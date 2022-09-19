Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 19 Eylül - 25 Eylül 2022 | Terazi ilgiye ve sevgiye doyacak! Kova yeni tanıştığın kişiye sakın kapılma!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 19 Eylül - 25 Eylül 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Parasal anlamda kazançlar artacak mı, aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanacak mı, iş hayatında gelişmeler yaşanacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları için Nuray Sayarı'nın haftalık burç yorumları...

AYLIK KOÇ BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Koç; Bu hafta sağlıkla ilgili dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. İkili ilişkilerinizde gerilimlerden uzak durmalısınız. İş arkadaşlarınıza karşı sabırlı olmalısınız. Bir ilişkiniz varsa, birlikteliğinizde daha esnek ve sakin olmaya özen gösterdiğinizde partnerinizle aranızdaki uyumun daha iyi olacağını bilmelisiniz. Acele etmemeniz gereken bir haftadasınız. Sivri dilli olmamalı, konuşmadan önce sözlerini kafanda düşünmelisiniz. Çok temkinli olmanız gerekiyor. Dolandırılma konusunda çok dikkatli olmalısınız. Yeni işlere adım atmamalısınız. Kenardaki paranızı çoğaltmak istiyorsanız biraz daha beklemelisiniz. Etrafınızdaki kişiler sizi sinirlendirmeye çalışıyor gibi hissedebilirsiniz. Sakinliğinizi korumalısınız. Kandırılma ve aldatılma konusunda ciddi yüzleşmeler yaşayacaksınız. Değerinizi bilmeyen insanların hayatınızdan çıkmasına müsaade etmelisiniz.

"Yarınlarına güven"

AYLIK BOĞA BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, sakatlanmalara karşı çok dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınızda gerilimlerden uzak durmalısınız. Kendi kendinizi doldurmamaya özen göstermelisiniz. Maddi kayıplar da yaşayabilirsiniz ancak bunlar üstesinden gelemeyeceğiniz derecede olmayacak. İş hayatınızda sizin yükselmenizi çekemeye insanlar olabilir. Bu kişilerin farkına varacaksınız. Sakin ve huzurlu olmaya özen göstermelisiniz. Yaşadığın hiçbir zorluk seninle alakalı değil. İş kaybederseniz ya da yeni sorumluluklar yaşarsanız korkmamalısınız. Çocuğu olanlar onlarla ilgili çok güzel sürprizler yaşayabilirsiniz. Sakatlanmalara karşı çok dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda yatırımlar planlıyorsanız, parasal konularla ilgili gergin duygular içerisinde olmamalısınız. Korkusuz ve cesur olmalısınız. Endişeli düşüncelerinizden vazgeçmelisiniz. Para amacınız değil aracın olsun. Sizden yaşça büyük kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kötü düşüncelerinizi onlara yansıtmamalısınız. Ayrıca bildiğiniz, bilmediğiniz hiçbir işe kalkışmamanız gereken bir haftadasınız.

"Yaşamsal alanda dikkatinizi yüksek tutun"

AYLIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, iş hayatınızda aldanma ve aldatılmaya açıksınız. Her duyduğunuza inanmamalısınız. Sosyal arkadaşlıklarınız konusunda arınma hissedeceksiniz. Bu hafta tamamen arınacaksınız. Hayatınızdan çıkardığınız insanlara karşı pişmanlık duymayacaksınız. İş ve çalışma ortamınızdaki kişiler sizi vicdanen kullanabilir. Ezbere kimseye iyilik etmemeniz gereken bir haftadasınız. Keşke dememek için yapacağınız tüm yardımlardan önce iyice araştırma yapmalısınız. Her duyduğunuza inanmamalısınız. Çevrenizdeki çiftlerin uyumsuzluğundan etkilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızın başına gelen durumlar sizin de başınıza gelecek diye bir şey yok. Partnerinizle ilgili gözünüzle görmediğiniz şeylere inanmamalısınız. Yolunda giden beraberliğinizin çıkmaza girmesine müsaade etmemelisiniz. Partnerine karşı dolduruşa gelme. Psikolojinizi yormayın.

