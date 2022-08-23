Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 22 - 28 Ağustos 2022 | Terazi acı gerçeklerle yüzleşiyor, Akrep artık hiçbir şeyi görmezden gelmiyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 22 - 28 Ağustos 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Koç; Bu hafta, kendinizi dengede hissedeceksiniz. Günlük işleriniz ve sorumluluklarınız konusunda yenilik isteyebilirsiniz. Yeniliklere girerken ani hareketler içerisinde olmamalısınız. Düşüncesizce hareketleriniz ruh sağlığınızı yorabilir. Anlaşmalarda ve sözleşmelerde sorun yaşayabilirsiniz. Çok iyi araştırmadan bir adım atmamalısınız. Başınızın ciddi anlamda derde girmesini istemiyorsanız temkinli olmalısınız. Aşk hayatınızda uyum ve huzur yaşamak isteyeceksiniz. İletişim problemlerini ortadan kaldıracaksınız. Partnerinize karşı empati yapmanız gerekiyor. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmamalısınız. Kimsenin canını yakmayın. Psikolojik sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir burçtasınız.

"Her ne olursa olsun empati yap"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, bir ilişki yaşıyorsanız evlilik teklifi alabilirsiniz. Belirsizliklerin son bulacağı, net kararlar alacağınız bir hafta yaşayacaksınız. Evli ve kurulu bir düzeniniz varsa, çocuklarınızın eğitimleriyle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Ancak onlara çok fazla baskı kurmamaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızda çok daha düzenli ve disiplinli olacaksınız. Kalbi boş olanlar huzurlu birlikteliği adım atabilir. Sosyal ilişkilerinizde hayatınızdan çıkardığınız insanlar hakkında duyacağınız bazı bilgiler aldığınız kararların ne kadar doğru olduğunu size gösterecek. Sağlığınız konusunda tedbirli olacağınız bir haftadasınız. Ebeveynlerinizin hayatı yaşama şekillerine karışmamalısınız.

"Sen kendinle ilgilen başkasının hayatına yön vermeye çalışma"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, kazalara çok açıksınız. Hayatınızın ciddi anlamda hızlanacağı bir haftadasınız. Dikkatinizi toparlamalısınız. Özellikle araba kullananlar çok dikkatli olmalı. Özellikle sosyal ilişkilerinizde bazı arkadaşlarınızın size karşı olan kıskançlıklarını fark edebilirsiniz. Bu insanlarla aynı alanda yaşamak zorundaysanız, direnç göstermek yerine olduğu gibi kabul etmelisiniz. Gözünüzde hiçbir şeyi büyütmemelisiniz. Endişe etmemeli ve huzursuz olmamalısınız. Kimseden kaçma! Kendinle, sorumluluklarınla ve işlerinle ilgilen. Siz iyi olduktan sonra kimseden zarar görmeyeceğinden emin olmalısınız. Aşk hayatınızda, dengeyi ve mutluluğu yakalayacağınız bir haftadasınız. İlişkisi olmayanlar bu hafta yeni aşklara başlayabilir.

"Ana odaklan, huzuruna konsantre ol"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, yakınlarınızla yaşadığınız sorunlardan tam anlamıyla sıyrılıp huzur yaşayacaksınız. Sizi anlamakta güçlük çeken insanlar sizi anlamaya başlayacak. Haksızlığa uğradığınız arkadaşlarınız tarafından özür alabilirsiniz. Ancak güven vermiyorlarsa sonlandırdığınız ilişkilere geri başlamamalısınız. Huzurunuza huzur katacağınız bir haftadasınız. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir haftada olduğunuzu bilmelisiniz. Bu hafta çok iyi para kazanacaksınız. Bulunduğunuz ortamlara farkındalık yaratacaksınız. Aşk hayatınızda oldukça şanslısınız. Sezgilerinizi dinlerseniz kazanacaksınız. Güven duymadığınız bir bireyle ilişkiye başlamamalısınız. Haberci rüyalar göreceksiniz. Not alın ve kimseyle paylaşmayın.

"İç sesinize güvenin"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, kişisel ve finans konularında hırs yapmamalısınız. İşiniz konusuna kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda büyük ilerleme yaşayacaksınız. Eğitim almak ve vermekle ilgili işlerde sorumluluk alacaksınız. Birlikte çalıştığınız insanlarla fikir birliği içerisine girerek inanılmaz güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın ne istediğini bilmediğini görebilir ve kafanız karışabilir. Bu dönem spor yapıyorsanız, temkinli ve dikkatli olmalısınız. Kaza geçirme ihtimaliniz olabilir. Evhamlı hareketler bulunmamalısınız. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde dengeli olmalı ve tutarsız davranmamalısınız. Maddi konularda hırslı konular sergilememelisiniz. Hırslarınızın esiri olursanız başınız ağrıyabilir.

