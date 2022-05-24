Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 23- 29 Mayıs 2022 | Akrep, aşk hayatınızda geçmişe takılmayın! Başak, geciken imkanlar ayağınıza geliyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 23- 29 Mayıs 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Koç; Bu hafta tamamen arınıyorsunuz. Kendinize olan güveninizin artacağı bir dönemdesiniz. Hiçbir şeyin moralinizi bozmaya izin vermeyin. Çevrenizdeki kişiler enerjinizi düşürmek için uğraşacak. İçinizden geldiği gibi hareket etmeye bu hafta özen gösterin. Kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizde rahatlığınızı artıracaksınız. Bu hafta şikayetçi olduğunuz her alanda kolaylıkla arınarak, maddi konularda yaşadığınız bütün zorluklardan net bir şekilde arınıyorsunuz. Kendinizi uzun zamandır hissetmediğiniz bir şekilde güçlü hissedeceksiniz. Partnerinize içinizi açtığınızda rahatladığınızı hissedeceksiniz. Ebeveynlerinizle ilişkilerinizde son derece huzurlu olacaksınız. Aileleriyle kırgınlık yaşayanlar varsa kırgınlıklar bu hafta tamamen ortadan kalkacak. Eski sevgiliniz geri dönebilir. Geri dönecek kişiyi hemen affetmeyin. Şans verip vermeyeceğinizi tekrar düşünün!

Haftanın spotu; Denenmişi deneme!

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Boğa; Ne kadar yorulduğunuzu fark ettiğiniz bir hafta olacak. Beslenmenize ve uyku düzeninize özen gösterin. Arkanızdan oynanan bazı olayları fark edeceksiniz. Bu hafta güne başlarken enerjinizin düştüğünüzü fark edeceksiniz. Hem kafa olarak hem de beden olarak kendinizi yorgun olarak hissediyorsunuz. Ancak hafta içerisinde enerjiniz yükselecek. Bazı arkadaşlarınızın arkanızdan konuştuğunu öğrenebilirsiniz. Siz kendiniz için ne düşünüyorsunuz ona odaklanın! Katılacağınız yeni ortamlarda yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Fakat yeni tanışacağınız kişilere güvenmeyin. Hayat arkadaşınızdan aynı eve çıkmak gibi teklifler alabilirsiniz. Sindirim sisteminize ve enerji düşüklüğünüze dikkat edin!

Haftanın spotu; Kimin sizin için ne düşündüğüne takılmayın!

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili İkizler; Arkadaşlarınızın sert ve sinirli tavırları sizi rahatsız edecek. Aile içinde bazı tartışmalar ortaya çıkabilir. Aşk hayatınızda zorlanacağınız bir haftadasınız. Bu hafta arkadaşlık ilişkileri ve sosyal ilişkiler sizi zorlayabilir. Herkes sizinle aynı fikre sahip olmak zorunda değil! Kız veya erkek arkadaşınızın sizi sürekli merak etmesi canınızı sıkabilir. İlişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda mutlaka tavrınızı koyun. Tavır koymazsanız üzüleceğiniz bir haftadasınız! Ailenizle aranızda bazı fikir ayrılıkları olabilir. İletişim ve ilişkilerinizi zamana bırakın. Kariyerinizde para kazancınız artabilir! Beklediğiniz yerlerden teklifler gelebilir! Beklemediğiniz teklifleri asla kabul etmeyin. Çok uzun bir süredir işsizseniz, sizi mutlu edecek haberler gelebilir. İş hayatınızda başarınıza başarı katacak bir haftadasınız. Gerçekleştiremediğiniz hayalleriniz varsa, bu hafta o hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Haftanın spotu: Net olun duruşunuz belli olsun!

