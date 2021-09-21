Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 20 Eylül 2021 - 26 Eylül 2021| Başaklar kendinizi sevin, Yaylar hayatı akışına bırakın! İşte diğer burçlar...

Günlük burç yorumlarına göre haftalık burç yorumları 20 Eylül 2021 - 26 Eylül 2021 bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Koç; Bu hafta duygularınızı kontrol altına almanız gerekiyor. Balık burcu dolunayı, kadersel alanda beklenmedik duygusal oluşumları ve olayları hayatınıza taşıyabilir. Geleceğinizle ilgili planları bu hafta içinde almanız gerekiyor. ruhsal olarak uyanışa geçeceksiniz. Varoluş nedeninizi anlayacağınız manevi olarak gelişeceğiniz bir haftadasınız. İstediklerinizin olacağı bir süreçtesiniz. Aşk, evlilik gibi konularda daha kontrollü olmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlıklarla sıkmamanız gerekiyor. İlişkisi olanlar hayatındaki insanları yorabilir. Tepkisel davranışlardan kaçınmalısınız. İlişkinizde gerilim yaşamamaya özen göstermelisiniz. Pişman olacağınız davranışlarda bulunmamalısınız. Ayrıca karşınıza çıkan güvenilir ve sağlam fırsatları kaçırmamalısınız.

HAFTANIN SPOTU: DUYGULARINIZI DENGELEYİN

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Boğa; Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz. Ancak beden sağlığınızı koruduğunuz sürece evham yapmamalısınız. Planlı hareket ettiğiniz sürece güzel fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Şu ana kadar aşk hayatınızda hayalinizde kurduğunuz ilişkiyi yaşayacaksınız. Güçlü, büyük bir aşk yaşamaya hazır olsanız iyi olur. Bir anda evlilik kararı alabileceğiniz bir haftada olduğunuzu bilmenizde fayda var. Hayatınızdan çıkardığınız insanlar sebebiyle kendinizi yalnız hissetseniz de güvenmediğiniz kişileri hayatınıza tekrar almamanızda fayda var. Kimseye ikinci bir şansı vermemeniz gerekiyor. İşte yükseleceğiniz ve büyük ilerleme yaşayacağınız bir haftadasınız.

HAFTANIN SPOTU: EVHAM VE KURUNTU YAPMAYIN

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 9 HAZİRAN 2020 SALI

Sevgili İkizler; Hiçbir şeyi kafanıza takmamanız gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz. Ufak tefek sorunları bile gözünüzde büyütürseniz psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda geçmiş konulara gündeme getirerek ilişkinizi yıpratmamaya özen göstermelisiniz. Güzel giden birlikteliğinizi durduk yere zedelememeniz gerekiyor. Bu hafta hiçbir şeyi gizleyemez ve saklayamaz durumda olacaksınız. Daha dikkatli ve tedbirli olmanızda fayda var. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen göstermelisiniz. Yanlış anlaşılmalara neden olmamak için elinizden geleni yapmalısınız. Gerçekçi düşüncelere ihtiyacınız var. Bu düşünceler sayesinde işlerinizde maddi manevi yükseliş yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın dedikodusunu yapmak yerine onları uyarmanız gerekiyor.

HAFTANIN SPOTU: KİMSENİN HİÇBİR İŞİNE KARIŞMAYIN

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Yengeç; Arkadaşlarınız ve çevreniz konusunda seçici olmanız gereken bir haftadasınız. Ruhsal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Geçmiş konular hakkında yapılan yorumları duymamaya çalışmalısınız. Maneviyatınızı yükseltmeye çalışmalısınız. Kin ve nefret duygularınıza son vermeye çalışmalısınız. İş hayatınızda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Seyahat edebileceğiniz bir haftadasınız. Hayatınızda istediğiniz konforu yakalayabilirsiniz. Kalbi boş olan yengeçler bu hafta çıkacakları seyahatlerde yeni bir aşka yelken açabilir. Gördüğünüz rüyaları not almanızda fayda var. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Sezgilerinize ve rüyalarınıza önem vermelisiniz. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

HAFTANIN SPOTU: RUHUNUZU GÜÇLENDİRECEK ARAŞTIRMALAR YAPIN

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Aslan; Yoğun bir çalışma hayatına gireceğiniz bir haftadasınız. Yoğunluktan şikayetçi olmadığınız sürece her şeyin yolunda gideceğini ve sorunların üstesinden gelebileceğinizi bilmelisiniz. Maddiyata dair idealleriniz büyüyebilir. Çok büyük paralar kazanabileceğiniz işlerin altına girebilirsiniz. Hayal etmekten vazgeçmemeniz gereken bir haftadasınız. İletişim konularında daha anlayışlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilmelisiniz. Aşk hayatınızda beraber olduğunuz kişiyle mükemmel vakit geçirebilirsiniz. İlişkinizde var olan sorunları çözüme kavuşturabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu hafta fazla yememeye dikkat etmeli tatlılarda aşırıya kaçmamalısınız.

HAFTANIN SPOTU: HİÇBİR KONUDA ŞİKAYETÇİ OLMAYIN

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Başak: Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Cildinizde çıkabilecek yaraları önemsemeli ve mutlaka bir uzmana görünmelisiniz. Maddi konularda yeni fırsatlarla karşılaşacağınız bir haftadasınız. Ortak işler yapmayı planlıyorsunuz fikir çatışmalarından kendinizi uzak tutmanız gerekiyor. Çabalarınızın karşılığını alacağınız bu süreçte karşınızdaki kişileri kırmamaya özen göstermelisiniz. Hayatınızın merkezine koyduğunuz insanlardan almış olduğunuz etkiler yüzünden kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz ancak enerjinizi yükseltmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Kafa karıştıran insanları çevrenizde barındırmayın. Sosyalleşmeye açık olun. Enerjinizi düşürenlerden uzaklaşmalısınız. Kendinize değer verin. İş konusunda yeni imkanlar karşınıza çıkabilir.

