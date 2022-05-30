Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 29 Mayıs - 5 Haziran 2022| Koç her konuda ilerliyor, Boğa farkındalık kazanıyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 29 Mayıs - 5 Haziran 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Koç; Haftaya mükemmel başlıyorsunuz. Aşkta da, parada da harika geri dönüşler alacaksınız. Üstelik sağlığınız konusunda da maşallahınız var! Haftaya ikizler burcunda olan bir yeni ay enerjisiyle giriyorsunuz. Kendinize olan güveniniz artacak. Ancak fazla iyimser olmanız sorunlara neden olabilir. Yakın akrabalarınızla yaşadığınız problemleri ortadan kaldırmak için çaba sarf edeceksiniz. Aranızdaki geçimsizlikleri dengeleyebileceğiniz bir hafta olacak. Maddi ve finans işleriniz de artık çok yolunda gidecek. Para için mücadele ediyorsanız çabalarınızın net bir şekilde karşılığını alacaksınız. 3 Haziran itibariyle şans sizden yana olacak. İşleriniz istediğiniz gibi sonuçlanacak. Özellikle aşk ve ikili ilişkilerde sizi geren ve endişelendiren huzursuz düşünceleri tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Doya doya aşk yaşamaya hazır olun!

HAFTANIN SPOTU: "HER KONUDA İLERLİYORSUNUZ"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Boğa; Çok yoğun bir hafta olacak. Evinize yeni misafirler gelebilir. Çalan kapınızı kimseye kapatmayın. Bahanelerin ardına sığınmayın ve en iyi şekilde ağılayın. Finans konularda, gelirinizi artıran tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sizi destekleyecek olan kazançlara sahip olmakla birlikte mesleğinize olan sevginiz artacak. Sorumluluklarınızın artacağı bu süreçte adım attığınız her işte başarılı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Aşk konusunda izleniyormuş hissine kapılabilirsiniz. Partneriniz tarafından kısıtlanabilirsiniz. Ufak kıskançlıkları sorun yapmamalısınız. Ancak aşırıya kaçmasına müsaade etmemelisiniz. Yolunda giden ilişkinizin zedelenmemesi için elinizden geleni yapmalısınız. Şikayetçi tavırlarınızdan vazgeçmelisiniz. Fevri davranışlar sergilemeyin. Orijinal fikirleriniz sayesinde göz önünde olacağınız bir haftadasınız. Sağlığınız çok iyi, sadece cilt sorunları yaşayabilirsiniz.

HAFTANIN SPOTU: "HERKESTEN FARKLI OLDUĞUNUZUN FARKINDA OLACAĞINIZ BİR HAFTADASINIZ"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili İkizler; Bugün itibariyle tepkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yardımsever olmanızdan kaynaklı çevrenizdeki kişiler tarafından takdir edilecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklarınızda size huzur veren kişilerle görüşeceksiniz. Hareketli ve enerjik bir haftadasınız. İşsiz olanlar yeni bir işe başlayabilir. Size başkalarıyla ilgili anlatılan konularda düşünmeden ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kimsenin üzüntüsüne sevinç yapmamanız gereken bir gündesiniz. Vaktiyle canınızı yakmış kişilerin başına gelen olayları duyduğunuzda 'İlahi adalet' deyip geçmelisiniz. Sorun ve yük olan bütün olumsuzlukların enerjisinden kurtuluyorsunuz. Doğru zamanda yaptığınız planlar işlerinizin daha da yoluna girmesini sağlayacak. Aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde uyum oldukça önemli olacak. Sağlığın gayet yerinde.

HAFTANIN SPOTU: "ANİ TEPKİLERDEN KAÇININ"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta bazı konularda menfaat elde edeceksiniz. Kırgınlıkların sona ereceği bir haftadasınız. Küslük, dargınlık yaşadığınız kişilerle barışmalar söz konusu. Özellikle iş hayatınızda, otorite konumdaki kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Para biriktirme kararı alacak ve ekonomik açıdan güçleneceksiniz. Maddi açıdan oldukça verimli olacağınız bir gündesiniz. Aşk hayatınızda karamsar tavırlar sergilememelisiniz. Partnerinizi uygun görmeyen yakınlarınızın uygun görmeye başlamasıyla ilişkinizin daha da iyiye gideceği bir haftada olacaksınız. Çocuk sahibi olmak isteyen yengeçlere müjdeli haber gelebilir. Oldukça sağlıklı bir haftasınız ancak artan iştahınızı kontrol altına almalısınız.