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Yengeç; İş hayatınızda disipline önem verin. Yolunuzu emin adımlarla ilerleyin. Partnerinizle kopma noktasına gelebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin kariyerinize oynadığınızı görebilirsiniz. İşinizden etmek için çaba gösteren kişileri göreceksiniz. Siz istemedikten sonra kimse sizi işinizden edemez! Güvensizliğe neden olan davranışlar olmasa bile güvensizlik duygusunu derin bir şekilde hissedebilirsiniz. Güvensizlik duyduğunuz kimseye özelinizi anlatmayın. Sezgilerinizi izleyin. İkili ilişkilerde agresif olmamaya, kuşkulu olmamaya dikkat edin. Hızlı hareket edip sinirli davranışlarınızı ortaya çıkarmayın. Bu hafta kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklara adım atmak için doğru zamanda değilsiniz. Yeni sosyallikler yerine mevcut sosyal ilişkilerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz.

Haftanın spotu; Kendinizi hiçbir konuda suçlamayın!

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta gelecek planlarınıza odaklanın. Geçmişteki sorunları bugüne taşımayın. Maddi konularda daha dikkatli olun. Haklarınızı korumak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Boşa çaba sarf etmediğiniz konularda çözümlere ulaşabilirsiniz. Bu hafta iş hayatınızda var olan sorunlarınızı çözüp huzura kavuşabilirsiniz. Uzun süredir olan bir ilişkiniz varsa bazı konulardan şüphe duyuyorsanız dikkatli olun! Şüpheleriniz gerçek olabilir! Bu hafta aşk hayatınızda ayrılıklar olabilir! Evliliğinizde, eşinizin bazı sıkıntı ve sorunları varsa ona destek olmanın tam zamanı! Sindirim sisteminize ve midenize dikkat edin!

Haftanın spotu; Bugün kaybettiğin yarın kazancın olacak!

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Başak: Yaşadığınız iyi ya da kötü hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Bu hafta iş hayatınızda sorumluluklarınızın farkında olun. Özellikle maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin! Aile hayatınızda bu hafta kardeşlerinizle ilgili sorunlar yaşanabilir. Sevmediğiniz kişilerle bile olan davranışlarınıza, sinirli olmamaya dikkat edin. Kariyer hayatınızda işinizle çok yoğun olursanız ağır ama iyi adımlarla ilerleyeceksiniz. Kendinizi şanssız ve bahtsız hissetmeyin! Kötü enerjileri kendinize çekmeyin! Partnerinizle ilişkilere dikkat! Ayrılık kapıda olabilir! Yolunuzda giden bir ilişkiniz varsa yolundan çıkmaması için partnerinizle sert ve olumsuz şekilde iletişim kurmayın.

Haftanın spotu; Geciken her şey daha büyük imkanlarla önünüze gelecek!

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Terazi; Bazı arkadaşlarınızın karanlık yüzüyle karşılaşacaksınız. İş hayatınızda ne istediğinize karar verin. Sizi yoran ve zorlayan işlerin üstesinden geleceksiniz. Bazı Teraziler ilişkilerine noktayı koyabilir. İhtiyacınız olanları ve içinizde sakladığınız konuları anlatarak kendinizi ifade edin. Birini mutlu ederek mutlu olmaya çalışmayın. Karşınızdaki insanın bencil olduğunu düşünüyorsanız dikkat edin! Bu hafta mutlaka uzun süreli ilişkilerinizi gözden geçirin! Ne verip ne aldığınızda özen gösterin. Kariyer hayatınızda iş ortaklığınız varsa bu işi sonlandırıp kendi yolunuza bakabilirsiniz. Geciktirdiğiniz ve ertelediğiniz tüm işleri bu hafta tamamlayabilirsiniz.

Haftanın spotu; Geciktirdiğiniz her şeyi hızlandıracaksınız!

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Akrep; Belirsizliklere tahammülünüz kalmayacak. Bu hafta yarım kalan tüm işleri tamamlamaya çalışın. Aşk hayatınızda geçmişe takılı kalmayın. Kendinizi hiçbir konuda suçlamamaya özen gösterin. Bu hafta birlikteliğiniz varsa, partnerinizin geçmişini araştırarak ilişkinizi çıkmaza sokmayın. Ertelediğiniz işleri bu hafta yapmaya gayret edin. İş hayatınızda inanılmaz bir şekilde başarılı olacağınız bir haftasınız. Ticaretle uğraşıyorsanız daha iyi paralar kazanabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Bu hafta yakalayacağınız fırsatları eğer ertelerseniz daha büyük fırsat ve imkanları elde edemeyerek kaçırabilirsiniz. Bu hafta kendinize ne kadar vakit ayırdığınızı düşünün. Biraz kendinize vakit ayırın! Dinlenip kendinizle vakit geçirmek size iyi gelecek!

