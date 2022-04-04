Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 4- 10 Nisan 2022 | Başak şans senden yana, İkizler çok dikkatli ol!

Haftalık burç yorumlarına göre 4- 10 Nisan tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 4- 10 Nisan 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Koçlar; Bu hafta üç ayrı konuda uyarınız var. Hayatın akışına kendinizi bırakın. Duygusal açıdan iyi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Satürn kavuşumu, sosyal çevreniz konusunda her ne kadar zorlanmalar getirse de, hiçbir zorluğu kabul etmeyeceksiniz. Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızla fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu kişilere karşı sessizlik içerisinde olmaya gayret edeceksiniz. Bu hafta kaosa dair hiçbir şey istemeyeceksiniz hayatınızda. Kendi bildiğiniz yoldan ilerlemeniz size çok iyi gelecek. Uzun zamandır hedeflediğiniz beklentileriniz ayağınıza gelecek. İşinizde hem para hem de kariyerinizde yükselme konusunda fırsatlar yakalayacaksınız. Daha önceden istediğiniz bir işten teklif alırsanız, lütfen kendinize güvenin. Korkmayın, her şey güzel olacak. Yeter ki kendinize inanın. Bu yol sizin için çok hayırlı olacak. Siz yeter ki kendinize güvenin. Aşk hayatınızda bu hafta iletişim zorlanmaları yaşayabilirsiniz. Plüton'un enerjisine sakın takılmayın. Biraz kararlı olun, biraz duruşunuz net olsun. Son derece mutlu olabilecek imkanları kendiniz oluşturabilirsiniz. Kimsenin sözüne göre hareket etmeyin.

Haftanın spotu: Üzülme, hayatının kontrolü senin elinde olsun.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Başkalarına yardım etmek sizlere iyi gelecek. Kime iyilik ettiğini muhakkak bil. Araştırma yapmadan kimseye yardımcı olma, ezbere yardımda bulunma. Başın çok ağrır. Maddi konularda daha da planlı hareket etmelisiniz. Bu hafta özellikle sosyal çevrenizde, dostlarınızın derin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yardımcı olacaksanız önce bir bakın hak ediyor mu yoksa hak etmiyor mu? Süregelen bir beraberliğe sahipseniz oldukça huzurlu ve rahat tavırlar sergilemek sizin elinizde. Ancak, karşınızdaki bu tavırları anlamak konusunda zorluk çekebilir. Konuşurken muhakkak partnerinizin hayat yaşantısını göz ardı etmeyin. Aksi takdirde kaosa yol açarsınız. Maddi ve finans konularında, masraflarınız artabilir. Masraflarınız artması sizi düşünce olarak yorabilir. Kazanıyorsanız, masraflarınızı şikayet haline getirmeyin. Eyvah parasız kalacağım gibi kıtlık enerjinizin çoğalmasına sebep olmayın. Eğer ilişkiniz yoksa, lütfen bu hafta yeni tanıdığınız kişileri çok iyi tanımaya özen gösterip, geçmiş ilişkilerinizle kıyaslama yapmayın. Son olarak, bu hafta sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

Haftanın Spotu: Ezbere kimseye yardımcı olmayın.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili İkizler; Özellikle bu hafta aşk hayatınızda çok dikkatli olmalısınız. Dostlarınızla ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Bu hafta çok ama çok dikkatli olmalısınız. 6 Nisan'da iş ve kariyer alanınızda kapasitenizin ne kadar yükseldiğini fark edeceksiniz. Kazancınızı düşüncesizce bir yere yatırmayın, iyice araştırmaya özen gösterin. Bu hafta sizler için değişim haftası olacak. Her konuda yenilenmek isteyecek, gösteriş yapmak isteyeceksiniz. Önemli adımlar atarak adınızdan söz ettirebilirsiniz. Tüm gözlerin üzerinizde olması sizi korkutmasın. Aşk hayatınızda sizin enerjiniz çok yüksek olabilir, karşınızdakinin düşük olabilir. Bu küçük bir mesele. Bunu büyütürseniz ansızın ayrılıklara neden olabilirsiniz. Maddi ve finans alanında bu hafta kendinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Önce bir dolabınızı açın bakın neye ihtiyacınız var? Ona göre alın ne alacaksınız. İşsizseniz iş başvurularını çarşamba günü itibarıyla yapmaya başlayın. Mümkünse gece uykularınıza çok dikkat edin. Spor yapan ve ara vermiş bireyseniz hafta sonuna doğru tekrar spora başlarsanız hem form tutar hem de sağlıklı olabilirsiniz. Sosyal hayatınızdaki insanları değiştirmeye çalışmayın. Bu sizi ve çevrenizdekileri zorlayacaktır.