HAFTANIN SPOTU: "GELECEĞE DUYDUĞUNUZ GÜVEN ARTIYOR"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde eleme yapacaksınız. Sizi yoran hiçbir arkadaşlığın ve dostluğun çevrenizde barınmasına müsaade etmeyeceksiniz. Yakın akrabalarınızın dertleriyle boğuşacağınız bir haftadasınız. Altından kalkamayacağınız hiçbir işe girişmemeli, tutamayacağınız sözler vermemelisiniz. İş hayatınızda, başkalarının sıkıntılarına dahil olmak istemeyeceksiniz. Başarılı olacağınız ve başarınıza başarı katacağınız bir hafta olacak. Aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız, ya tamam ya devam kararı alacaksınız. Belirsizlikleri son bulduracaksınız. Bitişler bile karınıza olacak! Huzur bulacağınız bir hafta olacak. Bazı arkadaşlarınıza maddi konuda destek sağlayacaksınız. Sağlık probleminiz varsa şifa bulacaksınız.

HAFTANIN SPOTU: "İLETİŞİMİNİZE ÇOK ÖNEM VERİN"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Başak: Bu hafta her konuda duyarlı olacaksınız. Sezgilerinizi güvenirseniz başarılı olacaksınız. İkizler burcundaki yeni ayın enerjisiyle yeni işlere adım atabilirsiniz. Karamsarlık yapmamanız gerekiyor. Yaşadığınız bütün zorlukları kabul etmeli ve geçmişe takılı kalmamalısınız. Daha huzurlu adımlar atacaksınız. Sakin ve kararlı olmalısınız. Acele ettiğiniz her işe geç kalırsınız. Geçmişi konu ve mevzu ederek gününüzün enerjisini bozmayın. Şikayetçi ve isyan enerjisi içerisinde olmamaya özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızda, gereksiz duygusallıklardan kaçınmalısınız. Yersiz kuruntular yapmamanız gerekiyor. Eski sevgililerinizle kıyaslama yapmamanız gerekiyor. Psikolojik sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız...

HAFTANIN SPOTU: "GEÇMİŞİ BIRAK GELECEĞE ODAKLAN"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta yeni ayın enerjisiyle düşünceleriniz netleşecek. Kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. Samimiyetsiz korumacı tavırlarınız aşk hayatınızda kaoslara neden olabilir. Gerçek, samimiyetle koruyucu tavırlar sergilemelisiniz. İş hayatınızda, karar vermekte zorlandığınız konular netleşecek. Sosyal ilişkilerinizde çevrenizdeki kişilerin ilgi ve şefkatini sorgulayacaksınız. Ancak önce kendinizi de sorgulamanız gerekiyor. Netleşen duygularınızla hayatınızdaki birçok konuya da kolaylık sağlayacaksınız. Artan işleriniz iyi paralar kazanmanızı sağlayacak. Aşk hayatınızda, abartılı tavırlar sergilememeye ve yersiz kuşkulara kapılmamalısınız. Ayrıca aile büyüklerinizin işlerinde bazı parasal sıkıntılar yaşanabilir. Bu durum sizi de sıkıntıya sokabilir. Haftanın sonuna doğru toparlanıyorsunuz. Sağlığınız iyi ancak yakınlarınızdan kötü haberler gelebilir.

HAFTANIN SPOTU: "NETLEŞEN DÜŞÜNCELERİNİZ GÜVEN DUYGUSU GETİRECEK"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Akrep; Ailenizde, çocuklarınızla olan iletişiminiz artacak. Huzur bulacağınız bir hafta olacak. Zorlukların üstesinden geleceksiniz. Ancak aşk hayatınızda bazı şüpheleriniz olabilir. Bu hafta kandırılmış, aldatılmış olduğunuzu duyabilirsiniz. Flört edenler, ilişkide bir çıkmazdaysanız, kabule geçmelisiniz ve sizi aldatan partnerinizi tekrar affetmemelisiniz. Hiçbir konuda boşa çabalamadığınızı fark edeceksiniz. Kariyer ve iş alanınızda sizi kısıtlayan kimse kalmayacak. Birlikte çalıştığınız kişilerde bir yenilenme yaşanacak. Yalnız ve kalbi boş olanlar yeni ilişki yaşayabilir. Bu hafta dişlerinize özen göstermelisiniz.

