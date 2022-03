Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 7- 13 Mart 2022 | İkizler burcu lükse düşkün mü? Boğa burcu paraya para demeyecek!

Haftalık burç yorumlarına göre 7- 13 Mart 2022 tarihleri arası bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Nuray Sayarı'nın burçlar hakkında söylediklerini merak edenler "Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 7- 13 Mart 2022" soru başlıklarına göz atıyor. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURAY SAYARI İLE HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 7- 13 MART 2022

"Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları" başlığımızda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bu hafta bekleyen gelişmelere yer verdik.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Koçlar; Bu hafta yavaşlarken, iletişim ve ilişkilerinize gergin duygularla başlayabilirsiniz. Kendinizi güçsüz ve güvensiz hissedebilirsiniz. Bazı insanların tavrına tahammülünüz kalmadığı bir süreçten geçiyorsunuz. Bu hafta biraz daha sabırlı olmaya özen gösterin. Karşınızdaki insanlar sınırlarınızı zorluyor olabilir. Emin olun onlara en büyük cevabınız sessiz kalmanız olacaktır. Bu hafta asla kendinizi ispatlamaya çalışmayın. Eğer bu hafta tahammülünüzü güçlendirirseniz, içsel huzurunuzun yükselmesine neden olacaksınız. Sinir sisteminizi bozmayın, her şeyin başı sağlık. Ruh sağlığınıza bu hafta her şeyden fazla önem gösterin. Arkadaşlarınıza zaman ayırmaya ve kendinizi her konuda geliştirmeye açık olun. Özellikle 10 Mart itibarıyla meditasyon çalışmalarınıza özen gösterin, bol bol dua edin. İş hayatınızda planlı olduğunuz takdirde, başarı sizi bulacak

Haftanın spotu: Sakin ol, sinirlerine hakim ol.

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Boğa; İstekleriniz ve beklentileriniz için mücadele etmekten kaçınmayın. Çevrenizde ve arkadaşlarınızda değişkenlikler olabilir. Her konuda çabanızın karşılığını alacaksınız hiç korkmayın. Bu zamana kadar boşuna mücadele etmediğinizi anlayacaksınız. Özellikle konsantrasyonunuzun arttığı haftadasınız. Azminize azim ekledikçe, şansınıza şans katacaksınız. Çalışmaktan yana asla şikayetçi olmayın. Emin olun ekmeğini çok güzel yiyeceksiniz. Bu hafta şikayetçi olmamaya, isyan etmemeye özen gösterirseniz, öyle bir para kazancı gözüküyor ki size. Aklınızda olmayan imkanlara sahip olacaksınız, siz bile inanamayacaksınız. Yaptığınız iş dışında imkanlar gelecek, kapınızı çalacak. 10 Mart'ta Merkür'ün Balık burcuna geçmesi en çok sizin işinize yarayacak. Arkadaşlarınızın size karşı tutum ve desteğini görmek sizi çok mutlu edecek. İşsiz bir Boğa burcuysanız muazzam iş teklifleri alacaksınız. Bu hafta sizin haftanız. Boğa, bu hafta evlilik kararı alabilir. Ailenizle tartışmalar yaşayabilirsiniz, lütfen biraz onlara karşı empati yapın ve onları anlamaya çalışın. Ne olur aşırı tepkiler vermeyin, onlar böyle deyip geçmesini bilin.

Haftanın Spotu: Aile bireylerini olduğu gibi kabul et.

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, aşk ve ikili ilişkilerde patavatsız olmayın. Sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ufacık düşünmeden söylediğiniz bir şey evliliğinizi veya ilişkinizi bitirmeye yetebilir. İş hayatınızda başarı sizi bekliyor. Yaptığınız tüm iş ve sorumlulukların üzerine düşerek muazzam bir yol seyredeceksiniz. Hafta boyunca gezegenlerin kombinasyonu sebebiyle sesinizin daha çok çıkacağı bir haftadasınız. Ancak, bu iş hayatınızda böyle olsun. Aşk hayatında değil. 10 Mart'ta kariyer ve iş alanında pratik düşünceler ve çözümcül yaklaşımlarınız sayesinde adınızdan ve başarınızdan bahsettireceksiniz. İnsanlar sizi parmakla gösterecek. Bu hafta geliriniz devam ettiğinden, borçlarınızdan sakın korkmayın. Geliriniz her şeye yetecek. Merak etmeyin. Uzun süredir istediğiniz ne varsa hepsinden haber alabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlıklarında sıkıntı çıkabilir, bunu kafaya takıp üzülmeyin.

