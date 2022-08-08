Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 8 - 14 Ağustos 2022 | Başaklar bu hafta arınıyor, Oğlakların ise cinleri tepesine çıkıyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 8 - 14 Ağustos 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Koç; Bu hafta, sizin arkadaşlık alanlarınızda gelişmeler gündeme geliyor. Dost düşman belli olacak. Bu zamana kadar görüp görmezden geldiğiniz birçok kişinin gerçek yüzüyle yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Yeni sosyal çevreye gireceksiniz. Yeni arkadaşlıklar kurdukça sonlandırdıklarınızın bir kayıp değil kazanç olduğunun bilincinde olacaksınız. Hedef ve ideallerinizi tamamlayacaksınız. Parayla ilgili yaşadığınız problemleri sonuçlandırabileceksiniz. İş hayatınızla ilgili ilerlemek istediğiniz alanlarla ilgili muazzam fırsatlarla karşılaşacaksınız. Aile hayatınızda biraz daha sakin kalmalısınız. Aile büyüğü erkeklerle fikirsel anlamlarda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sizinle aynı fikirde olmayan kaile büyüklerinizi kırmamaya özen gösterin. Yalnız bir Koç burcuysanız, yeni kişiler tanıyabilirsiniz. Ancak bugün ay boşlukta olduğu için 21.30'a kadar acele etmemenizde fayda var. Oldukça sağlıklı ve sıhhatli bir haftadasınız.

"Büyüklerinize karşı saygılı olmalısınız. Haklı olmaya çaba sarf etmeyin"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta, çok güzel bir haftadasınız! Özellikle toplumsal statü ve kariyerinizle ilgili uzun bir süredir arzu ettiğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Bu durum da kendinize olan güveninizin artmasını sağlayacak. Yapacağınız değişimler kadersel ve aşk hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Evlilik tekliflerine hazır olmalısınız. Ancak hızlı karar vermemeye özen göstermelisiniz. Aşktan yana inanılmaz şanslı ve mutlu olacağınız bir haftadasınız. Yalnız olanlar uzun ilişkilere kendilerini hazırlasa iyi olur! Aileyle ilgili, daha önce yaşadığınız fikir ayrılıklarınız sona eriyor. Evinizle ilgili bazı değişimler yapabilirsiniz. Güzel değişimler sayesinde enerjiniz de yenilenecek. Geleceği düşünerek, belirsizliklere yer vermeyeceksiniz. Bu hafta kimsenin sizi acele karar vermeye zorlamasına izin vermemelisiniz. Arkadaşlarınızın baskılarına karşı dikkatli olmalısınız.

"Kendi bildiğinizi yapın"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, iletişim konularında bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Ancak bunun gelip geçici olduğunu bilmelisiniz. Çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Beklentilerinizin üzerinde fırsatlar karşınıza çıkacak. İçsel hayatınızda huzur ve mutluluğa kavuşacaksınız. Arkadaşlarınızla aranızda bazı gerilimler yaşanabilir. Hakkınızda konuşulanları öğrenebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Duyduklarınızın hesabını sormamalı ve psikolojinizi bozmamalısınız. Bu hafta, yakın çevrenizde bulunan, bu zamana kadar fark etmediğiniz birini fark edebilir ve güçlü bir aşka başlayabilirsiniz. Aşkta şansınız dönecek ancak ortaklaşa işlerde dolandırılmaya çok açık olduğunuzu bilmelisiniz. İşinizi ve paranızı iyi bir şekilde yürütmeniz gereken bir haftadasınız. Çok temkinli olmalısınız.

"Kararlarınızı kendi başınıza alın"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, iş, para ve kariyer konusunda oldukça şanslısınız. Bir türlü sonuçlandıramadığınız işleriniz sürpriz bir şekilde sonuçlanabilir. İnanılmaz başarılara imza atabilirsiniz. Uzun zamandır elinize ulaşmasını beklediğiniz paraya kavuşabilirsiniz. İşlerinizin büyüyeceği bir haftadasınız. İlerleme ve yükselme yaşayacaksınız. İkili ilişkilerde baskıcı ve kıskanç olmamaya özen göstermelisiniz. Partneriniz mutlu olacak diye sevmediğiniz şeyleri yapmaya kendinizi mecbur bırakmamalısınız. Kendinize vakit ayırmalı ve nasıl bir ilişki yaşadığınızı fark etmelisiniz. Değişmekten korkmamalısınız. Hiç kimseye kendinizi feda etmeyin!

"Kendini kimseye feda etme"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, evlilik ve ikili ilişkiler konusunda gelişmeler gündeme gelebilir. Hayatınızı kötü etkileyen kişilerle yol ayrımına girebilirsiniz. Sizi kötü etkileyen her şeyi hayatınızın dışında bırakacaksınız. Çevrenizdeki herkes hayretle sizi izleyebilir. Gururunuzun daha da güçlenmesini isteyeceksiniz. İş, para ve kariyer konularında şahane gelişmeler yaşayacaksınız. Bu şekilde, kendinizi hem mutlu hem de güvende hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklar yapmamaya özen göstermelisiniz. Siz yapılmasını istemediğiniz şeyleri partnerinize yapmamalısınız. Her konuda aldığınız kararların arkasında duracaksınız.

