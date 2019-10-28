Nuray Sayarı Kasım ayı burç yorumları | Kasım 2019 Nuray Sayarı burç yorumu

Nuray Sayarı Kasım ayı burç yorumları, Nuray Sayarı Kasım 2019 burç yorumları, Kasım ayına girdiğimiz günlerde merakla araştırılıyor. Kasım 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları, Kasım ayı burç yorumlarını haberimizde sizler için derledik. İşte Nuray Sayarı Kasım ayı burç yorumları...

NURAY SAYARI KASIM AYI BURÇ YORUMLARI | NURAY SAYARI KASIM 2019 BURÇ YORUMLARI

Kasm 2019 tüm burçların aylık yorumları. 2019 Kasım ayında aylık burç yorumları, burcunuz ve sizi ne bekliyor? İşte Kasım 2019 burcunuz; aşk, sağlık ve para durumlarınız.

Koç Burcu, Boğa Burcu, İkizler Burcu, Yengeç Burcu, Aslan Burcu, Başak Burcu, Terazi Burcu, Akrep Burcu, Yay Burcu, Oğlak Burcu, Kova Burcu, Balık Burcu Kasım 2019 aylık burç yorumları.

NURAY SAYARI KASIM AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Finansal anlamda tek başınıza hareket etmeniz zorlaşabilir, eşinizden veya çevrenizden destek alabilirsiniz. Kredi ile ilgili işlere girişebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu Yeni Ay, size ait olmayan ama sizi yakından ilgilendiren finansal araçlarla ilgili olacak. Bu alanlarda zekanızı kullanarak enteresan çözümler üretebileceksiniz. Yalnız bu hafta hem birlikte çalıştığınız kimselerle olan ilişkilerinize hem de sağlığınıza dikkat edin.

İş yaptığınız kimselerden size ağır eleştiriler gelebilir veya siz arkadaşlarınızı eleştirebilirsiniz. Sağlık olarak, bağırsaklarınıza, bağışıklık sisteminize dikkat edin. Sağlık için tahliller gibi konularda biraz para harcamanız gerekebilir.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, maddi konularda özellikle birileri ile tartışma ve kavga içinde olabileceğinize işaret etmekte, siz sakin olun kırmayın ve kırılmayın. Parasal anlamda istikrarı sağlamak biraz zor olabilir Bu yüzden gereksiz, ani harcamalardan biraz kaçınmak yerinde olacaktır.





Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 9. evinize girecek olan Venüs, özellikle kendi işi olan, ithalat, ihracat, tanıtım, pazarlama, iletişim sektöründe olanlar için keyifli zamanlar yaşatacak.

26 Kasım’a kadar olan süreçte yalnız olanlar yabancılarla, yabancı uyruklu kişilerle daha da yakınlaşabilir, arada mesafenin olabileceği ilişkilere başlayabilirler. Önemli kişilerle dostluklar ve onlardan daha kolay yarar ve destek görebilecekler. Yeni şeyler öğrenmeye, araştırmaya çok daha fazla açık olacaklar.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte.

Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanlarda bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.

NURAY SAYARI KASIM AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Yeni Ay ikili ilişkiler, ortaklıklar üzerinde etkili olacaktır. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz.

Tek başınıza hareket etmektense, alacağınız destek ile daha hızlı ilerleme kaydedebileceksiniz. Yeni birileri ile tanışma için de güzel bir hafta. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Eğer hayatınızda biri de varsa, bu hafta karşılıklı olarak eleştirinin dozunu çokta fazla kaçırmayın derim.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile sağlıkla ilgili özellikle tansiyon sıkıntısı olabilir, çarpıntılar olabilir. Duygusal anlamda hayatınızda gergin bir hava hakim olabilecek. Sizi kısıtlayan konu ve koşullardan delicesine kurtulmak isteyebilirsiniz.

Bu dönem takımlarla, kalabalıklarla hareket etmek sizi biraz yorabilir, tek başınıza tek tabanca takılmak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar ve ilişkilerde sürpriz, skandal, beklenmedik koşullar oluşabilir.

Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Finansal konular harekete geçmeye başlıyor. Fakat kişisel kazançlarınızdan öte bu eşinizin, ortağınızın finansal konuları, banka, kredi, çek, senet, vergi, burs gibi konularda etki edecek. Eşinizden veya ortağınızdan rahatlıkla destek bulabileceksiniz.

