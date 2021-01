Nuray Sayarı Ocak 2021 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

Ocak 2021 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları, Ocak ayı burç yorumlarını haberimizde sizler için derledik. İşte Ocak 2021 burç yorumları...

NURAY SAYARI EYLÜL 2021 BURÇ YORUMLARI | NURAY SAYARI OCAK AYI BURÇ YORUMLARI

NURAY SAYARI KOÇ BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 Koçlar ayın başından sonuna kadar hayatınıza konsantre olmalısınız. Yani spotunuz yaşama, hayata dair odaklanmak, konsantre olmak olmalı.

Bu dönem ayın başından sonuna kadar olan süreç, genel yaşantınıza katılan sosyal çevreden yeni tanışacağınız kişiler konusunda seçici olmanız gereken bir süreç olmalı. Seçici olmazsanız ayın ilk gününde özellikle aslan burcundaki dolunay ile birlikte iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.

Değişimler yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Ayın 30'na kadar istediğiniz değişim ve dönüşümü yapabilirsiniz. Ancak bu değişimi yaparken çok dikkatli olmalı ve heyecana kapılmamalısınız.

Yaşadığınız problemleri abartmamaya özen göstermeli ve şükretmeyi bilmelisiniz. Bu ilerleme sayesinde ayın 14'nden sonra üzerinde çalıştığınız her bir işiniz de netlik kazanabileceksiniz.

Kalbi dolu olan ve ilişkisi olanlar partnerlerinizle birbirinizi zorlamadan iletişim kurmaya özen gösterin.

NURAY SAYARI BOĞA BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

NURAY SAYARI İKİZLER BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili ikizler yılın ilk ayında özellikle hayata ve kendinize şükretmeyi hatırlatmanız gereken bir ay sizi bekliyor.

Sosyallik bu ay sizin için daha çok önem kazanacak. 13 Ocak'tan 16 Ocak arasında sizi gergin yoran düşünceler konusunda sakin kalmaya özen gösterin. Kimsenin hiç bir işine karışmayın. Olaylara dahil olmak sizi yorabilir, üzebilir. Özellikle 14 Ocak'ta agresif ve sinirli olmamaya dikkat edin.

Ay boyunca planlarınıza odaklanacak olursanız, inanılmaz güzel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Özellikle planlarınıza güven duymalısınız. Hızlı düşünebilir yapmayı planladığınız konularda heyecanda duyabilirsiniz ama duygularınızı biraz bastırmalısınız.

Kariyer hayatınızda yeni bir iş teklifi alabilir ve bu ay içinde alacağınız teklifleri ayın 30'na kadar değerlendirebilirsiniz.

Süregelen bir ilişkiniz varsa, aranızdaki heyecanın hareketlendiğini hissedebilirsiniz. Duygularınızı net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

NURAY SAYARI YENGEÇ BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili yengeçler, öncelikle zenginliğe odaklanmanız gereken bir ay sizi bekliyor. Mahkeme, miras maaş zammı gibi beklentileriniz varsa bu beklentilerinizin boşa olmadığını göreceksiniz. Duygu ve düşünceleriniz netleşirken uzun süredir iletişim ve ilişkilerinizde sizi zorlayıp düşündüren konularla ilgili netlik kazanacaksınız.

12 Ocak ile 18 Ocak arasında aile ve yakınlarınızla ilişkilerinizin dengeli bir şekilde devam etmeniz gerektiğinin duygusunu mümkün olduğunca unutmamalı ve kendinize hatırlatmalısınız.

Gerçeklerden uzaklaşmayın. Derinlemesine düşünmek, artık inceldiği yerden kopsun demeden hangi konuda daha başarılı olacağınızı düşünüp konsantre olmak size başarı getirecek.

Ayın ilk günlerinde diyete başlamak sizin için doğru bir zaman olacak. Mutlaka ayın ilk haftasında spora başlayın ve sağlıklı beslenin.

İlişkilerinize şans vermek konusunda geçmişten dönenlere kesinlikle tekrar başlamayın.

Alınganlıktan uzaklaşın, özellikle Ocak ayının 12'si 13'nde iş hayatınızda gerginlikler yaşamanız mümkün. Kontrolünüzü yitirmeme konusunda lütfen kendinize iyi bir hatırlatıcı olun.

