Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 28 Mart- 3 Nisan 2022 | Aslan, haklıyken haksız olacaksın! İkizler, yeri yerinden oynatacaksın!

Haftalık burç yorumlarına göre 28 Mart- 3 Nisan tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 28 Mart- 3 Nisan 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Koçlar; Haftanın ilk dört günü çok yoğun olacaksınız ancak, bu arada kendinizi asla ihmal etmeyin. Çok güzel bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Venüs ve Satürn'ün kavuşumuyla yeni haftaya başlanıldı. Bu kavuşum sizin ayaklarınızı daha sağlam yere basmanızı sağlayacak. Çalıştığınız işte ne kadar kendinize güveniyorsunuz? İlişkinizde ne kadar mutlusunuz? Bu sabah yataktan kalkar kalkmaz yeni gündeminiz bu sorular olacak. Aşk ve ikili ilişkilerde beraber yol aldığınız kişiyle artık ciddi bir boyuta taşınabilir, evlilik kararı alabilirsiniz. Bu hafta hayatınıza çok sağlam insanlar girecek ve uzun soluklu bir ilişki yaşayacaksınız. Evli olanlar ise, eşleriyle ilişkilerinde hangi alanda zorlanıyorlarsa muhakkak konuşmaları tavsiye ediliyor. Ortanız olmasın, net olmaya özen gösterin. Bu sizin huzurunuzu arttıracak. Bu hafta işinizle alakalı olarak sert tepkiler göstermemeye, yanlış anlaşılmamaya özen gösterin. Koç burcunda oluşan yeni ay hayatınızın kalitesini arttıracak. Haftanın sonuna doğru güzel haberler alacak, mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Sakarlıklara dikkat etmenizde fayda var.

Haftanın spotu: Her konuda dikkatli olmalısın.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta geçmişinde etkisinde asla kalmaman gereken bir haftadasın. Aynı zamanda maddi konularla biraz boğuşabilirsiniz. Kariyer ve iş alanınızda radikal kararlar alabilirsiniz. İş değişimi, şart değişimi gibi harekete geçeceksiniz ve net, zeki düşünceler içerisinde olacaksınız. Kendinizi güvende hissetmeniz gereken bir haftadasınız. Sadece sosyal çevrenizle yaşadığınız mutluluk yarım kalabilir. Biri gelir, size geçmişten olumsuz bir anı hatırlatabilir. Sakın geçmişte kalmayın, önünüze bakmaya devam edin. Düşünme ve konuşmaya özen gösterin. Radikal karar alın ve geçmişin mevzularıyla zaman harcamayın. Bu hafta kendinize çok iyi davranacak ve "Ben seçilmem, seçerim" diyeceksiniz. Size değer veren insanlarla hayatınıza devam edin. Maddi ve finans alanında, hukuksal konularda paniğe kapılmayın, sorun çıkıyor gibi gözükür ama merak etmeyin, kafanızda büyütmeyin. Partnerinizle konuşun, onu anlamaya özen gösterin. Lütfen anlayışlı olun. İnanılmaz uyumlu olabilirsiniz. Kalbiniz boş ise, yaşanmışlıklarınızdan dolayı çok daha seçici olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz ama bir an da kalbinizi biri çarptırabilir. Bugün asla dediğiniz yarın başınıza taç olur. Büyük konuşmayın. Kilo probleminiz varsa, kilo vermeye başlayacaksınız.

Haftanın Spotu: Kendinden başka kimseye kulak asma.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta iş arkadaşlarınıza karşı daha esnek olun. Sinir size bir şey katmayacak, keyfinizi kaçırmayın. Olayları yanlış değerlendirmemeye özen gösterin. Ön yargılı olabileceğiniz bir haftadasınız, sizi üzen kişilerden uzak durun, durmazsanız tüm olumsuzlukları tetiklersiniz. Bu hafta kendinizle ilgili birçok problem yaşayabilirsiniz, zihinsel dalgalanmalardan kurtulmanız gerekiyor. Eğer sakin olur, gerilmezseniz, insanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü kafaya takmazsanız inanın daha mutlu olacaksınız. Bu hafta biraz eleme yapın. Çevrenizde sizi huzursuz eden, yıpratan insanları hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmedi mi? Aşk ilişkilerinde odaklanmaktan ziyade, anı yaşamak sizin için çok daha önemli. Eğer partnerinizle fikir ayrılığı yaşarsanız, biraz alttan alın. Hemen balıklama atlamayın. Mutlaka dinleyin, sakin ve kendinizden emin olun. Kariyer ve iş alanında, yeni plan ve projeler üretebilirsiniz. Bazı sorun yaşadığınız iş arkadaşlarınıza karşı empati yapmaya özen göstermelisiniz. Bu şekilde çok iyi bir ilerleme kaydedeceksiniz. 1 Nisan itibarıyla yeni arkadaşlar edinebilir, ortamınızı değiştirebilirsiniz. Maddi ve finans alanında ise beklenmedik masraflar gündeme gelebilir. Bu yüzden bütçe planlaması yapmalısınız. Kalbiniz boşsa kapınız çalınabilir ancak, muhakkak iyi değerlendirin.

