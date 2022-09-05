Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 5 - 11 Eylül 2022 | Aslan ve Kovaların gizlisi saklısı ortaya dökülüyor!

Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 5 - 11 Eylül 2022 haftasında bizi nelerin beklediğini, Nuray Sayarı canlı yayında açıkladı. Hayatımızı yeniden kurma, evlenme, yeni bir hayat, iş konusunda üretken, proje geliştirme, güzelleştirme ve iyileştirme hayallerimiz gerçek olacak mı? Nuray Sayarı'dan dinleyin.

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Koç; Bu hafta çalışma hayatınızda zorluklar yaşayabilirsiniz. Kurulu bir düzeniniz var. Herkesle iyi iletişim kurmak istiyorsunuz ancak kimse tarafından anlaşılmadığınızı istiyorsunuz. Kendinizi anlatmakla uğraşmamalısınız. Siz kendinizin farkında olmalısınız. İletişim içerisinde olduğunuz kişilere karşı anlaşılmak için ısrarcı olmayın. Aşk hayatınızda güvensizlik problemi yaşayabilirsiniz. Kendinize neden güvenmediğinizi sormalısınız. Özellikle ilişkinizi karşıdan izlemeli ve peşin hükümlü olmamalısınız. Şüphelerinize devam ettiğiniz sürece, yersiz güvensizlikleriniz ilişkinizi bozabilir. Kariyerinizde değişim istiyorsanız sakin adımlar atmalısınız. Görmezden geldiğiniz her şeyin farkına varacağınız bir haftadasınız. Uzun süredir devam eden geçimsiz ilişkilerinizdeki krizleri yeneceksiniz. Sonlandıramadığınız ilişkilerinizi bitireceksiniz. Ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor...

"Şüphelerinizden kurtulun"

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Boğa; Bu hafta iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ancak bu durum sizden kaynaklanmayacak. Eski aşklar yeniden gündeme gelebilir. Bitirdiğiniz hiç kimseyi yeniden hayatınıza almamalısınız. Yarım bıraktığınız işleri tamamlamak için güzel bir süreçtesiniz. Niyet edip gerçekleştiremediğiniz her şeyi gerçekleştireceksiniz. Bu hafta, kendinizi hissetmediğiniz kadar iyi hissedeceksiniz. Kafanıza koyduğunuzu yapacağınız bir haftadasınız. Hayatınızın aşkını bu hafta kendinize çekeceksiniz. Arkadaşlar konusunda oldukça netsiniz. Bilinmezlik yaşamak istemediğiniz için bu kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Artık çok güzel bir süreçtesiniz. Etrafınızdaki kişilerin hakkınızda ne dediğini umursamayacaksınız. Aşktan yana çok şanslı olacaksınız. Ayrıca hislerinize güvenmeniz gerekiyor. Geleceğinize yönelik planlar içerisine gireceksiniz. Sürekli kendi hayatından şikayetçi olan kişileri değiştirmeye çalışmalısınız. Sağlıklı bir haftadasınız.

"Herkesi olduğu gibi kabul edin"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili İkizler; Bu hafta, sivri dilli olmamaya özen göstermelisiniz. Bir sözünüzle kendinizi çok büyük bir kaosa sürükleyebilirsiniz. Dilinize hakim olmanız gereken bir haftadasınız. Evinizle ilgili konularda anlaşmazlıklara düşebilirsiniz. Kendinize güven duymanız gerekiyor. Ektiğinizi biçmek istiyorsanız, doğru bir duruş sergilemelisiniz. Eleştirel yaklaşımlarda bulunmamalısınız. Dikkatli konuşarak iletişimi bozmamaya özen göstermelisiniz. Enerji alanınızı yükseltin, karamsarlıktan kurtulun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktan vazgeçmelisiniz. Dengeleyici iletişimler kurmalısınız. Kimseye kendinizi kullandırmamalısınız. Hırsızlıklara maruz kalabileceğiniz bir haftadasınız. Oldukça dikkatli olmalısınız. Sağlığınız yerinde ancak kazalara da açıksınız.