NURAY SAYARI ASLAN BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili aslanlar, öncelikle sakin olun ve bağırmayın.. Duygusal alanda ilişkilerinizde büyük bir yoğunluk etkisi altında olacaksınız. Dünyada yaşam ve alanlarınızı çevreleyen kafanızda radikal değişimler ve fikir ayrılıkları olan iletişimleri yoğun yaşamanız mümkün.

Stresli bir ay geçireceksiniz. Konuşmadan önce iki kere düşünün. Korkularınız konusunda dengelenmeye özen gösterin yoksa hayatınızı ve planlarınızı alt üst edebilirsiniz.

Kendinizin kıymetini bilin ve kafanızda hiç bir şeyi büyütmeyin. Bu ayı genel hatlarıyla neşeli yaşamak elinizde.

Uzun süredir arzu ettiğiniz organizasyonları gerçekleştirebilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Kimsenin sizi üzmesine şans vermeyin. Bu durum bireysel yaşamınızda tedbirli olduğunuz takdirde size içsel huzur kazandıracak.

Aşk hayatınızda, özellikle mevcut ilişkinizde hangi alanlarda yorulduğunuzu net bir şekilde görürken kendinizi toparlamaya da özen göstereceksiniz.

Planlı ve programlı olursanız iş hayatınızda başarı elde edebilirsiniz ancak hırsınızı törpüleyin.

Eğitim konusunda isteksizlik yaşayabilirsiniz.

NURAY SAYARI BAŞAK BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili başaklar, yılın ilk ayında özellikle sevgiye açık olmalısınız. Olumlamanız 'sevmeyi seviyorum sevmeyi tercih ediyorum' olmalı.

Özellikle bu ay psikolojinizi güçlü tutmaya özen göstermelisiniz. Bulunduğunuz çevre ve ortamlarda göz önünde olmaya ihtiyaç duyacaksınız.

Geçmişe ait bilinçaltınızı kirletmiş duygu ve düşünceleriniz tekrar gündem konusu olabilir. Melankolik tutarsız duygular sergileyebilirsiniz, buna izin vermeyin. Felsefi düşünmek, dikkatinizi daha kalıcı değerler çevirmek kendinizi güçlü ve mutlu hissetmenize yardımcı olacak.

İş hayatınızda birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla mümkün olduğunca dengeli olmaya, özen gösterin. İşlerinizi yolunma koymak için kendinize baskı kurmayın. Stres seviyeniz yüksek olsa da kendinizi sakinleştirmek sizin elinizde.

Aşk hayatınızda duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Ayın son haftasına kadar kendinize baskı kurmayın.

NURAY SAYARI TERAZİ BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili teraziler, hobilerinize yoğunlaşacağınız, enerjinizi arttırabileceğiniz bir ayı yaşamak sizin elinizde. Özellikle keyif veren işlerle uğraşmaya özen gösterin. Bu sayede yaşam enerjinizi yükselteceksiniz.

Daha önce konsantre olamadığınız işlere de konsantre olabileceksiniz. Size kendinizi kötü hissettirecek insanları çevrenizde barındırmayın.

Cesur olmanız gereken bir ay olacak. Bu ay ev alıp satma konusunda düşünceleriniz varsa 24 - 25 Ocak günleri uygun günler olacak.

Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Hobilerinize yönelebilirsiniz.

Aşk yaşayan, ilişkisi olan teraziler, muazzam güzelliklerin olması olası. Kalbi boş olanlar yeni kişilerle tanışabilirler ama ayın 30'ndan önce tanıştığınız kişilerle arkadaşta olabilir bir ilişkiye de başlayabilirsiniz.

Maddi anlamda yaşadığınız sorunların tek tek çözüldüğünü göreceksiniz. Aileniz tarafından kimi zaman kendinizi baskı altına alınmış gibi hissedebilirsiniz.

Sağlığınız konusunda endişe ve kaygılar yaşarsanız bağışıklık sisteminizi düşürebilirsiniz.

NURAY SAYARI AKREP BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili akrepler, özellikle çalışmak üretmek sizin için ay boyunca önemli olacak. Bir işe girmeden önce araştırma yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Para planlamaları yaptırmadan hareket ederseniz kendinizi büyük sıkıntılara sokabilirsiniz.

