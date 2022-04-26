Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 25 Nisan- 1 Mayıs 2022 | Koç, hırsından vazgeç! İkizler, çok üzüleceksin!

Haftalık burç yorumlarına göre 25 Nisan- 1 Mayıs 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 25 Nisan- 1 Mayıs 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Koçlar; Bu hafta, ikili ilişkilerde çok dikkatli olun. Bu dönem beklemediğiniz anda gelişen olaylar canınızı sıkabilir. Özellikle maddi konularda dikkatli davranmalısınız. Maddi konularda hakkınızı elde etmek için haksızlığa uğruyorsanız, tüm emeklerinizin bir bir karşılığını alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu sıralar uykusuzluğa çok ama çok özen gösterin. İş yerinde hırslı davranışlar sergilemeyin. Bu hafta sizi en çok depresyona çekecek şey hırsınız. Sakin olmaya özen gösterin. İş hayatınızda doğru ve sağlam adımlar atarsanız, başarı elde edeceksiniz ancak, aceleci ve sabırsız olmayın. Bu haftayı lütfen sakin geçirmeye gayret gösterin. İkili ilişkiler ve aşkta küslüklere, dağılmalara yol açabilirsiniz. Özellikle evliyseniz veya uzun ilişkiniz varsa, gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle dağılmalar yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkatli olmaya çalışın.

Haftanın spotu: Hiçbir şey sizden kıymetli değil.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta davranışlarınıza dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sorununuz gündeme gelmeyecek. Bu hafta arkadaşlarınızın hakkınızda konuştuğunu öğrenebilirsiniz. Sinirlerinize hakim olun. Öncelikle herkes herkesin arkasından konuşabilir, kızıp kendinizi germek yerine, hayatınızdan gönderin o kişiyi. Kariyer ve iş alanında öyle bir etki olacak ki, size göre manasız ve anlamsız bir rekabet enerjisi doğabilir. Hırslı olmamaya, endişeli ve kuşkucu tavırlar sergilememeye dikkat edin. Ayın 29u ile birlikte, aile fertlerinizle ilişkilerinizle bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kızgınlığınıza yenik düşüp, geri dönülmeyecek hatalar yapmayın. Aşk hayatınızda meraklı tavırlar sergilediğiniz takdirde, aranızın açılmasına neden olursunuz. Geçmiş geçmişte kalmıştır, neden uzatıyorsunuz? Bırakın sizden önce ne yaşandıysa yaşandı. Siz kendi ilişkinize odaklanın. Ayrıca bu hafta, maddi ve finans alanında güzel destekler sağlayabileceğiniz işlerle uğraşabilirsiniz. Haftanın 4 ve 5.gününde yeni iş imkanları yakalayabilirsiniz.

Haftanın Spotu; Kendi içinizde uyumlu olmaya özen gösterin.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili İkizler; ;Gezegenlerin kombinasyonu haftanın ilk üç gününü çok yoğun geçireceğinizin haberini vermekte. Kendinize vakit ayırmanız gereken önemli bir dönemdesiniz. Çevrenizde sizi kötü etkilediğini düşündüğünüz insanlar olabilir, lütfen onlarla çok muhatap olmamaya özen gösterin. Bu hafta, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde kim sizin iyiliğinize, kim sizin kötülüğünüze ise, hepsini göreceksiniz. Bu bilinçte olmanın size en büyük hediyesi de, zarar görmeden bilinciniz sayesinde olumsuz insanları etrafınızdan daha kolay gönderebilirsiniz. Kendinizi her konuda motive etmek isteyecek, bunu da başaracaksınız. Yani motivasyonunuzun artacağı bir haftadasınız. Ancak, çok üzüleceğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. 29 Nisan itibariyle; ev, aile ve yuva alanlarında birtakım iletişimde yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek içsel problemler yaşanabilir, ama bu gerilimleri aşmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz O yüzden içiniz rahat olsun. Hayata bakışınız, olayları değerlendirmeniz, geçtiğimiz haftalardaki gibi hiç de zor olmayacak. Oldukça kolay oldukça net olacak.