"Kulağınızla duyduğunuza değil gördüklerinize inanın"

AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Yengeç; Çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Sizi sömüren kimse kalmadı. İşiniz ve kariyerinizde mücadele verdiğiniz konuların başarısını yaşayacaksınız. Kayıp olarak gördüğünüz konularda bile kazanç sağladığınızın farkına varacaksınız. Güçlü ilişkiler ve iletişimler kuracağınız bir haftadasınız. İş arayışında olan biriyseniz, onaylandığınızın haberini alabileceğiniz bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz. Bu hafta ruhsal gerginliklere oldukça açıksınız. Çıkmaza girdiğiniz konularda kimseyle konuşmayın. Olumlama yaparak kendinizi rahatlatmaya çalışmalısınız. Hayatınızdaki kişileri suçlarcasına davranmaktan uzak durmalısınız.

"Olabildiğince sakin olun"

AYLIK ASLAN BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, yakın çevrenizin desteğiyle özgüveniniz artacak. Ortaklaşa bir iş yapıyorsanız, gerilimler yaşayabilirsiniz. İyi bir dinleyici olmaya ve temkinli hareket etmeye özen göstermelisiniz. Eğitim içeren konularla ilgili oldukça şanslı olacağınız bir haftadasınız. Algılarınız inanılmaz açık olacak. Ayrıca kariyerinizde, yükseliş ve finans anlamında kaynaklarınız artacak. Gerçekleştirmek istediğiniz yatırımlarla ilgili aceleci olmamalı araştırmacı olmalısınız. Çocuğu olanlar, iletişime çok daha fazla önem vermeli. Birlikteliği olanlar, gereksiz kıskançlıklardan dolayı tartışmacı olabilir. Yanlış anlaşılmalardan dolayı ayrılmalara neden olabilirsiniz. Sakin olmaya ve gergin tavırlar sergilememeye dikkat edin. Sağlığınız açısından da beslenmenize özen göstermeniz gerekiyor.

"İdareci ve idareli olun"

AYLIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Başak: Çok güçlü bir auraya sahip olduğunuz bir haftasınız. Ortak işler için doğru bir zamanda değilsiniz. Bugüne kadar kime yardımcı olduğunuzu düşüneceksiniz. Stratejik adımlar atacaksınız. Belli nedenlerden dolayı sürdürdüğünüz beraberliklerinizi sonlandıracaksınız. Net bir duruş sergileyeceksiniz. Maddi konularda sorunlar yaşayacak olsanız da çözümleyecek olan da sizsiniz. Anlaşma ve sözleşmelerden uzak durmalısınız. Hiç ortada olmayan işlere yeltenmemelisiniz. Yeniliklere karşı kendini korumalısınız. Parasal konularla ilgili bolluk yaşamak istiyorsanız kendi bildiğiniz yoldan ilerlemelisiniz. Ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta!

"Her konuda kendine güven"

AYLIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, bazı konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza bu hafta her zamankinden daha çok dikkat etmelisiniz. Evlilik ve ikili ilişkilerinizde güzel atmosfer belirlemelisiniz. Parteriniz bu hafta hiç olmadığı kadar ilgili ve sevgi dolu olacak. Ailenizden alacağınız güçlü destekle de ruhsal olarak da şifalanacaksınız. Gördüğünüz sevginin gerçek olduğunu hissedeceksiniz. İş hayatınızda sizi engellemeye çalışanlar olabilir ancak demoralize olmayacaksınız. Gelir ve kazanç konusunda kayıp yaşamayacaksınız. Siz siz olun arkanızdan konuşanlara takılı kalmayın.

