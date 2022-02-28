Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 28 Şubat- 6 Mart 2022 | İkizler kadını doğru aşkı bulacak mı? Akrepler rüyalarınıza dikkat edin!

Haftalık burç yorumlarına göre 28 Şubat- 6 Mart 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 28 Şubat- 6 Mart 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Koçlar; Bu hafta ilahi adalet haftası. Moralinizi bozmayın. Öncelikle, gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle sorunlar yaşayabilirsin. Zaman içerisinde her kaybın bir başlangıç olduğunu anlayacaksın. Duygularınızı kontrol altına almalısınız bu hafta. Mars ve Plüton'un zorlayıcı etkisi olabilir. Ne yaparsan, kaybını kazanca çevirebilirsiniz. Bu hafta değer verdiğiniz insanlar tarafından canınız acıtılabilir. Bu durum karşısında sakın korkmayın, gördüğün tüm gerçekliklere lütfen şükret. Sağlık sorunu yaşıyorsanız, şifa bulacağınız bir haftadasınız. Psikolojinizi bozarsanız, hastalık sahibi olursunuz. Kendinize her zamankinden daha fazla değer verin. İş ve çalışma hayatınızda arkanızdan dönen olayları tek tek anlayacaksınız. Bu arada, terfii alabilir, kazancınız artabilir. Birikim yapacaksınız. Bu hafta küslükler olacak, kırgınlıklar olacak. Maalesef. Lütfen kendinize değer verin ve hayatınızdan giden insanlara teşekkür edip, yolunuza bakın.

Haftanın spotu: Arkana bakma, yoluna bak.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta kuruntu yapmayın. Özellikle sağlığınız konusunda kafanızda kurmayın. İş hayatınızda büyük başarılar elde edeceksiniz, kendinize her zamankinden daha çok güvenin. İnanılmaz müthiş haberler gelecek, keyfiniz çok yerine gelecek. Çarşamba saat 16.00'ya kadar, hep sağlığınızla ilgili kuruntu yapacaksınız, bu sebeple o zaman diliminde "Ben iyiyim, sağlıklıyım" olumlaması yapın. Bu hafta çevrenizdeki insanların, hayatınızdaki insanın gerçekten kaliteli kişiler olduğunu fark edecek, seçimleriniz konusunda kendinizle gurur duyacaksınız. Özellikle, işsiz bir boğa burcu, ilişkinde sorun varsa... Üzüldüğün her şeye çok sevineceksin. Kayıpların kazanca dönüşecek. İş yoksa, iş gelecek. Huzur yoksa, huzur bulunacak. Bu hafta ne kadar iyi ve önemli bir insan olduğunuzun yüzleşmesini yaşayacaksınız.

Haftanın Spotu: Şans her an sizden yana.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, psikolojinize dikkat edin ki sağlığınızdan olmayın. Aşk hayatınızda geçmiş konuları gündeme getirmeyin. Olayları ve kişileri takıntı yapmak yerine onlardan uzak durun. Bu hafta, farkındalığınızın arttığı bir haftada olacaksınız. Duygularınızı ve düşüncelerinizi ortaya koyarken herkes sizi anlamak zorunda olmayabilir. Keskin tavırlar sergilemek yerine, biraz daha sakin kalın. Her dediğiniz net bir şekilde anlaşılmak zorunda değil. Neden anlaşılmıyorum? Diyerek kafaya takarsanız, hasta olursunuz. Önünüze ve iş hayatınıza bakın. İş hayatınıza konsantre olmanız gereken bir haftadasınız. Özellikle 2 Mart'a kadar size güzel haberler gelebilir. Yeni kapılar açılabilir. Emek verdiğiniz her şey size peş peşe haberler olarak gelecek. Belki de haksızlığa uğradınız, işiniz elinizden olabilir, kapanmış kapılar için döktüğünüz göz yaşları size mutluluk göz yaşı olarak geri dönecek. Artan farkındalığınızı lütfen bilinçli bir şekilde kullanın. Geçmişe ait bir konuyu gündeme getirmezseniz, süre gelen ilişkiniz iyi gider. Aksi takdirde sıkıntı çekersiniz.