NURAY SAYARI YAY BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 Yay burçlarına ilişkileriyle ilgili konularda, özellikle finansal bağlantılı konularda bazı aydınlanma getirecektir. Önceki yılın Kasım ayından itibaren, Yay'ın çiftler evinin yöneticisi Merkür Yay burcu ve Yay'ın para evi arasında gidip gelmekte. Ocak 2021'nin ilk yarısında Merkür doğrusal hareketine kaldığı yerden devam edecek, iki sektörde son kez bulunacak ve ayın ikinci yarısı para evinizde Plütoyla kavuşum yapacaktır. Olayların kalbinde eviniz veya taşınmazlarla alakalı hukuki bir durum olabilir, çünkü Aşk ve beraberlik gezegeni Venüs Yay burcunun 4. evinde bulunacak. Her şekilde Yılbaşı Yay burçları için fazla romantik sayılmaz, Yay çiftleri daha çok pratik kaygılarla ilgilenecek. Bu ay çok ta harikulade bir ay değil.

Ocak 2021'nin Yay burçları için önemli bir finansal getirisi olacak: Güneş Yayların para evinden geçecek; aynı noktada kariyer evinizin yöneticisi Merkür de transitte; Güneş Satürnle buluşacak (7 Ocak); finansal evlerinizin yöneticileri Satürn ve Ay karşıt açılar yapacak (9 - 10 Ocak); Yay'ın finansal ekseninde Dolunay gerçekleşecek (11 - 12 Ocak); Yay'ın para evinin yöneticisi Satürn Marsla kare yapacak (19 Ocak); Merkür Plütoyla buluşacak (29 Ocak). Bundan daha fazlası olamazdı. Böylece, bazı durumlar - zorluklar ve engellerin, önemli kârlar ve kayıpların, finansal durumların ciddi şekilde etkilediği profesyonel kararların ortaya çıkması - zirveye ulaşacak. Tüm bu ağır astrolojik etkiler altında destek ve korumanız eksik olmayacaktır. Sabır ve iyi stratejilerle başarıya ulaşabilirsiniz. Ocak 2021 boyunca Yay burçları sağlam bir stres kaynağının etkisi altında olacak.

NURAY SAYARI OĞLAK BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Oğlakların aşk evinin yöneticisi Venüs Marsla kavuşum yaptığı için Ocak 2021'nin Oğlaklar için dikkate değer duygusal ve cinsel potansiyeli mevcuttur. Fakat seçimler aklınızın süzgecinden geçecek ve siz ortak ilgi alanlarınızın olduğu veya düşünce tarzınızın aynı olduğu insanlara yöneleceksiniz. Yazılı veya söylenen sözlerin baştan çıkarıcı bir etkisi olacak ve sizin merakınızı uyandıracak veya tutkularınızı alevlendirecek. Aşk size ilham veriyor, teşvik ediyor ve sizi yaratıcı olmaya veya çalışmaya itiyor. Her türlü seyahatler - ister kısa yürüyüşler olsun, isterse de bi kaç günlük geziler - Ocak ayına damgasını vuracak.

11 - 12 Ocak 2021'de Oğlakların çiftler evinde oluşacak olan Dolunay ilişkinizde bir sonuca varmaya veya önemli bir olaya işaret ediyor. Oğlağın iş evinin yöneticisi ve son aylarda çok tahmin edilemez hareketlerde bulunan Merkür Ocak 2021'de birkaç ilginç harekette bulunacak: 4 Ocakta Oğlaktan Yay burcuna geri gidecek, 8 Ocakta doğrusal hareketine devam edecek, 12 Ocakta yeniden Oğlak burcuna geçecek ve orada ayın sonuna doğru Plütoyla kararlı bir kavuşum yapacaktır. Bu tuhaf manevralar profesyonel anlamda sıkıntılı bir dönemin başlangıcı, terslikler, düşünce değişiklikleri, gecikmeler ve karışıklık anlamına gelebilir. Aslında hepsi sizin düşünce ve stratejilerinizi aydınlatmak için, böylece Ocak 2021'nin sonu açık hedefler ve sizi başarılı şekilde rayınıza oturtacak hareket anlamına gelmekte. Oğlakların parası esasında ortaklıklar yoluyla geliyor veya diğerlerinin niyetlerine bağlı. Oğlağın hastalıklar evinin de yöneticisi olan Merkürün Ocak 2021 boyunca karmaşık bir yolu izlemesi sağlık konusunun hafife alınamayacağının göstergesi! Zayıflıklarınızın farkında olmalı, öngörülen tedavileri dikkatle uygulamalı ve düzenli bir yaşam sürmelisiniz.