Haftanın Spotu; Kimseye eyvallahınız olmasın. Önemsemeyin.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta kendinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Çevrenizdekiler sizi ne kadar üzse de buna aldırış etmeyeceksiniz. Öyle bir süreçtesiniz ki, inanılmaz zorlu zamanlarınızı geride bıraktınız. Bu hafta inanılmaz kendinize güveniniz artacak. Zam mı bekliyorsunuz? Zam alacaksınız. İşsiz misiniz? İşiniz olacak. İnanılmaz şanslı bir haftadasınız. Bir an da sihirli bir değnek değdiğini hissedeceğiniz bir haftadasınız. Yeni ay ile birlikte kariyer hayatınıza öyle bir yön vereceksiniz ki, çok iyi para kazanacak, çok da iyi bir hayata adım atacaksınız. Sınava girecekseniz eğer, çalışmalarınızın karşılığını alacaksınız. Yaşadığınız beraberlikte ve evlilikte tek başına yaşıyorsanız, mutsuz bir ilişki ve evlilik yaşıyorsanız noktalama vakti geldi. Gemileri yakacaksınız. Ancak, aranız iyiyse mükemmel bir uyum yakalayacaksınız. Bu dönem başlayacağınız ilişki öylesine bir ilişki olmayacak. Maddi anlamda da çok şanslı olacaksınız.

Haftanın spotu: Cesaretiniz, şansınıza şans katacak.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Aslan; Para ve iş konusunda temkinli olmanız gereken bir haftadasınız. Ani gelişen durumlara karşı dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Haftaya başlarken, hayatınızın aynı enerjide devam etmesini istemeyeceksiniz, değişimlere ihtiyaç duyacaksınız. 1 Nisan itibarıyla radikal bir karar alabilirsiniz. İşinizi, evinizi değiştirebilirsiniz. Ani gelişen değişimlere karşı tedbirli olmalısınız. İkinci bir planınız muhakkak cebinizde bulunsun. Bir anlık heyecana kapılmayın. Kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız o alanda enerjiniz yükselecek. Yeni eğitim ve öğretime ilginiz artabilir. Kendinizi doldurmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Yeniden inşa olmaya ihtiyaç duyacaksınız. Aile içerisinde bazı kaoslar yaşanabilir. Mümkün olduğunca sesinizin rengini dengelemeye özen göstermelisiniz. Anne ve babaysanız çocuklara baskı kurmamaya özen gösterin. Lütfen aranızdaki ilişkiyi bozmamaya özen gösterin. Sesiniz yükselirse daha sonra siz üzülecek, haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. Aile büyüklerinizle ilişkilerinizi dengelemeniz gereken bir dönemdesiniz. Bol bol nasihat alabilirsiniz, mutlaka dinleyin. Saygının ön planda olması gerektiğini unutmayın. Bu hafta en dikkat etmeniz gereken hususun bu olduğunu bilmelisiniz.

Haftanın spotu: Planlı ve programlı olun.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Başak; Aşk hayatınızda gereksiz kıskançlıklardan kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa, her şeyin bir dozu olduğunu unutmamalısınız. Lütfen çok temkinli olun. Hedeflerinizi belirlerken net olun. Haftaya Venüs Satürn kavuşumuyla başlıyoruz. Özellikle bunun etkisiyle iş hayatınızda anlaşamadığınız noktalarda çözümlere ulaşacaksınız. Engellemeler, iletişimde saldırılar yaşıyorsanız, hepsinden arınacak ve ruhsal özgürlüğe kavuşacaksınız. Yersiz kıskançlığı ne arkadaşınıza ne eşinize ne de sevgilinize yansıtmayın. Öz güvensiz durmayın, karşınızdakini izole etmeye çalışmayın. Özellikle miras, vergi, sigorta alanlarıyla ilgili gündeminizde yer alan işleriniz varsa, hak ettiğiniz başarılar elde edeceksiniz. 1 Nisan itibarıyla, hayatta değişmez dediğiniz kişilerin dahi değiştiğini görecek, hayatınızdan insan eleyeceksiniz. Kalbi boş olanlar, yaşamınıza yeni insanlar girebilir, geçmişle şimdiki kişiyi asla kıyaslamaya girmeyin. Geçmişte yeni yaşadıysanız yaşayın, kimseye bunu anlatmayın. Yeni kişinin zihninin bulanmasına izin vermeyin.