"Huzuruna ve cüzdanına sahip ol"

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Yengeç; Bu hafta, zor günler sizi bekliyor. Düşünce ve duygularınızı bastırmamaya özen göstermelisiniz. Kime ne söylemek istiyorsanız açık açık söylemelisiniz. Kendinize haksızlık ettirmeyin. İş hayatınızda çok çalışıp sonuç odaklı olacaksınız. Sizi kıskanan insanları fark edeceksiniz. Arkadaşlarınızı değiştirmemelisiniz. Siz bakış açınızı değiştirmelisiniz. Sizi kıskananlara kafa yormamalısınız. Duygularınızı bastırmadığınız sürece sağlığınız da yerinde olacaktır. Aşk hayatınızda, kıskançlıklar ve kısmanlar konusunda dikkat etmelisiniz. Güvensizlikleriniz varsa partnerinizle açık bir dille konuşmalısınız. Konuşmadan çözüme kavuşturamazsınız. Romantizme ihtiyacı olan partnerinize gereken ilgiyi vermekten çekinmeyin. Duygularınızı içinizde tutmayın. Gurur ve onur yapmamalısınız.

"Açık sözlü ol! Sevgini sunmaktan korkma"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Aslan; Bu hafta, kariyer beklentileriniz gerçekleşecek. Planlarınız tek tek gelişip gerçekleşecek. Aşk hayatınızda gizli kalan her şey ortaya çıkıyor. Bu durum sizi pişmanlığa sürükleyecek. Hiç ortaya çıkmayacağınızı düşündüğünüz konularda kendinizi toparlanmanız gerekiyor. Uzun yıllardır sahibi olduğunuz düzende, gecikmiş kariyer yükselişleriniz meydana gelecek. İnanılmaz güzel ve başarılı bir haftadasınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni yatırımlar yapacaksınız. Krizleri bile fırsata çevireceksiniz. Kazancınız arttıkça sağlam yatırımlarda bulunacaksınız. Dönüşmekten ve değişmekten hiç korkmamalısınız. Sağlık açısından şifa haftasındasınız. Bir tedaviye başladıysanız hızlı sonuçlar elde edeceğiniz bir haftadasınız.

"Hiçbir konuda kibirlenme"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Başak: Bu hafta, sağlığınızla ilgili yersiz endişeler yapmamaya özen göstermelisiniz. Birçok Başak burcunun kaderi baştan yazılacak. Gündeminiz tamamen değişecek. Kimseye ihtiyaç duymayacak ve kendi sezgilerinize güveneceksiniz. Kafanızı karıştıran kişilerle ilgili netlik kazanacaksınız. Mücadelede bulunduğunuz konularda başarı elde edeceksiniz. İstediğinizi alacağınız bir haftadasınız. Kariyer alanınızda zorlandığınız bütün sorunları çözümleyeceksiniz. Yüzleşmekten korkup çekindiğiniz ne varsa önünüze çıkacak. Büyük yüzleşmeler yaşayacağınız bir haftadasınız. Bu hafta döktüğünüz gözyaşı için bir sonraki hafta şükür edeceksiniz. Kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda gelişeceksiniz. Kalbi boş olanların hayatına yeni kişiler dahil olabilir. Doğruyu yanlışı net olarak görebileceğiniz bir haftadasınız. Kimseye emir vermemeye ricada bulunarak isteklerinizi yaptırmaya dikkat etmelisiniz.

"Hiçbir konuda evham yapma"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Terazi; Bu hafta, daha anlayışlı olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bazı konularda idareci ve esnek olmalısınız. Hayat sizi maddi konularda zorladı ve yıprattı. Ancak bu hafta maddi açıdan sizi yoran konularla tek tek yüzleşeceksiniz. Bu sayede özgüveniniz de artacak. Yaşam enerjiniz bu şekilde yükselirken, hayat yolunda da sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Hayatınızın kontrolü sizin elinizde olmalı. Bu hafta kimsenin derdiyle ilgilenmemelisiniz. Şükrettikçe şükrünüz de artacak. Yaşanmışlıkların ruhsal yorgunluğu sizi yalnız olmaya itmişti. Ama şimdi bitti. Sosyalleşeceğiniz bir haftadasınız. İçinizde öfke ve nefret biriktirmemelisiniz. Sağlıklı bir hayat istiyorsanız affedici olmalısınız. Bunu yaptığınız anda şansınıza şans katacaksınız. Depresyona girmemeye özen göstermelisiniz.

