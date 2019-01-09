İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Nurdağı'nda taşımalı eğitim veren 26 okula kar tatili

Nurdağı'nda taşımalı eğitim veren 26 okula kar tatili

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 26 ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.

Nurdağı'nda taşımalı eğitim veren 26 okula kar tatili

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 26 ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulduğu ilçede öğrenci servislerinin 26 mahalleye ulaşımda zorluklar çekmesi üzerine Nurdağı Kaymakamlığı taşımalı sistemle eğitim veren okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.