Haftanın Spotu; Kimseyi değiştirmeye çalışmayın.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, eski dostlarınızla geçmişe döneceksiniz. Geçmişte neler kazandığınıza mutlaka bakın. İş hayatınızda çok hırslı tavırlar sergilemeyin. Bu hafta finansal anlamda rahatlayacaksınız. Venüs'ün Balık burcuma geçmesi, sizin uzun zamandır yapmak isteyip yapamadığınız ufak küçük tatillerinizi devreye sokacak. Hem değişime gidebilir, hem de tatile gidebilirsiniz. Evinizde değişikliğe gideceksiniz. Evinize harcadığınız paraya acımayın, kazanıyorsanız muhakkak evinize harcayın. Bu hafta evinize çok zaman ayıracaksınız, böylelikle de yaşam enerjinizi yükselteceksiniz. Bu hafta partnerinizin size karşı sevgisinin arttığını göreceksiniz, siz de taktiksiz bir şekilde ona karşılık verin ki aranızdaki sinerji bir olsun. Taktik yaptığınız takdirde yolunda giden ilişkinizi yolundan saptırabilirsiniz. Maddi ve finans alanında alacaklarınız tek tek size gelecek. Beklediğiniz parasal konular çözülüyor. Bu hafta sıhhatiniz konusunda sindirim sisteminize karşı temkinli olun.

Haftanın spotu: Sevginizin karşılığını verin.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Aslan; Sosyal ilişkilerinizde bazı sorunlar canınızı sıkabilir. Partnerinizle birbirinizi yanlış anlamamaya özen göstermelisiniz. Özellikle evli olan bir aslansanız, yuvanızla mücadeleniz olabilir. Bu hafta moddan moda girebilirsiniz. Eşiniz eve geldiğinde içten olmaya özen gösterin. İkili ilişkinizdeki tutkuyu yükseltmeye özen gösterin. Eşinizin size vakit ayıramadığı bir haftaya girmiş olabilirsiniz. Kafanızda kurmayın, çok çalıştığı için size ve evinize vakit ayıramadığını bilmelisiniz, anlayışlı olmanız gerekiyor. Aksi takdirde hesap soran bir partner gibi davranırsanız, ilişkinizi zora sokarsınız. Geçmişte yaşanmışlıkları da bugün yaşanmış gibi ortaya dökmeyin. Her şeyi sorun eder, memnuniyetsiz davranırsanız dağılırsınız. Bu defa psikolojiniz darmadağın olur, ağlamaktan yataklardan çıkamayabilirsiniz. Maddi konularda işiniz ve kariyerinizde muazzam şanslı bir haftadasınız.