Ödeme yapmanız gereken koşullarda yine destekleyici etkiler altında olacaksınız. Bu süreçte ihtiyacınız olan borcu veya krediyi rahatlıkla alabileceksiniz, yalnız abartmayın! Miras ile ilgili konuları gündemde olanlar olası sorunları daha kolay çözüme kavuşturabilecekler.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 7. evinizde geri gidecek olan Merkür, partnerinizle veya ortağınızla aranızda iletişim problemleri ortaya çıkartabilir. Bu herhangi birinizin seyahatte iken cep telefonu ile ilintili bir problem olabileceği gibi, birbirinizi yanlış anlamadan kaynaklı sorunlar da olabilir.

Eğer evlilik tarihinizin Merkür’ün geri gideceği tarihlerden birinde ise, evlilikle ilgili hazırlıklarda bir takım aksilikler, unutkanlıklar, gecikmeler meydana gelebilir. Size asıl düşmanlık besleyenlerin kim olduklarını belirlemekte yanlışlıklar yapabilir, yanlış anlamalar yüzünden suçsuz kişilerle münakaşa içine girebilirsiniz. Bu süreçte yeni ortaklıklar için adımlar atmak, sözleşmeler imzalamak için şartlar ve koşullar çok uygun olmayabilir.

NURAY SAYARI KASIM AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Sağlığınız, günlük işleriniz ve çalışma ortamınız Yeni Ay’ın konuları arasında. Yeni bir diyet veya spor programına başlamak için hazırlıklar yapabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda yenilikler meydana gelebilir. Daha çok çalışmanız gerekebilir.

Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Check up için de harika zamanlar. Yeni müşteriler ve yeni iş anlaşmaları olabilir. Zekanızla iş ortamınızla ilgili, krizi çok güzel bir şekilde yönetebileceksiniz. Fakat aile içinde veya oturduğunuz apartmanda eleştiri düzeyini iyi ayarlayın, kimsenin kalbini kırmayın.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile bilincinizde enteresan, tuhaf uyanışlar yaşayabilirsiniz. Sizin için iyi sandığınız kimselerin aslında iyi olmadığının farkına varabilirsiniz. İçsel, ruhsal, psikolojik anlamda sizi zorlayan, hayat akışınızda engeller oluşturan kişiler, olaylar ne varsa temizlemek, kurtulmak için de aslında uygun bir dönemdir. Bilinçaltı çalışmaları yapmak, en derin korku ve endişelerinizi yüzeye çıkartarak yüzleşmek için de harika bir dönemdir.

Yalnız, panik atak gibi bir rahatsızlığınız varsa bu dönem çok fazla kapalı alanlarda kalmayın, kafanıza çok fazla bir şey takmamaya özen gösterin. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giren Venüs, ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendiren konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak.



Yalnız olanlar özellikle karşı taraftan daha kolay etkilenebilecekler, ilişkisi olanlar için de olası sorunların üstesinden daha kolay gelinebilecek fakat abartılı ve ani çıkışların da kontrol altına alınması gerek. Evlilik konuları gündeme gelebilir, yeni ortaklıklar başlayabilir. Olası düşmanlıklara karşı korunacaksınız. Gereksiz kapris ve kıskançlıklardan kaçınmak uygun olacaktır.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür’ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir.

İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, özgeçmişinizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir.

Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

NURAY SAYARI KASIM AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı çalabilir ki bu tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu Yeni Ay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela.

Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir bu. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile dostluklarınız ve sosyal ilişkilerinizde istikrarsız, tutarsız davranış ve tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde ani öfke patlamaları, duygusal gerilimler söz konusu olabilir. Özellikle erkek arkadaşlarınızla aranızda olabilir bu durumlar. Ya da arkadaşlarınızın garip kaprisleri size çok batabilir bu dönem.

Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızı ilgilendiren konularda Venüs etkilerini göstermeye başlayacak. Olası sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebilecek, diyet gibi kişisel sağlığınıza iyi gelecek ve günlük yaşamınızda sizi motive edecek şeylere yönelmeye başlayabilirsiniz.

Birlikte iş yaptığınız kişilerden hem iş hem de finansal anlamda destek görebilirsiniz. Minik bir ev hayvanı ile hayatınızı daha keyifli bir yer haline getirebilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili olası sorunlar yerini daha barışçıl bir havaya bırakabilir.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanız biraz karıştırabilir, karar verme mekanizmanız doğru dürüst çalışmayabilir ya da eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz.

Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki…

Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir. Onlardan mail, sms vasıtasıyla haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin.

NURAY SAYARI KASIM AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu Yeni Ay’dan faydalanabilirsiniz.

Ev alım-satım ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grup da ağırlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilirsiniz. Veya satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı rahatlıkla satabilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile yöneticilerinize karşı isyankar, asi, tavırlar sergilememeye özen gösterin. Konuşmanız gereken mühim konularınız olabilir ama böyle konuşmaları duygularınızın yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Özellikle erkek yöneticileriniz var ise onlar sizi çıldırtsa bile siz çıldırmayın, içinizdeki isyankara biraz hakim olmaya çalışın.

İş hayatınızda bu dönem istikrarsız, her an ani olayların geliştiği bir hava hakim olabilir, yöneticileriniz, çalıştığınız kurumun iç yönetimi birden sürpriz bir şekilde değişebilir.

Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 5. evinize giriş yapan Venüs aşk, çocuklar, hobiler, riskli girişimleri işaret eden konularda etkinliğini göstermeye başlayacak.

Çocuk sahibi olmayı düşünenler destekleyici etkiler altında olacaklar. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz, cinsel yaşamınızın da canlanacağı özellikle yalnız Aslanlar için havada aşk oklarının dolaşacağı, keyifli flörtlerin olacağı zamanlar.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 4. evinizde geri gidecek olan Merkür, eviniz içinde kullandığınız elektronik aletlerde bir takım sorunlar, arızalar çıkartabilir.

Evinizde kullandığınız bilgisayar, laptop, mutfak gereçleri, kumandalar, tv, müzik seti gibi eşyalarda bir takım arızalar oluşabilir. Aile içinde özellikle kelimeler havada uçuşabilir, herkes başka telden çalar ve bireyler birbirini anlamakta zorlanabilir, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir.

Bu süreçte ev değiştirmek, yeni ev almak için çok uygun değildir. Geleceğe yönelik yaptığınız planlar sürekli değişebilir, kafanız karışık olabilir.

NURAY SAYARI KASIM AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Haftaya akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. İletişim, yakın çevre, kardeşler bu Yeni Ay’ın konuları. Kardeşleriniz ile bir araya gelebilir, bir soruna çözüm bulabilirsiniz. Kısa bir yolculuğa çıkabilir, yeni bir konuyu araştırmaya başlayabilir, daha meraklı olabilir ve her zamankinden daha fazla okumanız veya konuşmanız gerekebilir. Bir takım gerçekleri açığa çıkartmak için çaba sarf edebilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, sizleri hiç hesapta olmayan bir yolculuğa çıkarabilir. Sanatsal konulara ilginiz var ise bununla ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. Ya da hiç hesapta olmayan ani bir yolculuğa çıkarabilirsiniz. Eğer kitap çıkarmak istiyorsanız bu konuda destek olacak kimselerle bir araya gelmenize yardımcı olabilir.

Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma, aile içi ilişkiler, tadilat gibi konularda Venüs’ten destek almaya başlıyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, boya, badana gibi işlere girişmek için uygun zamanlar.

Aile içi olası sorunlar için de abartılı davranışlar ve tepkilere mahal verilmediği takdirde barış ortamı yaratılabilecektir. Belki de bu Venüs döneminde yeni bir geçiş planları yapıp uygulamaya koyabilirsiniz.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. Merkür geri hareketi, her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta. Yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz.

Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir.

Özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize, o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.

NURAY SAYARI KASIM AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız ve sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz.

Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Yeni Ay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek için de uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, sağlıkla ilgili konularda sizi veya babanızı istikrarsız bir duruma sokabilir. Bu kan ile ilgili bir sorun olabileceği gibi tansiyon ya da kalp gibi bir durum da olabilir. Hiç hesapta olmayan sürpriz bir ödeme de meydana gelebilir açıkçası. Bu ailenizi ilgilendiren bir ödeme, borç ve parasal bir durum olabilir.

Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs, türlü keyifli seyahatleri hayatınıza katmaya başlayacak. Yakın çevreniz ile keyifli vakitler geçirebilir, yalnız olanlar özellikle biraz daha flörtöz bir ruh haline bürünebilirler.