Haftanın spotu: Motivenizi yüksek tutmalısınız.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta kariyer alanınızda yeni girişimlerde bulunabilir, çok istediğiniz hedeflerinize ulaşabilirsiniz, ulaşamayacak gibi gözükseniz bile en geç bir veya iki hafta içinde çok beklediğiniz bir süreç içerisinde kendinizi bulacaksınız. Kariyer hayatınızda oldukça başarılısınız ama, konu maddiyata gelince bunu kendi isteğinizle aleyhinize çeviriyorsunuz. Har vurup harman savuruyorsunuz. Yapı gereği oldukça kırılgan ve egolu birisiniz. Bu iki özellik yan yana gelince hem her şeye kırılabilme, hem de zor barışabilme veya adım atabilme durumlarıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Kırılganlığınızın fazla olduğu kadar kibrinizi azaltırsanız eğer sizin de içiniz çok rahatlayacak. Her şeyi çok kafaya taktığınız için ufak problemleri bile devasa hale getiriyorsunuz ve bu en çok size zarar veriyor. Aile ve yakınlarınıza en çok yaptığınız bu davranışlar, insanları sizden ister istemez uzaklaştırabiliyor. Bu dönemde daha ılımlı olmaya özen göstermelisiniz.

Haftanın spotu: Ilımlı olmaya gayret et.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta iki ayrı konuda uyarınız var. Duygusal açıdan iyi hissedeceğiniz bir döneme giriş yaptınız. Gezegenlerin kombinasyonu, sosyal çevreniz konusunda her ne kadar zorlanmalar getirse de, hiçbir zorluğu kabul etmeyeceksiniz. Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızla düşünce ayrılığına düşebilirsiniz. Bu kişilere karşı tepkili olmamaya gayret edeceksiniz. Bu hafta karmaşıklığa dair hiçbir şey istemiyorsanız hayatınızda. Kendi bildiğiniz yoldan ilerlemeniz size çok iyi gelecek. Uzun zamandır hedeflediğiniz beklentileriniz ayağınıza gelecek. İşinizde hem para hem de kariyerinizde yükselme konusunda fırsatlar sizinle olacak. Daha önceden istediğiniz bir işten teklif alırsanız, lütfen kendi iç sesinizi dinleyin. Korkmayın, her şey güzel olacak. Yeter ki kendinize inanın. Bu yol sizin için çok hayırlı olacak. Siz yeter ki kendinize güvenin. Aşk hayatınızda bu hafta iletişim zorlanmaları yaşayabilirsiniz. Plüton'un enerjisine sakın takılmayın. Biraz kararlı olun, biraz duruşunuz net olsun. Son derece mutlu olabilecek imkanları kendiniz oluşturabilirsiniz. Kimsenin sözüne göre hareket etmeyin.

Haftanın spotu: Kimseyi dinleme, önemli olan sensin.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Başak; Özellikle bu hafta aşk hayatınızda çok temkinli olmalısınız. Dostlarınızla ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Bu hafta çok ama çok dikkatli olmalısınız. 28 Nisan'da iş ve kariyer alanınızda kapasitenizin ne kadar arttığını siz de fark edeceksiniz. Kazancınızı kimseden tavsiye almadan bir yere yatırmayın, iyice araştırmaya özen gösterin. Bu hafta sizler için dönüşüm haftası olacak. Her konuda değişmek isteyecek, gösteriş yapmak isteyeceksiniz. Önemli adımlar atarak adınızdan söz ettirebilirsiniz. Tüm gözlerin üzerinizde olması sizi tedirgin etmesin. Aşk hayatınızda sizin enerjiniz çok yüksek olabilir, karşınızdakiyle uyuşmuyor olabilir. Bu büyütülecek bir mesele değil. Bunu büyütürseniz ansızın dargınlık ve küslüklere neden olabilirsiniz. Maddi ve finans alanında bu hafta kendinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. İşsizseniz iş başvurularını Perşembe günü itibarıyla yapmaya başlayın. Mümkünse gece uykularınıza çok dikkat edin. Spor yapan ve ara vermiş bireyseniz hafta sonuna doğru tekrar spora başlarsanız hem form tutar hem de sağlıklı olabilirsiniz. Sosyal hayatınızdaki insanları değiştirmeye çalışmayın. Bu sizi ve çevrenizdekileri zorlayacaktır.

