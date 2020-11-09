Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararını açıklamasının ardından saatler sonra Bloomberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki konutunda yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve AK Partinin kurucuları arasında yer alan Nurettin Canikli ile görüştüğünü servis etti. Habere göre Ağbal ve Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonominin son durumu hakkında brifing verdi. Bunun üzerine Nurettin Canikli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, 15 Mayıs 1960 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde dünyaya geldi. Babası Şevket Canikli, annesi Ayşe Canikli'dir.

Nurettin Canikli, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Sheffield Üniversitesi'nde “Para-Banka-Finansman” alanlarında tamamladı. Maliye Bakanlığı’nda “Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdarlığı” görevlerini yürüttü. Ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı.

AK Partinin kuruluş sürecinde yer alan Canikli, partinin Kurucu Üyesi oldu.03 Kasım 2002 seçiminde Giresun Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2002 yılında AK Parti’de Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

22, 23, 24 ve 26. Dönemde Giresun Milletvekili seçildi. 22. Dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı olarak görev aldı. 23 ve 24. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 62. Hükûmette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı.1 Kasım 2015 genel seçimlerinden sonra tekrar AK Parti Grup Başkanvekiliği görevini yürüttü. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı ve Millî Savunma Bakanlığı görevlerini yaptı.2018 Haziran Seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen Canikli, AK Parti’de Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İngilizce bilen Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

15 Mayıs 1960 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğan Nurettin Canikli, 60 yaşındadır.