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Nuray Sayarı'dan iletişim sorunları olanlara özel ritüel
Nuray Sayarı'dan iletişim sorunları olanlara özel ritüel
Hayatta Her Şey Var programında Nuray Sayarı, iletişim sorunlarından kurtulmak için rütelini açıkladı.
13 Kasım 2019 Çarşamba 08:41
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