Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyada her Perşembe yapılan TBT akımına uyarak 18 yıl öncesine ait bir paylaşım yaptı. Yeşilçay, Acun Ilıcalı ile ile yıllar önce rol aldıkları filmden bir fotoğrafını paylaştı.

Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı gün olan Perşembe günleri sosyal medyada birbirinden şaşırtıcı paylaşımlar geliyor. Zaman zaman ünlü isimlerinde katıldığı bu akıma son olarak Nurgül Yeşilçay'da katıldı.

Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay şu notu düştü: 'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki"

AYNI POZU PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Aynı fotoğrafı ikinci kez paylaşan oyuncu, "Ay tekrar koyacağım, fotoğraftan çıkamıyorum. Filmde Teoman da var. Acun da var falan gülmek için kesin izlememiz lazım. Biz bir süre toplaşıp toplaşıp 'biz ne izledik şimdi' diye kopuyorduk" dedi.