Haftanın spotu: Geçmişte kalırsan, anı kaçırırsın.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Terazi; Aile içi gerginliklerden kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Haftaya ikili ilişkili ve aşk hayatınızdaki ilişkinizi netleştirerek başlayacaksınız. Evliliğe karar verebilir, müthiş sürprizli durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak hazır mısınız? Hazır değilseniz asla bu yola girmeyin. Özellikle evli olanlar, başkalarına sorunlarınızı anlatarak onların yorumlarının etkisinde kalmamaya özen gösterin. Sorun yaşıyorsanız partnerinizle çözümlemeye çalışın, sizi anlamadığını düşünüyorsanız sessiz kalın, hatasını kendi kendine anlamasına müsaade edin. Hukuksal konularla ilgili problemleriniz varsa ve yaşadığınız problem işle ilgiliyse çok başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Aile ile küslükleriniz varsa hepsi son bulacak. Sizi incitmiş aile yakınlarınıza karşı affedici olun. Kariyer ve iş alanında bu hafta yenilik yapmak istiyorsanız çok iyi araştırma yapmalısınız. Mutlaka tavsiye de alın. Kredi çekmek yerine güvenilir birinden destek almayı tercih ederseniz daha iyi sonuçlar alacaksınız. Kazalara açık bir haftadasınız temkinli olmakta fayda var.

Haftanın spotu: Hareketliliğinizi biraz kontrol altına alın.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Akrep: Bu hafta, uzun süreli bir aşka bir beraberliğe sahipseniz, sevdiğinize karşı huzursuz olduğunuz konuları sakin sakin konuşun. Bunu yaptığınız takdirde ilişkinizi korursunuz. Eğer egonuzdan ödün vermeyip, rahatsız olduğunuz şeylerden kaçarsanız, konuşmayı bir çözüm olarak görmezseniz "hayatta gitmez" dediğiniz partneriniz bile sizi bırakabilir ve bu dönemde o kişi giderse bir daha asla geri dönmez. O yüzden lütfen tepkisel tavır ve davranışlar içerisinde olmayın. Kuşku, şüphe, gerilim ve öfkeden kendinizi uzak tutun. Bunu yaptığınız takdirde, her şey sizin için ilerleyecek. Çalışıyorsanız, iş hayatınızda planladığınız yolda ilerleyeceksiniz, iş hayatınızda güç ve güven duygunuz ön planda olacak. İşsiz bir akrep burcuysanız haftanın üçüncü ve dördüncü günü işsizliğinizi sonlandırabilirsiniz. Yeni işinizde muazzam derecede başarı yakalayabilirsiniz. Marsın enerjisi size finansal alanda refah sağlayacak. Uykusuzluk çekmemeniz konusunda gökyüzü sizi uyarıyor.

Haftanın spotu: Özgüveninizi sergilemekten çekinmeyin.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Yay; Bu hafta özlem giderme haftanız. Yaylar bu hafta bekledikleri bir haber alabilir yahut bekledikleri bir kişinin sürprizi ile karşılaşabilir. Sevgili yaylar, yapı gereği eğlenceli ve vurdumduymaz bir kişiliğe sahipsiniz. Sizin en güzel ve en sevilen özelliğiniz kin tutamamanızdır. Kim size ne yaparsa yapsın, gönlünüz çok büyük kalıyor ve yapılan hataları sineye çekebiliyorsunuz. Bu hafta kalbinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir hafta olabilir. İş teklifi alabilir, çalışıyorsanız ise basamak yükselebilirsiniz. Lehinize ilerleyecek bir durumu yanlış bir hareketle aleyhinize çevirebilirsiniz, bu sebeple bu hafta iki kez düşünüp bir kez hareket etmelisiniz. Aksi takdirde önünüze gelen fırsatları elinizin tersiyle itebilirsiniz. Bu hafta hal ve hareketlerinizdeki değişim hayatınıza yansıyacak, size olumlu veya olumsuz yorum yapanlara teşekkür edip geçiniz.

