Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 | Akrep depresyona giriyor, Oğlak sürekli sakarlık yapıyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Koç; Bu hafta boyunca yaşıt akrabalarınızla olan fikir ayrılıklarınız son bulacak. Sizi kıranlar haddini bilecek. Kırgınlıklarınızın bitmesiyle birlikte çok daha mutlu olacaksınız. Ani gelebilecek seyahatler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda şansınızın tamamen yükseleceği bir haftadasınız. Hayatınızın kabusu olarak gördüğünüz şanssızlıklar son bulacak. Çok iyi para kazanacaksınız. Belirsizlikler hayatınızdan tamamen çıkacak. İlişkisi olmayanlar yeni aşklara adım atacak. İlişkisi olanların ise arasındaki romantizm artacak ve uyumlu olacaksınız. Kandırılma ve dolandırılmaya karşı dikkatli olmalısınız. Özellikle dijital alanda çok daha temkinli olmalısınız. Kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceğiniz bir haftadasınız. Yarım kalanları tamamlamanız gereken bir haftadasınız. 8 Eylül'e bırakmamalısınız. Güven duygusuyla değişimler yapabilirsiniz.

"Kendinizden emin olun. Kimseye ispat etmekle uğraşmayın!"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, iş hayatınızda maddi manevi güç kazanacaksınız. Zihninizde sorun oluşturan her şeyden arınıyorsunuz. Sağlığınız yerinde ve şans sizden yana. Bir süredir odaklanamadığınız konulara odaklanacağınız bir haftadasınız. Herkesin sizin gibi davranmasını beklememelisiniz. Cuma gününden beri hakkınızda konuşulanları duydukça sinirlerinize hakim olamadınız ancak bu konuların ne kadar gereksiz olduğunun farkına varacağınız bir haftada olacaksınız. Konsantrasyon dağılmasından bu hafta arınacak ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Çalıştığınız alanda yükselebilirsiniz. Yaşam motivasyonunuz artacak. Sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa, içiniz rahat bir şekilde tedaviye başlayabilirsiniz. İlişkisi olanlar uyum kazanacak, olmayanlar ise yeni birileriyle görüşecek ancak olumlu sonuç almayacak.

"Kimin ne düşündüğüyle ilgilenmeyin"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta kontrolsüz güçle hareket etmemelisiniz. Düşünmeden konuşmamalısınız. Haftaya oldukça enerjik başladınız. Sorun yaşamamak için iletişim konularında dikkatli olmalısınız. Düşünerek konuşmalı ve belirsizliklere yer vermemelisiniz. Aşk hayatınızda da şanslı bir haftadasınız. Kalbiniz boşsa bu hafta tanışmaları ertelememeli ve özgüvenli olmalısınız. Daha önceden birlikte olduğunuz kişilerle vicdanınızdan dolayı tekrar şans verebilirsiniz. Ancak şans vermemeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Arkadaşlarınızdan inanılmaz destek görecek ve yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz. Artan cesaretinizle her türlü zorluğu ortadan kaldıracaksınız. Enerjinizin yüksek olduğu bu haftada kazalara çok açıksınız. Sakatlanmamaya dikkat etmelisiniz. İnternet üzerinden alışverişlerde çok temkinli olmalısınız.

"Dikkatinizi yükseltin"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta aile büyüklerinizle aranızdaki sorunları çözeceksiniz. Daha cesur ve kendinizden emin olmalısınız. Üzerinizdeki ölü toprağını atın. Bu hafta ev ve ailenizle ilgili uzun zamandır çözümleyemediğiniz sorunları kolaylıkla aşıyorsunuz. Bununla birlikte zihin olarak da rahatlıyor ve iş hayatınıza odaklanıyorsunuz. Ayrıca büyük başarılar elde edecek ve otorite kurmak istediğiniz konularda da isteğiniz olacak. Otoriter konumdaki kişilerle de sorunlarınız son bulacak. Öte yandan işsiz bir Yengeç burcu yeni bir işe başlayabilir. Kariyer hedeflerinize ulaştıkça genel yaşantınız da olumlu etkilenecek. Kadersel neyi değiştirmek istiyorsanız cesur olmalısınız. Sağlığınız konusunda da iyileşme söz konusu.

"Ruhsal hafifleme hayattan keyif almanıza yardımcı olacak"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta hedefleriniz konusunda harekete geçmelisiniz. Kısa ve uzun seyahatlerde önemli bir zamandasınız. Aşk hayatınızda ego savaşları yapmamalısınız. Süregelen bir ilişkiye sahipseniz nasıl huzurlu olabileceğinize odaklanmalısınız. Söz polemiklerine girmemelisiniz. Partneriniz bu hafta size istediğiniz ilgiyi gösteremeyecek olsa da hemen altında başka neden aramamalısınız. İlişkinizin gidişatı konusunda sevgi dolu olmalı ve yanlış yapmamalısınız. Bir planınız varsa adım attığınız sürece kısa sürede sonuç alabileceksiniz. Sizi zorlayan koşullardan kolaylıkla arınabileceksiniz. Spor yaralanmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Bedeninizi yoracak aktivitelerden uzak kalın.

