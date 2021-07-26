Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 26 Temmuz 2021 - 1 Ağustos 2021| Bu hafta Mars Başak tarlasında!

Haftalık burç yorumlarına göre 26 Temmuz 2021- 1 Ağustos 2021 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Koç, bu hafta, bireysel olarak kontrolcü davranacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi daha da güvence altında tutmak adına bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle iş ve ev hayatınızdaki tüm kontrolü elinize almak isteyeceksiniz. Yönetici gezegeninizden alacak olduğunuz sinerjiden beklediğiniz etkiyi sağlayabilirseniz eğer, bu hafta iş, aşk ve sosyal ilişkiler bakımından güzel bir döneme gireceksiniz. Yalnız bu dönemde paranızı da kontrol altına almaya özen gösterip, gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız. Bu hafta biraz daha tutumlu olmaya özen göstermelisiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde kontrolcü davranışlarınızın size etki edeceği bazı olumsuzlukları çevrenize yansıtabilir, arkadaşlarınızla sürtüşmeler yaşayabilirsiniz.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Boğa, bu hafta parıl parıl parlayacağınız yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Bu adım bir iş atılımı veya kabulü olabilir. Çalışkan yönünüz sayesinde iş hayatınızla ilgili olumlu dönüşlerle karşılaşacaksınız. Kendinizi sosyal çevreye açtığınız ve ılımlı tavırlarınızla takdir toplayacağınız bir hafta geçireceksiniz. Bu hafta şans sizden yana olabilir, aklınızdaki fikirleri harekete geçirmek için harika bir dönem. Aşk hayatınızdaki karmaşıklıkları bir türlü çözemediğiniz fakat konuşulunca aslında kolayca çözüldüğünü fark edeceğiniz bir durumla karşılaşacaksınız. Bu aralar karşınızdaki insanları dinleyip, anlamaya çalışmakta fayda var, aksi takdirde olumsuz diyaloglarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yaşadığınız olaylara başka pencerelerden bakmakta fayda var.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili İkizler, bu hafta yaşam enerjinizin belki de ilk defa söndüğünü anlayacağınız bir hafta olacak. Fakat korkulacak bir durum yok, bilin ki bu süreç çok kısa sürecek. Sosyal hayatınızda çıkmaza girdiğiniz ve belirsizliklerle mücadele ettiğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlık ilişkilerinde anlaşılmadığınızı ve kendinizi değersiz hissettiğiniz bir dönemdesiniz, bunlar kısa sürede iletişiminizin gücüyle çözülebilecek. Haftanın ilerleyen günlerinde iş ve kariyer hayatınızda stabil ilerlerken küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi toplamanız ve kafanızın içindeki sesleri bastırmanızda fayda var. Yaşadığınız olaylara bağlı bazı gerginlikler yaşayabilir, çevrenizdekilere bu problemleri yansıtabilirsiniz, kalp kırmamaya özen gösterin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Yengeç, bu hafta burcunuzun alacak olduğu etkilerden güzel yararlar sağlayacaksınız. Dikkatli ve bilinçli kararlar doğrultusunda emeklerinizin meyvesini yiyebileceğiniz döneme giriyorsunuz. Bu sıralar problem yaşadığınız çevrenizle, doğru bir iletişim sonucu aranızdaki buzları eriteceksiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde her zamankinden daha sabırlı ve daha pozitif olmalısınız. Bu uyumu sağladığınız takdirde iş ve sosyal hayatta olumlu dönüşlerle karşılaşacaksınız. Aşk hayatında baskın olmaya alışkın olduğunuz için karşı tarafı yok saymaya meyillisiniz, bu konu bu hafta gündeminizde olacak ve anlaşmazlık yaşayıp ilişkinizde sorunlar doğuracak. Karşı tarafı dinlemek ve anlamakta fayda var.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Aslan, bu hafta elinizde olmayan nedenlerden dolayı zorlanacağınız konular olacak ve yakınlarınızdan yardım veya tavsiye alacaksınız. Gündeminizde maddi konuların olduğu haftaya giriş yaparken beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Önceliklerinizi belirlediğiniz ve soğuk kanlı olmaya özen gösterdiğiniz takdirde canınızı sıkacak problemler ortadan kalkacak. Haftanın ilerleyen günlerinde sorunların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız, bu da sizin doğru adımlar atmanız sonucu gerçekleşecektir. Hedeflediğiniz birkaç plan var, bu planlar doğrultusunda çevrenizdekilerinde desteğiyle haftayı sıkıntısız bitireceksiniz. Aşk hayatınız stabil ve huzurlu ilerliyor, bunun verdiği rahatlık size iyi geleceğinden, partnerinize bol bol zaman ayırıp deşarj olmanızda fayda var.