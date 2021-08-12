Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

Ekranların sevilen oyuncusu Nurgül Yeşilçay, son olarak Fox TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Kefaret dizisinde başrol oynadı. Geçtiğimiz gün Bebek'te bulunan bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıyan Yeşilçay, imajındaki değişiklikle dikkat çekti.

"SAATLERDİR BURDAYIM"

Uçankuş'un haberine göre yeni projesi için sarışın olduğunu belirten oyuncu, kuafördeki ki işlemlerin çok uzun sürmesinden yakınan oyuncu, "Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım. Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı çok zor. Saatlerdir buradayım" diyerek espri yaptı.

Yeni projesi için saçlarını boyatan 45 yaşındaki güzel, proje ile ilgili detay vermemeyi tercih etti.

"EVLİLİĞE ÜŞENİYORUZ"

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularına ise "Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt... Bunlar zor iş. 'Biz direk nikahla işi bitirelim' dedik, bu bize mantıklı geldi" cevabını vermiş ve günlerce konuşulmuştu.

Kefaret dizisinin Zeynep'i Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan 'evlilik' açıklaması: Evlenmeye çok üşeniyoruz!