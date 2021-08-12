Molde - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiMotorsikletli kuryeler büyük sitelerden şikayetçi!Bikinili pozlarını paylaşan Ece Seçkin'e takipçisi dövmesinde ne yazdığını sordu! Verdiği yanıt olay oldu!Asansör tavanına sıkışan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalıTFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı!Emre Erciş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Erciş neden vuruldu?Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı! Bacağından yaralandıSamsung Galaxy Z Fold 3 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?Son dakika | Merkez Bankası, Ağustos ayı faiz kararını açıkladı
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

Son olarak Kefaret dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, , yıllardır siyah renkte kullandığı saçlarını yeni filmi için sarıya boyattı.

Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

Ekranların sevilen oyuncusu Nurgül Yeşilçay, son olarak Fox TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Kefaret dizisinde başrol oynadı. Geçtiğimiz gün Bebek'te bulunan bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıyan Yeşilçay, imajındaki değişiklikle dikkat çekti.

"SAATLERDİR BURDAYIM"

Uçankuş'un haberine göre yeni projesi için sarışın olduğunu belirten oyuncu, kuafördeki ki işlemlerin çok uzun sürmesinden yakınan oyuncu, "Nasıl tanıdınız? Sabahtan beri buradayım. Çok sıkıldım. Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı çok zor. Saatlerdir buradayım" diyerek espri yaptı.

Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

Yeni projesi için saçlarını boyatan 45 yaşındaki güzel, proje ile ilgili detay vermemeyi tercih etti.

Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

"EVLİLİĞE ÜŞENİYORUZ"

Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularına ise "Evliliğe üşeniyoruz çünkü gelinlik dene, saç dene, davetiye dağıt... Bunlar zor iş. 'Biz direk nikahla işi bitirelim' dedik, bu bize mantıklı geldi" cevabını vermiş ve günlerce konuşulmuştu.

{TITLE_STRIP}Kefaret dizisinin Zeynep'i Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan 'evlilik' açıklaması: Evlenmeye çok üşeniyoruz!

Nurgül Yeşilçay yeni projesi için imaj değiştirdi: Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT