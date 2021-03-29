Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Haftalık burç yorumlarına göre 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021 tarihi arasında bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

GÜNLÜK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Koç;

Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, bu hafta para mevzuları ve parasal alışveriş konularında dikkatli olmalısınız. Merkür sizleri para hakkında söylediklerinizi veya duyduklarınızı önemsemeniz gerektiği hakkında uyarıyor. Yeni tanıdıklarınıza dikkat edin, kendinize ait detayları kimseye anlatmayın. Yoksa hayati sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

İkili ilişkide ise eşinizle ilgili tatsız yaklaşımlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak sakin olun. Unutmayın ki bu, Mars'ın oluşturduğu gerginlikten kaynaklanıyor. Yapıcı olmalı ve kendinizi suçlamamalısınız.

İş hayatınızda verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Gergin günler geride kaldı. Sağlık konusunda ise ateş ve hava grupları, Mars'ın İkizler burcundan ayrılana kadar yanıklara dikkat etmesi gerekiyor. Ateşli hastalık, kas ağrısı, sıcak içeceklere dikkat edin.

"Zorluk ne olursa olsun sonuca odaklanıyorum."

GÜNLÜK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Boğa;

Platonik aşk yaşıyorsanız eğer ilişkiyi derhal bitirmelisiniz. Kalbi boş olanların hayatının aşkını yaşamlarına çekme ihtimalleri oldukça yüksek. Karşıdaki kişinin size uyumlu olduğunu hissettikten sonra o ilişki harika bir ilişki olur. Bu netliği hissetmeden yakınlarınızla söz konusu olayı paylaşmayın.

Evli ve ilişki olan boğalar ise tartışma konusu olabilecek her olaydan nasıl kurtulacaklarını düşünmeli. Sözlerinize dikkat etmeli, iki kez düşünmelisiniz. 5 nisana kadar sabrederseniz psikolojik olarak düzgün bir dönemde olacaksınız.

Çalışansanız yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Kararınızı hazır hissedip hissetmeme durumunuza göre vermelisiniz. İşsiz olanlar ise yeni iş teklifi alabilecek döneme girdiler.

Sağlık konusunda dikkat etmeli ve iştahınızı kontrol etmelisiniz. Yoksa kilo alabilirsiniz.

"Hakkında kim ne derse desin, sen kendini nasıl görüyorsun?"

GÜNLÜK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili İkizler;

Hukuksal konularla alakalı işleriniz varsa arabulucu olmalı ve uzlaşma yollarını düşünebilirsiniz. Çözüm aramakta fayda var. Uzak mesafe gördüğünüz işler konusunda netlik kazanabilirsiniz veya bir şans daha verilebilir size. Bu hafta haksızlıklardan arınabilecek bir dönemdesiniz.

Sosyal hayatınıza daha çok özen gösterirseniz daha huzurlu hissedersiniz. Eğitim konusuna odaklanırsanız notlarınız yükselebilir ve sonuçlar sizi mutlu edebilir.

Yatırım yapmayı planlıyorsanız 4 nisandan önce ani kararlar vermemeli, paranızı biriktirip bankada tutmaya özen göstermelisiniz. Evde değerli eşya tutmayın çünkü hırsızlıklar söz konusu olabilir.

Yanık tehlikelerine ve kazalara karşı dikkatli olun ve baş ağrısını hafife almayın.

"Kendine yaslan hayata karşı dik dur."

GÜNLÜK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Yengeç;

Yengeç burcu iş ve para konusunda şanslı olduğu döneme girecek. Emek verdiklerinizin meyvesini gördükçe motive olacaksınız.

Etrafınızdaki olumsuz insanları değiştirmeye çalışmayın. Kendinize büyük haksızlık yapmanıza neden olabilir bu durum. Herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz.

İlişkisi olan yengeçler dengeli olmalı, karşısındakini bunaltmamalı fakat aşırı mesafeli de olmamalı. Kalbi boş yengeçler yeni ortamlarda yeni insanlarla tanışabilir ancak bu kişileri iyice tanımadan kimseye bağlanmayın.

"Kendine güven, geleceğine karşı istekli ol."

GÜNLÜK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Aslan;

Sakatlanmalar, kas ve bel ağrılarına dikkat edin. Ruhunuzu yavaşlatın, acele etmeyin telaşsız hareket edin. Maddi konularda, yurt dışı beklentileriniz varsa bu haftanın sonuna doğru güzel haberi alabilir, ardından ülke değiştirebilirsiniz. Eğitim alıyorsanız veya sınava girecekseniz güzel haberler alabilirsiniz.

Bu dönem ev değiştiren aslanlar hayatlarının da değişeceğini fark edecekler. Yeni ev ile birlikte yeni hayata kavuşmuş gibi hissedeceksiniz. İş hayatınızda yeni karar alacak ve başarılı olacaksınız.

"Hayatı tutkuyla yaşıyorum."

GÜNLÜK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Başak:

Bazı başaklar sevdikleri tarafından kötülük görmüş olabilir. Bu acının sebebini sorgulamak yerine 'Bana hangi konuda tecrübe kazandırdı?' diye kendinize sormalısınız ve böylece gelişmelisiniz. İnsanların arkanızdan konuşması sizi üzmüş olabilir ama dik durmalı ve bunları düşünmemelisiniz. Eğer partneriniz yaşam enerjinizi alıyorsa yeni kararlar vermenizde fayda var. Olumsuz kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Eğer hayatınızdan çıkaramayacağınız biri ise, onu olduğu gibi kabul edin.

İşsiz olan başaklara yeni iş teklifi gelebilir ve bu dönem başlayacakları işlerde çok başarılı olabilirler. Eğer çalışansanız zam, yükselme konuları sizin için güncel konular arasında yer alıyor.