Haftanın spotu: Şikayetçi olmayın.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Başak; Yalnız, kalbiniz boşsa müjdeler olsun. Karşınıza sizi mutlu edecek prens veya prensesle karşılaşacaksınız. Özellikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonu size diyor ki; "Karşınıza aşk çıkacak" Hafta sonuna kadar şans kapınızda. Ancak, uyarılar var. Takıntı yapmayın. Çok pimpirikli olmayın. Bu hafta sağlığınızla ilgili yersiz kuşkular yapmayın. Kalbiniz boşsa uzun bir süredir hayalini kurduğunuz aşkın kapınızı çalmasına hazır olun. Bu dönem başlayan aşklarla bir 3 ay sonra radikal kararlar bile alabilirsiniz. Bu haftaya başlarken kariyer ve iş alanında süregelen sorumluluk taşıyan işlerle ilgileniyorsanız, parasal konularda gözünüzü korkutan tüm sorunları geri planda bırakacaksınız. Bir türlü hakkınızın verilmediğini düşünüyorsanız, yarından itibaren tüm beklediğiniz yükselişlerin sizi bulacağını göreceksiniz. Tercihiniz ve seçimleriniz uzun süre kalıcı başarılar elde etmenize sebep olacak. Arkadaşlık çevrenizde sizin hayatınızla çok ama çok ilgilenen kişilere karşı temkinli olun. Daha önce aranızın bozulduğu bir arkadaşınız size geri dönebilir. Karar sizin, ancak mesafeli olmak size artı kazandırır.

Haftanın spotu: Çocuklara ve büyüklere baskı kurmayın.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Terazi; İş ve kariyer alanında biraz güven problemi yaşayabilirsiniz. Eğer bir sözleşme yapacaksanız, güven konusunda problemleriniz varsa ezbere hiçbir yere imza atmayın. Kandırılabilirsiniz. Muhakkak bir hukuk danışmanıyla görüşün. Aşk hayatınızda güven problemi yaşayabilirsiniz. Bu hafta kıskançlık yaşayabilirsiniz. Bu kuruntu değil, iç sesiniz olacak. Mutlaka durun bir nefes alın. aldatılma, kandırılma konusunda temkinli olun, bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bugün itibarıyla gezegenlerin konumu nedeniyle, manevi olarak kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar güçlü hissedeceksiniz. Partnerinizle uyum ve denge sorunu yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki değişiklikler için endişe etmeyin. Bu hafta manevi ve ruhsal anlamda güçlü geçecek. Haftanın 4. gününe kadar kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İyi bir dinleyici olduğunuz takdirde dengeyi koruyabileceksiniz.

Haftanın spotu: İç sesinize kulak verin.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Akrep: Aşk hayatınızda geçmişin etkisinden kurtulmanın zamanı geldi. Yorulmuş olabilirsiniz ama, geçmişin etkisinden sıyrılın. Kendinizi şanssız görmeyi bırakın, özellikle çalışma hayatı konusunda. Hayatınızda sizi yoran düşüncelerden arındığınız zaman, kendinizi inanılmaz rahatlamış hissedeceksiniz. Bu hafta düşüncelerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyeceksiniz. Bu hafta sizi kandırdığını zanneden insanların gerçek yüzlerini pat pat ortaya koyacaksınız. Acımanız olmayacak herkese meydan okuyacaksınız. Yalnızsanız lütfen daha önce yaşadığınız, şanssızlık olarak adlandırdığınız duyguların, sizin için tecrübe olduğunu fark etmelisiniz. O kadar güzel bir dönemdesiniz ki, kırgın olduğunuz insanları kendi iyiliğiniz için affedin. Perşembe ve cuma katılacağınız ortamlarda hayatınızın ilişkisini çekmeniz çok yüksek ihtimal. Bu nedenle ortaklaşa iş planları ve teklifleri alabilir, ailenizden birine veya size güzel paralar gelebilir. Sigorta, prim ile ilgili işiniz gereği gecikmiş parasal konularınız varsa, haftanın üçüncü veya dördüncü gününde hakkınızı alabilirsiniz. Evliyseniz, boşanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayacağınız bir dönemdesiniz. Huzurunuz artacak. Bu sıralar soğuk algınlığına karşı dikkatli olun.