HAFTANIN SPOTU: "DUYGUSAL OLARAK YOĞUN BİR HAFTAYA GİRDİNİZ AMA KENDİNİZİ ASLA CEZALANDIRMAYIN"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Yay; Haftaya yeni ayın enerjisiyle başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda uzun zamandır anlaşamadığınız konular varsa, partnerinizle karşılıklı olarak konuşmalısınız. Kendinizi ve partnerinizi netleştirmek isteyeceksiniz. Olan biten sorunların büyük problemlere yol açmasına engel olmak isteyeceksiniz. Anlayışsız tavırlarınız size büyük kayıplar yaşatabilir. Tatil planları yapacağınız bir hafta olabilir. İş ve çalışma hayatınızda yenilikler olabilir. Uzun süredir beklediğiniz o güzel haber size ulaşabilir. Maddi imkanlarınız yükselebilir. Aynı zamanda iş ve çalışma potansiyeliniz arttıkça kendinize olan güveniniz de artacak. Sabredip beklediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Kayıplarınızın kazanca dönüşeceği bir haftadasınız.

HAFTANIN SPOTU: "HİÇBİR ŞEYİ GÖZÜNÜZDE VE GÖNLÜNÜZDE ABARTMAYIN"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz konusunda müjdeler alabilirsiniz. Geçmişe ait hatalarınızla kendi içerinizde yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Her türlü zorluğun, geleceğiniz adına kolaylık olduğunun farkına varacaksınız. Bu hafta inanılmaz derecede düşünceleriniz netleşiyor. Ne istediğinizin bilincinde olacak ve programlı hareket edeceksiniz. Bir ev almayı düşünüyorsanız, mekan değişikliği konusunda yenilikler yaşanacak. Fırsatlar adeta ayağınıza gelecek. Hayattan daha çok zevk alacağınız bir dönemde olacaksınız. Ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda şüpheci tavırlar sergilememelisiniz.

HAFTANIN SPOTU: "KONTROLCU OLMAYIN VE DAVRANMAYIN"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Kova; Yorucu bir haftadasınız. Kararlarınızda net olmanız gerekiyor. Her konuda gerçekçi olmalısınız. İstemsizce ürettiğiniz bahaneler sonrasında size sıkıntı çıkarabilir. Adınızı yalancıya çıkarmamalısınız. Açık sözlü olursanız ilişkilerinizi zorluğa sokmazsınız. Olabildiğinizce gerçekçi ve net olmalısınız. Ne istediğinizi bilmelisiniz. Gelecek korkusu içerisine gireceğiniz bir haftadasınız. Bunun nedeni de yine geçmişte söylediğiniz bahaneler olacaktır. Süregelen bir ilişkiniz varsa evlilik düşüncesi bir anda aklınıza gelebilir. İlişkilerde kendinizi çıkmaza sokarsanız psikolojinizi ve sağlığınızı bozabilirsiniz.

HAFTANIN SPOTU: "HER KONUDA GERÇEKÇİ VE NET OLUN"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 29 MAYIS- 5 HAZİRAN 2022

Sevgili Balık; Bu hafta arkanızdan dönen işler gün yüzüne çıkıyor. Sizin için söylenenlere kafanızı takarsanız yaşam enerjiniz düşebilir. Ev ve aile hayatınızdaki konularda eşya değişikliği konusu varsa 5 Haziran sonrasında yaparsanız daha fazla keyif alacaksınız. Bu hafta kalbi boş olan bir balık burcuysanız davetlerde yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Yersiz önyargılar yapmamaya özen göstermelisiniz. Herkesin bir geçmişi var, daha yeni başlayan bir ilişki için bu kadar önyargılı davranırsanız çıkmaza girebilirsiniz. Haberiniz olmadan yapılanlar karşınıza geldiyse bu sizin şansınız. İsyan etmek yerine şükretmelisiniz. Aile içi ilişkilerinizde dengeli ve düzenli olmalısınız. Yeni öğrenimler yapacağınız bir haftadasınız. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. İş hayatınızda da niyet ettiğiniz işlerde sevinç yaşayacaksınız. Kazalara ve yaralanmalara dikkat etmelisiniz. Beden sağlığınız güçlü ancak kazalara açıksınız.

HAFTANIN SPOTU: "AMAN DİKKAT! KAZALARA AÇIKSINIZ"