Haftanın Spotu; Geleceğinize konsantre olun.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Yengeç; Arkadaşlıklarınızda ciddi anlamda seçici olmalısınız. Buna özen gösterdiğinizde her şey yoluna girecek. Özellikle, haftanın son üç günü geçmiş konular gündeme gelebilir, takılmayın. Spon günlerde yaşanmışlığın yorgunluğunu yaşıyorsunuz. Hafta boyu da devam edecek. Duygu durumunuzda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz, geçmişte yaşayıp bitirdiğiniz ilişkinize öfke duyabilirsiniz. Bugün yaşadığınız ilişkinin dinamiğini bozmak istemiyorsanız, geçmiş konuları gündeme getirmeyin. 2 Martta balık burcunda pırıl pırıl parlayacak olan yeni ay, dağılmaların ve kopmaların sona ereceğini gösteriyor. Yıprandığınız işlerin inanılmaz güzel sonuçlarını alacaksınız. İşsizseniz iş bulacak, yeni işe girdiyseniz hedefinize ulaşacaksınız. Para problemi yaşıyorsanız, paraya boğulacaksınız. Hayatınızı yeniden yapılandırabileceğiniz bir haftadasınız. Yeter ki, geçmişin sizi yormasına izin vermeyin. Ailenizle alakalı ilişkilerde bozulmalar yaşayabilirsiniz, sert tepkilere yer vermeyin. Perşembe gününe kadar tepkisiz kalmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Geçmişi bırakıyor, geleceğe güvenle bakıyorum.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Aslan; Haftanın enlerindesiniz. Uzun zamandır imtihandaydınız, ekmeğini yiyeceksiniz. İş hayatınızda çok yoğun bir dönemdesiniz. İş birliği yaptığınız durumlar olumlu sonuçlanacak. Aşk hayatınızda sürprizlere açık olun. Duygu ve düşünce konusunda kendinizi çok iyi hissedecek, kendi yolunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. Sigorta, nafaka veya adaletle ilgili bir mücadeleniz varsa, hepsinin karşılığını alacaksınız. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar inanılmaz sonuçlar alacaksınız. Bazı yeni imkanlar ile, yıldızınızın parladığı bir haftaya gireceksiniz. Başarı size çok yakışacak. Olumsuz konuşmayın ve düşünmeyin. Her şeyi çok iyi bildiğiniz bir dönemdesiniz, kimseden akıl almayın. Kendi yolunuzu belirleyeceksiniz. Şansınızın döndüğünün siz de farkında olacaksınız. Yaşam yollarında ayrılmış ilişkiniz varsa, dönüşler yapılacak. Lütfen sonlandırdığınız ilişkinize geri dönmeyin.

Haftanın spotu: Her konuda şans sizden yana.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Başak; Maddi fırsatları iyi değerlendirmeniz gereken bir haftadasınız. Aşk hayatınızda daha yapıcı olmalısınız. Bazen çok bilmek insanı yorar, özellikle bu hafta yeni ay sizi çok etkileyecek. Neyi yapmalısınız ve yapmamalısınız konusunda sizi uyaracak. Artık hayal kurmak yerine bunlar için harekete geçin. Bu hafta, harekete geçme zamanı. Özellikle korkularınız varsa, öz güveniniz o kadar yükselecek ki hafta boyunca korkularınızı kendinizden uzaklaştıracaksınız. Kalbiniz boşsa yeniden yapılanacağınız aşka yelken açacaksınız. Bu hafta aşk haftası sizin için. Hayalini kurduğunuz ilişkilere adım atacaksınız. Kırgınlıkların sona erdiği bir haftada olacaksınız. Sadece, fikir ayrılığı yaşayan varsa eşleriyle, daha empati yapmaya özen gösterin. Herkes aynı pencereden bakamıyor olabilir, biraz empati yapın.

Haftanın spotu: Hafta senden yana.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Terazi; İş hayatınızdaki belirsizlikler canınızı sıkabilir. Bazı konularda karar verirken iki kere düşünmeniz gereken bir haftadasınız. Bu hafta mantığınızı dengelemek konusunda sıkıntı çekebilirsiniz. Eğer birileriyle bir iş yapacaksanız, çok iyi tanıyor ve araştırma yaptıysanız bu işe girişin. Ancak, tanımıyor ve araştırmıyorsanız asla bir adım dahi atmayın. Çalıştığınız işten bunalmışsınız, yeni bir iş arıyorsanız çok iyi düşünün. Haftanın en önemli durumu aslında bu. Karar vermeden mutlaka iki kez düşünün ve kimseden akıl almayın. Ev, aile alanlarında yaşanılan zıtlıklar ortadan kalkıyor. İyi bir haftadasınız ancak, ani kararlar alıp vermeyin. Mutlaka düşünün. Bu hafta net bir hafta. Sürüncemede kalan her şeyin son bulacağı bir haftadasınız. Sosyal çevreniz konusunda, bazı arkadaşlarınızın kalbini kırmış olabilirsiniz, ya da kırılmış olabilirsiniz. Sizi kıran kişiler hatalarının farkına varabilir veya siz özür dileyebilirsiniz. Kırgınlıklarınızın son bulmasına izin verin. Oldukça sağlıklı bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Bir kere değil, iki kere düşünün.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Akrep; Duygusal olarak hassas bir dönemdesiniz. Bu hafta ayrılma kararı aldığınız bir ilişkinin bitişinin bir kayıp olmadığının farkına varacaksınız. Yaşamınızın her alanında değişim enerjisine girecek, ön planda olacaksınız. Ayrıca, monoton devam eden iş hayatınız varsa ve sizi zorlayan maddi sıkıntılarınız varsa, muazzam dönüşler alacaksınız. Sezgilerinizin çok arttığı bir haftadasınız. Gördüğünüz rüyalar haberci olabilir. Ne düşünüyorsam oluyor dediğiniz bir haftadasınız. Çalıştığınız iş yeriniz varsa, departmanınız değişebilir. Değişen şartlar sizi korkutmasın. Daha sağlam adımlar atarak daha iyi imkanlara sahip olabilirsiniz. Ne istediğinizin farkında olduğunuz bu hafta, yeni sorumluluklarınız sizi endişeye sürüklemesin. Yarım kalmış yatırım işleriniz tamamlanıyor. İşsizseniz iş, eviniz yoksa ev. Hepsi size geliyor. Bu dönem başladığınız işlerde başarılı olacak, çok para kazanacaksınız. Özellikle sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızla aşk hayatınızda yeni çatışmalara yer vermeyin. Yalnız bir akrepseniz, inanılmaz huzur verecek insanlarla tanışacaksınız. Özellikle hislerinizle yaşam yolunda ilerleyeceksiniz.

Haftanın spotu: Rüyalarınızı unutmayın.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, şansınız yerinde. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar kuracağınız, iş hayatınızda başarıya gideceğiniz bir haftadasınız. Hayatınız hakkında hiç kimsenin yorum yapmasını istemeyeceksiniz, buna mani olamazsınız. Sizin yapacağınız tek şey, size yapılan yorumları duyduğunuzda takılmayın. Takıldığınız zaman psikolojinizi bozabilir. Kimsenin sizin enerjinizi emmesine müsaade etmeyin. Kimsenin hakkında kimseye kötü laf konuşturmayın. Amaçlarınıza doğru yol alırken, iş ve kariyer anlamında güzel haberler alacaksınız. Bu hafta çok iyi para kazanacaksınız. Gecikmiş paranız varsa, hepsi size geri dönecek. Hayatınıza girecek olan kişinin lütfen geçmişine takılmayın.