Haftanın spotu: Kendinize geliyorsunuz.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, Yay burcu yarım kalan işlerini tamamlayacak. Aynı zamanda maddi alanda beklenmedik destekleri görecekler. Gezegenlerin konumu nedeniyle, işlerinize adapte olma konusunda zorluk çekebilirsiniz. Zorluk yaşamanıza neden olan iş sorunlarınızı büyütmediğiniz takdirde sorun olan her şeyi sizden uzaklaştıracaksınız. Çevrenizdekilerin ve özellikle çalışma arkadaşlarınızın kibirli davranışlarının etkisinde kalarak kendinizi üzmeyin. Sinir sisteminizin bozulmasına yol açarsınız. Ortaklaşa bir iş planı içerisindeyseniz, ortağınızı çok iyi araştırın. Aksi takdirde büyük zarar edersiniz. Bu hafta bünyenizde gereksiz duyguları barındırmayın, sinir sisteminizin çok hassas olacağı bir haftadasınız. Kuşku, şüphe gibi olumsuz duyguları çok hissederseniz, psikolojiniz dahi bozulabilir. Aşk hayatınıza gelecek olursak; özellikle evliyseniz partnerinize karşı yalan söylemeyin. Adil ve dürüst olduğunuz takdirde ilişkinizde güzel ilerleme yaşayabilirsiniz. Eğer ilişkinizin zarar görmesini istemiyorsanız olabildiğince dürüst davranış gösterin.

Sağlık konusuna gelecek olursak, sinir sisteminize her zamankinden daha çok özen gösterin.

Haftanın spotu: Affedici olun.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta çok şanslısınız. İş arkadaşlarınızdan destek alacaksınız. Uzun süredir iş hayatınızda fikrine, duruşuna, size olan tavırlarına takıldığınız, huzursuz olduğunuz bir çok birey vardı çevrenizde. İşte bu hafta tüm bu kişilerin git gide elendiğini göreceksiniz. İş arkadaşlarınızdan uzun süredir göremediğiniz desteği ve yardımı alacaksınız. Ailenizle geçmişi konuşmak isteyebilirsiniz bu hafta, ancak konuşurken muhakkak çözümleyici olmayı tercih etmelisiniz. Uzun süredir bekar bir oğlak burcu bireyiyseniz, gözünüz aydın! Çarşamba günü itibariyle hiç plansız programsız yeni aşklara yeni ilişkilere yelken açacaksınız. Bu haftanın başında hayatınızda neyi istediğinizi belirlemelisiniz ki, çalıştığınız iş yerinde ve gösterdiğiniz faaliyetlerde, istediğiniz her şeyi güvenle ele geçirebilesiniz. Mevcut durumunuzda her ne kadar endişe yaratan ve sizi ciddi anlamda huzursuz eden kişilerin karanlık yönlerini görerek, ciddi yüzleşmeler yaşayacaksınız. 12. ev konuları bu hafta size uğrayacak. Yani Allah ile kul arasında olan alanlar. 12. ev; kimsenin giremediği alandır. Gizli düşmanlıklarınızın hepsi bu hafta yaşamınızda karşınıza çıkacak. Ciddi bir şekilde hayatınızda sizi rahatsız eden insanları teker teker eleyecek ve rahatlayacaksınız. Sabrettiniz, sustunuz ki çok tez canlı bir burçtur Oğlak burcu, ancak öyle güzel bir tutum sergilediniz ki adalet bu hafta sizi bulacak. İş hayatınızda yetiştireceğiniz işlere acele etmeden ilerleme kaydedin. Acelecilikten uzak durmanızda fayda var. Bu hafta eğer bir paranız varsa, ayırdıysanız onu birikim yaparak değerlendirirseniz iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Hafta sonu tam anlamıyla aile ilişkilerinizde çözümlenmesi gereken yakın ve uzun geçmişe ait problemleri konuşup, çözümleyeceksiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var, Çarşamba günü itibarıyla, aşk hayatınız hareketlenecek. Evli veya ilişkisi olanlar, birbirinize karşı uzun süredir paylaşamadığınız problemleri paylaşarak, konuşarak çözümleyeceksiniz. Uzlaşmacı taraf siz olun ve problemleri çözümleyin. Bir nevi bu hafta eleme ve seçme yapacak, bu seçimlerle güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sağlığınız bu hafta son derece iyi görünüyor ancak, haftanın başında alerjik etkilere dikkat etmenizde fayda var.

