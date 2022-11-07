Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 7 - 13 Kasım 2022 |Koçu gelecek kaygısı saracak, Yay çok gerilecek... Haftalık burç 7 - 13 Kasım 2022 yorumları meraklıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta burçlar bize neler söylüyor. Hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta neler bekliyor? İşte Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 7 - 13 Kasım 2022...