Her türlü iletişim, haber alma, yayıncılık ve olası önemli toplantılarda şans genel anlamda sizden yana olacak. Sizden beklenen tek şey dağılmadan organize olabilmeniz. Kardeşler ve yakın akrabalar ile olası sorunların üstesinden daha kolay gelebileceksiniz.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. Merkür finansal konularda dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarmakta. En basitinden yaptığınız alışverişlerde fişinizi kontrol edin, aslında almadığınız bir şeyin ücretini mi ödemişsiniz, veya alışverişlerde para üstünüzü dikkatlice sayarak alın.

Bu geri hareketin en güzel etkisi aslında, daha önce kaybettiğiniz bir eşya tekrar ortaya çıkabilir, bulabilirsiniz. Kazancınızı ilgilendiren konularla ilgili önemli görüşmeler, fikir alışverişleri, konuşmalar gündeme gelebilir.

Bu dönem özellikle yapacağınız elektronik alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var, aldığınız eşya eve geldiğinizde çalışmayabilir, montaj gerektiren bir şey ise parçası eksik çıkabilir. Aslında bunlar hep Merkür’ün cilveleri!

NURAY SAYARI KASIM AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak ve yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile ikili ilişkilerde istikrarsız davranışlara, duygusal gerilimlere, öfke patlamalarına işaret etmekte.Bu dönem partnerinizin ruhsal ya da duygusal sorunları olabilir, verdiği tepkiler garip ya da anlamsız olabilir.

Ortağınız veya partnerinizle birlikte çıkacağınız bir seyahatte kendinizi ani bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz veya iletişimsel anlamda büyük bir yanlış anlama yüzünden gerginlikler oluşabilir.

Bu hafta Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Finansal konular hareketlenmeye başlıyor. Ödemelerle ilgili konularda bir rahatlama ve ferahlama hissetmeye başlayacaksınız.

Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz, yalnız keyfe keder harcamalar da ortaya çıkabilir. Gelir ve gider dağılımınıza dikkat etmek yerinde olacaktır. Seyahatler için de para harcayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. Merkür bilgi, iletişim, bilgi alış verişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular gibi konular Merkür yönetimi altındadır.

Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz. Yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır.

Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya iki gün sonra yüzde 50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde çabuk pişman olabiliriz.

NURAY SAYARI KASIM AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Eğer finansal anlamda bir beklentiniz yok ise bu Yeni Ay’da hayatın gizemli, ökült yanları ile daha çok ilgilenebilir, kendi içinize dönebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz.

Bilinçaltı, korkular, rüyalar, mistik konular, felsefe ile ilgilenebilirsiniz. Fakat finansal anlamda risk almak için uygun zamanlar değil. Derin araştırmalar yapabilir, terapi alabilir, korkularınıza özellikle çözüm üretebilirsiniz. Biraz arkanızdan dönen dedikodular canınızı sıkabilir ama bunlara çok fazla takılmayın.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile sağlığınız konusunda istikrarsız zamanlar geçirebilirsiniz. Ya da daha önce denenmemiş, enteresan farklı tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz. İş hayatınızda ya da birlikte çalıştığınız kimselerle aranızda istikrarı bozan bir takım durumlar oluşabilir, iş ve çalışma ortamınızda kontrolünüz dışında ani değişimler meydana gelebilir.

Bir ofis arkadaşınızın ani bir sağlık problemi olabileceği gibi, iş ortamınızda görev değişiklikleri de olabilir. Özellikle ani görev değişimleri dengenizi bozabilir. İş ortamınızda birlikte çalıştığınız kimselere karşı isyankar ve asi tavırlar sergilememeye özen göstermenizde yarar var.

Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Burcunuzda seyahat edecek olan Venüs, sizi adeta bir mıknatısa çevirebilir, insanları sempatik yaklaşımınız ve sevecenliğiniz ile kolayca etki altına alabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde şans sizden yana olacak.

Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz, çünkü Venüs bu dönemde size biraz kilo aldırabilir, tembellik de yaptırabilir. Daha sosyal olacağınız ve keyifli gelişmelerin olacağı bir süreç sizleri beklemekte. Yalnızlar kolayca partner bulabilir. İlişkisi olanlar için ise birlikte oldukları kişiler, hayatında daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüksettirebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir.

Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski ve üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.

NURAY SAYARI KASIM AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarınızla beraber, eğlenceli ve sosyal aktivitelere dahil olabilirsiniz.

İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi, kontrolsüz bir hamileliğe işaret edebileceği gibi, belki de hiç aklınızda yokken birden sanatsal bir konunun eğitimine başlayabilirsiniz. Yalnız özel hayatınızda duygusal olarak istikrarsız davranışlar sergileyebilirsiniz.

Bu hafta Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 12. evinizde seyahat eden Venüs sayesinde ilişkiler açısından kendinizi çok da rahat ortaya koyamayabilir, ya da mevcut ilişkilerinizde zaman zaman krizler oluşabilir. Özellikle finansal anlamda daha dikkatli hareket edilmeli.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür’ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığınız gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız.

Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir.

Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm. Ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere.

NURAY SAYARI KASIM AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. İş ve kariyer konuları gündemde. Yeni bir işe girebilir, işinizi değiştirebilir belki terfi bile alabilirsiniz. Eğer işsiz ve iş arıyor iseniz bu Yeni Ay çevresinde görüşmelere gidebilir, beklemediğiniz bir sektörden iş teklifi alabilirsiniz.

Kariyerinize destekleyici bir etkisi olacaktır. Fikirlerinizle göz kamaştırabilecek, patronlarınızın gözüne rahatça girebileceksiniz. İş konusunda zihniniz deli gibi çalışacak, harika kriz yönetebilecek, yeni projelerde yer alabileceksiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile özellikle aile içinde öngörülmesi zor, ani şok edici olaylar gündeme gelebilir. Sizi telaşlandıracak, hızlı bir şekilde harekete geçmenize neden olabilecek durumlar oluşabilir. Evinizin içinde elektronik aletleriniz aniden bozulabilir, evin elektrik sistemini bir gözden geçirmeniz gerekebilir.

Aile içinde duygusal patlamaların bol bol yaşanabileceği bir dönem bekliyor sizleri. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Partiler, davetler ve organizasyonların aranan kişisi sizler oluyorsunuz. Daha çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte keyfin ön planda olduğu birliktelikler söz konusu olabilir.

Arkadaşlarınızla birlikte minik bir seyahat planı yapabilir ve birkaç günlüğüne yaşadığınız şehirden uzaklaşabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarına gidebilir, ekstra prim veya ödül alabilirsiniz. Felsefi yönü kuvvetli, farklı kültürlere ilgisi olan insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

Yine bu hafta Merkür, Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. İş değiştirme planlarınızı ertelemeli ya da iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. Üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir.

Kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikmeler yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalısınız, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de bu geri hareketin en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.

NURAY SAYARI KASIM AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Uzun mesafeli seyahatler, yabancılarla ilişkiler, yüksek eğitim, hukuksal konular bu Yeni Ay’ın merceği altında. Yurt dışı ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, seyahate çıkmanız gerekebilir, teziniz için destek alabilir, yeni bir araştırma konusuna başlayabilir, uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile komşularınızla, kuzenlerinizle veya kardeşlerinizle aranızda duygusal anlamda stres yaratıcı durumlar söz konusu olabilir. Lütfen trafikte dikkat edin, arabanızın elektronik aksamında sorunlar meydana gelebilir.

Tüm iletişim araçlarınız sözleşmişçesine aniden arıza verebilir, bozulabilir. Bu yüzden her şeyinizi yedeklemenizi tavsiye ederim. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. 10. evinizi ziyaret edecek olan Venüs, iş ve kariyerinize ilişkin konularda destekleyici etkiler vermeye başlayacak.

İşsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Yöneticilerle ilişkilerde olumlu havaların eseceği bu günlerde, iş yerinde daha ön planda olmaya başlayabilir ve yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Kısacası iş hayatında başarıyı yakalamak daha kolay olacak.

Ayrıca bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 9. evinizde geri gidecek olan Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir. Eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin.

Merkür Retroları’nda sıkça rastlanan bir durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır, dikkat etmekte yarar var. Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz, eğer ithalat ve ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir.

2020 BURÇ YORUMLARI NURAY SAYARI 2020 BURÇ YORUMLARI

Ünlü astrologlar, şimdiden 2020 burç yorumları yayınlamaya başladı. Ülkemizde milyonlarca kişinin merakla takip ettiği burç yorumları daha da popüler hale geliyor. İşinin ehli, astrolog uzmanlar tarafından yapılan yorumlar, iş ve aşk hayatınıza ışık tutuyor. Oldukça ünlü isimlerin yorumladığı 2020 burç yorumları gelmeye başladı.

