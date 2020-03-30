Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya'ya gönderme

Nurgül Yeşilçay davalık olduğu Erkan Petekkaya'ya sosyal medya hesabından 'Salaklık zararlı' diyerek gösterdi

"SALAKLIK ZARARLI"

Yeşilçay, sosyal medya hesabından Petekkaya'yı yerden yere vurdu. Başarılı oyuncu "Uyuşturucu zararlı!!! Alkol zararlı!!! Salaklık zararlı!!! Adam sanmak daha da zararlı!!! E ben anlattım bunları!!!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri sırasında "oy korona" adlı şarkıyı set arkadaşlarıyla birlikte seslendiren Erkan Petekkaya koronavirüs salgınından dolayı önlemlere uymayıp birde şarkı söylemeleri sosyal medyada tepki çekmişti. O paylaşıma tepki veren bir diğer kişi de Nurgül Yeşilçay oldu.