Haftanın spotu: Nazardan korkmayın.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Oğlak; İş hayatınızda kazançlı gelişmeler olabilir. Kaçırdığınız fırsatlar tekrar karşınıza çıkacak. Yönetmeyi çok seviyorsunuz. Planlı ve programlısınız. Bu hafta sert tavırlar içerisindeyseniz, yüzünüzün yumuşamasına neden olacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her yaşadığınız sorun için muhakkak çözüm bulacaksınız. Tüm sorunlarınızı içtenlikte halledebileceksiniz. İlişkinizde uzun bir birlikteliğe sahipseniz, partnerinizle bazı konularda uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. İyi bir dinleyici olduğunuz takdirde dengeyi koruyabileceksiniz. Geçmişte yaşadığınız ilişkinize dair konular gün yüzüne çıkabilir. Sorun olan her şeyi geride bırakın ancak, halledeceğiniz ne varsa önce konuşun. Düşünceleriniz ve istekleriniz konusunda, özellikle iş yaşamınızda çok zorlandınız bu ay , haftanın 3. gününde bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Daha önce arayıp bulamadığınız imkanlar bu hafta itibarıyla güzel sonuçlanacak.

Haftanın spotu: Sorunlarından kurtul, huzura yönel.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, Kova burcu yarım kalan işlerini tamamlayacak. Aynı zamanda parasal anlamda beklenmedik destekleri görecekler. Gezegenlerin kombinasyonu nedeniyle, işlerinize adapte olma konusunda zorluk çekeceksiniz. Sıkıntı yaşamanıza neden olan iş sorunlarınızı kafaya takmadığınız takdirde sorun olan her şeyi sizden uzaklaştıracaksınız. Çevrenizdekilerin ve özellikle çalışma arkadaşlarınızın üstten üstten davranışlarının etkisinde kalarak kendinizi üzmeyin. Sinir sisteminizin bozmamaya özen gösterin. Ortaklaşa bir iş planı içerisindeyseniz, ortağınızı çok iyi araştırın. Aksi takdirde büyük zarar edersiniz. Bu hafta içinizde gereksiz duyguları barındırmayın, sinir sisteminizin çok hassas olacağı bir haftadasınız. Kuşku, şüphe gibi olumsuz duyguları çok hissederseniz, psikolojiniz dahi bozulabilir. Aşk hayatınıza gelecek olursak; özellikle evliyseniz partnerinize karşı yalan söylemeyin. Adil ve dürüst olduğunuz takdirde ilişkinizde güzel ilerleme yaşayabilirsiniz. Eğer ilişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız olabildiğince dürüst davranış gösterin.

Sağlık konusuna gelecek olursak, sinir sisteminize her zamankinden daha çok özen

Haftanın spotu: Psikolojini bozacak her şeyden uzak dur.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 28 ŞUBAT- 6 MART 2022

Sevgili Balık; Aşk hayatınızda sizi yoran tüm sorunlar artık bitiyor. İş hayatınızda konum veya sektör değişimi yapabilirsiniz. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu aşktan yana. Uzun süredir durağan ilerleyen ilişkinizde çok güzel tutkular yaşanacak. Duygularınız konusunda uzun süredir öyle bir enerji artışı yaşayacaksınız ki kendinize hayran kalacaksınız. Hayatınızın yenileneceği bir haftaya giriş yapıyorsunuz. 31 Ocak tarihine kadar tarzınızı değişmeyin.

Bu süreçte yenilenmek ve değişmek isteyeceksiniz. Kendinize olan güveniniz artacak. Ayrıca bu hafta öyle bir enerji artışı yaşayacaksınız ki, bu enerjinizi içinde bulunduğunuz sorumluluklarınızda kullanın. Bu arada sürekli hakkınızda konuşan ama bir türlü ortaya çıkmayan bir kaç arkadaşınızın kim olduğunu öğreneceksiniz. Mümkün olduğunca yaşam enerjinizi doğru kullanın.

Haftanın spotu: İş hayatınızda şikayetçi olmayın.