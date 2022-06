Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 6 - 12 Haziran 2022 | Yengeç duaların kabul oluyor, Oğlak ilahi adalet yerini buluyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 6 - 12 Haziran 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Koç; Bu hafta iş hayatınıza odaklanacaksınız. Hafta boyunca, gezegenlerin kombinasyonuyla, sizi engelleyen birilerinin olduğunu düşünüyorsanız; bu engelleri ortadan kaldıracaksınız. Uzun süredir, kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar, enerjik ve güçlü hissedeceksiniz. Haftanın ilk 3 gününde tüm kötülüklerden arınacaksınız.

Aşk hayatınızda ayrılık yaşadıysanız, ilişkinize yeniden şans verebilirsiniz. Tüm yanlış anlaşılmalar ortadan kalkacak. Aşkta gözünüzden damlayan yaşların yersiz olduğunu anlayacaksınız. Kalbi boş olanlar ise yeni aşklara yelken açıyor. Yeni başlangıçlara hazır olun. Ancak iyice tanıdığınızdan emin olmalısınız. Satürn gerilemeye başladı... Hayatının merkezine kendinden başkasını oturma. Bağlı ol ama bağımlı olma! Bağımlılık doğru bir ilişki değil. Evliyseniz aşkta kararlı olmalısınız. Hissettiklerinizi doğru bir şekilde ifade etmeye özen göstermelisiniz. Şikayetçi olduğunuz durumlarda, gerçekçi olarak ifade etmeniz gerekiyor. İdareci olmamanız gereken bir haftadasınız.

Maddi açıdan bereketli ve kazançlı bir haftadasınız. Güçlü ve güvende hissedeceksiniz.

HAFTANIN SPOTU: "HİÇ BİR ŞEY İÇİN ACELE ETME"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Boğa; Hakkınızda yapılan konuşmalar kulağınıza gelebilir. Bu durum da uykusuz kalmanıza neden olabilir. Üzüldüğünüz konularda, ağlamaktan çekinmemelisiniz. Bağırıp çağırmanız gerekiyorsa bağırın ancak bunu başkalarının yanında yapmayın. 'Güveneceğim hiç mi kimse yok' düşüncesi içerisindesiniz. Hayatınızdan çıkardığınız kişileri anmamaya özen gösterin. Bu hayatta güvenmediğiniz insanlar kadar güveneceğiniz insanların da olacağını unutmamalısınız.

Uzun süredir işsizseniz, haftanın üçüncü ve dördüncü gününde gelecek olan iş teklifleriyle şaşkına dönebilirsiniz.

HAFTANIN SPOTU: "ASLA UMUTSUZ OLMA"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili İkizler; Hafta boyunca para konusuna odaklanacaksınız. Haftaya başlarken, çevrenizdeki kişilerin davranışlarından sıkılabilirsiniz. Hareketliliğinize, hareketlilik katacaksınız. Sizi yoran ve yıpratan bütün duyguları geride bırakacağınız bir haftadasınız. İş hayatınızda mutlu değilseniz pat diye karar alarak iş değiştirebilirsiniz. Risk alma haftasındasınız. Üzülmemek için araştırmacı ve emin olmalısınız. Muhteşem kazançlar elde edeceksiniz.

Aşk hayatınızda sizi sınırlayan konular gündeme gelebilir. Bu durum ilişkinizi yorabilir. Kendinizi sınırlandırmaya sokmamanızda fayda var. İstemediğiniz şeylerin size yapılmasına müsaade etmemelisiniz. Özellikle alacak verecek işlerinizde haftanın beşinci ve dördüncü gününde karlı çıkacaksınız. Sürpriz mutluluklara hazır olmalısınız. Hukuksal işleriniz varsa, birlikte çalıştığınız işlere dikkat etmelisiniz. Fikir ayrılıklarına düştüğünüz arkadaşlarınızı değiştirmeye çalışmalısınız. Olduğu gibi kabullenmeniz gereken bir haftadasınız. Hiçbir şeyde direnç göstermeyin. Şanslı olduğunuzun farkına varacağınız bir haftadasınız. Göz ve diş sağlığınıza dikkat!

HAFTANIN SPOTU: "ARAŞTIRMACI OLUN"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Yengeç; İç huzurunuzun sizin için çok önemli olacağı bir haftadasınız. İşsizseniz yeni bir atılım süreci başlıyor. Çarşamba günü harekete geçmelisiniz. Bu hafta ne kadar çok dua ederseniz, dualarınız anında kabul olduğunu fark edeceksiniz. Dileklerinizin kabul gördüğü bir haftadasınız. Çok önemli bir haftadasınız.

