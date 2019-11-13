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  3. Nuray Sayarı'dan iletişim sorunları olanlara özel ritüel

Nuray Sayarı'dan iletişim sorunları olanlara özel ritüel

Hayatta Her Şey Var programında Nuray Sayarı, iletişim sorunlarından kurtulmak için rütelini açıkladı.
13 Kasım 2019 Çarşamba 08:41

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