Haftanın spotu: Affedici olun.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta özellikle maddi bakımdan oldukça şanslı olacaksınız. İşsiz bir oğlak burcuysanız, yeni bir iş bulabilir, çalışıyorsanız yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız ve inanılmaz güzel maddi açıdan bolluk kazanacaksınız. Bu hafta ev ve aile konuların ön plana çıkacak. Bunların öne çıkması ilişkilerinizde stres yaşıyorsanız problem yaşıyorsanız sizi tüm bu durumlardan kurtaracak. Sosyal hayatınız çok hareketlenecek, geçtiğimiz zamanlarda güzel bir arkadaş temizliği yaptınız yaşamınızda ve bu dönemde işiniz gereği bu kötü tecrübelerinizin yerini sağlam dostluklara çevireceksiniz. Size huzur veren, güven bulacağınız arkadaşlıklar yaşayabilirsiniz. Neyi planlıyorsanız, hedefinizden ayrılmadan, başarınıza başarı katacaksınız. Aşk hayatınızda, haftanın özellikle üçüncü ve dördüncü gününde, partnerinizi boşlayabilirsiniz. Sevdiğiniz insana sözlerinizle ona ne kadar aşık olduğunuzu belli etmelisiniz. Yalnızsanız, hafta sonuna kadar inanılmaz ortamlara girebilir, sesi gür, görüntüsü hoş kişilerden etkilenebilirsiniz. Bunların hiçbiri boşa değil, gerçek anlamda aşk kapınızı çalacak. Keyfinize ve gönlünüze göre güzel bir aşka yelken açacaksınız. Sağlıkta yetersiz beslenmemeye özen gösterin.

Haftanın spotu: Şansınız şimdilik değil, hayat boyu yanınızda.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, iş hayatınız her şeyin önüne geçecek. Çalışmalarınızı arttırın ancak, asla hırslı davranışlar sergilemeyin. Tartışmalara girmeyin, ortamın sakinleşmesini bekleyin. Başkalarının gerginliğini, kendi gerginliğiniz gibi yaşamayın. Suratsız iş arkadaşlarınıza, yüzü gülmeyen patronlarınıza karşı güler yüzlü olun, onları değiştirmeye çalışmayın. Bu hafta ani yer değişimleri de gündeme gelebilir. Ofis ve ev adresinizi değiştirebilirsiniz. Bu dönem özellikle iş konusunda kimseye karışmayın, baskı yapmayın. O zaman iyi işler başardığınızı göreceksiniz. Maddi açıdan güç ve güven kazanacaksınız. Geçmiş hayatınızda yer alan bazı insanlar geri dönebilir, bir daha şans verirseniz çok pişman olursunuz. Şans verdiğiniz insan dünyayı başınıza yıkabilir. Kalbi boş bir kova iseniz, aşk gümbür gümbür geliyor. Bu dönem başlayacağınız aşklarda muazzam bir uyum yakalayacaksınız. Anne baba olmak isteyen yükselen kovalar, babalık haberi kulağınıza gelebilir, anne adayı olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Sağlığınız son derece yerinde, sadece sindirim sisteminizde hassasiyet olabilir.

Haftanın spotu: Aşka hep güvenin.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 28 MART- 3 NİSAN 2022ha

Sevgili Balık; Bu hafta özellikle sağlık konusuna çok dikkat edin. Aşk hayatınızda üzüntüleriniz var ise, sizi yoran, sizi yıpratan tüm duygulardan hafta boyunca arınıyorsunuz. Uzun süredir çalıştığınız yerde aranızda sürtüşme yaşadığınız çalışma arkadaşlarınızda sorunları hallediyorsunuz. Manevi olarak sizi yükseltecek güçlere açılmanız gerekiyor bu hafta. Ruh sağlığınız için enerji gücünüzü yükseltin. Dua edin, umutsuz olmayın. İşte ve aşkta geçmişi konu ederek, hayatınızı mahvetmeyin. Bu dönem iş arkadaşlarınızı kendi hayatınıza taşımayın. Sosyal ve iş hayatınız birbirinizden ayrı olmalı. Çocuk sahibiyseniz, onların yanında olduğunuzu hissettirin. Asla, siz siz olun geçmişi hiçbir konuda geçirmeyin. Kalbi boş olan bir balık burcuysanız, yeni kişilerle hemen ileriye dönük hayaller kurmayın. İyice sorgulamanızda fayda var. Gerçekten tanıyın, araştırın.

Haftanın spotu: Kendine inancını güçlendir.