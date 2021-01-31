Nureddin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça bakılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

57 yaşında olan 1 Ocak 1964, Şanlurfa doğumlu olan Nureddin Nebati, siyaset bilimi uzmanı ve iş insanıdır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Nureddin Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Bir dönem tekstil işi ile uğraşan ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapan Nureddin Nebati, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.

Nureddin Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Nebati, 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Alınan son bilgilere göre 31 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati görevden alındı.