Haftanın spotu: Aşk hayatınızda geçmişe takılmayın!

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Yay; Kırıldığınız arkadaşlarınız yeniden hayatınıza girebilir. Bitirdiğiniz ilişkinize bir şans daha vermeyin. İş hayatınızda arada kalacağınız bazı konular olabilir. İş arkadaşlarınızla arada kalabilirsiniz. İş yerinde haklıyken haksız durumuna düşmeyin. Kendi üzerinizde baskı kurulmamasına dikkat edin. Bitirdiğiniz ilişkilerinizden geri dönüşler olacak. Geçmişten gelen eski ilişkilerinize olumlu yaklaşmayın. Üzülmek istemiyorsanız geçmişteki ilişkilerinize şans vermeyin. 5 Haziran tarihine kadar iş hayatınızda istifa etmeyin, işinizi bırakmayın. Var olan imkanlarınızı sürdürmeye devam edin. İş hayatınızla ilgili ani kararlar vermemeye dikkat edin! Yeni gelen iş tekliflerini daha sonraki tarihlerde değerlendirebilirsiniz. Fakat mevcut olan işinizdeki sabrınızı korumaya devam edin.

Haftanın spotu: Kimsenin arasında arafta kalmayın!

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Oğlak; Sosyal hayatınızın hareketleneceği bir hafta olacak. Maddi kayıplarınız kazanca dönüşebilir. Bazı konularda imkan ve şartlarınız değişebilir. Çalışma hayatınızda değişmesini istediğiniz ve değiştiremediğiniz konular değişebilir. Yükselmeye ve yücelmeye hazır olun! Yurt dışıyla ilgili beklentileriniz varsa istediğiniz gibi sonuçlar alabilirsiniz. Başarıya net bir şekilde sahip olacaksınız. İş hayatınızda verim alacağınız bir hafta olacak. Çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız fikir ayrılıkları dengelenecek. Arkadaşlarınızla ruhsal ve bedensel anlamda uyum elde edeceksiniz. Bu hafta dikkatsizliğe hiç tahammülünüz olmadığı için siz aşırı dikkatli olurken çevrenizdekilerin de disiplinli ve dikkatli olmasını isteyeceksiniz. İş yerinizdeki disiplinli çalışmalarınızla arkadaşlarınıza örnek olarak, onların da dikkatli olmasını sağlayacaksınız. Kalbiniz boşsa yeni bir aşka yelken açabilirsiniz! Ancak yeni bir ilişkiye asla başlamayın!

Haftanın Spotu; Her günüm daha keyifli geçecek!

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Kova; Bu hafta sizi yoran duygusallıktan arınmak isteyeceksiniz. Bazı sorumluluklarınızın yük olduğunu anlayacaksınız. Kaygı ve huzursuzluk psikolojinizi etkileyebilir. Sizi yoran konulara tahammülünüz kalmayacak. Size yük olan kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu hafta bütün yüklerinizi atarak özgürleşmek isteyeceksiniz. İş ve çalışma hayatınızda uyumsuzluk ve zorlanma yaşadığınız konularda, birlikte yaşadığınız kişilerle zorlandığınız konularda arzu ettiğiniz uyumun kendiliğinden gelişip elde edilmesiyle daha huzurlu ve daha verimli bir şekilde yol alacaksınız. Görüş ayrılığı yaşadığınız yakınlarınızla bir araya gelerek aynı fikirde olup, güven ve denge yaşayabileceksiniz. Bu hafta ev hayatınızda uyum ve mutluluk duyabileceksiniz.

Haftanın spotu; Tanımadığınız kişilerle parasal yatırımlar yapmayın!

