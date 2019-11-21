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Nuray Sayarı'dan ev sahibi olmak isteyenler için özel ritüel
Nuray Sayarı'dan ev sahibi olmak isteyenler için özel ritüel
Hayatta Her Şey Var programında Nuray Sayarı, ev sahibi olmak isteyenler için özel ritüelini açıkladı.
21 Kasım 2019 Perşembe 08:36
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