Haftanın Spotu; Değiştirmeye çalışma kimseleri.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Terazi; Sosyal ilişkilerinizde bazı sorunlar sizi bunaltabilir. Partnerinizle birbirinizi yargılamamaya özen göstermelisiniz. Özellikle evli olan bir Terazi iseniz, yuvanızla mücadeleniz olabilir. Bu hafta bir üzgün bir mutlu olabilirsiniz. Eşiniz eve geldiğinde onu güzel karşılamaya özen gösterin. İkili ilişkinizdeki tutkuyu yükseltmeye özen gösterin. Eşinizin sizinle pek ilgilenemediği bir haftaya girmiş olabilirsiniz. Kafanızda kurmayın, çok çalıştığı için size ve evinize vakit ayıramadığını bilmelisiniz, anlayışlı olmanız gerekiyor. Aksi takdirde sürekli bunaltan bir partner gibi davranırsanız, ilişkinizi çıkmaza sokarsınız. Geçmişte yaşanmışlıkları da bugün yaşanmış gibi ortaya dökmeyin. Her şeyi sorun eder, memnuniyetsiz davranırsanız dağılırsınız. Bu defa psikolojiniz darmadağın olur, ağlamaktan yataklardan çıkamayabilirsiniz. Maddi konularda işiniz ve kariyerinizde muazzam şanslı bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Sürekli şikayet etme.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Akrep: İş ve kariyer alanında özellikle iç dünyanızda güven problemi yaşayabilirsiniz. Eğer bir sözleşme yapacaksanız, güven konusunda problemleriniz varsa ezbere hiçbir yere imza atmayın. Kandırılabilirsiniz. Muhakkak bir hukuk danışmanıyla görüşün. Aşk hayatınızda güven problemi duyabilirsiniz. Bu hafta kıskançlık duygunuz top seviyede olabilir. Bu kuruntu değil, iç sesiniz olacak. Mutlaka durun bir nefes alın. aldatılma, kandırılma konusunda dikkatli olun, bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bugün itibarıyla gezegenlerin konumu nedeniyle, manevi olarak kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar güçsüz hissedeceksiniz. Partnerinizle uyum ve denge sorunu yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki değişiklikler için üzülmeyin. Bu hafta manevi ve ruhsal anlamda güçlü geçecek. Haftanın 4. gününe kadar kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İyi bir dinleyici olduğunuz takdirde dengeyi koruyabileceksiniz.

Haftanın spotu: Güçsüzlüğüne yenilme.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Yay; Bu hafta iş arkadaşlarınıza karşı daha anlayışlı olun. Öfke size bir şey katmayacak, keyfinizi kaçırmayın. Olayları yanlış anlamamaya özen gösterin. Ön yargılı olabileceğiniz bir haftaya giriş yaptınız, sizi üzen kişilerden uzak durun, durmazsanız tüm olumsuzlukları üzerinize çekersiniz. Bu hafta kendinizle ilgili birçok problem yaşayabilirsiniz, zihinsel dalgalanmalardan bir an evvel kurtulmanız gerekiyor. Bu hafta biraz eleme yapmaya çalışın. Çevrenizde sizi mutsuz eden, yıpratan insanları hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmedi mi? Aşk ilişkilerinde odaklanmaktan ziyade, anı yaşamak sizin için çok daha önemli. Eğer partnerinizle fikir ayrılığı yaşarsanız, biraz alttan alın. Hemen balıklama atlamayın. Mutlaka dinleyin, sakin ve kendinizden emin olun. Kariyer ve iş alanında, yeni plan ve projeler üretebilirsiniz. Bazı sorun yaşadığınız iş arkadaşlarınıza karşı empati yapmaya özen göstermelisiniz. Bu şekilde çok iyi bir ilerleme kaydedeceksiniz.

