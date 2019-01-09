Nurdağı'nda taşımalı eğitim veren 26 okula kar tatili
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 26 ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 26 ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışının yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulduğu ilçede öğrenci servislerinin 26 mahalleye ulaşımda zorluklar çekmesi üzerine Nurdağı Kaymakamlığı taşımalı sistemle eğitim veren okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
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DHA
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