2020 yılı günlük ve aylık burç yorumları, burçlarını takip edenleri heyecanlandırıyor. Yeni yılda hayatta yeni bir adım ve yeni bir sayfa açıyoruz. Bu da yeni burç yorumlarıyla yorumlanıyor. Her burcun kendine ait 2020 yılı yeni özellikleri ortaya çıkıyor.

2020 Yılı burçları neler bekliyor? 2020 yılında burçlar neler yaşayacak? İşte tüm merak edilenler...

2020 Koç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Koç burcu insanları için büyük sürprizlere gebe. Özellikle de aile ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan Koç burcu insanları, 2020 yılında yepyeni bir başlangıçla daha düzenli bir aile ve sosyal hayata kavuşacak. Maddi anlamda zor günler geride kalacak, 2020 yılıyla birlikte bu sıkıntılar zamanla geçecek. 2020 yılı içerisinde psikolojik anlamda gel-gitli günler yaşayabilirsiniz. Bir mutlu bir hüzünlü olacağınız günler, haftalar gelecek. Bu nedenle çevrenizdekilere karşı biraz daha yapıcı olmakta fayda var. 2020 yılı Koç Burcu insanları için biraz duygusal geçecek diyebiliriz. Bekar koç burcu erkek ve kadınları, ruh ikizlerini 2020 yılında bulabilirler…

2020 Boğa Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Boğa burcu insanları için büyük değişimler yaşatacak. Yenilikleri kabullenen boğa burcu insanları 2020 yılına daha çabuk adapte olabilecek. 2020 yılında çevrenize faydası olan, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projelerinde daha çok yer alabilirsiniz. Duygu dünyanız ve gönül zenginliğiniz artacak. Bu yenilikler, iç huzuru yakalamanızı sağlayacak. Merkür’ün etkisini göstermesiyle Boğa burcu insanları, yeni yılda daha dinç ve enerjik günler geçirecek. Fırsatlar ve yol ayrımlarında kalbinizin sesini dinleyerek yaptığınız her seçim, 2020 yılını daha da anlamlı ve güzel hale getirecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Mevsim geçişleri Boğa burcu insanlarının sağlığını olumsuz etkileyebilir bu nedenle boğa burcu insanları sağlık konusuna titizlikle yaklaşmalı…

2020 İkizler Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Duygusallığın ön planda olduğu bir yılı geride bırakan İkizler Burcu, 2020 yılında daha da duygusal bir yıl geçirecek. Manevi huzurun artacağı 2020 yılında, evliliğe adım atıp dünya evine girecekler, daha kolay şekilde ilerleyecekler. Venüs etkisini göstermesiyle, İkizler burcu insanları karar alırken ve uygularken kalplerini dinleyecek. İş hayatınızda ve kariyerinizi etkileyecek önemli anlarda beyninizin keskin zekasından faydalanıp, en verimli ve en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. İkna kabiliyetiniz, birçok fırsat yakalamanızı ve işleri lehinize çevirmenizi sağlayacak. 2020’nin Ocak ayından başlayıp yıl sonuna dek bütün iyilik ve güzellikler sizinle olacak.

2020 Yengeç Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019 yılı Yengeç burcu için özel hayatlarında stresli ve zor bir yıl oldu. 2020 yılında yengeç burcu insanları, özel ve aile hayatlarında daha doğru kararlar verebilmeli. 2020, başlangıçta size kolay gelmeyebilir ve geçmiş yılda olduğu gibi aile ve özel hayatınızda zor ve stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan mali anlamda, ekonomi ve iş hayatınız iyiye gidiyor. Parasal konularda sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir de artık etrafınızdakileri düşünmekten kendinizi unutmayı bırakın, kendinize daha fazla değer verin.

2020 Aslan Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Aslan burcu insanlarına, özellikle iş ve kariyer anlamında büyük fırsatlar sunacak. Çalıştığınız ofiste yapılan belli başlı değişiklikler size yarayacak. Terfi, maaş artışı veya istediğiniz, yepyeni bir iş sizleri bekliyor. 2020 yılı, Aslan burcu için iş ve kariyer yılı olacak! Mevsim değişimlerinin olduğu dönemlerde, 2020 yılının belli bazı günleri, Aslan burcu insanları için sıkıntılı-stresli günler yaşanmasına sebep olabilir. Ancak bu sizi üzmesin. Karşınıza yeni bir arkadaş, dost veya evliyseniz yeni bir evlat çıkabilir.