Haftanın Spotu; Empati yapmaya özen göster.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Oğlak; Para ve iş konusunda dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Ani gelişen durumlara karşı dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Haftaya başlarken, hayatınızın aynı enerjide devam etmesini istemeyeceksiniz, değişmek isteyeceksiniz. 27 Nisan itibarıyla radikal bir karar alabilirsiniz. İşinizi, evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ani gelişen değişimlere karşı tedbirli olmalısınız. İkinci bir planınız muhakkak cebinizde bulunsun. Bir anlık heyecana kapılmayın. Kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız o alanda enerjiniz yükselecek. Kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Yeniden doğmaya ihtiyaç duyacaksınız. Aile içerisinde bazı kaoslar yaşanabilir. Mümkün olduğunca sesinizin rengini dengelemeye özen göstermelisiniz. Bol bol nasihat alabilirsiniz, mutlaka dinleyin. Saygının ön planda olması gerektiğini unutmayın. Bu hafta en dikkat etmeniz gereken hususun bu olduğunu bilmelisiniz.

Haftanın spotu: Saygıyı elden bırakma

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Kova; Aile arasında yaşanan gerginliklerden kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Haftaya arkadaşlık ve aşk hayatınızdaki ilişkinizi netleştirerek başlayacaksınız. Evliliğe adım atabilir, müthiş sürprizli durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak hazır mısınız? Hazır değilseniz teklifi kabul etmeyin. Özellikle evli olanlar, başkalarına sorunlarınızı anlatarak onların yorumlarının etkisinde kalmayın. Kafanızda problemlerle yaşıyorsanız partnerinizle çözümlemeye çalışın, sizi anlamadığını düşünüyorsanız sessiz kalın, hatasını kendi kendine anlamasına müsaade edin. Hukuksal konularla ilgili işlemleriniz varsa ve yaşadığınız problem işle ilgiliyse çok başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Aile ile küslükleriniz varsa hepsi son bulacak. Sizi incitmiş aile yakınlarınıza karşı affedici olun. Kariyer ve iş alanında bu hafta yenilik yapmak istiyorsanız çok iyi araştırma yapmalısınız. Mutlaka tavsiye de alın. Kredi çekmek yerine güvenilir birinden destek almayı tercih ederseniz daha iyi sonuçlar alacaksınız. Kazalara açık bir haftadasınız temkinli olmakta fayda var.

Haftanın spotu: Temkinli ol, sağlığın bozulmasın.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 25 NİSAN- 1 MAYIS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta özellikle sağlık konusuna çok dikkat edin. Aşk hayatınızda üzüntüleriniz var ise, sizi yoran, sizi yıpratan tüm duygulardan hafta boyunca arınıyorsunuz. Uzun süredir çalıştığınız yerde aranızda sürtüşme yaşadığınız çalışma arkadaşlarınızda sorunları hallediyorsunuz. Manevi olarak sizi yükseltecek güçlere açılmanız gerekiyor bu hafta. Ruh sağlığınız için enerji gücünüzü yükseltin. Dua edin, umutsuz olmayın. İşte ve aşkta geçmişi konu ederek, hayatınızı mahvetmeyin. Bu dönem iş arkadaşlarınızı kendi hayatınıza taşımayın. Sosyal ve iş hayatınız birbirinizden ayrı olmalı. Çocuk sahibiyseniz, onların yanında olduğunuzu hissettirin. Asla, siz siz olun geçmişi hiçbir konuda geçirmeyin. Kalbi boş olan bir balık burcuysanız, yeni kişilerle hemen ileriye dönük hayaller kurmayın. İyice sorgulamanızda fayda var. Gerçekten tanıyın, araştırın.

Haftanın spotu: Kendine inancını güçlendir.