"Parayı hırs yapmayın"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Başak: Bu hafta, kariyer ve toplumla ilgili çok fazla sorumluluk taşıyabilirsiniz. Yeni kararlarınızda önemli sonuçlar elde edeceksiniz. Haftanın en mutlu ve en şanslı burcu olacaksınız. Kendinizi hangi alanda yenilemek istiyorsanız başarılı olacaksınız. Beklemek geride kaldı. İstediklerinize ulaşacaksınız. Kişisel ve finansla ilgili sorunlarınızı çözümleyeceksiniz. Beklenmedik alanlarda da güzel gelişmeler yaşanacak. İmajlarınızı değiştireceğiniz bir haftada olabilirsiniz. Mutlu ve huzurlu olacaksınız. Aşk hayatınızda sorun yaşamak istemeyeceksiniz. Uzun süredir hissetmediğiniz kadar kendinizi enerjik hissedeceksiniz.

"Ne istediğinizi bileceksiniz"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, yurt dışıyla ilgili beklenti ve işleriniz varsa biraz daha beklemeniz gerekebilir. Bu durum da kendinizi şanssız hissetmenize neden olabilir. Sabırlı olduğunuz takdirde şanssız olmadığınızın farkında olacaksınız. Arkanızdan dönen olaylar bu hafta önünüze gelebilir. Daha sonra çıkmasındansa şimdi çıktığı için dua etmelisiniz. Meditasyon yapmanız gereken bir haftadasınız. Ortaklık konusunda işleriniz varsa daha sakin ve sabırlı olmalısınız. Aş hayatınızda ihanete uğradığınızı duyabilirsiniz. Sizin hayatınızdan çıkan kişi kaybınız değildir! Kendinizde suç aramayı bırakmalısınız. Gerçek yüzü ortaya çıkan insanları hayatından çıkar. Hiç görmediğiniz kadar acı gerçeklerle yüzleşeceğiniz bir hafta olacak.

"Her şey olması gerektiği için oldu! Kendini suçlama!"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta, aşkta kaybedeceksiniz... Artık kimseyi mutlu ederek bir ilişki yaşamamaya karar vereceksiniz. Kendinizi önemseyecek ve kendinize değer vereceksiniz. Doğru bir duruş belirlediğiniz sırada etrafınızdakiler size kötü gözüyle bakabilir. Ancak 'Önce ben' demeyi öğreneceğiniz bir hafta olacak. Hayatınızdaki bencil kişileri fark edeceğiniz bir haftada olacaksınız. Kendi hayatınıza kalite katarken hayatınızda olan insanlar bu durumdan pek de memnun olmayacak. Artık görmezden geliyormuş gibi yapmayacaksınız. Hayatı bütün gerçekliğiyle yaşayacak. Zor bir hafta olsa da gerçek samimiyet barındıran ilişkiler yaşamak isteyeceksiniz. Arınma haftasındasınız. Ne istiyorsanız onu yapmanız gereken bir haftadasınız. Hayatınızla ilgili her şeyinizi değiştirebilirsiniz.

"Değişerek ilerlemekten korkmayın"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, kariyerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aynı yönde devam eden iş hayatınızı farklı bir şekilde değiştireceksiniz. Arkadaşlıklarınızda sizi anlamadığını düşündüğünüz kişiler tarafından önemli olduğunuzu hissedeceksiniz. Hedefleriniz konusunda daha akılcı adımlar atmalısınız. Kazalardan uzak kalmaya çalışmalısınız. İkili ilişkiler konusunda önemsendikçe kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kalbi boş olanlar harika aşklara başlayabilir. İlişkisi olanların romantizmi artacak.

"Sağlığınızı ihmal etmeyin"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, hukuksal işlerinizde sakin adımlarla ilerleme kaydederseniz muazzam başarı elde edebilirsiniz. Acele ettiğiniz her şeye geç kalacağınızı bilmelisiniz. Spor yaparken, yolda yürürken, temkinli olmaya özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızda farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizde keşfedemediğiniz yönleri keşfedeceksiniz. Yeni tanışacağınız insanlara karşı daha tedbirli olmalısınız.

"Kazalara karşı dikkatli olun"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, canınızı yakanların canlarının yandığını göreceksiniz. Onlar adına sevinmemeli ve onlarla karmaya girmemelisiniz. Sabret ve seyret. İşinden ilişkilerine kadar hangi konuda kırıldıysanız ilahi adalet işleyecek. Yeni başlangıçlar konusunda maddi ve manevi olarak güvende olacaksınız. Hedeflerinizi belirlediğiniz sürece mutlu olacaksınız. Sağlığınızın iyi olacağı bir haftadasınız ancak sadece diş sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

"Sizi üzenler üzülecek! Oh demeyin!

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 22 - 28 AĞUSTOS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, anlaşamadığınız konularda netlik kazanacaksınız. Belirsiz olan konular çözümlenecek. İlişkilerinizde uyumlu ve huzurlu olmayı isteyeceksiniz. Ne istediğinizi çok iyi bildiğiniz bir haftadasınız. Yalnız olanlar aşk fırsatları yakalayabilir. Çalışmalarınızda planlı ve programlı yol almak isteyeceksiniz Sadece bazı arkadaşlıklarınızın kıskaçlıklarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz.

"İnsanların duruşuna saygı duyun. Siz kendinizden emin olun"