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 23- 29 MAYIS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta özel ve önemli olduğunuzun farkına varacaksınız. Aile büyüklerinizle tartışmamaya özen gösterin. İhtiyacınız olmayan harcamalar yapmayın. Maddi ve finans konularında tutumlu olmalısınız. Plansız ve programsız harcamalar pişman olmanıza neden olabilir. Daha önce niyet etmediğiniz harcamaları bu hafta yapmayın. Akrabalarınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Sinirli ve kaba olmamaya dikkat edin. Düşünmeden hareket edip, konuşmayın. Hafta boyuncu mümkün olduğunca gerginliklerden uzak durun. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları partnerinizle konuşabilirsiniz. Kaygı ve korkuları konuşarak huzur ve mutluluğu bulacaksınız.

Haftanın spotu: Yaşam enerjinizi yükseltmeye keyfinizi artırmaya özen gösterin!

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yükselen burç tablosu nedir? Yükselen burç tablosu ne işe yarar? Yükselen burç tablosu çok fazla efor sarf etmeden yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayacak bir tablodur. Tabla aracılığı ile doğduğunuz tarih ve doğduğunuz saati de kullanarak rahatça yükselen burcunuzu bulmanızı sağlayan yükselen burç tablonuz, size yükselen burcunuzun hangi burç olduğu bilgisini verir. Yükselen burcu hesaplamalarında dikkat edilemeyen şeyler çoğu zaman oluyor dolayısı ile bireyler yükselen burçlarını yanlış hesaplıyorlar. Yükselen burç tablosu sayesinde bireyler yanlış hesaplama risklerini yok ederek direkt olarak yükselen burçlarını öğrenebilmektedir. Peki bu dikkat edilmeyen ve yükselen burcu yanlış hesaplayabilmenize yol açabilecek durumlar nelerdir? Bunlardan bir tanesi yaz saati uygulamasıdır. Eğer doğduğunuz dönemde yaz ve kış saati uygulamaları başladı ise,ve eğer siz bu saat dilimlerinin değişikliğinden dolayı doğum saatinizde oluşan farklılıkları hesaba katmadan doğum saatinizi kaydetmiş iseniz, yüksek bir ihtimal ile yükselen burcunuzu da yanlış hesaplayacaksınız demektir. Bir diğer önem vermeniz gereken şey ise yükselen burç da hangi konumda doğduğunuzda önemli olduğudur. Yükselen burcunuz, doğduğunuz dönemde hangi burç ufuktan yükseliyordu, işte buna bakılarak yükselen burç hesaplanır. Dünya yuvarlak olduğundan dolayı ise doğduğunuz konuma göre ufuktan hangi burcun yükseldiği bilgisi de değişmektedir.