2020 Başak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılında daha önce farkına varmadığınız pek çok şeyin farkına varabilirsiniz. Merkür etkisi Başak burcuna yarayacak. İş hayatınız ile özel hayatınız arasında bir denge kurarak, her ikisine de yeterince vakit ayırmaya çalışmalısınız. Ekonomik sorunlarından arınıp, huzurlu ve sıkıntısız günlere ulaşacaksınız. Ruh eşini arayanların kısmeti de yakın bir vakitte yolda…

2020 Terazi Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Terazi burçları için bir “sınav” yılı olabilir. Terazi burcu insanları, karşılaştıkları sorunlara karşı, mantıkla ve akılla karar vermeli, ani ve fevri tepkilerden kaçınmalıdır. Bir de terazi burcu insanları, mali açıdan inişli-çıkışlı günler yaşayabilir. Yaz aylarına doğru, kendi çevrenizde olup da sizinle anlaşamayan insanlar moralinizi bozsa da böyle anlarda içinize çekilip, kendinizle yalnız kalmak iyi gelecektir. Terazi burcu için 2020 yılı sabır ve test yılı olacak tekrar hatırlatıyoruz…

2020 Akrep Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Güçlü iradeleriyle dikkat çeken Akrep burcu insanları, 2020 yılında birçok yenilikle tepeden tırnağa değişebilirler. Aşk hayatlarında özgüvenli olup kendilerine güvenmeli, ticari işlerinde doğru ve mantıklı kararlar vermeye çalışmalılar. Evlenme planı yapan akrep burçları, önlerine çıkan sorunları önemsememeli ve aşılabileceğini düşünerek aşmaya çalışmalıdır. İletişim açısından çevrenize karşı objektif ve daha dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süreçte yanlış anlaşılmalara mahal verebilirsiniz.

2020 Yay Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Hırslı bir yapıları olan Yay burcu insanları, iş hayatında yoğun tempoda çalışmaktan, ev-aile ve sosyal hayatlarını aksatmadan imtina etmeliler. Artık, kendilerine güvenmeli, hırs duygusundan uzaklaşmalılar. Bol bol tatil ve güneş iyi gelecektir. Uzun süredir kendinize zaman ayırmıyorsunuz, bu nedenle artık iyi bir dinlenme ve tatilin zamanı geldi.

2020 Oğlak Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2019’dan kalma bunalım ve stresi bir kenara bırakarak yeni yıla, 2020’ye odaklanmalısınız. Huzur dolu, sinir ve stresin olmadığı 2020 yılına merhaba diyeceksiniz. İş hayatınızda işler iyi giderken bir yandan da aşk hayatınıza yoğunlaşacaksınız. Bekar Oğlak burcu insanları, 2020 yılının ortalarına doğru evlenme teklifi edebilir veya alabilirler. Stresten arınmalı ve vereceğiniz kararları baskı altında olmadan, aklınız ve mantığınızla verebilmelisiniz.

2020 Kova Burcu Yorumu Nuray Sayarı

2020 yılı Kova burçları için çok şanslı bir yıl olacak. Yıldızların konumlarına göre Kova burcu insanları, bereketli bir yıl geçirecek. Yeni yılda çevrenizle daha etkili iletişim kurabilirsiniz. Bol bol arkadaş ve dost edinebileceğiniz 2020 yılında iş hayatınızda da ilerleme kaydedeceksiniz. Daha hırslı bir yapıya bürünecek, iş hayatınızda sınırları zorlayacaksınız. Sabır ve hırs, anahtar kelimeleriyle, önünüze hangi engel çıkarsa çıksın bu engelleri yıkıp geçeceksiniz. Hayatınıza bir başkası hiç dahil olamadı mı? 2020 yılı, ruh ikizinizi bulmakta kilit yıl olabilir, yeni maceralara hazırlıklı olun…

2020 Balık Burcu Yorumu Nuray Sayarı

Balık burcu insanları, 2020 yılında çok dikkatli olmalı ve kararlarını hem kalp hem de mantıklarını dinleyerek vermelidir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilir ve bir ikisini hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Duygusal kararları, baskı altındaki bir ortamda vermekten kaçınmalısınız. Neptün etkisi, Balık burcunun 2020 yılında iyimser bir ruh haline bürüneceğini aktarıyor. Ancak sağlık konusunda çok dikkatli olmalı, mevsim geçişlerinde kendinize iyi bakmalısınız.