NURAY SAYARI KOVA BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021'nin ilk yirmi gününde herhangi özel bir olay olmayacaktır. Kova'nın çiftler evinin yöneticisi Güneş kapalı bir alanda, hareketleri ve seçimleri kısıtlanmış halde bekliyor, hatta bu yüzden verimli olmasına rağmen hayal kırıklığı ve yalnızlık da getire bilir. Cinsellik de kaprisli olabilir, çünkü Kova'nın erotizm evinin yöneticisi Merkür retrograt yapacak. Fakat Ocak 2021'nin son on günlüğü tamamen farklı Olacak. Güneş Kova burcuna geçecek ve sadece canlılık ve öz güven getirmekle kalmayacak, uyum şansı yüksek ilişkilere de vurgu yapacaktır. Bunlar dışında Kovalar çift olarak pratik ve finansal konulara merak salacak.

Ocak 2021'nin ilk yarısında bir şeylere başlamak daha zor olacaktır. Yeterince odaklanamayacak, hareketleriniz alakasız olacak, hedefleriniz biraz belirsiz olacaktır. Fakat belirli olan bir şey var, siz para kazanmak istiyorsunuz: kariyer evinizin yöneticisi Mars ve paranın özellikle nakit paranın ve taşınmazların geleneksel temsilcisi Venüs Kova'nın para evinde bulunuyor. Fakat para kazanmak için fantastik düşüncelerinizi bir yana bırakmalı ve gerçeklikle bağınızı güçlendirmelisiniz. Bunu adım adım yapacaksınız ve Ocak 2021nin son on günü Kovalara istenen kâr getirecek profesyonel başarı vadediyor. Fakat evrak ve muhasebeyle, bank ve finansal kurumlarla ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Ocak 2021'nin ilk yirmi gününde Kovalar düşük kapasiteyle çalışacaklar.

NURAY SAYARI BALIK BURCU OCAK AYI AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ocak 2021 boyunca sizi tutkular yönetecek. Aşk gezegeni Venüs ve tutku gezegeni Mars her ikisi Balık burcunda. Bu ikili karşılaştığı zaman, ortam ısınıyor, karşı konulmaz cazibe yaranıyor, aşk sözünü söyler ve diğer her şey arka plana geçer. Ve şimdi de Venüs ve Mars Balık burcunda buluşuyor! Durum çok iyi, fakat Balığın çiftler evinin yöneticisi Merkür biraz kararsız, sakar veya modunda değil, böylece her türlü karmaşık durumlar, yanlış anlaşılmalar, uyumsuzluk yaratabilir. siz tutukuyla yanarken sevdiğiniz kişinin başka öncelikleri, ya da daha da kötüsü başka seçimleri olabilir...

Hayal kurmayın, rasyonel olun ve görmek istediklerinizi değil, gerçekte olanları görün! Mars ve Venüsün Balıkta bulunmasıyla Ocak 2021 boyunca siz karizmatik, gayretli ve hareket etme isteği ile dolup taşacaksınız. Siz kolayca bir neden, proje veya fikir üzerine harekete geçiyorsunuz ve diğerlerini de harekete geçirme yeteneğiniz mevcut. Takım işi gerektiren, kolektif faaliyetler veya kurumlar Ocak ayında hem güçlü yanınız, hem de felaketiniz olacak. İyi iletişim ve ortaklık durumlarında açık seçik davranmak önemlidir. Mars Balığın para evinin yöneticisi olduğu için, Ocak 2021 boyunca finansal motivasyon öncelikli olacak ve sizin gelirinizi artırmak inisiyatifiniz olabilir veya eski planlarınızı harekete geçirecek bazı şeyler ortaya çıkabilir. Böylece parayla buluşacaksınız.