İLİŞKİLERDE BURÇ UYUMU

Astroloji meraklıların en çok aradıkları konuların başında gelen ise ilişkilerde hangi burçların uyumlu olduğu yönünde. Peki hangi burçlar birbiriyle uyumlu? Akrep burcu ile ilişki yürütülebilir mi? Hangi burç ilişkide daha baskın karakterdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Sevdiğiniz Koç burcu ise, karşınızda beklemeyi sevmeyen, istediğini almak için tüm enerjisiyle savaşan ve sizin de böyle olduğunuzu varsayarak, size çok danışmadan beklemeden hareket eden sabırsız bir model vardır. Spor yapmayı hareket halinde olmayı yeni şeyler denemeyi canı ne istiyorsa onu yapmayı isteyen dinamik biri… o yüzden ona kendinizi ifade etmeli, neyi isteyip istemediğinizi söylemelisiniz. Onun durup sizin neyi arzuladığınızı anlamasını beklemeyin. Onu yavaşlatacak şeyleri sevmediğini hatırlayarak, onun hızına temposuna enerjisine uyum sağlamaya çalışın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, İkizler, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yengeç, Terazi ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi balık, akrep, başak ve boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Boğa burcu ise, yemesine içmesine keyfine rahatına düşkün sakin bir model vardır karşınızda. Sevdikleriyle temas halinde olmaktan, dokunulmaktan dokunmaktan hoşlanır. Onu mutlu eden şey; yanında olmaktan huzur ve keyif aldığı insanlarla zaman geçirmektir. Onu strese sokan, kaybetme korkusunu tetikleyen; ilişkiler, heyecanlar, arayışlar, riskler içinde olmaz. Sosyalleşmek ya da yeni yerler görmek için değil doğanın ve yaşamın keyfine varmak, hissetmek için gezer dolaşır. Sosyal medyayı kullanmaktan kaçınır çünkü huzurunu bozacak insan ve olaylardan uzak durmayı tercih eder. Keyfine düşkünlüğü ve inadı meşhurdur. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Terazi ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Akrep ve Kova burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, koç, yay burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz İkizler burcu ise, tatlı dilli esprili meraklı sohbeti hiç bitmeyen bir modelle birliktesiniz. Hem zihni hem de bedeni hareketi dinamizmi sever, yeni şeyler öğrenmek araştırmak bilmek konuşmak anlatmak en büyük hobisidir. Yüksek ihtimalle İyi bir dinleyici olmadığından sizin ne demek istediğinizi anlamakta zorlanabilir, pes etmeyin odaklanın göz teması kurun ve sözünüzü tekrar edin. Yorulmak bilmediğinden onu yavaşlatan tekrara düşüren bir ilişki arkadaşlık onu sıkabilir. Aktif ve çok yönlüdür, çok sayıda kişiyle temas halinde olmayı arzular. Sosyal medyada aktiftir, telefonu ve kitabı elinden düşmez. Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeye çalışmak, ona yasaklar koymaya çalışmak büyük bir hata olur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Koç ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Başak ve Balık burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Boğa, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yengeç burcu ise, halinizden anlayan sizi düşünen incitmekten kaçınan yanınızda iken kendini güvende hisseden ve en çok da sizinle bu yüzden beraber olan biriyle birliktesinizdir. “İyi günde kötü günde” teması yengeçler için hala geçerliliğini korumaktadır, şüpheniz olmasın. Fakat sizden aynı oranda ilgi, güven, sevgi ve şefkat bekler, düşünüldüğünü bilmek ister. Ona özel hediyeler, küçük ayrıntılar, sevgi sözleri bekler. Bu ayrıntıları atlarsanız, onu sevdiğinizi belli etmezseniz; kabuğuna kapanıp sizden uzaklaşır, ilişkiden kendini çekebilir. Ta ki siz gelip durumun farkında olduğunuzu belli edip gerekli ayarlamaları yapana kadar. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Terazi, Oğlak, Koç burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi ikizler, aslan, yay, kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Aslan burcu ise, acaba onu ne mutlu eder? ya da neyden hoşlanır? diye düşünmenize detaylı araştırma yapmanıza gerek yok. Aslan zaten kendini belli eder. Samimi içten eğlenmeyi ve yaşamayı bilen, canınıza can katan, lider bir kişilik ile birliktesiniz. Ona karşı dürüst olun, dolambaçlı yollar kullanmayın. Onun egosunu ve özgüvenini olumlu yönde destekleyecek davranışlarda bulunun. Sık sık göz teması kurun, dikkatinizin onda olduğunu hissettirin. Eğer eleştirecekseniz önce iyi taraflarından başlayın, sonra sadede gelin. Sizi mutlu eden ve önemli olan konular her ne ise, ona detaylıca anlatın ki sizi kendi gibi sanıp istediklerinin peşinden sürüklemeye kalkmasın. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, İkizler ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Akrep, Kova ve Boğa burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi yengeç, başak, oğlak ve balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Başak burcu ise, size her an yardıma desteğe ve bakıma hazır bir modelle birliktesiniz. Sizin geliştiren iyileştiren varsa aksayan sorun çıkaran işlerinizi-ilişkilerinizi onarmak için tavsiyeler vermeye can atan bir sevgili. Gözlem ve idrak kabiliyeti çok yüksek, pratik, yeri geldiğinde de bir “geyşa”. Onu en çok iğreti eden, sizden uzaklaştıran şey önerilerini dikkate almamanız olacaktır. Ayrıca uzun süre bir konuda karar alamayan, net olamayan belirsiz durum ve ilişkiler onu yorar. Ona karşı net olun, evetlerinizi ve hayırlarınızı detaylı anlatın ki sizin adınıza düşünüp durmasına gerek kalmasın. Günü birlik, yüzeysel, güven vermeyen ilişkiler kurmaya yanaşmaz, unutmayın. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Yay, Balık ve İkizler burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Aslan, Terazi, Koç ve Kova burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Terazi burcu ise oldukça zarif, hem sizin hem de çevresindeki diğer insanların isteklerine ve seçimlerine karşı oldukça duyarlı biriyle birliktesinizdir. Onun için çok rahatsız edici olmadıkça yaptığınız programa ve akışa uyar, sorun çıkarmaz. Daha çok problem çözen, orta yolu bulmaya çalışan biridir. Etrafını güzelleştirmeye bayılır, bunu müzikle sözle edebiyatla moda veya sanatla yapıyor olabilir. En büyük sıkıntısı, huzurunun yani içindeki hassas dengenin bozulmasıdır. İdare eden görmezden gelen pek belli etmeyen bir yanı vardır. Dikkat edin, eğer bu moda kayarsa bilin ki bu sıkıntı bir yerden patlak verecek, büyük ihtimalle önemsiz bir konudan. Onun, size verdiği öncelik ve ilgi kadar sizde ona vermeyi ihmal etmeyin. “Fark etmez, sorun yok, olsun, sen nasıl istersen” ifadelerini dikkatli okuyun, belki fark ediyordur. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Aslan, Yay, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Oğlak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Başak, Balık burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Akrep burcu ise, sizi baştan aşağıya taramış, olumlu olumsuz özelliklerinizi, güçlü zayıf yanlarınızı hafızaya almış biriyle birliktesiniz. Onu kandırmanızın, yüzeysel davranmanızın, dikkat edeyimde açığımı yakalamasın uğraşlarının bir faydası yok! Dürüst olun. Eğer seviyorsanız korkmayın ondan J zira akrep çok vefalı sadık duyarlı elinde avucunda ne varsa veren bir modeldir. Ancak kandırılmaya ve kullanılmaya gelemez. Akreple yaşanan tutkulu ve samimi bir aşk, öfkeli bir ilişkiye güç savaşına dönüşebilir ve akrep kaybetmeyi hiç sevmez. Sizinle beraberse onun yaşamına kattıklarınızın değerini biliyordur. Ama bir akrep’e karşı da güçlü durmayı, sınırlarınızı çizmeyi, nerde başlayıp nerde bittiğinizi de göstermeniz lazım. Ondan ayrı program yapabilir misiniz?, gün içinde yaşadığınız şeyleri detaylı anlatmadan geçebilir misiniz? pek emin değilim, önce bir konuşun derim. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Başak, Oğlak ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Boğa, Kova ve Aslan burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Terazi, Yay, Koç ve İkizler burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Yay burcu ise, deli dolu ağız dolusu gülen kıpır kıpır bir modelle birliktesiniz. O hayata nerden bakılması gerektiğini iyi bilir, vizyonerdir. Yaşamın ve insanların Güzel taraflarını görür, fark eder. Ona göre gezecek görecek yaşanacak öğrenilecek konuşup tartışılacak tecrübe edilecek çok şey vardır yaşamda. O yüzden böyle bir modeli sınırlamaya kalkmayın, çabanız beyhude olur. Onunla birlikte yaşamadan keyif almayı öğrenin. Acil durumlarda dikkatini çekmek ve onu uyarmak için; merakını uyandıran ifadeler kullanın. Öğrenmeye ve yeni uğraşlar hobiler edinmeye açık olduğunuzu gösterin. Çünkü o, hareketli dopdolu bir yaşam arayışındadır. Eğer sizin de burcunuz Koç, Aslan, Yay, Terazi, Kova ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Balık ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Akrep, Oğlak, Yengeç ve Boğa burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Oğlak burcu ise, sadece kendinin değil hayatın da sorumluluğunu sırtlanmış giden bir modelle birliktesiniz. Ona göre yaşamak çok ciddi bir iştir, sevmek de öyle! Yaşam modeline, aile terbiyesine uyumlu olmayan biriyle beraber olmaktan kaçınacaktır. Tek gecelik ilişkiler, emek harcamadan kurulmuş bağlar ona samimi gelmez. Onun önceliklerine ve emeğine saygı göstermeniz, onu ciddiye almanız çok önemli. Kendini güvende hissetmek ve ayaklarını yere sağlam basmak isteyen bu modelin güvenini ve takdirini kazanırsanız, onun hayatla dalga geçen keyifli yanıyla da karşılaşabilirsiniz. Zorlukları beraber aşacağınız bir yol arkadaşı da kazanmış olursunuz. Eğer sizin de burcunuz Boğa, Başak, Oğlak, Akrep ve Balık ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Koç, Yengeç ve Terazi burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Yay, Kova, İkizler ve Aslan burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Kova burcu ise, hayatta kendi merkezini belirlemiş, “evet ve hayırları” net olan ama bir o kadar da diğerlerine karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir modelle birliktesiniz. Her konuda konuşabilen, herkesle zaman geçirebilen, hümanist, keyifli, eğlenceli, muzip biridir kova burcu. Onun için bir ilişkide arkadaşlık dostluk çok önemlidir. Arkadaşça ve özgür bir yaklaşım sergileyen, birbirlerinin tercihlerine saygı gösteren ve yeniliğe açık bir ilişkide mutlu olabilir ancak. Kendi başına ayakta durmak temasını çok önemser, bağımlı sürekli iç içe dip dibe “sensiz yapamam” ilişki modellerini sevmez. Aşkta kendini sınırlanmış hissetmek, belli kurallar ve yasakların olduğu bir ilişki modeli onun dengesini bozar. İnatçı asi ele avuca sığmayan bir moda girer, en iyisi onu çok sıkmayın. Eğer sizin de burcunuz ikizler, Terazi, Kova, Koç ve Yay ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat Aslan, Boğa ve Akrep burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Balık, Oğlak, Yengeç ve Başak burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.