HAFTANIN SPOTU: HER SABAH "SEVİYORUM KENDİMİ" DEYİN

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Terazi; Size zararlı olan her şeyden arınmanız gereken bir haftadasınız. Bunu başarabilirseniz yaşamsal alanda mükemmel bir yükseliş yaşayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda beklenmedik gelişimler gündeminize gelebilir. İş hayatınızdaki belirsizlikler canınızı sıksa da üstesinden gelebileceğinizi unutmamalısınız. Sunulanı yapabileceğinizden emin olun. İçsel olarak verdiğiniz sözleri tutmanız gerekiyor. İtibar kaybetmemeniz içi bu hafta kimseye söz vermemeye özen göstermelisiniz. Maddi açıdan yükseliş yaşayacak sistematik olarak ilerleyeceksiniz. Görünmeyen şeylerin ardındaki gerçekler açığa çıkacak, en azından rahatlayacaksınız. Yine bu dolunay işlerinizi hızlandırırken aşkta ve size keyif veren konularda güzel teklifler karşınıza çıkabilir.

HAFTANIN SPOTU: DEĞİŞEN ŞARTLARDAN KORKMA

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Akrep; Aşk hayatınızda duygu, romantizm sizin için çok önemli. Artık kendinizi değersiz hissettirecek ilişkinin içerisinde bulunmak istemeyeceksiniz. Hayatınızdan çıkardığınız kişiler için pişmanlık duymayacaksınız. Bu hafta evlilik kararları gündeme gelebilir. Aşkı dolu dolu yaşayabilirsiniz. Aile ilişkilerinizde iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Öğütleri dinlemenizde yarar olduğunu bilmelisiniz. İş hayatınızda yaratıcılığınız artacak. Kendinize olan güveniniz bu sayede daha çok artacak. Arkadaşlarınıza maddi açıdan yardım edebileceğiniz bir haftasınız. Sağlığınız gayet yerinde. Arkanızdan dönen olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde planlarınızı oluşturun, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin.

HAFTANIN SPOTU: TAMAMEN ÖNÜNÜZE BAKIN

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Yay; Kendinize duyduğunuz güvenin artacağı bir haftadasınız. Karşınıza çıkan fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirecek ve bu sayede kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Yoğunluğun içerisine girseniz de bu durumdan asla şikayetçi olmayacaksınız. Hakkınızda yapılan yorumları duyabilirsiniz. Üzerinde durmamanız gerekiyor. Keyfinizin kaçmasına izin vermemelisiniz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşabileceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta işiniz ve aileniz arasında denge kurmak sizi oldukça zorlayabilir. Evle ilgili yapılması gereken bir iş karşınıza çıkabilir. Bu dolunayda sosyal çevrenizden güzel teklifler ve işler alabilirsiniz. Gelecek planlarınız devreye girecek ve gelecekle ilgili önemli işler karşınıza çıkabilir.

HAFTANIN SPOTU: HAYATI AKIŞA BIRAKIN

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Oğlak; Kalkıştığınız her işte inanılmaz başarı yakalayacağınız bir haftadasınız. Hayatınızın iş fırsatını yakalayabilirsiniz. Maddi açıdan zirveye ulaşabilirsiniz. İkili ilişkilerde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek davranışlardan uzak durmalısınız. Maneviyatınızı yükseltmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınız tarafından kıskanılabilirsiniz. Büyük yükselişlere açık olduğunuz bu haftayı lehinize çevirmeniz için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Göz önünde olacağınız bu hafta sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen göstermelisiniz. Sahip olduklarınız artacak. Doğru yerde ve doğru zamanda olduğunuza emin olmalısınız

HAFTANIN SPOTU: HAYAT ENERJİNİZİ GÜÇLÜ TUTUN

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Kova; Sorunlarınızı kafanızda büyütmemeniz gereken bir haftadasınız. Doğru olduğunuz sürece evrenin sizi ödüllendireceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Ruhsal açıdan kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz. Sağlığınıza ve psikolojinize iyi bakmalısınız. Gerekirse bir uzmana görünmenizde fayda var. Doğru yerde doğru zamanda bulunmanız nedeniyle yaşam kaliteniz artabilir. Otoriter konumdaki kişilerle aranızı iyi tutmanız lazım. Sahip olduklarınız, alacaklarınız ve kazanımlarınız konusunda hassas birkaç gün geçirebilirsiniz veya bu alandaki uğraşılarınız insan ilişkilerine bağlı olabilir.

HAFTANIN SPOTU: HER ALANDA KENDİNE GÜVEN

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 20 EYLÜL 2021 - 26 EYLÜL 2021

Sevgili Balık; Fiziksel ve ruhsal anlamda alıngan olabilirsiniz. Bu durum da sizin ikili ilişkilerde iletişim konusunda sorun yalamanıza neden olabilir. Sezgileriniz size yol gösterebilir ancak kaderinizi değiştirmek için kendinizi yıpratmayın. Sizi iyi hissettirmeyen hiçbir ilişkinin içinde bulunmamalısınız. Ne istediğinizi iyi bilmeli ve amaçlarınız doğrultusunda ilerlemelisiniz. İlişkilerde gereğinden fazla fedakarlık yapmamalısınız. Hassas bir süreçten geçtiğiniz için kandırılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Özel hayatınızda önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. Sağlığınıza, ruh iniş çıkışlarınıza dikkat edin. Bu hafta maddi konularda güzel şanslar yakalayabilirsiniz.

HAFTANIN SPOTU: KENDİ DEĞERLERİNİ YÜKSELT