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Başak, bu hafta, kişisel beklentileriniz ve ailevi konularda yeni gelişmeler gündeminizde olacak. İsteklerinizi net bir şekilde dile getirmenizde fayda var, aksi takdirde anlaşılmayacaksınız, bununla beraber kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz, açık ve net olmak bu haftaki ödeviniz olsun. Sınırların tamamen çözüme kavuşması için gereken ne ise onu yapmalısınız. Haftanın ilerleyen günlerinde, biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aşk hayatınızda sizi çıkmaza sürükleyecek durumlarla karşılaşabilir, partnerinizden bir süre isteyebilirsiniz. Yalnız kaldığınız süreçte iyice düşünmeye özen gösterip, öz eleştiri yapmayı da ihmal etmeyin.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Terazi, bu hafta güne yorgun başladınız. Bayram öncesi kendinizi çok yorduğunuzu ve enerjinizin gittiğini anladığınız bir güne giriş yaptınız. Dinlenip, kendinize zaman ayırmakta fayda var. Bu hafta ağrılarla, enerji düşüklüğüyle karşı karşıya geleceğiniz bir hafta, bu sebeple vitamin almaya ve kendinizi dinlendirmeye dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda tutturamadığınız dikiş nedeniyle çevrenizdekilerin "neyin var" sorusuna maruz kalabilir, bunalabilirsiniz. Kalp kırmamakta fayda var. Bu hafta sosyal çevrenize ve kendinize izin vermeli, hoş vakit geçirmeye özen göstermelisiniz.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Akrep, bu hafta 28 Temmuz tarihinde Merkür Aslan burcu seyahatine başlıyor. Bu da sizin kariyer ve iş hayatı ile ilgili konuları gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bu dönemde kariyerinizle ilgili yeni fırsatlar yakalayabilir, bu fırsatları çok iyi değerlendirebilirsiniz. Statü sahibi kişiler sizlere işle ilgili konularda veya projelerinizde yardımcı olabilir, gelen her yardımı ve bilgiyi değerlendirmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olacak yeni kişilerle tanışabilir, üstlerinizle keyifli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sizi oldukça motive edeceğinden aile, sosyal çevre ve aşk hayatınıza yansıyacak, huzurlu bir hafta geçirmenizi sağlayacak.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Yay, bu hafta evinize ve ailenize yönelik adımlar atarken; seyahat, ticaret, dış bağlantılı işler, yabancılarla atılacak adımlar, akademik konular önem kazanmaya başlayabilir. Gezme, görme isteğiniz tavan yapmış olurken, tatilde değilseniz diğer insanlarla yapacağınız önemli işlerle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca toplum önü işleriniz, kariyerinizle ilgili mücadeleleriniz artmaya başlıyor, çok çalışacak ve kendinizi hırsınızla ortaya koymak isteyeceksiniz. Yalnız iş yaptığınız alanlarda aşırı titiz ve eleştirel tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Ağustos ayı da gergin etkilerle başlıyor. Bu dönem işlerinizdeki yoğunluk üzerinizde baskı oluşturabilir. Arkadaşlarınızla aranızda ciddi sürtüşmeler yaşayabilirsiniz, iletişime açık olmanızda fayda var.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Oğlak, bu hafta eğitim hayatı ve yurt dışı bağlantılı konularınız varsa bunlarla ilgili biraz mücadele vermeniz gerekecek. Haftanın ilerleyen günlerinde tüm planladığınız işlerde olumlu sonuçlar sizleri bekliyor. Aile bireyleri ve yaşam alanına dair belirsizlikler yaşamanız ve bir takım yaralar almanız mümkün, ancak bu durum sizi üzmesin, sakin ve anlayışlı olduğunuz takdirde her türlü problemi aşacaksınız. Aşk hayatınızda bir takım belirsizlikler ve bitişler yaşayabilir, bitiş yaşamanız sonucu hayata geri döndüğünüzü hissedebilirsiniz. Ayrılıklar yaşayabilirsiniz, fakat bu ayrılık size kendinizi iyi hissettirecek.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Kova, bu hafta bankalar, mahkemeler, para konuları ve ameliyat-operasyonlarla ilgili konularda mücadele vermeniz gerekebilir, emek gösterecek ve bu olayların üstesinden geleceksiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeş, akraba, yakın çevrene ve eğitim hayatınıza dikkat etmenizde fayda var. Temkinli ve kararlı adım atmaya özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızda partnerinizin sizden memnun kaldığı bir dönemdesiniz, tatlı dilinizle başaramayacağınız bir şey yok. İletişim kurmaya özen göstermekte fayda var.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 27 TEMMUZ 2021- 1 AĞUSTOS 2021

Sevgili Balık, bu hafta seyahat edebilir, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla veya ailenizle tatile çıkacağınız ve uzun zamandır üzerinizde olan ölü toprağını atacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bir arada fazla kalmaya bağlı sürtüşmeler yaşayabilirsiniz ancak bu durum çok basit bir şekilde çözüme kavuşacak. Haftanın ilerleyen günlerinde, evlilik ve ortaklıklarına dair birtakım mücadeleler vereceksin ancak sonrasında olumlu gelişmelerle karşılaşacaksınız. Maddi ve finansal konular gündeminize oturabilir, tutumlu olmakta fayda var.