Nuri Alço kimdir?Nereli? Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin lirası çalındı!

Nuri Alço Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin lirası çalındığını açıkladı. Nuri Alço kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Evli mi?

Nuri Alço Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Alço Ayşen Gruda'nın cenazesinde fotoğraf çekinmek için bir çok insanın geldiğini ve bu durumun artık reklama dönüştürüldüğünü dile getirdi.

AYŞEN GRUDA'NIN CENAZESİNDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI

Ünlü oyuncu Nuri Alço cenazede ise tam 5 bin lirasınında çalındığını dile getirdi. Alço daha önce de bir çok ünlünün cenazesinde parasının çalındığını ve mağdur olduğunu söyledi.

NURİ ALÇO KİMDİR? NERELİ?

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de, ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Trakyalı,Bulgaristan'dan göçen dedesi de meşhur pehlivan Kel Aliço'dur.

Adalet İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Liselerarası spor müsabakalarında dereceler aldı.

Liseden sonra askere gitti. Acemi birliğini Erzincan talimgâhda yaptı.Usta birliğinde de Erzurum Kandilliye geçti.

Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadı.

Askerliği bittikten sonra, büyük bir bankanın kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan ve de sonrasında Pfizer adlı ilaç firmasında Eskişehir, Kütahya, Afyon bölge temsilciliği yaptı.





Bu sıralarda Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katıldı, dereceye girince 2 yıl çalıştığı ilaç firmasından ayrılarak İstanbul'da yaşamaya karar verdi.

Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Bu sayede üne ulaşan Nuri Alço, zamanla, kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu. Birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı.

Sinemayla tanışması 1977 yılında Ünsal Emre ve Sevda Karaca'nın başrolünü oynadığı '' Ah Bu Ne Dünya '' isimli filmle gerçekleşti.

Yeşilçam'a ağırlıklı olarak kötü adam rollerinde yer alan Nuri Alço, izleyicilerin kafasında rol aldığı karakterlerle özdeşleşti.

Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran başarılı oyuncu, Türk Sineması'na elit kötü adam imajını yerleştiren isim oldu.

Yeşilçam'da çekilen pek çok başarılı filmde imzası olan Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti.

Nuri Alço'nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO (Nuri Alço Revival Organization) adlı organizasyon Nuri Alço'nun adını ve repliklerini İstanbul'un duvarlarına yazarak sanatçısının hatırasını canlandırmaya çalıştı.

Ayrıca Seyhan Sevinç'in kaleme aldığı Soğuk Bir Gazoz İstermisin Yavrum adlı eser de sanatçının sinemada canlandırdığı karakterleri, Türk Sineması'nın son 30 yılını ve de NARO organizasyonunu ayrıntılı olarak inceledi.

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço halen aktif sinema yaşamına devam etmektedir.

Nuri Alço, bir kere evlendi. 1988 yılında boşandı ve bir daha evlenmedi.

Nuri Alço, 2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana " yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

27 Haziran 2015 tarihinde rahatsızlanınca acilen ameliyata alındı ve özel bir hastanede anjiyo yapıldı.

300'e yakın sinema filminde rol almış olduğu söylenen Alço, 2010 yılında Nene Hatun filminde rol almıştır.

Filmleri :

2014 - Krallar Kulübü (Sinema Filmi)

2012 - Kilink Kayıp Elmaslar (TV Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

2010 - Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 - Günah Keçisi (Sinema Filmi)

2010 - Gesi Bağları (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)

2009 - Altın Kızlar (TV Dizisi)

2009 - Alayına İsyan (TV Dizisi)

2008 - Zırtık Mafya (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2007 - 2009 - Akasya Durağı (TV Dizisi) (2. Sezon Konuk Oyuncu)

2007 - Yarınsız Gece (TV Filmi)

2007 - Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)

2006 - Meçhule Gidenler (TV Dizisi)

2006 - Can Pazarı (Sinema Filmi)

2006 - Aynı Çatı Altında (TV Dizisi)

2006 - Akbabalar (Sinema Filmi)

2006 - Acı Ekmek (Sinema Filmi)

2005 - Ver Elini İstanbul (TV Dizisi)

2005 - Düzen (Sinema Filmi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (TV Dizisi)

2004 - Şubat Soğuğu (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)

2004 - Sen Küçüksün (TV Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Sinema Filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2003 - Lise Defteri (TV Dizisi)

2003 - Dilan (TV Dizisi)

2002 - Yılların Ardından (TV Filmi)

2000 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

2000 - Manken (Video)

2000 - Karlar Eriyince (Sinema Filmi)

1999 - Şahin (Sinema Filmi)

1997 - Kır Çiçekleri (TV Filmi)

1996 - Cinayet Masası (Sinema Filmi)

1994 - Yaz Aşkları (Sinema Filmi)

1994 - Sevgi Oyunu (TV Dizisi)

1994 - Deliler Kudurunca (Sinema Filmi)

1994 - Bir Kral (Sinema Filmi)

1993 - Yabancı (Sinema Filmi)

1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

1993 - Can Borcu (TV Filmi)

1993 - Anne ve Kızı (Video)

1990 - Sözde Kızlar (Sinema Filmi)

1989 - Polis Dosyası (Sinema Filmi)

1989 - Kavgamız (Sinema Filmi)

1989 - Bir Aşk Bin Günah (Sinema Filmi)

1988 - Yaşamak (Sinema Filmi)

1988 - Arabesk (Sinema Filmi)

1987 - Yavrumu Kurtarın (Video)

1987 - Uzaylı Zekiye (TV Dizisi)

1987 - O Bir Melekti (Sinema Filmi)

1987 - Kurtar Beni (Sinema Filmi)

1987 - Kader Utansın (Sinema Filmi)

1986 - Vazife Uğruna (Sinema Filmi)

1986 - Sevgi Çıkmazı (Sinema Filmi)

1986 - Hayat Köprüsü (Sinema Filmi)

1986 - Aşk Ve Kin (Sinema Filmi)

1986 - Ayrılamam (Sinema Filmi)

1986 - Alın Yazım (Sinema Filmi)

1986 - Akrep (Sinema Filmi)

1985 - Tele Kızlar (Sinema Filmi)

1985 - O Kadınlardan Biri (Sinema Filmi)

1985 - Katiller De Ağlar (Sinema Filmi)

1985 - Altar (Sinema Filmi)

1984 - Yosma (Sinema Filmi)

1984 - Taçsız Kraliçe (Sinema Filmi)

1984 - Kayıp Kızlar (Sinema Filmi)

1984 - Bir Sevgi İstiyorum (Sinema Filmi)

1983 - Küçük Ağa (TV Dizisi)

1982 - Yakılacak Kadın (Sinema Filmi)

1982 - Nasıl İsyan Etmem (Sinema Filmi)

1982 - Islak Mendil (Sinema Filmi)

1982 - Hasret Sancısı (Sinema Filmi)

1982 - Günaha Girme (Sinema Filmi)

1981 - Feryada Gücüm Yok (Sinema Filmi)

1980 - Sönmüş Ocak (TV Dizisi)

1977 - Ah Bu Ne Dünya (Sinema Filmi)