"Aşkta ve ilişkide ego savaşı yapmayın"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Başak: Kazancınıza kazanç katacağınız ve başarılarınızla fark edileceğiniz bir haftadasınız. Yeni atılımlara gireceğiniz bir haftadasınız. Akılcı yatırımlarla maddi anlamda büyük şanslar elde edeceksiniz. Kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Bu dönem doğum gününüzü kutlayan eski tanıdıklarınızın tebriklerini kabul edin ancak tekrar görüşmek istemiyorsanız kendinizi bu duruma zorlamamalısınız.

"Kendinizden emi olun"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, yurt dışı bağlantılı iş anlaşmaları için şanslısınız. Aşk hayatınızda da oldukça şanslısınız. Her konuda kendinizi yenileyebileceğiniz bir haftadasınız. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki güven sorunlarını çözümleyeceksiniz. Uzun süredir yaşadığınız polemiklerden arınacaksınız. Kariyerinizde ilerleyecek ve kendinize güveniniz artacak. Noktaladığınız ilişkilerden geri dönüş görebilirsiniz ancak şans vermemenizde fayda var. Kandıran tekrar kandıracaktır. Sağlığınız konusunda özellikle yüzünüzle ilgili rahatsızlıklara karşı temkinli olmalısınız.

"Canınızın yanmasına neden olan insanları affedin ancak uzak kalın"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Akrep; Depresyona çok açık olduğunuz bir haftadasınız. Karamsar olmamanız gerekiyor. Sindirim ve ürolojik konularda dikkatli olmalısınız. Ortaklarınızla sorunlarınızı birlikte çözmeye çalışmalısınız. İşinizin istikbali konusunda şüpheleriniz varsa pişman olacak adımlar atmamalısınız. Kazancınızı da kariyerinizi de yükseltebileceğiniz bir haftadasınız. Sonlandırdığınız bir ilişkiniz varsa bu hafta barışabilirsiniz. Ya da partnerinizle birbirinizi anlamadığınız bir dönemden geçiyorsanız, ilişkinizin şifa bulacağını bilmelisiniz. Kalbi boş olanlar yeni tanışacakları kişilerle geçmiştekileri kıyaslamamaya özen göstermeli.

"Geçmiş geçmişte kalır, siz önünüze bakın"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, aşk hayatınızda çok şansısınız. Finans ve yatırımlarınızda kazançlar elde edeceksiniz. Neyin hayalini kuruyorsanız o yönde ilerleyeceksiniz. İdeallerinizi gerçekleştireceksiniz. sosyal hayatınız ve arkadaşlarınızla ilgili bazı kırgınlıklarınız varsa hatalarını anlayacak ve sizi geri kazanmak isteyeceksiniz. Sağlam adımlar atarak hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Evli olanlar anne, baba olma müjdesi alabilir. Kalbi boş olanlar sosyal çevresinden yeni kişilerle tanışabilir. Kolay tanıyabileceğiniz biriyle bir anda güçlü ilişkilere başlayabilirsiniz. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Hemen evham yapmayın.

"Parasal konularda gücünüze güç katın"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Oğlak; Sakarlıklara karşı dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Evinizle ilgili köklü değişimler yapabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili anlaşmalar yapabilirsiniz. Çok çalışacağınız bir haftadasınız. Pes etmemelisiniz. Bu hafta uzun süredir istediğiniz şeyleri hayata geçireceksiniz. Hayatınızın düzenini yeniden planlayacaksınız. Umudunuz yeniden artacak. Oldukça enerjik bir haftadasınız. Yeni sözleşmeler ve anlaşmalar geleceğe yatırım olacak. Sabırla beklediğiniz işleriniz sonuçlanacak. Çevrenizdekiler hakkınızda konuşabilir. Bu durum sizi rahatsız etmesin.

"Gelecek konusunda kaygı etmeyin"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Kova; Bu hafta yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz. Bu hafta iş hayatınızla ilgili davet edileceğiniz ortamlara gitmek istemeyebilirsiniz. Bu davetlerde karşınıza fırsatlar çıkabilir. Kaçırmamanızda fayda var. Aşk hayatınızda uyum yaşayacaksınız. Zihinsel yorgunluğunuz sona erecek. İnanılmaz huzur bulacağınız bir haftadasınız. Geçmişte kalan bilinmezliklerden sıyrılacaksınız. Eksik hissettiğiniz alanlarda eğitime katılabilirsiniz. Kişisel ve ruhsal anlamda kendinizi geliştireceğiniz çok kıymetli bir haftadasınız.

"Düşünce yüklerinizi atın ve rahatlayın"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 29 AĞUSTOS - 4 EYLÜL 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, oldukça önemli bir haftadasınız. Son bir haftadır özellikle aile büyüklerinizle ilgili fikirsel konularda iletişim problemleri yaşadınız. Ancak bu hafta tüm geçimsizlikler sona erecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Haklarınızı elde edeceğiniz bir haftadasınız. Evinizde dekor değişikliğine gidebilirsiniz. Bu yenilikler içsel huzurunuzun artmasına neden olacaktır. Sosyal ilişkilerinizde bazı arkadaşlarınızla yaşadığınız polemikler yeniden gündeme gelebilir. Sizi yoran ve bitirdiğiniz bir ilişki varsa psikiyatriste gidebilir ve yardım alabilirsiniz. Sosyalleşmek açısından oldukça önemli bir haftadasınız.

"Yaşanmışlıklardan ruhunuz yorulmuşsa tedavi sizin elinizde"