Haftanın Spotu; Düşünerek konuş.

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta hukuksal işlerinizde mutlu sonuçlar alacaksınız. Hukuksal mücadelenizde yüzünüz gülecek. Her şey istediğiniz gibi olacak. Yolunda gitmeyen, bir türlü ilerlemeyen işleriniz varsa, maddi fırsatlar alanında elde etmek istediğiniz her şeyi elde edeceksiniz. Parasal konularda inanılmaz fırsatlar elde edeceksiniz. Özellikle bu hafta kazancınızla ilgili şanslı olacaksınız ancak, doğru yere aktarmanızda fayda var. Yatırımınızı iyi planlayın. Resmi alanlardan sonuçlarını beklediğiniz işlerinizin varsa, haftanın sonuna kadar sizi yoran problemlerden arınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla aranızda borç meseleleri varsa lütfen planlı ve programlı olmaya özen gösterin. Birileri sizden borç isterse, özellikle çok da güvenmediğiniz insanlara asla borç vermeyin. Sağlık konusunda, iştahınızdaki artışa bir dur demeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Her konuda hayallerinize ulaşıyorsunuz.

Haftanın spotu: Yatırımlarınızda lütfen dikkatli olun.

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, aşk hayatınızdaki belirsizliklerin sona erecek. Girdiğiniz her ortamda takdir edileceksiniz, bu sebeple lütfen kibir yapmamaya özen gösterin. Egonuz, saygınlığınızın önüne geçmesin. Bu hafta bekar Aslanlar, evlilik teklifi alabilir, ilişki teklifi alabilir. Bu hafta hayatınıza girecek insanlarla sağlıklı bir aşk hayatına giriş yapacak, muazzam derecede huzur bulacaksınız. İkili ilişkilerinizle gayet şanslısınız. Bu hafta iş ve kariyer alanınızda oldukça yoğun bir sürece gireceksiniz. Aldığınız sorumluluklar sizi asla korkutmasın. Hepsinin üstesinden geleceksiniz. Kazancınızın artmasıyla görmek istediğini desteği görecek, kendinize daha çok güveneceksiniz. İşsizseniz eğer, daha önce çalıştığınız bir yerden yeniden teklif alabilirsiniz.

Haftanın spotu: Kibir yapmayın.

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Başak; Birlikte çalıştığınız kişilerin eleştirilerine açık olun. Kalbiniz boşsa ansızın gelen aşkla sarhoş olabilirsiniz. Bu hafta iletişime ve öğrenmeye çok açık olacaksınız. Bu hafta, işinizi yapma şeklinizle alakalı bazı eleştiriler alabilirsiniz, birlikte çalıştığınız kişiler tarafından eleştirildiğinizde lütfen sakin kalmaya özen gösterin. Hemen öfkelenmeyin, tepkisiz kalmaya özen gösterdiğiniz takdirde ve kendinizi geliştirmeniz gereken alanlarda yapılması gerekeni yaparsanız, inanın başarı sizden yana olacak. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde, ilerleme yolunuzu daha çok geliştireceksiniz. Özellikle maddi ve finans konularında, bu hafta ekstra paralar kazanabilirsiniz. İşsizseniz, lütfen kendinizi şanssız görmeyi bırakın ve biraz zamana ihtiyacınız olduğunu bilin. Gayet sağlıklı bir haftadasınız, yaşam enerjinizi yüksek tutmaya özen gösterin.

Haftanın spotu: Enerjinizi doğru kullanın.