"Affet ve hayatı serbest bırak"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Akrep; Bu hafta bütçe planlaması yapmalısınız. Aşk hayatınızda güzel sürprizlere hazır olmalısınız. Partneriniz tarafından ne kadar sevildiğinizi hissedeceğiniz bir haftada olacaksınız. Başkaları için birlikte olduğunuz kişiyi kırmamalısınız. Evli olanlar aile büyükleriyle gerilim yaşamamaya özen göstermeli. Düşünmeden para harcamamalı ve araştırmadan yatırım yapmamalısınız. Bu hafta kimseye borç para vermemeye özen göstermelisiniz. Sağlıklı düşünceler içerisinde olursanız, psikolojinizi yormayacak ve ruh sağlığı olarak iyi olacaksınız. Bu sayede beden sağlığınız da yerinde olacak. Her konuda araştırmacı olun ve kendinize haksızlık etmeyin. Çocuklarınız konusunda yersiz endişelerde bulunmamalısınız.

"Kime ne yaptığına çok dikkat et"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Yay; Bu hafta, aşamadığınız her konuyu çözümleyerek geride bırakacaksınız. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz bir haftadasınız. İş ve sosyal yaşantınızdaki sorunları son buldukça kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda, tamam mı devam mı diyeceğiniz bir haftadasınız. Sağlıklı ayrılık ve birleşimler gündeme gelecek. Ayrılık bile sizin hayrınıza olacak. Zorluk çekmeden isteklerinizi gerçekleştirecek olmanız, kendinize güveninizin de artmasına neden olacak. Kariyer odaklı olanları başarı bekliyor. İlişkisi olmayanlar aşk konusunda hızlı adımlar atmamalısınız.

"Ne istediğinin bilincindesin ve başarılısın"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Oğlak; Bu hafta, yeni düşünceler benimseyeceksiniz. Arkanızdan dedikodu yapanları kendi haline bırakmalısınız. Hiçbir şey sizin yaşam enerjinizden daha değerli değil. Kimsenin enerjinizi çalmasını istemiyorsanız duyduklarınızı karşılıksız bırakmalısınız. Aşk hayatınızda sakin adımlar atmaya özen göstermelisiniz. Acele ettiğiniz konulara gecikebilirsiniz. Partnerinizi uyarmaktan çekinmemelisiniz. Eleştirir bir şekilde değil daha kibar bir şekilde açıklamalısınız. Aşk hayatınızda açık sözlü olabilirseniz, huzurunuza huzur katacaksınız. Kariyeriniz ve çalışma hayatınızla ilgili uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler gündeme gelebilir. Hayatlarınızın bütün sorumluluğunu elinize alacağınız bir haftadasınız. Aile büyüklerinize karşı sevgi dolu olmanız gereken bir haftadasınız.

"Açık sözlü olun"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Kova; Çok dengesizleşebileceğiniz bir haftadasınız. Kariyer ve iş alanında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiye huzur vermeye ve huzur almaya özen göstermelisiniz. Yanlış yoldaysanız bütün sakladıklarınız ortaya çıkacak. İş hayatınızda çok büyük fırsatlarla karşılaşacağınız bir haftadasınız. Yeni tanıdığınız kişilere bağlanmayın. Hiçbir ilişkinize alışkanlık gözüyle bakmamalısınız. Ayrıldığınız beraberliklerinize geri dönmek isteyebilirsiniz ancak geç kaldığınızı fark edeceksiniz. Geri dönenlere de sizin şans vermemeniz gerekiyor. Sonlandırdığınız beraberlikleri tekrar denememelisiniz. Sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. İlişkiler konusunda seçici olacaksınız.

"Paranı doğru yere harca"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 5 - 11 EYLÜL 2022

Sevgili Balık; Bu hafta sizi yoran ilişkileri sonlandırabilirsiniz. Huzura olan ihtiyacınız artacak. Geleceğinizle ilgili planlarınızdan emin olmalısınız. Sonlanmış olan beraberliklerinizi tekrar tekrar gündeme getirmemelisiniz. Geçmiş geçmişte kalmalı. Hiçbir konuda kriz yaratmamalı, kendini şansız görmekten vazgeçmelisiniz. Mümkün olduğunca dengede ve güvende kalmaya çalışmalısınız. İkili ilişkiler konusunda çok büyük şanslar elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Sağlıklı insanlarla tanışacak güzel aşklara başlayacaksınız. Yeter ki geçmişi anmayın!

"Geçmişi bırak geleceğe bak"