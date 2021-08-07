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  3. Nurgül Yeşilçay'ın hayranlarına müjde! Yeni proje için kamera karşısına geçiyor...

Nurgül Yeşilçay'ın hayranlarına müjde! Yeni proje için kamera karşısına geçiyor...

Nurgül Yeşilçay'ın, eylül ayında çekilecek “Kim Bu Aile” filmi için kameralar karşısına geçeceği öğrenildi.

Nurgül Yeşilçay'ın hayranlarına müjde! Yeni proje için kamera karşısına geçiyor...

Nurgül Yeşilçay'ın CJ Grup’un Türkiye şubesi CJ ENM’in Türkiye'de uyarlanacak olan “Extreme Job” filminin yerli uyarlaması “Kim Bu Aile” için imza attığı öğrenildi. Eylül ayında çekilecek filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenecek.

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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçay’ın Menekşe adında bir pavyon şarkıcısına hayat vereceği konuşuluyor. Filmin güçlü kadrosunda “Leyla ile Mecnun” dizisinde rol alan başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt'ta yer alacak. Aksiyon ve komedi  karışımı filmde ayrıca Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Doğan Can Sarıkaya ve Altan Erkekli'nin rol alacağı iddia edildi.

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