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Terazi; İşinizde planlı ve programlı olmaya özen gösterin. Hayatınızdaki bazı kişilerle yol ayrımına girebilirsiniz. Bu size detoks olacak emin olun ve üzülmeyin. Sizi zorlayan insanları hayatınızdan çıkaracaksınız. Belki, pazar günü çok düşündünüz, herkesin ne dediğini, size iyi gelmeyenleri.. İşte, bu insanları tek tek hayatınızın dışında bırakacaksınız. Araf duygularınız yerini netliğe bırakacak. İş ve kariyer hayatınızda ise, üzerinize yıkılmış maddi konuda zorluklarınız varsa, o kadar planlı ve programlı olacaksınız ki her şeyin üstesinden geleceksiniz. Bu hafta yaşamınızdaki sorun olan işlerle ilgili çözüme kavuşacağınız bir haftadasınız. Anlaşamadığınızı düşündüğünüz bir beraberlik yaşıyorsanız, karşılıklı konuşup ya nihai son ya da kesin düzen içerisinde olmaya karar vereceksiniz. Ayrıca, kariyer ve iş alanında daha önce size teklif edilmiş bir iş varsa bu teklifler önüne gelecek, değerlendirmenizde fayda var. Bu hafta, eklem ve gözlerinize ne olur dikkat edin.

Haftanın spotu: Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz.

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta ailenizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Çalışmaktan ve üretmekten özellikle bu hafta asla korkmayın. Bu size hem motivasyon hem de gelir katacak. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu, aile ve ev alanlarınızda nabız yükseleceğini gösteriyor. Ne olur, ailenize karşı iletişiminizi güçlü tutun ve fikrinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Sakin konuşmaya çalışın ki, kalp kırmayın. Haftaya Cumartesi gününe kadar ne olur sakin olun. İnsanlar sizi kibirli olarak görüyor. Ebeveynseniz çocuklarınızın sizden nefret etmesini istemiyorsanız, düşünmeden konuşmayın, kimseye bir üstünlük kurmaya çalışmayın. Sevgi en iyi dildir, özellikle baba bir Akrep burcuysanız, kız çocuğunuz varsa, dilinize hakim olun. Biraz sakinleşmek için kendinize alanlar oluşturun, bu hafta gerilmeler için oldukça müsaitsiniz. Dikkatli ve sakin olun.

Haftanın spotu: Kırıcı olmayın.

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Yay; Bu hafta oldukça şanslısınız. Hayatınızda bulunan arkadaşlarınızdan destek alacaksınız. Epeydir iş hayatınızda fikrine, duruşuna, size olan tavırlarına sinir olduğunuz, huzursuz olduğunuz bir çok birey vardı çevrenizde. İşte bu hafta tüm bu kişilerin git gide elendiğini göreceksiniz. İş arkadaşlarınızdan uzun süredir size verilmeyen desteği ve yardımı alacaksınız. Ailenizle geçmişi konuşmak isteyebilirsiniz bu hafta, ancak konuşurken muhakkak çözümleyici olmayı tercih etmelisiniz. Uzun süredir bekar bir yay burcu bireyiyseniz, gözünüz aydın! Çarşamba günü itibariyle hiç plansız programsız yeni aşklara yeni ilişkilere yelken açacaksınız. Bu haftanın başında hayatınızda neyi istediğinize karar vermelisiniz ki, çalıştığınız yerde ve gösterdiğiniz faaliyetlerde, istediğiniz her şeyi ele geçirebilesiniz. Mevcut durumunuzda her ne kadar endişe yaratan ve sizi ciddi anlamda huzursuz eden kişilerin karanlık yönlerini görerek, ciddi yüzleşmeler yaşayacaksınız. 12. ev konuları bu hafta size uğrayacak. Yani Allah ile kul arasında olan alanlar. 12. ev; kimsenin giremediği alandır. Gizli düşmanlıklarınızın hepsi bu hafta yaşamınızda karşınıza çıkacak. Ciddi bir şekilde hayatınızda sizi rahatsız eden insanları teker teker eleyecek ve rahatlayacaksınız.

Haftanın spotu: Dua et ve dilediğini iste.