Haftanın spotu: Etrafınızda her ne kadar gerçek çıkarsa çıksın, siz kendinizden her konuda emin olun.

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Kova; Ciddi anlamda çok yoruldunuz. Özellikle yaşıtlarınızla olan ilişkiler sizi çok üzdü. Yakınlarınız bu hafta sizi diğer yakınlarınıza karşı eleştirebilir, bunlar kulağınıza gelecek. 3. ev konuları bu hafta sizi etkileyecek. Bu hafta, haftanın ilk dört gününde yakınlarınızla aranızda olup biten, hakkınızda konuşulan konular ile ilgili gergin tavırlar sergilemeyin. Aşk konusunda bu hafta kendinizi güvende hissedeceksiniz. Maddi konularda ise çok şanlısınız. Bu hafta, farklı bir bakış açısına sahip kişilerin yardımını alacaksınız, farklı bakış açısına sahip kişilerin çevrenizde olduğunu fark edip, onlardan güzel tavsiyeler alacaksınız. Kalbi boş olan kova bu hafta, farkında olmadan girdiği ortamlarda dikkat çekebilir. arkadaşlarınızın yakınlarından haber alabilir, ilanı aşk ile karşılaşabilirsiniz. Kabul edip, değerlendirmenizde fayda var. Evli bir kova burcu iseniz ilişkiniz ve evliliğiniz gayet yolunda ve huzurlu bir şekilde devam ederken, haftanın 5. ve 6. gününde eşinizi kıskanabilir, onun gördüğü ilgiye takılabilirsiniz. Varsayımlarla kendinizi doldurup yolunda giden ilişkinizi, yolundan çıkarmayın. Bu hafta, hayallerinizi gerçeğe açacağınız bir haftadasınız. Neyi hayal ediyorsanız , çarşamba gününe kadar hayallerinizi geliştirebilir, gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle iş, çalışma ve para konusunda. İşsiz bir kova burcuysanız yapmayı planladığınız bir işi hayata geçirebilirsiniz.

Haftanın spotu: Aşka hep güvenin.

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 4- 10 NİSAN 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, yurt dışı işlerinizde inanılmaz gelişmeler sizi bekliyor. İş hayatınızda planladığınız her şey gerçekleşecek. Eleman olabilirsiniz, çalışan olabilirsiniz, işsiz olabilirsiniz bu hafta, arzu ettiğiniz zam, iş bulma, terfi alma gibi dilekleriniz gerçekleşebilir. Hak, hukuk, adalet alanıyla alakalı bir işiniz varsa, ya da haksız yere yargılanan bir balık burcuysanız suçsuz olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Eğitim ile ilgili uzun süredir beklediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Aşk hayatınızda partnerinize onu anladığınızı hissettirin. Partnerinizin kendine ait problemleri olabilir, size anlatabilir, siz de dinleyebilirsiniz. Karşınızdakini sadece dinleyip geçmeyin, ona tavsiyelerde bulunun, onun yanında olduğunuzu ona hissettirin. Aşk hayatınız bozulsun istemiyorsanız, muhakkak sevdiğiniz kişiyi dinleyip onun yanında olun. Ayrıca, enerjinizin artması sizi psikolojik açıdan rahatlatacak. Kalbi boş olan balıklar, çapkınlıktan uzak durun. Bu hafta flörtöz olmak size çok şey kaybettirir.

Haftanın spotu: Niyet ettiğin her şeyin gerçekleşeceğine inan