Sevdiğiniz Balık burcu ise, bir yandan işkolik bir yandan da melankolik olan bir modelle birliktesinizdir. Bu nasıl olur demeyin çünkü balık burcunun simgesi birbirine ince bir bağla bağlı iki balıktır. Biri hayatın gerçeklerinin farkında iken (geçim derdi, sorumluluklar, engeller, para sıkıntısı, ödemeler…) bir diğeri hayatı yaşama, anda olma, her şeyin yolunda ve tam olduğu inancı içindedir (tembelliğe, bırakmaya meyillidir). Sanatsal ve artistik bir ruha sahip, duyarlı biridir. Yardıma ihitiyacı olanın, derdi olanın, sevgiye ihtiyacı olanın yanındadır. Sizle beraber olmak için fedakarlıktan kaçınmaz, size inanıyor ve güveniyorsa, sevginiz onu çoğaltıyorsa sorun yok. Ona özel zaman harcamayı ihmal etmeyin, ayrıca onu zaman zaman yalnız bırakın ki kendini şarz edebilsin. Eğer sizin de burcunuz Yengeç, Balık, Akrep, Oğlak, Boğa ise ona uyum sağlamanız daha kolay olacaktır. Fakat İkizler, Yay ve Başak burcu iseniz birbirinizle çatıştığınız ve size çok şey öğreten aynı zamanda geliştiren ve tamamlayan bir ilişkiniz olabilir. En zorlu deneyimi Kova, Koç, Aslan ve Terazi burçları yaşayabilir. Onlara çok yabancı gelen, konfor alanlarını ve düzenlerini bozan bu enerjiyi anlamak ve ilişkilerini sürdürebilmek için; karşıdaki insanın farklılıklarına saygı göstermeyi öğrenmeliler.