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, saygın insanların yanınızda olduğunuzu fark edeceksiniz. Zor günler yaşayıp, üstüne bir de insanlarla problem yaşayabilirsiniz, arkanızdan dönen oyunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, önemli kişilerin arkanızda olduğunu fark edeceksiniz. Maddi konularda dalgınlığa geçit vermeyin. Bir yere ödeme yapacaksanız, lütfen dikkatsiz davranmayın. Ödemelerinizi bütçe planlaması dahilinde yapın. Çevrenizde oynanan oyunları içinizde bir analiz edin ancak, karşı tarafı sevindirmeyin. Bu sebeple ani ve büyük tepkiler vermekten kaçının. Aklınızda bulunsun, kim ne yaparsa kendine yapar. "Allah'ım onu ıslah et" demek yerine "Allah'ım sen ona hidayet ver" demeye özen gösterin. Bu hafta sizi üzenlere, üzüldüğünüzü sakın ama sakın belli etmeyin. Cumartesi gününe kadar sürecek olan "eski aşk"larınızın geri dönüşlerini asla kabul etmeyin. Siz kabul etmediğiniz de arkanızdan " beni istedi ben geri dönmedim" şeklinde söylentilerini duyacaksınız. Buna da takılmayın.

Haftanın spotu: Sabret, kazanan sen olacaksın

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, hırslı ve kibirli davranışlardan uzak durun. Uzun süreli bir ilişkiye veya evliliğe sahipseniz, eşinizde memnun olmadığınız şeyleri kendisiyle konuşarak, açık sözlü olarak, ilişkinizin dengesinin bozulmasına müsaade etmeyin. Maddi gelirlerinizde olumsuz sonuçlar alabilirsiniz, ancak bu sizi korkuya gerginliğe sürüklerse, kıtlık enerjisine sokabilir, kısa sürecek bir maddi şanssızlığı uzatmaya neden olabilirsiniz. Bunu yaşamak istemiyorsanız muhakkak korkusuz olmalısınız. Çevresel ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda hafta sonu itibariyle arkanızdan konuşulan her şeyi duyacaksınız. Üzülebilirsiniz, bir takım iftiraların ortasında kalırsanız eğer, bir şey yapmadıysanız olayların gerisinde kalın, yorum dahi yapmayın. Yeter ki kendinizden emin davranışlar sergilemeye özen gösterin. Maddi konularda dolandırılmaya fazla açıksınız. Tanımadığınız bilmediğiniz kişilerin iş tekliflerine para yatırmayın, hele ki şans oyunu içeren oyunlardan kaçının. Bir arkadaşınız sizi borsaya dahil etmeye çalışabilir, asla bu teklifi değerlendirmeyin. Hırsızlığa, dolandırıcılığa karşı bu hafta çok dikkatli olmanızı öneririz. Aşk hayatınızda, geçmişte yaşadığınız ilişkilerinizin kaoslarını çözmediyseniz eğer, yeni aşklara başlamak için sağlıklı bir haftada değilsiniz. Önce geçmişin defterini kapatıp, sonra yeni birini hayatınıza alın. Bu hafta kabuğunuza çekilip, güzel şeyler düşünmeye çalışın. Ancak, depresyona girmemeye özen gösterin..

Haftanın spotu: Bugün hayatını cehenneme çeviren, yarın cennetin olabilir..

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 7- 13 MART 2022

Sevgili Balık; Bu hafta sizi yoran düşüncelerinizde ciddi anlamda arınmanız gerekiyor. Özellikle evlilikte, ilişkilerde partnerinizle yaşamış olduğunuz sorunları tekrar gündeme taşımayın. Bilinçaltınızda kıskançlık veya korku varsa bundan arının. Olumlama yapın. "Ben şuandan itibaren yaşadığım her şeyi kabul ediyorum, anı yaşamaya niyet ediyorum" 21 defa tekrar edin bu cümleleri. Bu hafta hem evlilik hem aşk hem de iş hayatınızda geçmişi geride bırakıp, anı yaşayıp, geleceği akışına bırakırsanız, her işinizin daha yoluna girdiğini göreceksiniz. Kalbiniz boş ise eski aşkınız kapınızı çalabilir. Gerçekten vaktiyle sizi üzmüş kırmış biri de olabilir. Eğer gerçekten hatalı olduğunu kabul ediyor ve sizde bunu içinizde gerçekten hissettiyseniz, bir şans verin. Hiçbir şeyin sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Bu aralar kindar olmayın, muhakkak affedin ve rahat edin. Perşembe gününe kadar oldukça iş ile ilgili yoğun çalışacaksınız, gizli belgelerle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi korkutmasın.

Haftanın spotu: Sağlığınıza sağlık katmanız gerektiğini bu hafta kendinize hatırlatın..