur"

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak:

Bu hafta para ile alakalı yaşadığınız sorunlardan kurtulacaksınız. Şanslı bir haftadasınız. Hayatınıza güçlü, zeki biri girecek. İnanılmaz kuvvetli bir ilişki yaşayacaksınız. Ancak bu esnada kimsenin geçmişini didiklememeli, her zaman geleceğe bakmalısınız. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Bu sebeple parasal konularda değişiklik yaşayabilir ve sürecin sizin için olumlu ilerlediğini görebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

"Gücünüze güç katın"

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Bu hafta hatalarınızı fark edecek, yanlış ilişkilerden arınacaksınız. Geçmişe bakarsanız eğer hata yaparsınız bu nedenle sadece geleceğe odaklanmalı ve geçmişteki insanları geri kazanmaya çalışmamalısınız. Kendinize yeni hayat kurmanın yollarını aramalısınız. Eğer yalnızsanız bu hafta sizler için doğru zaman olmadığını aklınızda bulundurun. Maddi anlamda tutumlu olmaya dikkat etmelisiniz.

"Geçmişe özlem duymaktan vazgeç"

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Bu hafta rüyalarınız size mesaj verecek bu nedenle rüyalarınızı not almalısınız. Arkanızdan iş çevirenleri tespit edeceksiniz ve gerçekleri görmeye başlayacaksınız artık. İlişkisi olanlar partnerleri ile denge ve uyum içerisinde olacak. Kalbi boş olanlar yeni aşklara yelken açabilir. Sağlık konusunda psikolojinize dikkat etmelisiniz.

"Yaşadığınız her ana şükredin"

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

İlişkisi olan yaylar boşanma kararı almış olabilir veya hayatınızdaki insan sizden ayrılabilir. Kaybettiğiniz insanlar hakkında üzülmemeniz gerektiğini unutmayın. Bugün sizi çok üzecek Konunun üç ay sonra sizin iyiliğinize sonuçlanacağınızı fark edebilirsiniz. Sabretmeyi, dua etmeyi unutmayın. Hayatınızda sizi zorlayan insanlardan uzak durmalı ve geleceğe odaklanmalısınız. Psikolojinizi korumak için kendinizi üzmemeye özen gösterin ve olumlu durumlara odaklanın.

"Tedbirli olmakta fayda var"

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Aşk hayatınızda partnerinize karşı cimri olmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda fazla eleştirel davranmamalı ve genel olarak içerisinde olduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Bu hafta hayatınızdaki insanları çok iyi seçmelisiniz. Parasal yatırımlarınız var ise büyük kazanç fırsatı kapınızda. İşini kurmuş oğlak burcu iseniz yükselme şansınız bir hayli yüksek.

"Para sizi seviyor bu hafta"

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

Bu hafta iletişim konularında dikkatli olmalısınız. Bugün büyük imkanlara sahip olabilirsiniz. İşsiz iseniz iş sahibi olabilir, işsiniz varsa yeni bir teklif alabilirsiniz. Açılan kapılardan içeri girmeye, fırsatları değerlendirmeye ve ilerlemeye özen göstermelisiniz. İlişkisi olan bir kova burcu iseniz partnerinizin güvenini kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilir ancak bu konuda dikkatli olmalısınız.

"Kendinize güvenin"

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

İş ve kariyer hayatınızda yaşanan tüm endişelerden arınıp huzuru bulacaksınız. Kilo almak istemiyorsanız yediklerinize dikkat etmeli ve egzersiz yapmalısınız. Aşk ve ilişki hayatınızda yaşanan olumsuzlukları büyütmemeye dikkat etmelisiniz. Dengeleri elinizde bulundurmalı ve şımarmamalısınız. Bu dönem karşınıza çıkacak kişiler gelecekteki mutluluğunuz olacak.

"Siz büyüdükçe nefsinizi küçültün"