"Kararlarınıza güvenin"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Başak: Bu hafta, sizi üzen ve yoran olaylara odaklanacak ancak bir yandan da arınacaksınız. Yanlış olduğunu bildiğiniz halde sürdürdüğünüz her şeyden arınacaksınız. İlişkisel kaderlerinizin değişime gireceği bir haftadasınız. İş ve kariyeriniz konusunda, bu zamana kadar planladığınız olaylara arzu ettiğiniz gibi ulaşacaksınız. Para konularında yaşadığınız sorunları da çözümleyeceksiniz. Arkadaşlarınız konusunda da hayatınızdan bazı kişileri çıkarabilirsiniz. İlişkiler konusunda detoks haftasındasınız. Hayatınızdan çıkardığınız kişileri geçici olarak değil kalıcı olarak çıkaracaksınız.

"Yaşayacağınız arınmanın bir fırsat olduğunu bilin"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, yaptığınız yanlışların farkına varacaksınız. Ruhunuza iyi gelen her şeyin artarak çoğalmasına izin vereceksiniz. Aşk hayatınızda değişim ve gelişimler yaşayabilirsiniz. Çözüme kavuşması gereken konular çözülecek. İş hayatınızda, parasal konularda ciddi anlamda gerilimler ve belirsizliklerin geride kalacağını bilmelisiniz. Bitirdiğiniz hiçbir şeyi tekrar etmemeniz gereken bir haftadasınız. Denenmişi denememelisiniz. Ayrıca yeni bir iş kurduysanız büyük yükselişler elde edebilirsiniz. Hızlı kararlar almamalı ve adapte olmaya çalışmalısınız. Diş sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.

"Denenmişi denemeyin"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta, ev ve aile hayatınızda çok etkili olacak. Taşınma kararı alabileceğiniz bir haftadasınız. Yaşam alanınızda ciddi anlamda değişimler yapabilirsiniz. Bu durum da şansınızın değişmesine katkı sağlayacak. Kendi yaşamınızı daha kaliteli hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Kariyerinizde gelişmeler yaşayacaksınız. Kalkıştığınız her yolculukta ayrı bir farkındalık yaşayacaksınız. Kalbi boş olanlar yeni ilişkilere hazır olmalı. Bu dönem hayatınıza giren kişiler ne kadar değerli olduğunuzu size hissettirecekler. Evlilerin ise romantizmi artacak.

"Gelecek korkusu yapma"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, yakın çevrenizle ilgili size sorun yaşatan kim varsa hayatınızda zorluk çekmeden uzaklaştıracaksınız. Memnun olmadığınız işlerinizi sonlandıracaksınız. İş ve kariyer alanında ilerleme teklifi alabilirsiniz. Olumlu sonuçlar elde ederek güven duygunuzu artıracaksınız. İnanılmaz fırsatlar elde edeceksiniz. Aşk hayatınızda, haftanın sonuna doğru, daha önceden gözünüze kestirdiğiniz kişinin size yanaşacağını görebilirsiniz. İlişkiniz varsa, gereksiz kıskançlıklarda bulunmamalısınız. İlişkinizin enerjisini bozmamalısınız.

"Kendini düşün, çevrene karşı anlayışlı ol"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta fazlasıyla gergin olacağınızı bilmelisiniz. Çok büyük kavgalar ve tartışmalar yaşayabilirsiniz. Para alanında yaşadığınız sıkıntıların sonuna gelmek için acele etmemeli sabretmelisiniz. Kadersel değişimler yaşamaya niyet etmeli ve isyankar tavırlar sergilememelisiniz. Çevrenizdeki herkes, sizin gibi disiplinli ve planlı olmayabilir. Olmanız gerektiği gibi olun ve kimseyi kendinize benzetmeye çalışmamalısınız. Aşk hayatınızda pişman olacağınız adımlar atmamalısınız. Ne arkadaşını ne de sevgilini terk etmeniz gereken bir haftadasınız. Bu hafta cinleriniz tepenizde olacak! "Ben sakinim dikkatliyim" olumlamasını yapmanızda fayda var. Kendinizi germemeye özen göstermelisiniz.

"Her konuda sakin ol"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Kova; Bu hafta, değiştirmek istediğiniz konular üzerinde fazlasıyla çaba sarf edebilirsiniz. Huzurlu olmak için hayatı akışına bırakmanızda fayda var. Geçmişte yaptığınız hataları tekrar tekrar gündeme getirmemeli ve kendinizi suçlamamalısınız. Pişmanlık duymak yerine hayatın size ne öğrettiğini düşünmelisiniz. Farkındalığınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çalışma hayatınızda, iş arkadaşlarınız tarafından haksızlığa uğrayabilirsiniz. Onlara en büyük ceza görmemezlikten gelmek olacaktır. Eski partnerlerinizin de sizin hakkında ne konuştuğunuzu umursamayın. Eskilerden haber getiren arkadaşlarınızla bağınızı koparmanızda fayda var. Daha hayırlı insanlarla yola çıkacağınıza emin olmalısınız.

"Kendini hiçbir konuda suçlama"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 8 - 14 AĞUSTOS 2022

Sevgili Balık; Bu hafta, gizli saklı konular ortaya çıkacak. Bunu bir şanssızlık değil şans olarak görmelisiniz. Kafanızdaki tüm soru işaretleri son bulacak. İçinde bulunduğunuz işteki sizi geren konuların geçici olacağını bilmeli ve karşınıza çıkan fırsat gibi görünen iş tekliflerine hemen atlamamalısınız. Güzel arkadaşlıklara ve aşklara adım atabileceğiniz bir haftadasınız. Bireysel yaşam ve hayatınız konusunda hızlı karar verip, yanlış seçimler yapmamalısınız.

"Her konuda araştırmacı olun"