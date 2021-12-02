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Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nurettin Nebati'nin hayatın oldukça merak ediliyor. Peki Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl? Cevapları haberimizde derledik...

Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Lütfi Elvan'ın görevden affının kabul edildiği ve yerine Nurettin Nebati'nin atandığı açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında Nurettin Nebati'nin biyografisini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl? İşte cevaplar...

NURETTİN NEBATİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babası.

Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl?

NURETTİN NEBATİ ÖZGEÇMİŞİ NASIL?

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl?

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.

Nuretin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurettin Nebati özgeçmişi nasıl?

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