Boğaz çakranıza dikkat etmelisiniz.

"Ben sakinim ve dikkatliyim."

"Herkesi olduğu gibi kabul ediyorum."

GÜNLÜK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Terazi;

Gezegenlerin kombinasyonu terazileri sıkı giyinmesi konusunda uyarıyor. Cumaya kadar bedeninizi koruyun. Evli iseniz eşinizin duygularını anlamaya ve ona özenli davranmaya dikkat etmezseniz terk edilebilirsiniz. Teraziler ihmalci olursa kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kalbi boş olanlar yeni ilişkiye başlamak için güzel bir haftadalar. Bir anda hayatının aşkını bulabilirler.

Maddi kayıpları kazanca çevirmek için kendinizi yıpratmayın. Sektör, iş değişimi yaşayabilir hatta yeni meslek sahibi bile olabilirsiniz. Yeniliklerde daha kazançlı sonuçlar elde edeceğiniz süreçtesiniz.

"Geleceğe güveniyorum."

GÜNLÜK AKREP BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Akrep;

Akrep burcu ilişkileri bakımından hafta sonunu gergin geçirdiler. Zorlayıcı süreci geride bırakmak veya bu sürece devam etmek de sizin elinizde. Aile büyüklerinizden gelen sizi kızdıracak konulara karşı soğuk kanlı olun, tartışmalar çıkarmayın. Onların sezgilerine ve düşüncelerine önem vermeniz gereken bir haftadasınız.

İş hayatındaki girişimleriniz için uygun zamandasınız. Yeni meslek edinme, yeni işe girişme, yeni eğitim alma, işi değiştirme, ortağı değiştirme gibi konular gündeminize gelebilir. Kendinize güvendiğiniz taktirde sonuç olumlu ve kazançlı olacaktır. Şansınızın döneceği bir süreçtesiniz.

"Aile olmak önemlidir."

GÜNLÜK YAY BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Yay;

Kalbiniz boşsa ve uzun süren yalnızlıktan dolayı tükenmiş hissediyorsanız bir anda bu duygulardan kurtulabilir ve hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Büyük aşklara yelken açacak dönemdesiniz. Evli ve ilişkisi olan yayların ilişkilerinde neşenin artacağı bir hafta görünüyor bu hafta. Partnerinizin istemediği biriyle gizli gizli görüşmeye kalmayın, yakalanma ihtimaliniz var.

İş ve kariyer hayatınızda başarılı olacak, yatırım konularında doğru tespitler yapacak ve yükseleceksiniz. İş hayatında yeni alacağınız kararlar sayesinde başarılar elde edeceksiniz.

"Kendinin değerini bil."

GÜNLÜK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Oğlak;

Para konusunda sabrederseniz sonuçlar güzel olabilir. Maddi beklentiler, yatırımlar gibi konularda sabırlı olmalısınız.

Beklenti içerisinde olduğunuz arkadaşlarınızla ilgili iletişimde net olmalısınız. İş hayatınızdaki gerilimlerden şikayetçi olmak yerine nasıl arınabileceğinize odaklanmalısınız. Aksi taktirde gerginliğe gerginlikle cevap verirseniz işinizden olabilir, hayalleriniz yıkılabilir ve daha birçok olumsuz durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Aşk ve ilişkiler konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Kimseye kendinizi ispatlama gereği duymayın. Evli iseniz ve eşinizin yakınları sizin tavırlarını beğenmiyor olabilir. Eşinizle tartışmayın bu konu yüzünden. Önemli olan partnerinizin sizin hakkınızda ne düşündüğü. Kalbiniz boş ise birileriyle tanışabilirsiniz. Fakat hemen bağlanmayın, yanıltıcı biri olabilir.

Kazalara karşı dikkatli olun.

"Kendime güveniyorum ve kendimi seviyorum."

GÜNLÜK KOVA BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Kova;

Sevgili kovalar, bazı arkadaşlarınız sizden borç para isteyebilir. Verdiğiniz parayı geri alabilecek misiniz alamayacak mısınız, bu konuyu düşünmeden hareket etmeyin. Borsa ile ilgileniyorsanız dikkatli olun. Hırs ile borsaya girmeyin. Hırslı yatırımlar yapmazsanız mağdur olmazsınız.

Evli iseniz çocuklarınızın başarısı ile gurur duyabilirsiniz. Eşinizden beklediğiniz yakınlığı görebilirsiniz. Yalnız iseniz geçmişe ait duyguları hayatınızdan attıysanız yeni aşka adım atın yoksa aynı şeyleri yaşarsınız. Önce ruhen hazır olmayı bekleyin.

Sağlık konusunda sindirime karşı dikkatli olmalısınız. Mide problemlerinize de dikkat etmeyi unutmayın.

"Geçmişi bırak, önüne bak."

GÜNLÜK BALIK BURCU YORUMLARI 29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021

Sevgili Balık;

Bu hafta sezgileriniz artacak. Rüyalarınızı önemseyin. Artan sezgileriniz sayesinde güzel yatırımlar yapacaksınız.

Eğer bir çalışansanız yaptığınız işlerle konuşulabilir ve takdir edilebilirsiniz. Hatta yükselebilir ve ödül dahi alabilirsiniz. İş hayatınızda yenilikler ile kalıcı başarılar elde edeceksiniz.

Kalbi boş olan balık burcuna birileri büyük aşklar bulabilir. Muhteşem aşklara başlayabilir hatta evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz.

Kaygılardan uzak durun, kuruntulu olmayın.

"Hissettiğin gibi yaşa ve davran."