Kırgınlıkların ve dargınlıkların sona ereceği bir haftadasınız. Sonlandırmış olduğunuz ilişkiler barışmalarla sonuçlanacak. Empati enerjinizin çok yüksek olduğu bir haftadasınız.

İş temponuz artabilir ancak her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. İştahınız konusunda dikkatli olmalı ve aşırıya kaçmamalısınız.

HAFTANIN SPOTU: "GERGİN İNSANLARDAN UZAK DURUN"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Aslan; Günlük yaşamınızda planlı olmanız gereken bir haftadasınız. Özellikle bu hafta, iş ve meslek hayatınızda yıldızınız parlayacak. Yapmak istediğiniz ancak sürekli ertelenen işleriniz yapılacak.

Aşk ve ilişkilerde verdiğiniz tavizleri gözden geçireceksiniz. Ve bunun sonucunda hata yapmama kararı alacaksınız. Hem uyumlu hem huzurlu olmak isteyeceğiniz bir haftadasınız.

Kardeşlerinizle bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kriz oluşturabilecek gerginliklerden uzak durmayı başarırsanız sorunsuz bir hafta geçireceksiniz. Artan masraflarınıza dikkat etmelisiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda harcama yapmalısınız. "Ben her an bolluk ve bereket içerisinde olmaya niyet ediyorum" olumlamasını bu hafta her gün yapmanızda fayda var. Ayrıca sosyal ilişkilerinizde, bazı arkadaşlarınızın olumsuz yanlarını görseniz de baskıcı tavırlar sergilememelisiniz. Tutamayacağınız sözleri kimseye vermemelisiniz.

Sindirim sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor...

HAFTANIN SPOTU: "BEN HER AN BOLLUK VE BEREKET İÇERİSİNDE OLMAYA NİYET EDİYORUM"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Başak: Bu hafta aile düzeninize odaklanacaksınız. Geçmişte kalan sorunlarla ilgili adım atabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Sağlığınızı bozmamaya özen göstermelisiniz.

Haftaya üzerinizde anlamsız bir gerginlikle başlıyor olabilirsiniz. Gergin ve mutsuz hissediyorsunuz. Ancak bu hislerinizi başkalarıyla paylaşırken gerçekten güvendiğiniz kişilere anlatmalısınız. Kime şikayetçi olduğuna dikkat etmelisiniz.

Meslek hayatınızda, uzun zamandır niyet ettiğiniz bir işe adım atabilirsiniz. Alacak verecek hesaplarınız planladığınız gibi gitmese de evhama kapılmamalısınız. Her şeyin geçici olduğunu unutmamalısınız.

HAFTANIN SPOTU: "HİÇBİR ŞEY SİZDEN DAHA KIYMETLİ DEĞİL"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Terazi; Ailevi konuların gündemde olacağı bir haftadasınız. Kıskançlık konuları gündeme gelebilir. Evliyseniz, hayat arkadaşınızın neye ihtiyaç duyduğunu görmezden gelmemelisiniz. Bunu başardığınız takdirde, aranızdaki tutkuyu artıracaksınız. Eşinizin yanında olduğunu hissettirmenizde fayda var. Kendi bildiğinizi yaparsanız, umursamaz tavırlar sergileyebilirseniz terk edilebileceğinizi bilmelisiniz. Bu hafta aşırıya giden kıskançlıklar yapmamalısınız. Yersiz kıskançlıklar yaparak partnerinizi bezdirmemelisiniz.

Çalışıyorsanız, her şeyi bilen tavırlarınızı bırakmalısınız. Dinleyen konumunda olursanız daha kazançlı olacaksınız. Araştırmacı olmanız gereken önemli bir haftadasınız. Konuşmanıza ve yorumlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Tek başına sürdürdüğünüz bir iş varsa ortaklık teklifi alabilirsiniz. Temkinli ve dikkatli olmalısınız.

HAFTANIN SPOTU: "İYİ BİR DİNLEYİCİ OL"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Akrep; Yakın çevrenizle olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda hırstan uzak durmazsanız kaybedeceğinizi bilmelisiniz. Hayatınızın tamamında hırslı tavırlar sergilemezseniz, çok şanslı olabilecekken, hırsınızın esiri olursanız dünyanız terse dönebilir. Aşkta da, işte de hırs yapmamanız gerekiyor.

Taşınma durumları yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz evi alabilirsiniz.

İkili ilişkilerde yalnız olanlar, yakınmaktan vazgeçmeli. Arzu ettiğiniz insanı hayatınıza her an çekebilirsiniz. Bu zamana kadar yaşadığınız kötü tecrübelere takılı kalmamalı ve kalbinize sevgiyi açmalısınız. "Bugüne kadar yaşadığım her şeyi kabul ediyorum. Beni üzen herkesi affediyorum" olumlamasını hafta boyunca söylemenizde fayda var.

HAFTANIN SPOTU: "KALBİNİZİ GÜZELLİKLERE AÇIN"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Yay; Bitirdiğiniz ilişkilere karşı özlem duyacağınız bir hafta geçireceksiniz. Yaşanmışlıkların enerjisinden çıkamıyorsunuz. "Ben geleceğime odaklanıyorum" olumlamasını yapmanızda fayda var. Kendinize değer verdiğinizi kendinize hatırlatmanızda fayda var.

İş hayatınızda planlı adımlar atmalısınız. Evliyseniz, eşinize daha ilgili olmalısınız. Kazancınıza odaklanacağınız bir haftadasınız. Haftanın ilk dört gününde göz önünde olmak istiyorsunuz. Çalışma ve üretme enerjiniz yükselecek. İnanılmaz bir başarı elde edeceksiniz. İşsiz olanlar yeni bir başlangıç yapabilir. Yarı yolda kalmayacağınızın farkında olmalısınız.

Oldukça sağlıklı bir haftadasınız. Ancak spor kazalarına dikkat etmelisiniz.

HAFTANIN SPOTU: "HER AN YENİLENİYORSUNUZ"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Oğlak; Şanslı bir haftadasınız. Bireysel kararlarınızı eyleme geçireceksiniz. İş hayatınızda ne istediğinizin farkına varacaksınız. Geleceğe dair planlar yapacaksınız. Mantığınızın sesini dinlerken duygularınızı da görmezden gelmemelisiniz. Her şey yolundayken kendinizi yormamalısınız.

İş hayatınızda tebessüm etmekten vazgeçmemelisiniz. Soğuk tavırlar sergilememelisiniz. Birlikte çalıştığınız insanlarla aranızı iyi tutmaya çalışmalısınız. Eleştirilere açık olmanız gereken bir haftadasınız.

Aşk hayatınızda, partnerinizle konuşurken, yorulmamaya öze göstermelisiniz. Sizi anlayana kadar, gerilmeden anlatmaya çalışmalısınız.

Maddi açıdan kazanç elde edeceğiniz bir haftasınız. Daha önce haksızlığa uğradıysanız ilahi adalet yerini bulacak. Sağlığınız da oldukça yerinde. Kendinize kaliteli anlar ayırın.

HAFTANIN SPOTU: "ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNUZUN FARKINA VARIN"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Kova; Aile içi ilişkilerde daha yapıcı olmanız gereken bir haftadasınız. Çözülmesi gerekilen zorluklara yardımcı olmalısınız. Bir türlü yoluna koyamadığınız işlerden net sonuçlar alacaksınız. Muazzam bir başarıya sahip olacaksınız. Ektiğinizi biçeceğiniz bir haftadasınız. Yeni yeni planlar için harekete geçeceksiniz.

Kendinize olan güveniniz artıyor. Kimler tarafından zarar gördüyseniz karmanın işleneceği bir haftadasınız. Sona erdirdiğiniz ilişkilere yeniden şans vermemelisiniz. Denenmişi denememelisiniz. Bitirdiğiniz hiçbir şeyi bugüne taşımayın.

Artan iştahını düşüyor. Diyete başlayabilirsiniz.

HAFTANIN SPOTU: "GEÇMİŞİ BIRAKIP GELECEĞE ODAKLANIN"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 6 - 12 HAZİRAN 2022

Sevgili Balık; Sosyal hayatınızda daha aktif olmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Haftaya başlarken daha fazla gelir elde etmek isteyebilirsiniz. Ek kazançlar için yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta kalkışacağınız hiçbir işe boşuna kalkışmayacaksınız.

Partnerinizle birlikte aktif olmalısınız. Tek başına hareket etmek isterseniz, yolunda giden ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Her gün sosyalleşip birlikte olduğunuz kişiyi ihmal etmemelisiniz. Kendinizi yersiz yere huzursuz etmemelisiniz.

Dargınların son bulacağı bir haftadasınız. Ayrıca kararlarınız konusunda, hayallerinizi geliştireceksiniz. Ne istediğinizi bildiğiniz sürece başarı alanında yükseleceksiniz.

İçsel huzurunuzu artıracak ortamlar oluşturmalısınız. Her gününüze şükürle başlayın.

HAFTANIN SPOTU: "ŞÜKÜRDEN VAZGEÇMEYİN"