"Sizi kıskananlar çatlasın"

AYLIK AKREP BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta, sosyal ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler girebilir. Bu kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızda terfii alabilirsiniz. Kariyer ve para konusunda sabretmek en büyük emeklerden biridir. Artık rahatlayacağınız bir haftadasınız. Kızdığınız kişilere karşı nefret barındırmamalısınız. Uğradığınız haksızlıklar karşısında üzülebilirsiniz. Yaşam enerjinizi yükseltmeye çalışmalısınız. Alkışlanmayı ve takdir görmeyi beklememeniz gereken bir haftadasınız. Tahammülünüzün kalmadığı bir haftadasınız. Öfkeyle kalkıp zararla oturmamalısınız.

"Sakin ol, sinirlerine hakim ol"

AYLIK YAY BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, hedeflerinizle ilgili problemler çıksa da sinir sisteminizi bozmamalısınız. Aşk hayatınızda çok şanslı bir haftadasınız. Arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Kimsenin hayatına yön vermeye kalkışmamalısınız. İyi bir dinleyici olmaya dikkat etmelisiniz. Kimseyi değiştirmeye kalkmamalısınız. Aşk hayatınızda oldukça şanslı bir haftadasınız. Uzun süredir kalbiniz boşsa ya da adı olmayan bir ilişki yaşıyorsanız, bu hafta adını koyabilir ve gelecek planı yapabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde kendinizi yormamaya özen göstermelisiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz ancak 18 Eylül'e kadar yeni kişilere çok fazla güvenmemelisiniz.

"Kimsenin hiçbir işine karışma"

AYLIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, oldukça şanslısınız ancak ticari konularda araştırmacı olmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Uzun süredir, işinizle ilgili istediğiniz yerde olamayabilirsiniz, bu hafta her işinizin tek tek sonuçlanacağını göreceksiniz. Yaptığınız yatırımlar konusunda araştırmacı olmalısınız. Hiç bilmediğiniz alanlara yatırım yapmamalısınız. Sabrınızın karşılığını alacağınız bir haftadasınız. Yaşayacağınız zorlukların üstesinden gelebileceksiniz. Hava koşullarına uygun giyinmeli ve bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Alacak verecek hesaplarınızda denge kuracaksınız. Aile bireylerinizle ya da arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşadıysanız bu kişiler yanlışlarının farkına varacak. Eski samimiyeti yakalayamasanız da size uzatılan eli tutmalısınız.

"Geçmişle değil gelecekle yaşayın"

AYLIK KOVA BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, aşk hayatınızda gerilimlerden uzak durmalısınız. Yersiz kıskançlıklar yapmamalı ve partnerinizin özgürlüğünü kısıtlamamalısınız. Hayatınızdaki kişilerin arkadaşlıklarına karışmamalısınız. Bir kere uyarın ve üstüne gitmeyin. Onun sizi yanlış anlamasına müsaade etmeyin. Uzun süredir planladığınız yolculuklara çıkabilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlara aşık olmamalısınız. Bazı arkadaşlarınızla ilgili net kararlar alabilirsiniz. Kafanızın sürekli meşgul olduğu kişiler hakkındaki gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Bu hafta kemiklerinize dikkat etmelisiniz.

"Kendinizden emin olun ve geleceğinize güven duyun"

AYLIK BALIK BURCU YORUMLARI 19 EYLÜL - 25 EYLÜL 2022

Sevgili Balık; Bu hafta maddi konularda oldukça şanslısınız. Partnerinizle ya da ailenizle gereksiz gerilimlerden uzak durmalısınız. Lüzumsuz yorumlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Hayatınızda gerginliklerin oluşmasını istemiyorsanız çok daha dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizin güçlü desteğini göreceksiniz. Varsayımlar yaparak, ilişkinizin enerjisini bozmamalısınız. İlişkiyi kendi içerinizde sorgularken, partnerinizin sizi yanlış anlamasına sebep olabilirsiniz. Noktalanacak ilişkiler bir daha asla toparlanamayabilir. Yanlış anlaşılmamaya dikkat etmelisiniz. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili sorunları çok fazla gözünüzde büyütmemelisiniz.

"Hayatınızdaki kişilere hassas olmalısınız"